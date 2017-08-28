 "ОНИ УВЕРЕНЫ, ЧТО В УКРАИНЕ ПОБЕДИТ РУССКИЙ ПРЕЗИДЕНТ". БОЛЕЕ ДВУХ ЛЕТ ДЛИТСЯ СУД НАД ОБВИНЯЕМЫМИ В ХАРЬКОВСКОМ ТЕРАКТЕ

Взрывы в Харькове звучали и в 2014-м, и в 2015-м, ответственность за них на себя часто брали так называемые "Харьковские партизаны". Но теракт 22 февраля 2015 года стал первым в Харькове, повлекшим за собой смерти.



Олег Головков в суде над обвиняемыми в совершении этого теракта представляет интересы семей погибших и раненных. Параллельно участвует уже как потерпевший в другом процессе – в суде над теми самыми "харьковскими партизанами". Для того, чтобы узнать подробности обоих процессов, мы встречаемся с ним в столичном кафе.



"ЖЕРТВ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ БОЛЬШЕ". ТЕРАКТ.



- Расскажите о событиях 22 февраля 2015.



- Киевляне немножко не понимают значения для Харькова и для всей Украины этой даты - 22 февраля. 22 февраля 2014 года Виктор Федорович Янукович утром проснулся в городе Харькове. В этот день в нашем городе проходил съезд депутатов местных советов – по образу Северодонецка (28 ноября 2004 года в Северодонецке собрались политики-сторонники тогдашнего кандидата в Президенты Виктора Януковича, которые заявили, что готовы создавать т.н. "Юго-Восточную Украинскую автономную республику", перестать платить налоги в госбюджет, переподчинить местным властям силовые органы, - ред.). На этом съезде планировалось объявить о том, что Киев захвачен экстремистами, а действующая власть переезжает в первую столицу Украины, город Харьков, и власть начинает контртеррористическую операцию.



- Стоит отметить, что ни один из участников этого съезда не подтверждает, что такие планы были.



- Не подтверждает, но все документы на самом деле были подготовлены, все речи были написаны. И следственным органам достаточно легко было бы обнаружить эти документы. Мы знаем организаторов этого мероприятия. Все зафиксировано на камеру. Так вот Харьков вышел против этого - собрались около Дворца спорта, где проходил этот съезд. Вышли участники Евромайдана, тифози футбольного клуба "Металлист", вышел, я считаю, интеллектуальный цвет Харькова. Это был абсолютно мирный протест. И когда Виктору Федоровичу доложили о количестве людей, которые собрались с украинскими флагами, он задумался. Потому что даже распиаренного харьковского "Оплота" в Харькове тогда насчитывалось максимум человек 200. Ведь большинство "оплотовцев" прошли через Евромайдан в Киеве и были слегка не в боевой форме.



- Что вы имеете в виду?



- Травмы. Четвертая неотложка (Харьковская больница скорой и неотложной помощи, - ред.) была заполнена бойцами харьковского "Беркута", "Оплота", которые лечили там травмированную пятку, разбитый нос и так далее. Все, кто пострадал в Киеве, приезжали в Харьков, ложились в неотложку и там активно себе документировали средние и тяжкие телесные. Чтобы зафиксировать это и устроить потом массовые посадки в Киеве. Но власть изменилась. И поэтому был выбор – ехать на съезд и подставляться под подобную массу народа, либо не ехать. Виктор Федорович 22 числа уехал на Донецк. И это была победа, это был перелом! Именно поэтому 22 февраля уже 2015 года в Харькове произошла довольно сложная ситуация. Было 2 группы патриотических сил, которые потянули в разные стороны. Одни утверждали, что нужно устроить марш-панихиду по погибшим на Евромайдане в Киеве, посвящение событиям 19-20 февраля. Другие же – условно непризнанный харьковский Евромайдан, не кулуарные, кабинетные евромайдановцы, а настоящие, - они говорили о том, что люди все равно придут под Дворец спорта, люди помнят события годичной давности. В итоге подали заявки на проведение обоих мероприятий. Были предупреждения о том, что МВД и СБУ не смогут обеспечить безопасность этого шествия от Дворца спорта. Но ребята объясняли: "Мы не сможем остановить людей, они придут сами. Люди помнят тот марш". А тот марш 2014 года был, конечно, пиком. Такого подъема я не помню ни до, ни после. Город шел пешком по Московскому проспекту, в центр и это было потрясающе! Такого подъема духа Харьков никогда не испытывал. И понятно, что люди шли вспомнить это. Собрались люди, началось движение колонны и прогремел взрыв.



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- На месте погибли два человека.



