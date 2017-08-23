ЯК В УКРАЇНІ СУДЯТЬ ЗА СЕПАРАТИЗМ
З 2014 року суди винесли вироки за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України стосовно 173 осіб (ст. 110 ККУ). 26 осіб засуджено до тюремного покарання, 125 – звільнено з випробувальним терміном, 8 покарані обмеженням волі, 4 – виправдані. Наразі скасовані вироки щодо 7 осіб, засуджених до позбавлення волі, щодо 2 осіб, покараних умовно, і один виправдувальний вирок.
Це дані, що є у публічному доступі судового реєстру станом на серпень 2017 року.
З липня 2014, коли було винесено перший вирок, т ільки одну особу засуджено по ч.3 ст.110 – за сепаратистські дії, що призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків і караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років.
Решта вироків винесені за ч.1 ст. 110 – умисні дії щодо зміни території чи кордону України, порядку встановленого Конституцією, а також публічні заклики до таких дій чи розповсюдження матеріалів із такими закликами; ч.2 ст. 110 – ті самі дії, вчинені повторно, або представником влади, за попередньою змовою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі. Такі дії караються обмеженням чи позбавленням волі до 3 і 5 років.
"ОРГАНІЗАТОРИ РЕФЕРЕНДУМУ"
Більшість "організаторів референдуму", які попали під суд, - це дрібні виконавці, члени дільничних виборчих комісіях, часто пенсіонери, які спокусилися обіцянкою грошової винагороди. Такі обвинувачені укладали угоди про визнання винуватості і отримували по 5 років умовно.
В основному обвинувачені так і не змогли пояснити, від кого конкретно отримували бюлетені для "референдуму" і кому віддавали результати голосування. У рішеннях суду йдеться про невставлених осіб, озброєних представників "ДНР". Як виняток, голова Попаснянської виборчої комісії повідомив, що бюлетені та печатки для "референдуму" отримав у Луганську в "будівлі обласної адміністрації". Також засуджений за "референдум" у Волновасі розповів, що брав бюлетені у невстановлених осіб із Донецької облдержадміністрації.
Найсуворіший вирок за "референдум" у травні цього року отримав екс-голова райради Станиці Луганської Володимир Білоус. Йому присудили 4 роки і 1 місяць позбавлення волі. Встановлено, що навесні 2014 Білоус проводив зустрічі, на яких у наказовому порядку вимагав у підлеглих організувати "референдум", зокрема виділити меблі і приміщення. Обвинувачений свою вину повністю визнав і покаявся. Вирок не оскаржувався і набув законної сили.
Володимир Білоус
У березні 2017 три роки тюрми суд призначив двом екс-депутатам Сватівської міськради, які взяли участь у підрахунку голосів і підписали протоколи голосування. Але у червні 2017 вирок було скасовано і справу направлено на новий розгляд.
Також 2 роки позбавлення волі за референдум присудили голові Золотівської міської ради. У травні 2014 він дав вказівку завгоспу Золотівської міськради видати урни для голосування з метою проведення референдуму на підтримку "ДНР". У телефонній розмові сказав завідувачу будинку культури "Шахтар" надати приміщення для референдуму. Спочатку чиновник вину заперечував. Але в ході судового розгляду змінив позицію і визнав вину повністю. 16.03.2016 він був засуджений до 2 років позбавлення волі. Але екс-мер до того відсидів майже рік у СІЗО і це йому зарахували як день за два у тюрмі. Так що на момент оголошення вироку він по суті уже відбув свій строк.
Із понад 150 вироків, що були винесені з 2014 року, тільки один стосувався референдуму в Криму. Був засуджений голова дільничної виборчої комісії м.Старий Крим, якому невстановлена особа пообіцяла 300 грн.
Суд врахував, що він розкаявся і засудив свій вчинок, є людиною літнього віку, має на утриманні важко хвору матір. Його засудили до 1 року тюрми. Але з урахуванням перебування у СІЗО (день за два), засуджений вийшов на волю через 2,5 місяці.
