 ТРИ ГОДА НАЗАД В БОЮ ЗА ИЛОВАЙСК ПОГИБ ГРАЖДАНИН США, ВЫДАЮЩИЙСЯ ПАТРИОТ УКРАИНЫ МАРКО ПАСЛАВСКИЙ

Маркиян (Марко) Паславский родился 16 января 1959 года в США, на Манхэттене в Нью-Йорке, в украинско-американской семье, сохранившей в полной мере свой патриотизм далеко за океаном спустя десятилетия после эмиграции. Марко получил образование в лучшем военном училище США Вест-Пойнт, стал майором и командиром роты одной из элитных частей армии США - 75-го полка рейнджеров.

В 1991-м после армии занялся бизнесом, причем радикально поменял образ жизни - переехал в Украину, на родину своих предков, торговал металлом, стал миллионером, разбогател.Однако спокойной жизни Марко не искал, и во время Революции Достоинства стал одним из самых отчаянных активистов. 20 февраля он был в той группе бесстрашных, которая пошла с палками и щитами под пули "Беркута" на Институтской. Марка чудом не зацепило, он был на передовой среди "Небесной сотни". Эти фотографии сделаны уже после того, как уносили первых убитых.

В апреле 2014-го Марк добился получения гражданства Украины, чтобы пойти на фронт. Но какой фронт, ведь ему было 55 лет? В таком возрасте в его Нью-Джерси миллионеры играют в гольф, а не штурмуют города с автоматом! В таком возрасте его могли взять только в добровольческий батальон, и он выбрал "Донбасс".Я познакомился с Марко в Петровцах, когда на базу батальона привез делегацию из состава сотрудников миссии НАТО в Украине. Марко шокировал всех натовцев своей историей, тем, что оставил бизнес и американское гражданство, чтобы сражаться за Украину, он проводил им экскурсию по лагерю. Меня поразило, насколько это был скромный человек, полностью сосредоточенный на своем деле, без героических поз. Он специально не любил распространяться о своем военном прошлом, не привлекал к себе внимание, оставался солдатом и делал свое дело. Не знаю, почему - его советы помогали командирам "Донбасса", но он сам себя не видел штабным работником. Мне кажется, считал, что возраст не позволит ему полноценно командовать - человек был очень требовательный к себе. Марко ни на что не жаловался и готовился к бою, просто гордился, что ему предстоит честь воевать за Родину своих предков, которая стала его родной землей по крови, по духу, по вере, по месту гибели и последнего успокоения...

На войне Паславский не жалел себя, и достойно принял участие во всех операциях батальона, освобождал Попасную, Лисичанск и пошел вперед в бою за Иловайск...Он погиб под минометным обстрелом в первый день штурма Иловайска, погиб как герой.Марко награжден посмертно:орденом Данила Галицкого;общественным наградами;Железным Пластовым Крестом;орденом "Народний Герой України" (решением общественной комиссии 9 июня 2017-го года).6 декабря 2014-го на матче Национальной хоккейной лиги США "Нью-Джерси Дэвилз" и "Вашингтон кэпиталз" был назван "Героем игры", его память почтил весь хоккейный стадион.В городе Попасная именем освобождавшего город Марко назвали улицу.На родине его предков в селе Подгайцы Тернопольской области именем Марко названа гимназия.Во Львове открыта реабилитационная клиника имени Паславского.Его позывной Франко боевые товарищи присвоили танку 46-го батальона ВСУ "Донбасс-Украина".Марко Паславский похоронен в Киеве на Аскольдовой могиле.Но еще мало, слишком мало памяти о судьбе Марка Паславского в Украине. Мне кажется, нужен резонанс и внимание, чтобы памяти было больше.Считаю, что каждый украинский школьник и гражданин должен знать эту могилу и поклониться нашему великому соотечественнику, который так много всего пережил и создал в этом мире, но дороже всего для него оказались не личные интересы и не счастливая жизнь, а готовность отдать всего себя и пожертвовать всем ради будущего Украины.