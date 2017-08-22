 "ЗАПАД-2017" – РЕАЛЬНІСТЬ І ЗАГРОЗИ

Розпочалися наймасштабніші за всю історію Російської Федерації стратегічні командно-штабні навчання (СКШН) ЗС РФ "Запад-2017". Формальна тема цих навчань: "Застосування угруповань військ (сил) в інтересах забезпечення воєнної безпеки Союзної держави в період наростання воєнної загрози та відбиття агресії на Західному театрі військових дій".

Під час СКШН російське вище військове командування планує опрацювати варіанти збройної протидії:





коаліційним військам США/НАТО з блокування Калінінградської області та її захоплення;





можливим спробам змінити політичний режим в одній з союзних РФ держав;





спробі деокупації Криму та/або ОРДЛО Україною за підтримки західних союзників.





Серед недекларованих цілей навчань "Запад-2017" варто виокремити:





стратегічне стримування США в Європі, демонстрація рішучості до застосування воєнної сили для відстоювання своїх інтересів і демонстрація готовності Росії забезпечити воєнну безпеку своїм союзникам, звісно, за умов їхньої правильної поведінки;





практична перевірка та уточнення планів застосування збройних сил РФ на Західному континентальному театрі військових дій;





обмеження (заборона) доступу угруповань військ противника до стратегічно важливих районів (регіонів);





протидія глобальному удару і відбиття масованого ракетно-авіаційного удару;





ураження критично важливих об’єктів противника високоточною зброєю дальньої дії всіх видів базування з використанням всіх можливих джерел цілевказання;





апробація та впровадження нових форм застосування і способів дії військ, у т.ч. гібридних методів ведення війни;





перевірка готовності до перекидання ударних підрозділів ЗС РФ на великі відстані, зокрема із азіатської частини території РФ, тобто Центрального і Східного військових округів;





оцінка стану мобілізаційної готовності РФ.





Таким чином, у ході СКШН "Запад-2017" російський генеральний штаб планує здійснити:





фактичну перевірку та уточнення планів щодо застосування збройних сил РФ на Західному континентальному театрі військових дій;





оцінку стану мобілізаційної готовності держави та готовності державної системи управління, транспорту та економіки до функціонування в особливий період та в умовах воєнного часу.





У рамках оперативного прикриття дійсних масштабів та реального характеру завдань, які будуть відпрацьовуватися під час СКШН ЗС РФ "Запад-2017", проводиться спільне стратегічне навчання ЗС Росії та Білорусі під ідентичною умовною назвою "Запад-2017".





СКШН ЗС РФ "Запад-2017", які триватимуть майже два місяці, відрізнятимуться великим просторовим розмахом та чисельністю залучених осіб.





Передбачається проведення навчань практично на всій території європейської частини Росії (у військово-адміністративних межах ОСК "Північ", "Захід" та "Південь" ЗС РФ), в окупованих українських Криму, та території ОРДЛО, вздовж кордонів України, зокрема на Донецькому, Слобожанському і Поліському напрямках, у Білорусі, а також у Середземному морі та Сирії. Демонстративне проведення активної фази навчань заплановано на території Калінінградської, Ленінградської, Псковської, Смоленської областей та на території Білорусі.





Крім збройних сил, у навчаннях беруть участь органи державного управління федерального, регіонального та місцевого рівнів, підрозділи "Росгвардії", МВС, ФСБ, МНС, представники ОПК тощо.





Відповідно до офіційних заяв МО РФ у навчаннях "Запад – 2017" братимуть участь близько 13 тисяч військовослужбовців, у т.ч. від ЗС РФ близько 3 тисяч осіб, близько 280 одиниць озброєння та військової техніки, та 25 одиниць авіаційної техніки.





Водночас реальна чисельність учасників всіх заходів у рамках "Запад-2017" оцінюється у 230-240 тис. осіб, понад 10 тисяч одиниць бойової техніки, близько 100 літальних апаратів та близько 40 кораблів/підводних човнів різного класу.





Важливою складовою навчань стане опрацювання питань застосування 1-го і 2-го армійських корпусів 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ, розгорнутих на тимчасово окупованій українській території ОРДЛО, на загальному оперативно-стратегічному фоні з іншими російськими військами.





Під виглядом СКНШ не виключається створення ударних угруповань військ (сил) ЗС РФ для переходу державного кордону та військового вторгнення на територію України.





Варто нагадати, що протягом останніх років такі навчання неодноразово використовувались для досягнення прихованих воєнно-політичних цілей.





