 НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЕЗОН: УСПЕХ, ОБОСТРЕНИЕ ИЛИ КРИЗИС?

Народный депутат из "Блока Петра Порошенко"считает, что политическая ситуация в стране может зайти в непростое пике:- На то есть основания. Большую актуальность приобретут разговоры об изменениях в Конституцию относительно перераспределения полномочий между Президентом, правительством и парламентом. Они будут иметь тактический характер для достижения стратегических целей. Будет не просто. Это факт.С реформами тоже не все гладко. Например, то, что предлагают по медицинской, даже реформой назвать тяжело. Это, скорее, эксперимент над украинцами. Что будет с пенсионной – посмотрим. Из того, что пропагандируют, получается, что рассказывают хорошо, но пока непонятно, что она даст и какие в итоге получим показатели. По образованию также проблемы. Я доверяю профессионалам. В данном случае Александру Спиваковскому (нардеп, заслуженный работник образования Украины. – О.М.). По его словам, это не улучшение, а просто ужас – мы добиваем высшее образование.Провалятся ли реформы? Никто не знает. Но законопроекты всегда можно доработать. У нас же парламентско-президентская республика, поэтому депутаты имеют право вносить свои изменения. Другой вопрос, что парламент могут заставлять голосовать по определенным вопросам. Для этого есть традиционные методы – привлечение правоохранительной системы или подкуп. Сейчас еще стал популярным внешний прессинг улицы. Как оно будет в итоге – посмотрим.Не надо забывать, что до сих пор не решены ряд кадровых перестановок – ЦИК, Счетная палата, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, министр здравоохранения, министр аграрной политики, министр инфорполитики. Страна просто превращается в полное и.о. Это очень плохо. Я думаю, народные депутаты будут поднимать эти вопросы на сессии.из "Народного фронта" согласен с тем, что парламент должен принять кадровые решения:- Правда, на октябрь назначены выборы в 203 местных громадах, поэтому ЦИК пока никто трогать не будет. Счетную палату тоже отложат, потому что сейчас, как говорится, не до нее. А по омбудсмену ситуация такая: чем дальше мы переносим это голосование, тем дольше Валерия Лутковская находится на должности. В этом заинтересована Администрация Президента. Там ее менять не хотят. Но парламент будет обязан решить и этот вопрос.Пенсионная реформа, думаю, будет принята. А вот медицинская – не уверен. Потому что все знают, какая ситуация сложилась по закупкам лекарств. Многие коллеги говорят, что реформу поддерживают, но если этот вопрос не будет урегулирован, то не проголосуют. По реформе образования мы видим, что с населением практически не проводят разъяснительную работу. Не знаю, как себя поведут депутаты-мажоритарщики, потому что на местах – колоссальное сопротивление. Но мы будем совещаться и консультироваться перед тем, как голосовать.Немало было разговоров и о том, что в сентябре Генеральная прокуратура внесет в парламент ряд представлений о снятии неприкосновенности с некоторых депутатов. Якобы таких будет около 40.- Когда Генеральный прокурор вносит новые представления, он должен отчитаться перед парламентом по тем делам, по которым парламент уже дал разрешение на расследование и привлечение к ответственности депутатов, - комментируетиз Радикальной партии. - Точно так же должна предоставить отчет Специализированная прокуратура. Потому что у нас как-то странно получается: представление на Клюева проголосовано два года назад, а где его дело сейчас? Кто скажет? Может, началось судебное рассмотрение? Нет его. А что с делами Онищенко или Новинского? Где они?! Что там с Поляковым? Все долго обсуждали то, что он отказывается одевать браслет, а что по сути дела? Она вообще готова для передачи в суд? Потому что Поляков утверждает, что обстоятельства изменены. То есть, есть много вопросов, а ответы где?!Что касается представления относительно меня, то если его внесут, я буду счастлив. Потому что у меня есть все аргументы, чтобы публично в сессионном зале доказать свою невиновность и то, что дело сфальсифицировано. Более того, у меня уже есть задокументированные правоохранительными органами доказательства, что меня шантажировали, в том числе, особа, которая сфабриковала против меня обвинения в 2015 году.