ПРОПАГАНДА СЕПАРАТИЗМУ
Окрему групу становлять ті, хто поширював сепаратистські дописи у соцмережах, а також поширював друковані матеріали.
Більшість засуджених у цій групі, які визнали свою вину, також отримали умовні покарання. Але є і винятки.
У березні 2016 жителя Чернігівщини засудили до 5 років тюрми з конфіскацією майна. Він поширював у соцмережі "Вконтакте" сепаратистські матеріали і отримав за це від невстановленої особи близько 480 грн винагороди через Web Money. Чоловік вину не визнавав, стверджував, що справу сфальсифікувала СБУ.
Мешканець Сумщини отримав 4 роки в'язниці. Це сукупне покарання за поширення сепартистских дописів у мережі "Вконтакте" і зберігання вдома гранати. Обвинувачений визнав, що знайшов гранату і зберігав її в себе вдома. Однак поширення дописів у соцмережах заперечував і казав, що тільки "лайкнув" їх.
3 роки позбавлення волі отримав вінничанин за дописи в мережі "Вконтакте" із закликами взяти участь у "референдумі про самостійність Вінницької області" і створення "Вінницької народної республіки". Він не визнав своєї вини і подав скаргу до касаційної інстанції.
По 5 років позбавлення волі загрожує двом жителям Хмельницької області за розповсюдження газети "Малоросія". Обвинувачені вини не визнають. Справа розглядалася судами неодноразово. У 2015 чоловіка було засуджено до 5 років тюрми, а жінку звільнено з випробувальним строком. У 2016 обох засудили на 5 років позбавлення волі, але вирок скасували в апеляції і сьогодні справа слухається заново.
СПРАВА "КОМІСАРА"
Єдиний засуджений по ч.3 ст.110 за сепаратистські дії, що призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, – 56-річний волинянин Віктор Селедцов (позивний Комісар). Він має відсидіти за гратами 12 років.
Віктор Селедцов
Свою "кар’єру", колишній член Компартії, Селедцов почав із того, що приїхав до Криму і 20 лютого 2014 вступив до "Групи самооборони" при партії "Русский блок". Охороняв мітинги на підтримку "референдуму" біля стін кримського парламенту, придушував акції протесту проукраїнськи налаштованих кримських татар. Брав участь у штурмі і захопленні штабу Військово-морських сил Збройних сил України і передачі його військовослужбовцям Росії. За таку роботу був нагороджений медаллю Міністерства оборони РФ - "За возвращение Крыма".
У подальшому був стрілком спецбатальйону ДНР. З 20 травня 2014 року по 23 серпня 2014 року ніс чергову службу з вогнепальною зброєю на так званих "блок-постах", розміщених на територіях населених пунктів Олександрівка, Мар'їнка, Красногорівка, Ольгінка Донецької області, охороняв нафтобазу в м.Донецьку, здійснював конвоювання та охорону полонених українських військовополонених, які брали участь в АТО. На посаді комісара (замполіта) "Спецбатальйону "8 рота" "ДНР" проводив навчання з бойової підготовки, інструктажі особового складу перед заступанням на чергування на блок-пости, вів агітаційну роботу серед місцевого населення з метою підшукування осіб для участі в "ДНР", проводив курс "молодого бійця" для молодих добровольців, виїжджав з перевірками на блок-пости. Мав "удостоверение народного ополченца Донбасса".
Селедцова затримали в Луцьку, куди він приїхав до матері. Його взяли з гранатою в руках. Коли обирали запобіжний захід, він сказав, що все визнає. "Дуже жалкую, що мало зробив", - додав Селедцов.
Його судили одразу по чотирьох статтях Кримінального кодексу: по 110 (сепаратизм) – 10 років позбавлення волі, 258-3 (участь у злочинній організації) – 11 років; 341 (захоплення державних або громадських будівель) – 2 роки; 263 ( придбання, носіння, зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу) – 5 років. У підсумку суд призначив покарання у 12 років позбавлення волі.