- Да. Полковник милиции из Волчанска (Волчанск – город, районный центр в Харьковской области, - ред.) Вадим Рыбальченко, который занимался там обеспечением общественного порядка, и общественный активист Игорь Толмачев. Толмачев - один из наиболее деятельных евромайдановцев в Харькове, ученый, физик, талантливейший человек. Очень большая умница.



- 11 человек тогда были ранены.



- Да. На следующий день умирает 15-летний Данила Дидик. Школьник. У него осколочное в голову, он сутки умирал. И есть еще один погибший мальчик. Но мы о нем молчим. Оказалось, что его родители по-другому настроены, и они попросили, чтобы его имя не звучало нигде. Чтоб не говорили о том, что принимал участие в этом митинге, что он там погиб.



- Они настроены пророссийски?



- Абсолютно. Категорично. Они не ходят на суды, они вообще отказались от предъявления гражданского иска, они не хотят никакой огласки на эту тему и т.д.



- Взрыв прогремел в самом начале шествия?



- Да. Прошли буквально метров 200, били по голове колонны. Взорвалась мина МОН-100.



- Вы говорили как-то, что жертв могло быть больше. Почему?



- МОН-100 в полевых условиях весьма страшное оружие, но у нее достаточно узкий луч поражения, есть направленность. Эту мину ночью прикапывали в сугроб. А февраль 2015, напомню, в Харькове был теплый, и сугробы были подтаявшие. И судя по сектору разлета осколков, похоже, мина стояла не вертикально, а под наклоном. Кроме того, колонну людей прикрыл автомобиль "Газель", который просто в момент взрыва проезжал мимо. Если бы не "Газель2, жертв было бы больше. Если бы мина стояла ровно, жертв было бы значительнобольше. Но так случилось. Слава Богу. Харьков – благословенный город.



"ВСЕ ТРОЕ – ЭТО РЕБЯТА, КОТОРЫЕ НЕ СМОГЛИ РЕАЛИЗОВАТЬСЯ". ЗАДЕРЖАНИЕ



- Через несколько дней власти заявили, что задержали подозреваемых.





- В ночь с 25-го на 26-е происходит задержание 3 человек. На следующий день, утром, они уже дают показания под видеокамеры. Часов с 6 утра идет одновременное воспроизведение по всем трем участникам.



- Параллельно?



- Старались, чтобы они не пересекались на месте, потому что было очень сложно обеспечить их безопасность. Был страх, что с ними может что-то произойти. Их могли устранить заказчики, мог случиться самосуд, нельзя было исключать ничего…



Так вот трое задержанных дали информацию под видео, которой следствие не обладало! Все остальные действия следствия – это уже подтверждение либо опровержение их утверждений. Все.



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- А какую именно информацию они сообщили?



- Например, о происхождении мины. Тип мины тогда еще был не подтвержден. Кроме того, рассказали о передвижении, о приобретении мобильных телефонов, карточек и т.д.



- Их было трое. Какую версию они рассказали?



- Примерно в конце 2014 года они объединились. Их мотивация следующая: в стране все идет к развалу, на Донбассе братоубийственная война и надо что-то делать.



- Кто эти трое человек? Расскажите об обвиняемых.



- Начнем с господина Дворникова. Очень интересная личность. В суде Владимир Дворников утверждает, что брал заказы на производство металлоизделий из нержавейки, говорит также, что занимался администрированием сайтов. А одновременно и таксовал. Но, замечу, он рассказывает, что как минимум, в трех бизнесах, при этом у него 20-летний Ford Sierra. Думаю, но это не самый успешный человек.



- Второй обвиняемый - он кто?



- Виктор Тетюцкий – бывший сотрудник правоохранительных органов, якобы работал в спецподразделении “Беркут”.



- Почему вы говорите "якобы"?



- Он уволен еще до Майдана, т.е. он в 2012-13 году ушел и тоже таксовал.



- А третий?



-Господин Башлыков. Сергей Башлыков – бывший сотрудник Темновской колонии (Темновская исправительная колония №100, находится в с.Темновка под Харьковом, - ред.). Тоже слегка неуспешная личность. Т.е. все трое - это ребята, которые не смогли реализоваться. Они познакомились во время Евромайдана. 18-19 февраля 2014 года они все были привезены из Харькова в Киев организацией "Оплот" для участия в Антимайдане. Тетюцкий попал под расклад где-то в районе улицы Грушевского. Есть видео в Интернете, где господина Тетюцкого поймали с травматическим пистолетом…



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- Майдановцы?



- Да. На видео виден Тетюцкий, зачитывается его паспорт, и он говорит о том, что он здесь просто гуляет.



- С пистолетом...