Вообще я считаю, что в первые дни новой сессии можно рассмотреть законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов, судей, а также проект закона о процедуре импичмента Президента. Потому что перед законом все должны быть равны. Мы на этом настаиваем и подготовили соответствующие документы. Если эти вопросы не будут рассматривать, то общество должно спрашивать с тех, кто их саботирует.- Возможно, у депутатов хватит мудрости или отменить депутатскую неприкосновенность, или значительно ее ограничить, - говорит парламентарий из фракции "Самопомич". – Это облегчит правоохранительным органам процесс расследования тех дел, где фигурантами являются народные депутаты. С другой стороны, такое действие хоть немного возобновит доверие народа к Верховной Раде. Но есть и другой сценарий, когда этого не произойдет. Тогда депутатам будет все тяжелее голосовать за снятие неприкосновенности с некоторых коллег и за привлечение их к ответственности из-за круговой поруки, что уже было продемонстрировано во время рассмотрения в июле пяти представлений.В целом осенью параллельно будут идти два процесса: подготовка к президентским выборам, которая уже идет полным ходом, и попытка очередной имплементации Минских договоренностей. Эти два фактора будут накладывать отпечаток на то, что будет происходить в парламенте. А законопроектов для рассмотрения будет много. Наша фракция традиционно будет настаивать на принятии нового закона о выборах (по открытым партийным спискам на пропорциональной основе), на установлении общественного и депутатского контроля над бюджетом обороны, на законе о временно оккупированных территориях и проведении настоящей пенсионной реформы. Так как то, что предлагает правительство, это не реформа, а небольшие изменения в солидарной системе. Даже с внесением тех поправок, на которых мы настаивали, это все равно неприемлемый вариант. Отменить позорный дискриминационный налог для работающих пенсионеров можно и отдельным законом. Как и осовременить пенсии. Правительство обязано было провести аудит Пенсионного фонда и внедрить второй государственный накопительный уровень пенсионной системы (от чего уже через несколько лет мы бы уже получили первый эффект). В цивилизованной стране за невыполнение такого шага правительство ушло бы в отставку.Член Оппозиционного блокапредполагает, что министрам не грозит увольнение, так как парламент не провалит пенсионную реформу:- Потому что правительство в сентябре закричит: "Если вы не примете этот закон, то мы не сможем с 1 октября пересчитать пенсию 5 миллионам пенсионеров, поэтому люди не получат свои 500-700 гривен". Они ж не будут рассказывать, почему только по прожиточному минимуму не доплачивают 1268 гривен. Конечно, нет! Зато будут вот таким образом давить на депутатов. Те опустят головы, но проголосуют эту, на мой взгляд, антисоциальную пенсионную реформу. Как только это произойдет, Оппозиционный блок обратиться в КСУ, потому что происходят вопиющие нарушения статьи 22 Конституции Украины, которая предусматривает, что при принятии новых законов и внесении изменений в существующие конституционные права и свободы граждан не могут сужаться.В современных условиях невозможно финансировать Пенсионный фонд без дотаций из государственного бюджета. Это аксиома! Люди, у которых еще остались остатки здравого смысла, это прекрасно понимают. Но если сейчас в угоду МВФ перевести ПФ на самофинансирование, то при соотношении работающих к пенсионерам мы увидим, что пенсия никогда не дотянет до европейского уровня. Поймите: пенсионная реформа не может быть рассмотрена в разрезе с демографической ситуацией и обстановкой на рынке труда. Потому что наполнителями Пенсионного фонда в солидарной системе являются работающие граждане. А у нас их становится все меньше. Когда я был министром и в 2003 году докладывал базовый закон об обязательном государственном пенсионном страховании, у нас соотношение работающих к пенсионерам было 1,4 к 1. Прошло 14 лет. Сегодня у нас меньше 1 работающего на пенсионера.