ВИПРАВДУВАЛЬНІ ВИРОКИ
З 2014 і по серпень 2017 року по ст.110 в Україні було винесено 5 виправдувальних вироків, один із яких потім був скасований. Усі вони стосуються організації так званого "референдуму" про підтримку "ДНР"/"ЛНР".
У березні 2017 був виправданий колишній секретар міськради і в.о.мера Рубіжного Максим Юшко. Його звинувати в організації незаконного референдуму. Але свідки переконали суд, що він займав проукраїнську позицію. Так, за нього заступилися спікер парламенту Андрій Парубій і нардеп Андрій Парубій. Як повідомив Левус і Парубій, обвинувачений був учасником перемовин під час квітневих подій 2014 року під час захвату будівлі СБУ у м. Луганську. При цьому продемонстрував патріотизм, активну життєву і громадянську позицією. У липні 2017 апеляційний суд залишив вирок без змін.
В лютому 2016 суд виправдав екс-депутата Красноградської райради Юрія Абакумова, якого звинуватили в сприянні трьом колишнім учасникам "батальйону ЛНР ім.Невського", які хотіли вести сепаратистську діяльність на території в Харківської області. В суді екс-депутат повідомив, що знає тільки одного учасника "ДНР" і з ним він по телефону обговорював перевезення з окупованої території його родичів і сільгосптехніки. У підсумку по сепаратистській 110 статті він був виправданий. Наразі його судять тільки за незаконне зберігання зброї (ст. 263). Що стосується трьох бойовиків "ЛНР", то вони уклали угоди про визнання винуватості і отримали по 2 роки тюрми.
Юрій Борісов
У червні 2017 екс-мер Стаханова Юрій Борісов був виправданий за недоведеністю обвинувачення в організації референдуму. Є відеозаписи сесії, на якій Борісов голосує за направлення в установи і відомства міста так званого громадського звернення про визнання "ЛНР" і говорить, що для організації референдуму треба зібрати підписи. Суд вирішив, що це свідчить про бажання Борісова дотриматись законної процедури проведення референдуму. Інші докази суд не визнав допустимими. Водночас прокуратурі вдалося доставити в суд тільки одного залегендованого свідка з десяти. Відомо, що на вирок подано скаргу стороною обвинувачення.
Голова Новоайдарської райради Олександр Бабенко був виправданий судом у 2015 році. Йому інкримінувалось, що 9 травня 2014 на мітингу до Дня перемоги на центральній площі смт. Новоайдар він закликав мешканців взяти участь у референдум і голосувати за створення "ЛНР".
У суді обвинувачений заявив, що у серпні 2014 був викрадений і зізнання з нього вибивали, вину не визнавав. Свідки не дали показів його вини. Редактор місцевої газети заявив, що раніше давав покази під тиском. Тільки начальник відділу освіти Новойадарської РДА сказала, що чула слова "київська хунта", що в Києві фашизм і нелегітимна влада, якій не треба коритися. У підсумку суд визнав вину недоведеною.
У тому ж 2015 виправдувальний вирок Бабенку за апеляцією прокурора був скасований. Справу відправили на новий розгляд.
Володимир Проценко
Мер міста Дебальцеве Донецької області Володимир Проценко був виправданий у грудні 2015. Його звинувачували в організації референдуму про створення "ДНР". Він в суді свою вину заперечував. Крім того, в його інтересах виступили секретар мера і депутат, які повідомили, що Проценко займав проукраїнську позицію. Прокуратура подала апеляцію на виправдувальний вирок.
ТІ, ХТО ВТІК
Із 173 осіб, яких судили за сепаратизм по 110 статті, щонайменше шестеро перебуває у розшуку. З одного боку, це порівняно небагато. З іншого, історії цих осіб вкотре показують, якими лазівками в системі користуються злочинці.