- Да. Все трое - Дворников, Тетюцкий и Башлыков - после 20-го числа попадают в харьковскую четвертую неотложку. У двоих точно были черепно-мозговые травмы, а по третьему не скажу. Там они познакомились. По сути, они в больнице документировали травмы, для того, чтобы потом можно было преследовать участников Евромайдана. И меньше чем через год они решили, что должны занять какую-то активную позицию. К тому времени у господина Дворникова сформировались контакты с российскими спецслужбами.



- Это доказанный факт?



- Все, что я говорю, отражено в материалах уголовного дела. Не хочу, чтоб меня потом обвинили в нарушении презумпции невиновности, поэтому замечу - ко всей информации, которую я озвучиваю, стоит добавлять фразы: "согласно материалам уголовного дела", "согласно обвинительному акту" и так далее.



- Читатель так и будет воспринимать, договорились. Вернемся к Дворникову.



- У него сформировались контакты с двумя людьми, он был уверен в том, что это представители российских спецслужб. Они поставили Дворникову задачу - следить за передвижением воинских подразделений в Харькове и около него. Хочу заметить, это совпадает с теми показаниями, которые дали “харьковские партизаны” (“Харьковские партизаны” - группировка, которая, по версии следствия, совершала ряд терактов в Харькове - ред.) в Октябрьском суде города. Схема одна и та же: участвовали в Антимайдане харьковском, там познакомились с дядей Жорой, который пригласил в Белгород. Ситуация и дальше синхронна: в конце декабря и один из руководителей “харьковских партизан” перевозят свою семью в Белгород, туда же отправляет свою семью и господин Дворников.



- То есть это спланированные и типовые акции?



- Типовые акции, да. И достаточно простые. Давайте будем рассуждать логично: нужна ли каким-либо спецслужбам информация о передвижении воинских подразделений? Не нужна! Ведь получить эту информацию очень просто, на самом деле. Ведь когда воинская часть идет по трассе, об этом знают минимум в 150 км вокруг. Ну те, кто хочет об этом знать. Но, с другой стороны, это информация, которую легко проверять по открытым источникам, по Гугл-картам, по радиоперехвату. Поэтому люди, представившиеся спецслужбами, просто проверяли, насколько эти парни вменяемы, т.е. проверяли, реально они делают работу или нет. Следующим этапом проверки было поручение произвести небольшой террористический акт, взрыв.



- Что им нужно было взорвать?



- Взрыв на железной дороге. И флэшка с записью этого взрыва была найдена во время обыска у господина Тетюцкого. Но определить место этого взрыва, кстати, следствию не удалось, скорее всего, это была имитации для россиян.



- Как это?



- Очень просто. Мы с вами можем положить что-то около рельс, бахнуть: рельсы от этого не улетают в стороны, а взрыв около железной дороги есть. То же самое было и у “харьковских партизан”, один в один. Они совершали взрыв на железной дороге, записывали это на видео.



- Схожесть почерка налицо. Что было после этого пробного, проверочного взрыва?



- После им поступило предложение совершить что-нибудь серьезней, они согласились. Кстати, “харьковские партизаны” тоже согласились, но добавили: “мы не хотим, чтобы пострадали люди”. А вот у Дворникова и компании такой оговорки не было. Они сами сообщили в Белгород, что в соцсетях раскручивается мероприятие под названием "Марш 22 февраля 2015 года". Из Белгорода им сообщили: на окружной дороге в районе поворота на один из поселков можете забрать мину МОН-100. Она была в белом пакете, под веткой, помеченной красной ленточкой. Все трое к тому времени уже общались по отдельной группе мобильных телефонов.



- Кто забирал мину?



- Дворников. И в ночь на 22-е происходит установка этой мины. Это есть на видео, которым обладает следствие. На следующий день, где-то в 11-00 они собираются на квартире у Дворникова, к часу едут ко Дворцу спорта. Там становятся на позиции свои. И когда колонна начинает движение, один из обвиняемых отправляет нужную смску, другой - совершает звонок на детонатор.



- Детонатор был установлен на мине?



- К мине был прикреплен телефон, он уже через виброзвонок действовал на детонатор. Т.е. когда идет звонок на телефон, срабатывает виброзвоночек, который дает достаточно мощный сигнал. По несложной электрической схеме сигнал приходит на детонатор и происходит взрыв. Кроме того, на этом видео они рассказали о том, как закладывали мину.