из "Батькивщины" уверен, что с приходом осени усугубятся репрессии против оппозиции:- Очевидно, что тут исполнители – не самые деликатные люди. Мы это уже наблюдали по обыскам в некоторых оппозиционных изданиях, по давлению на журналистов. Точно так же будут "работать" по политикам и гражданским активистам. Мы уже видим, что происходит с Виталием Шабуниным и Михеилом Саакашвили. Этот список будет в дальнейшем обновляться и расширяться.Будет какое-то завершение в плане имитации реформ по образованию, науке и медицине для того, чтобы можно было что-то говорить на эфирах. Ясно, что это будет профанация и даже развал. Однако ни закона об импичменте, ни закона о временных следственных комиссиях ожидать не стоит. Их будут и дальше откладывать.Что ожидает коалицию? Я продолжаю считать, что ее нет. Как можно разрушить то, чего не существует?! Да и кому вообще в государстве она нужна? Ее наличие на сегодняшний день даже не является политическим фактором. Она нужна разве что политологам-теоретикам.Вообще, на мой взгляд, весной или осенью следующего года нас ждут досрочные парламентские выборы. Под это будут создавать дополнительные финансовые возможности. Степень готовности властных структур к этому процессу постоянно возрастает. Правда, на эту осень они не успевают, поэтому речь идет уже о 2018-м. Говорят, Порошенко не хочет выборов. Конечно, на его месте я бы тоже не хотел, потому что влияние снизится. Но не все зависит от Президента.А вот внефракционныйне разделяет мнение, что Украину ждут досрочные выборы.- Они были бы возможны только в том случае, если Президент согласится распустить парламент. Насколько я понимаю, Порошенко на это не пойдет, потому что никто не знает, каким тогда будет следующий созыв. Он может оказаться невыгодным не только Президенту, но и абсолютно всем. Мы понимаем, что в случае, если тот парламент не просто будет в оппозиции к Президенту, а кардинально поменяет курс государства, то получится что-то сродни шоковой терапии. Порошенко не готов к такому.Думаю, нынешняя сессия будет проблемной. Не смотря на то, что современный мир бросает вызов народным депутатам, эти чаще всего реагируют только в одном стиле: абстрагируются от проблемы и ждут, чтобы она решилась сама по себе. Дело в том, что парламент в последнее время работает скорее эффектно, чем эффективно – громкие заявления, обещания, скандалы вместо того, чтобы рутинно и системно решить существующие трудности.Будут ли простыми голосования? Не уверен. Будут ли они регулярными и успешными? Тоже вопрос. Но надо понимать, что Украина сейчас переживает очень непростое время. Если депутатам не удастся преодолеть свои личные амбиции, партийные цели и кулуарные игры, то нас ждет очередной виток недоверия к парламенту, как главному законодательному органу государства, и еще большая волна ненависти к нардепам, которая, кстати, на сегодняшний день чуть-чуть стихла из-за того, что политический сезон неактивен.Продавливать будут все. Ведь голосов нет ни за один законопроект. За что-то будут размениваться с группами, еще что-то будут протаскивать путем давления или обмена. В таком случае мы увидим, что договорняки никуда не делись. Плюс, скорее всего, будет повторяться "кнопкодавство". Этот бич, от которого давно бы хотелось избавиться, будет использоваться достаточно активно.Другой разговор, что коалиция очень часто не может договориться между собой. Мы все помним голосование по Счетной палате, когда "Народный фронт" не дал голоса, из-за чего Валерия Пацкана не избрали главой этого органа. В свою очередь, БПП не голосовал за некоторые законопроекты НФ. У них такая "дружба", что камня на камне может не остаться. Пока она будет существовать от безысходности. Потому что без консолидации депутатских фракций и групп в парламенте, боюсь, мы можем стать перед новым кризисом. Причем не просто политическим или экономическим, а глобальным государственным, который Украине будет крайне тяжело пережить. Чтобы не доводить до крайности, депутатам придется объединиться.