У списку втікачів громадянин Росії Нікіта Якунін. У квітні 2017 його засудили до 4 років в’язниці. У розшуку він з кінця 2014, коли суд змінив йому запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Якунін перебував у шлюбі з українкою і мав посвідку на тимчасове проживання в Україні. Навесні 2014 намагався повторити в Миколаєві кримський сценарій. Створив "Народну раду Миколаєва" і агітував місцеве населення а створення спільної з Кримом окремої держави. Відомий як отаман "Станиці Миколаївська" ГО "Оренбурзьке козацьке військо" загальноросійської організації "Союз козаків".
Також розшукується громадянин Росії Владімір Безобразов. У 2014 його засудили до 5 років позбавлення волі. Встановлено, що у 2014 році, відпочиваючи в Одеській області, Безобразов вербував людей для участі у бойових діях на Донбасі у складі незаконних збройних формувань. Після апеляції суд виніс новий вирок у вигляді умовного покарання. Після цього чоловік зник з поля зору правоохоронних органів.
У розшуку перебуває Андрій Артюх, який на замовлення керівника "ДНР" склав пісню в підтримку "Руської православної армії", а також записав кліп до неї у захопленому приміщенні управління СБУ Донецької області. Чоловіку дали умовний строк 5 років і через півроку оголосили в розшук за участь у незаконному збройному формуванні.
Переховується житель Черкаської області Євгеній Авдєєв, який був заочно засуджений на 3 роки умовно за публікацію сепаратистських дописів у мережі "Вконтакте". Як відомо, вирок цей був скасований, оскільки апеляційний суд побачив у ньому істотні порушення. Зокрема, в матеріалах справи відсутні докази оголошення обвинуваченого в міжнародний чи міждержавний розшук, тому суд безпідставно проводив заочний розгляд справи. Крім того, є дані, що обвинувачений перебуває на обліку в психіатра і не повністю усвідомлює свої дії.
Ще один розшукуваний Вадим Кудлай, який 11.05.2014 їздив по Білокуракинському району і агітував людей брати участь у "референдумі", роздавав бюлетені. Сам він стверджував, що виконував роль охоронця, був у камуфляжі і масці, їздив ще з однією особою. Отримав 5 років умовно і через рік був оголошений у розшук.
Невідоме місцезнаходження Миколи Іванова, який організовував "референдум" у м.Волноваха Донецької області. Встановлено, що Іванов знайшов транспорт для доставки з Донецької ОДА коробок з бюлетенями, організував збір коштів на підтримку "референдуму" і в день "голосування" охороняв урни. Чоловік отримав 5 років умовно і після цього перестав виходити на зв'язок.
ПІДСУМКИ
Унікальність 110 статті полягає в тому, що під неї підганяють досить різні випадки. Серед засуджених і організатори "референдуму", і дописувачі соцмереж, і бойовики терористичних угруповань. Дискусії про правильність кваліфікації залишимо для юристів.
Казати, що в Україні не садять у тюрму сепаратистів і терористів наразі рано. Адже їхні дії часто кваліфікуються по інших статтях кримінального кодексу і в реєстрі є кількасот таких вироків. Але скільки засуджених і з яким результатом, - невідомо. В Україні немає окремого відділу в прокуратурі, який би спеціалізувався на сепаратистських справах і в якого можна було б запитати про таку статистику. Тож для охочих зайнятися цим питанням є непахане поле роботи.
Попри те, що показові історії засудження по 110 статті в Україні є, цифри свідчить, що за сепаратизм в Україні куди частіше залишають на волі, аніж кидають за грати.
Водночас не можна не зазначити, що переважна більшість умовно засуджених все ж успішно витримують випробувальний строк. З іншого боку, це не гарантує, що ці ж особи утримаються від злочинів у майбутньому, а також, що суворість покарання утримає від аналогічних дій інших громадян.
Ірина Салій, "Цензор.НЕТ"
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