Зокрема, навчання "Кавказ-2008" (15 липня – 2 серпня 2008 року) – російські війська, що залучались до маневрів, не повернулися з полігонів до пунктів постійної дислокації та розпочали збройну агресію проти Грузії;





навчання "Кавказ-2012" та "Кавказ-2016" (17-23 вересня 2012 року та 5-10 вересня 2016 року) – відпрацьовано можливі варіанти застосування угруповань російських військ та ведення бойових дій на Південно-Західному стратегічному напрямку, в т.ч. проти сил НАТО;





навчання ЗС РФ та Білорусі "Запад-2013" (19-28 вересня 2013 року) – відпрацьовано сценарії збройної агресії проти України, які Кремль у загальних рисах спробував реалізувати у 2014-2015 роках;





навчання "Центр-2015" (14-20 вересня 2015 року) – під його прикриттям було створено ударне угруповання авіації для застосування у Сирії.





Під виглядом забезпечення безпеки проведення Зимових олімпійських ігор "Сочи-2014" в лютому 2014 року Росією було розгорнуто угруповання військ для проведення спеціальної операції з окупації Криму.





СКШН ЗС РФ "Запад-2017" матимуть ряд особливостей, серед яких варто виокремити відпрацювання питання бойового застосування збройних сил у ході стратегічної операції на континентальному театрі військових дій із залученням угруповань військ коаліційного складу та створенням головного командування на театрі військових дій.



Хочу нагадати, що вперше зазначене питання було опрацьовано у 1977 році, коли Європа була ареною протистояння багатомільйонних армій держав Варшавського договору і НАТО, під час проведення оперативно-стратегічного командно-штабного навчання ЗС СРСР та країн Варшавського договору "Запад-77".



Також важливо, що до навчань широко залучається ПАТ "Российские железные дороги". Під час СКШН ЗС РФ відбуватиметься передача контролю за залізничним рухом на напрямках перекидання військ управлінню військових сполучень департаменту транспортного забезпечення МО РФ. При цьому військові залізничні перевезення мають пріоритетне значення і не враховують торгово-економічну діяльність. Загальна кількість вагонів для перекидання техніки та особового складу тільки в інтересах МО РФ перевищить 7 тисяч одиниць. Особливість - використання для військових перевезень лише тепловозної тяги (у т.ч. і на електрифікованих ділянках залізниці) як превентивний захід з метою недопущення зриву військових перевезень у разі цілеспрямованої кібератаки, або інших несанкціонованих впливів, на мережі електроживлення.



Не можна виключати застосування наступального кіберпотенціалу РФ, зокрема відповідних підрозділів ЗС РФ і ФСБ, зокрема і тих, що маскуються під кримінальні угруповання, для реалізації загального стратегічного задуму.



Загалом, все це у сукупності свідчить про те, що до великої війни готуються не ЗС РФ, а вся Російська держава із відповідними витратами матеріальних та інших ресурсів. Таким чином, під час СКШН "Запад-2017" Кремль перевіряє, наскільки ЗС РФ і держава у цілому готові до великої війни із Заходом.



На тлі складної економічної ситуації, що змусила Кремль навіть вдатися до скорочення воєнних статей державного бюджету РФ, проведення таких масштабних навчань не може бути лише звичайним заходом бойової підготовки. Навпаки, йдеться про демонстрацію рішучості російського військово-політичного керівництва до жорсткої реакції на будь-які спроби НАТО/США реагувати у силовий спосіб на чергові військові авантюри Кремля на пострадянському просторі. Слабка привабливість суспільно-політичної і соціально-економічної моделі сучасної Росії, прогресуюча обмеженість її економічного потенціалу змушують Кремль вдаватися до "останнього доводу королів" – військової сили. Отже, вже в окресленій часовій перспективі не виключені нові спроби російського військового втручання у справи України, Білорусі, держав Південного Кавказу та Центральної Азії.



СКШН "Запад-2017" є черговим російським кроком з посилення конфронтації на Європейському континенті і потребує дуже серйозної реакції з боку як Заходу, так і України. Керівництво держави, Збройні Сили України, інші органи сектору безпеки і оборони вживають необхідних заходів для захисту нашої держави.





ОлександрТурчинов, Секретар РНБОУ



На фото, опублікованому у Twitter користувача Бровар : російська техніка , яка прибуває до Білорусі для участі у військових навчаннях " Запад - 2017 "

