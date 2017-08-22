"МЕСТО, ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ, - ХЕР..."
Президент России Владимир Путин знатно набульбенился в Крыму, вследствие чего у него возникло много интересных идей вплоть до смерти от нехорошей болезни и еще более нехорошего места, в котором сейчас оказалась великая Россия.
Владимир Путин, президент РФ, исторические упражнения в Крыму, "Россия 24":
"Здесь нужно создавать такую русскую, российскую Мекку, в известном смысле. Дело не в том, что здесь князь Владимир крестился, а в том, что здесь после этого начало, началось укрепление централизованного российского государства. Да, конечно, мы знаем, что в Новгороде были, в других регионах древней Руси складывалась государственность уже к этому времени, все понятно, но вот идеологической базы для объединения славянских племен в единую русскую нацию и укрепления единого национального российского государства на базе нескольких составляющих, а они хорошо известны - это единый рынок, это общий язык, это вера общая и власть княяяязя! Вот четыре главные составляющие, которые привели к, собственно говоря, к созданию современного, ну, относительно, по тем меркам, современного, единого национального русского государства и создания, по сути, русской нации как таковой. В этом смысле место, где мы находимся, - хер... Херсонес, - оно, конечно, имеет уникальное значение для нашего государства, для нашего народа и нашей государственности".
После того, как Владимир Путин, пусть и не совсем нарочно, заявил о том, что место, где он нынче находится вместе со всем российским государством, - это хер, молодые актёры севастопольского драмтеатра без объяснения причин передали ему респект и уважуху, а старшие работники театра - низкий поклон; кое-кто не удержался и пал ниц от обезвоживания, в укромных уголках Херсонеса имело место целование царских ног и места, откуда они растут, господин Аксенов приложился к упомянутому Путиным органу, и его еле отодрали, Поклонская понесла от любимого портрета, загнав занозу, и родила цесаревича Буратино, на крымскую сушу вышел рапан о семи головах, у пляжных коробейников скисла прошлогодняя пахлава, в Алуште шершень покусал единственного туриста из Украины, безошибочно определив его среди пятнадцати остальных по ненависти ко всему русскому. Массовые чудеса и знамения красноречиво говорили о том, что на Крым с кремлевских небес сошел мессия, и Медведев был пророк его, и оба ужрались в скрепу.
Насчет Медведева никто, в принципе, особо не удивился - с тех пор, как российский премьер открыл для себя угличский угурт, вечно у него то гейские трусы из штанов лезут, то спиннеры, то головка от жары набок свалится и глазами туда-сюда, да и много ли этому головастику вообще надо, нынешней "массандрой" пионэры в "Артеке" с одной бутылки целыми отрядами нажираются, а Дмитрию Анатольевичу обычно хватает и пробку понюхать, забористая, зараза, но Путин-то как так, да еще и в Крыму? А вдруг придется брать на себя управление надувным матрасом, два часа гоняться за барабулькой на банане, погружаться с Медведевым в какую-нибудь амфору, и что тогда?.. Проще всего, конечно, предположить, что Владимир Владимирович сам по себе не при делах, а просто хозяева недоглядели и подсунули ему для поцелуев пьяного мальчика с перегаром, но почему тогда Путин так расстроен, что аж опух? Ужель не так уж нынче мил ему сакральный Крым?..
Подозрения о том, что что-то пошло сильно не так, укрепились, когда с прибытием Путина на полуостров под Судаком сошел мощный сель, равного которому в Крыму не припоминают, а в самом Судаке сожгло молнией советника главы Минздрава РФ господина Ланского, не говоря уже о таких сопутствующих мелочах, как вырезание ИГИЛом семерых прохожих в Сургуте. По Крыму сами собой поползли слухи, что, может, Путин, когда сказал про хер, таки имел в виду вовсе не Херсонес?
К счастью, паника улеглась быстро, так как все эти зловещие события получили абсолютно логичные объяснения. Файный козак из ИГИЛ оказался вовсе не из ИГИЛ, а просто так, ну порезал и порезал, мало ли, может, прохожие украли у него водку или, например, медведя. Советник главы Минздрава РФ господин Ланской, по слухам, то ли запускал в грозу дрон, то ли стоял на башне Генуэзской крепости, размахивая ломом и воображая, будто водружает советский флаг над Рейхстагом, то ли и то и другое одновременно; слухи о том, что перед ударом молнии господину Ланскому позвонили с незнакомого номера и сказали: "Ну шо, москалику, догулявся?" - не подтвердились. С селевым потоком все и вовсе очевидно: известно, что в окрестностях Судака полно диверсантов хунты с украинскими паспортами и ведрами, которым ничего не стоило устроить крымчанам камни с неба по заявкам.
Что же касается судьбоносного заявления Путина про хер, то не нужно все же забывать, что перед выступлением Владимир Владимирович употреблял пьяного мальчика со всеми вытекающими, а посему нечего удивляться, что слово "Херсонес" далось ему только со второй попытки. Никого же, в конце концов, не удивили его исторические сенсации о том, как киевский князь Владимир основал единую Россию с одним языком и общей верой, покрестившись, очевидно, в мусульманство, потому что зачем же иначе создавать в Крыму Мекку (уж такой исторически справедливый мужчина, как Путин, не может не знать, что никого, кроме мусульман, в Мекку вообще не пускают).
Между тем, это был далеко не конец энциклопедическим познаниям Владимира Владимировича в истории. В воскресенье российский президент отправился в лагерь "Таврида" на встречу с творческой интеллигенцией, на которую опоздал на восемь часов, задержанный неотложными делами, - поговаривают, будто по дороге Медведев затеял крутить спиннер на ветру, высунув руку в окно, уронил его в пыль и наотрез отказывался ехать дальше, пока не найдется ценная вещь, потом потерялся сам и не находился, пока не выпил три литра портвейну. Путин от скуки велел подать к себе в машину мальчика, надеясь, что тот уже протрезвел, однако выяснилось, что мальчик запойный, да было поздно. В итоге Владимир Владимирович приехал встречаться с творческой интеллигенцией снова теплый, а тут как раз какой-то утонченный молодой человек попросил его рассказать общественности о творчестве юных композиторов. Владимир Владимирович немедленно включил свои энциклопедические знания и рассказал, что был такой юный композитор Шуберт, так вот он пошел по проституткам, заболел нехорошей болезнью и умер, а Бетховен, например, только оглох, а вот русский композитор Чайковский, в то же время, не ходил по проституткам и дожил до старости, окруженный детьми, и, кстати, не сделать ли из Крыма русский Тибет?
Вопрос был хороший, и про Шуберта, который на самом деле умер совсем не от того, тоже очень интересно и исторически справедливо получилось, однако с чего это Владимир Владимирович, который раньше приезжал в Крым наскоками - полапал ребенка, сходил на совещание, нырнул в батискафе, пробил очередное дно, улетел - в этот раз залип на полуострове так долго, да еще и с таким видом, как будто уже вторую неделю бухает с горя? Может, чует чего-то и решил на всякий случай попрощаться с любимым приобретением?.. Молнией его, конечно, не побьет, во всяком случае, пока, да и селем вряд ли смоет, но есть же куча других способов, не менее надежных и скоропостижных, "после тяжелой и продолжительной болезни", например. Симптомы этой болезни мы уже, кажется, наблюдаем, не говоря уже о том, что у Крыма куда больше шансов стать для русских не столько Меккой, сколько Гаагой. Ну и про место, в котором нынче находится Россия, Владимир Владимирович тоже все правильно сказал.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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