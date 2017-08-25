 ТЕНЕВОЙ ИМПОРТ: КАК РАБОТАЮТ ЦЕНТРЫ ПО УХОДУ ОТ НАЛОГОВ

Именно так и действуют центры минимизации таможенных платежей. Как правило, это устойчивая организованная преступная группа с четким разграничением обязанностей ее участников и сложной организационной структурой, деятельность которой направлена ​​на предоставление предприятиям реального сектора экономики услуг, позволяющих манипулировать с налогами при таможенном оформлении товаров."Впервые подразделениями налоговой милиции термин "центр минимизации таможенных платежей" был введен в январе 2016 года как следствие анализа оперативной обстановки в зонах деятельности таможен, осуществленного в рамках проведения операции "Рубеж", - рассказывает первый заместитель главы ГФС Сергей Белан. - Оперативным штабом проведения операции было установлено, что значительно активизировались преступные группировки, которые с целью предоставления противоправных услуг предприятиям реального сектора экономики разрабатывают и внедряют различные преступные схемы, в частности по противоправной минимизации таможенных платежей при импорте, уклонении от уплаты налогов и способствующие невозврату валютной выручки при экспорте за счет создания и использования ФСПД и подконтрольных предприятий-нерезидентов. Именно с целью выявления и документирования преступной деятельности ОПГ, осуществляющих такую противоправную деятельность на профессиональной основе, ГФС введен критерий риска "центр минимизации таможенных платежей". В территориальные подразделения налоговой милиции и таможни было направлено соответствующее указание по выявлению и пресечению деятельности таких центров".По словам Сергея Белана, за 7 месяцев текущего года прекращена деятельность 22 центров минимизации таможенных платежей, что на 12 больше, чем за аналогичный период 2016 года. В их состав входило 87 человека и 148 субъектов хозяйственной деятельности.По результатам сопровождения уголовных производств по выявленным центрам минимизации вынесено 4 подозрения в совершении преступления в том числе по ст. 28 УК (совершение преступления группой лиц) и ст. 255 УК (создание ОПГ). Изъято товаров и денежных средств в сумме свыше 55 млн гривен.Подавляющее большинство задокументированных фактов правонарушений, совершенных организованными преступными группировками, квалифицируются по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей). Санкция этой статьи не предусматривает наказания в виде лишения свободы, только штрафы.В состав таких центров входят как физические лица (организатор, таможенный брокер, бухгалтер, подставные лица, курьер и другие), так и юридические (брокерские фирмы, СГД-импортеры, "транзитные" и фиктивные предприятия, а также предприятия выгодоприобретатели). Но основной участник ОПГ – это, как правило, таможенный брокер. Он должен знать досконально Таможенный кодекс, владеть другими нормативными актами, регламентирующими порядок перевозки грузов, страхования и т.п.Так в Киевской области налоговики разоблачили один из центров, где при содействии таможенных брокеров был организован импорт в Украину фруктов и овощей по значительно заниженным ценам. В дальнейшем указанная продукция при посредничестве транзитных компаний реализовывалась за наличные средства по реальным ценам без отражения данных операций в налоговой отчетности, что позволяло незаконно формировать налоговый кредит по НДС предприятиям реального сектора экономики. Общая сумма операций, проведенных через центр минимизации, составляет около 200 миллионов гривен.Минимизировать таможенные платежи через такие центры можно при импорте любых товаров. Но наиболее ходовые - это товары широкого потребления (одежда, обувь, постельное белье, посуда, ткань и т.д.), продукты питания (особенно фрукты и овощи), бытовая техника, автотранспорт (автомобили б/у, сельскохозяйственная и специальная техника).Например, в Донецкой области налоговой милицией была установлена группа лиц, которая оказывала предприятиям реального сектора экономики Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей услуги по минимизации таможенных платежей при импорте воздушных теплообменников, приборов для аппаратуры измерения, арматуры для трубопроводов, металлопроката из Италии, Чехии, Германии и Швеции.По заказу отечественных предприятий заключались внешнеэкономические контракты, по которым в страну импортировались товары. Во время таможенного оформления стоимость товаров занижалась, в результате чего НДС и таможенные платежи уплачивались не в полном объеме. В дальнейшем при проведении операций с подконтрольными транзитными предприятиями стоимость ввозимого товара поднималась до реальной, разница фактической стоимости от заявленной переводилась в наличные, а товары реализовывалась в адрес предприятий - выгодополучателей.Общий оборот этого центра минимизации таможенных платежей составил около 300 миллионов гривен."Специалисты" еще одного из центров, который разоблачили в Киеве, подделывая официальные документы, ввозили в страну товары медицинского назначения, рыбу и фрукты. Для этой цели был создан ряд компаний, с использованием реквизитов которых завезли на сумму более 20 миллионов гривен товаров, реализованных физическим и юридическим лицам.Схемы незаконной минимизации таможенных платежей настолько разнообразны, что позволяют использовать их при импорте товаров из любых стран. И все они сводятся к представлению при таможенном оформлении товаров документов, в которых содержатся ложные сведения о стоимости.