"ОНИ ЛЕПЯТ ИЗ СЕБЯ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖЕРТВУ "КРОВАВОЙ ХУНТЫ". СУД

То есть они рассказали следствию подробную схему, которой просто никто не знал, кроме них самих.- Суд по этому делу длится уже более двух лет. Почему так долго?- Здесь имеет очень большое значение позиция защиты. Адвокаты обвиняемых избрали позицию полного отрицания, они не выстраивают, например, альтернативную версию произошедшего, просто отрицают. Утверждают, что все признательные показания обвиняемые дали под пытками.

- Справедливости ради замечу, что есть уголовное производство за нанесение телесных повреждений обвиняемым. Занимается расследованием военная прокуратура.



- Согласно нашему УПК, любое заявление в органы правопорядка должно быть зарегистрировано и открыто уголовное производство. В данном случае заявление было озвучено в суде и уголовное производство было, естественно, открыто. Но на сегодняшний день информации о том, что где-то установлены факты пыток, превышения и т.д., нет.



- Адвокат одного из обвиняемых Шадрин мне говорил, что на видео, где обвиняемые дают признательные показания, на одном из них явно видны телесные повреждения.



- Да, есть они. Но дело в том, что как они сами описывают, их задержание было достаточно жестким. Есть такое понятие, как обоснованное применение насилия в момент задержания. Мы прекрасно понимаем с вами, что бухгалтер, который украл, должен задерживаться в одном режиме, а человек, который может себя взорвать, задерживается в другом режиме. Так вот задержание их было не просто жестким, а крайне жестким.



- Т.е. вы считаете, что это при задержании была причинена травма?



- Я понимаю, что синяк на лице и какая-то травма носа, может возникнуть во время задержания. Не просто может, а должна возникнуть, потому что человека не опускают на пол, его кидают на пол. Человека не просят остановиться, его оглушают ударом в лицо, и когда он опрокинулся, тогда на нем застегивают наручники. Ему не дают вздохнуть. Ему выносят дверь, которая бьет, опять же, по нему.



- Итак, позиция защиты: все показания под пытками…



- А вторая позиция защиты – мы ни в чем не виновны, а альтернативные версии будем высказывать потом. И третий аспект, который влияет на затягивание, это повышенная процессуальная активность защиты. Это когда по каждому поводу заявляется ходатайство, делаются длинные заявления. У нас несколько раз звучали отводы коллегии судей в целом, судьям – в отдельности, председательствующему, у нас по несколько раз звучали отводы прокурору. Каждое такое заявление у них расписано, и оно занимает 40-50 минут.



- А смысл затягивать?



- Раньше был "закон Савченко" (закон под авторством нардепа Савченко, который предполагал считать время, проведенное в СИЗО, по формуле "день за два", - ред.). А сейчас, после отмены закона, обвиняемые уверены, что в Украине не сегодня-завтра поменяется власть, победит русский президент.



- Сейчас на каком этапе суд?



- Сейчас все сначала. Потому что через год и восемь месяцев слушаний одна судья из коллегии ушла в декрет. И мы не успели до ее декрета начать дебаты. На ее место зашел новый судья, и сторона защиты потребовала слушать дело сначала. Мы заслушиваем сейчас 5-й том из 16-томного уголовного дела. А по требованию защиты, мы еще и все материалы зачитываем в полном объеме вслух.



- Как себя на суде ведут обвиняемые?



- Еще год назад они в своих ходатайствах заявляли о последователях Пиночета в Украине, о фашистском незаконном режиме, об иезуитском правосудии и так далее. На сегодняшний день, они ведут себя уже абсолютно оскорбительно. Вольготно чувствуют себя в зале. Корреспондентам и людям, которые пытаются их снимать, показывают факи и так далее. И вообще они из себя лепят политическую жертву "кровавой хунты" в Украине.



- Кстати, а замечали вы у обвиняемых раскаяние? Все-таки 4 безоружных человека погибли...



- Абсолютно нет. В материалах дела есть записи, когда их прослушивали в СИЗО. И там есть вот какая мысль: пацанят жалко, извините, не за х*р погибли, но какого х*ра поперлись - были бы живы. Вот такое есть. А так, чтобы реальное раскаяние – этого нет.



"ОНИ ЛЮБЯТ КОЛБАСУ ПО ДВА ДВАДЦАТЬ И ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ НА ШЕЕ". ДЕЛО "ХАРЬКОВСКИХ ПАРТИЗАН"



- Есть у вас и еще одно громкое дело, о котором мы уже вспоминали сегодня – дело "Харьковских партизан". И в этом деле вы не адвокат, а потерпевший.



- Они не признаются, что они те самые "харьковские партизаны", но именно их взрывы шли на видео, которое распространяла группа "Харьковские партизаны" в 14-м году. Это раскрученная в Youtube группа о группе якобы мстителей, которая в Харькове кошмарит "кровавую хунту".