Наиболее изобретательные регистрируют на себя, своих родственников или подставных лиц предприятия-нерезиденты, которые обычно расположены в оффшорных зонах или странах со льготным налогообложением. В Интернете есть много предложений от зарубежных компаний по регистрации, бухгалтерскому, налоговому и юридическому сопровождению таких предприятий за вознаграждение - в среднем от 2 до 6 тыс. долларов в год. В дальнейшем подконтрольные организаторам предприятия-нерезиденты используются для изменения стоимости товаров. При такой схеме импортер закупает товар у экспортера, но при осуществлении таможенного оформления в таможенные органы подает другой пакет документов (контракты, инвойсы и др.) о приобретении этого товара у подконтрольного нерезидента. Конечно, в таких документах таможенная стоимость товара значительно занижена. Причем, как поясняют правоохранители, документы не содержат признаков подделки, поскольку оригиналы печатей и клише подписей находятся у организатора схемы.Также часто представители таких центров подают в таможенные органы поддельные документы, которые изготавливаются с использованием сканированных копий печатей предприятий -нерезидентов или путем изготовления копии печати. Таможенное законодательство Украины при таможенном оформлении позволяет подавать документы в электронном виде - то есть сканированные копии. Провести экспертизу подписи или печати по копии документа невозможно, ведь для этого необходимо иметь оригинал, которого обычно нет. А ответ от других стран на запрос в рамках международного сотрудничества приходится ждать месяцами, а то и годами.Нередки случаи, когда в документах, поданных при таможенном оформлении, злоумышленники отмечают ложные сведения о кодах УКТВЭД, в частности такие, к которым применяются льготные ставки таможенных платежей или в соответствии с которыми цена товара значительно ниже. Очень часто без проведения специальных экспертиз отличить соответствие товара тому или иному коду невозможно. Манипулируют не только кодами. Но также с номенклатурой и весом.Наибольшее количество центров выявлено налоговой милицией в Киеве - 13 за два последних года. Это связано с несколькими аспектами, утверждают правоохранители. Во-первых, сегодня импортер может осуществлять таможенные формальности в зоне деятельности любой таможни по своему усмотрению. Во-вторых, особенность деятельности ЦМТП заключается не только в том, что его организаторы предоставляют услуги по уклонению от уплаты таможенных платежей, но и в том, что за счет формирования и реализации так называемого импортного налогового кредита по НДС они питают конвертационные центры. А в Киеве наибольшее количество предприятий реального сектора, которые заинтересованы в подобных "услугах"."В рамках досудебных расследований по уголовным производствам, внесенным в единый реестр досудебных расследований в 2017 году, по преступной деятельности ЦМТП установлено, что вероятные потери бюджета только от минимизации таможенных платежей составляют около 500 млн гривен", - говорит Сергей Белан. - В каждом конкретном случае таможенного оформления импортных операций цифры по занижению стоимости товара разные. Но, как свидетельствует анализ, в среднем занижение составляет от 2 до 5 раз".Товары, изъятые во время проведения мероприятий в рамках досудебных расследований уголовных производств по документированию деятельности таких центров, передаются на ответственное хранение владельцу такого товара или предприятиям, которые имеют соответствующие лицензии до окончания досудебного расследования или до принятия решения судом об их реализации в доход государства."Как правило ЦММП действуют отдельно друг от друга и обслуживают заказы не связанных между собой выгодоприобретателей. Однако, известны случаи "продажи" импортного налогового кредита по НДС от деятельности нескольких центров в адрес одного конвертационного центра, - объясняет Сергей Белан. - Легальные компании-производители или компании-реализаторы товаров не информируются о том, что проданный ими товар задействован в схеме минимизации таможенных платежей, эти компании чаще всего не задействованы в преступных схемах".Однако, если в ходе досудебного расследования в уголовном производстве устанавливается факт причастности предприятия-нерезидента к противоправной деятельности или злоумышленники используют в преступной схеме реквизиты предприятия-нерезидента, которое официально ликвидировано, то сотрудники налоговой милиции вносят информацию о таких предприятиях в поисково-информационный комплекс Единой автоматизированной системы. Таким образом, если импортер укажет в таможенной декларации отправителем товара такое предприятие-нерезидент, то в системе управления рисками сработает соответствующий риск. О намерении совершения сделки будет поставлен в известность инициатор включения нерезидента в систему. Также это является основанием для применения дополнительных таможенных формальностей, в частности осмотра товара.Действовать такой центр может от трех до 6 месяцев, а то и значительно дольше, меняется только состав юридических лиц - одни фирмы, которые используют в схемах закрывают, другие открывают. Документировать весь объем проведенных внешнеэкономических операций достаточно сложно.Тем не менее, операция "Рубеж" продолжается уже третий год, и в ГФС уверяют, что как бы ни были изворотливы "специалисты" теневого рынка, им придется ответить перед законом.