- Кто люди, которые организовали эту группировку?



- Это молодые неуспешные ребята. С одним из них вышел на связь представитель Российской Федерации. Парень увез семью в Белгород, после чего организовал здесь группу, получил оружие и начали устраивать легкий кошмар городу. Начиналось все с первых взрывов еще в августе 2014, когда у нас из реактивного огнемета был обстрелян один военкомат, потом второй военкомат. Потом был выстрел по моему офису, где в тот момент у меня был волонтерский центр.



- А почему именно по вашему офису стреляли?



- Они получили из Белгорода три адреса, по которым целесообразно было бы произвести акцию. Мой офис был выбран только потому, что у меня очень удобный отход, у меня офис выходит лицом в парк. Только поэтому. Не потому что я какой-то заслуженный. Кстати, видео, этот взрыва они подписали: "уничтожен офис приспешника хунты".



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Потом еще были теракты на железной дороге, попытка взрыва моста, попытка обстрела нефтебазы, взрыв топливной цистерны на железнодорожной станции… Может быть, что-то не упомянул еще...



- Погибших нет?



- Нет, погибших нет.



- Расскажите о подсудимых.



- Их задержали в конце 15-го года. Это дело хорошо для того, чтобы проанализировать и понять, кто у нас идет в эти ряды, кто и чем мотивирован.



- И какие выводы сделали вы?



- Обычно это ребята, которые не реализовали себя. Существует определенная идеологическая подоплека, они сторонники "русского мира", ненавидят или очень не любят Украину как явление, они любят колбасу по два двадцать и туалетную бумагу на шее. И стабильность, обязательно. Им нужны матрешки на улицах и имперское величие, конечно, нужно. И плюс существует определенная материальная подоплека, потому что за все эти операции выплачивалось вознаграждение.



- Сколько?



- По-разному.



- Ну, порядок?



- Допустим, за теракт около Дворца спорта Дворников, по его же словам, должен был получить 10 тысяч долларов.



- А два других – Тетюцкий и Башлыков – по сколько должны были получить?



- Дворников планировал из этой суммы отдать им по тысяче. Мы понимаем, что на убийство за тысячу не идут, но у них был и идеологический, и материальный стимул.



- Подсудимые отрицают, что являются теми самыми "харьковскими партизанами", которые кошмарили город. Почему вы уверены, что это именно эта группировка?



- Они на следующий день после задержания, по-моему, даже в день задержания, дали "призналку" на камеру. И рассказали полностью все события. Более того, один из подсудимых в зале суда дал признательные показания. Он рассказал, кто ему предложил, как предложил, как они носили листы с пластидом под железную дорогу, как они их закладывали, как взрывали, как что устанавливали.



- А остальные отрицают?



- Остальные отрицают. Говорят стандартные вещи: мы все показания давали под пытками, мы идеологические жертвы режима, на которых пытаются повесить теракты.



- Вы же адвокат, точно знаете, у нас правоохранительная система такая, что я вполне допускаю пытки, выбивание показаний и т.д.



- Да! Да! У нас нет доверия к правоохранительной системе априори. У нас с вами нет доверия к судам. Но я объясню. Вы правильную тему затронули. В деле о теракте около Дворца Спорта я – представляю интересы потерпевших. Я не связан мнением прокуратуры. Если в какой-то момент увижу, что наши интересы не совпадают, я об этом буду громко говорить. Это первое. Второе. Для нас, для потерпевших важно не наказание кого попало. Мы хотим на скамье подсудимых видеть именно тех, кто это совершил. И я очень тщательно изучал материалы дела, я очень тщательно разбирал процесс их поимки, я очень тщательно разбирал, как двигалось следствие… Поэтому, если бы у меня возникли сомнения, я бы их озвучил.



- Напоследок. Поделитесь собственными наблюдениями о том, как изменились настроения в Харькове.



- В Харькове есть достаточно большой слой людей, которые недовольны нынешней властью, как среди патриотических сил, так и среди непатриотических сил. Но в то же время если в 2014 году людей с явно пророссийскими взглядами было процентов 20-25, то сейчас это количество где-то на уровне статистической ошибки. Телевизор делает свое дело. Плюс люди увидели, что такое оккупированные территории, они увидели весь "кайф" русского мира, они немножко осознали, что на самом деле никто никого не режет, не вешает, концлагерей для русскоговорящих почему-то не создали и так далее. Но Харьков остается рисковой точкой, в любом случае. Ввиду близости границы.



Ирина Ромалийская, для "Цензор.НЕТ"

Фото: Наталия Шаромова, "Цензор.НЕТ"

