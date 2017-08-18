ХУНТА ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ
На этой неделе мозолистые щупальца киевской хунты окончательно схватили мир за горло. Дать достойный отпор украинско-фашистским захватчикам сумела только Россия, и то лишь потому, что ее популяция стала меньше бухать.
Нужна ли России бдительность такой дорогой ценой - это, конечно, другой вопрос, но свежие выборки ВЦИОМ не дадут соврать, и они говорят, что 39 процентов русских людей уже не пьют совсем, а остальные скоро бросят, чтобы не подрывать престиж страны. "Иван" и "водка" больше не одно и то же, это посконно взаимоисключающие понятия, и если нынче оный Иван с утра ползет по улице мокрый ниже пояса, невнятно варнякая про то, как он сейчас поставит Трампа раком, это значит лишь то, что он просто подвернул ногу на зарядке, споткнулся о декоративного медведя, упал мотней на крынку брюквенного сбитня и теперь спешит на работу, осуждая козни заокеанских разжигателей, а вот так чтоб бухать, так боже упаси, в жизни в рот не брал.
Такое стремительное оздоровление популяции российского народонаселения бывший глава Роспотребнадзора Онищенко склонен объяснять тем, что народонаселение берет пример со своего президента, здоровее которого в России еще не видали. Говорят, был такой Муссолини, тоже голый ходил и на кобыле вытворял, но надорвался и плохо кончил, потому как куда ему было до Путина, а у Путина зато нынче все мужики голяком фотографируются и фотки те на разные сайты выставляют, чтоб президент себе выбрал. Неудивительно, что по итогам флешмоба "Владимир Владимирович и мужички" родилась шутка, будто на знаменитой рыбалке в Республике Тыва Путин поймал гей-рыбу, но далеко не факт, что российский президент исчез именно поэтому.
Гораздо более правдоподобной причиной пропажи Путина эксперты склонны считать активизацию украинских диверсантов. Мало кто об этом знает, но даже на гей-рыбалке в южной Сибири сотрудники СБУ сумели предпринять попытку покушения на российского президента в ходе подводной охоты, закидывая ему вместо щуки воблер на веревочке, гоняясь за которым два часа, Путин должен был, наконец, запыхаться и утонуть или хотя бы заплыть в стойбище анального омуля, но как бы не так. Про освобожденный же от желто-синей чумы Крым, к которому каратели киевской хунты испытывают особую ненависть, и вовсе говорить не приходится. В прошлые годы диверсанты Низалежнай, как известно, ставили перед собой весьма тривиальные задачи - торпедный обстрел Джанкоя, подрыв аэродромов, поджог вокзалов, перерезание ниток энергомоста специально обученным крабом и пр., но, будучи переловленными, сменили тактику и накопили злость, стремясь к нанесению по-настоящему масштабных ударов, влекущих за собой поистине катастрофические последствия.
Так, на этой неделе в Крыму был задержан украинский диверсант, которому сказали подрезать электростолб. Для этой акции диверсант взял с собой пилу и украинский паспорт, кто же без паспорта пилит. А между тем, если в Крыму подпилить столб или хотя бы с разбегу плюнуть на него, исчезнет свет в Судаке, потом блэкаут охватит весь полуостров и по энергомосту переберется в Краснодарский край. Известно, что когда зловеще ухмыляющийся террорист Лемешко еще только начинал смазывать свою пилу в тренировочном лагере СБУ, в Крыму уже все случилось. Что было бы, исполни каратель задуманное, страшно даже представить.
Кроме всего прочего, не следует забывать и о том, что подпил столба был не единственной целью негодяя. В круг задач кровавого Лемешко входило: запилить обвал на горной трассе, быстрыми движениями пилы высечь огонь в лесу и устроить пожар, напилить ям на крымских дорогах, полностью перепилить трассу Симферополь-Ялта, подпилить ноги российским туристам, чтобы они шли и падали, бегать за украинскими туристами с пилой и в хоккейной маске, чтобы они испугались и больше не приезжали, подпилить доски в пляжных туалетах, выпилить дырки в переодевалках и совать туда всякий раз, как кто-то зайдет, выступить в роли действующей рыбы-пилы, перепилить рапанов и пионеров "Артека", в случае поломки пилы подбрасывать на пляжи ежей, воровать у отдыхающих мужчин водку, засовывать отдыхающим женщинам в трусы медузу, прогрызать надувные матрасы, утаскивать трезвых на дно - и это только те теракты, в которых Лемешко признался в ходе допросов в ФСБ.
У украинских террористов вообще нет ничего святого. Официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко, исполняющий в Луганске те же обязанности, что в Донецке исполняет боевой уфолог Эдуардо Басурин, лично видел, как украинские каратели в районе поселка Золотое открыли огонь из зенитных орудий по птицам, очевидно, по снегирям, но не попали, так как были пьяны и трусливы, а Марочко один раз на рака с минометиной ходил, был в ходе боя тяжело ранен и долго лежал под мухой, пока не подоспели санитары, а в это время еще один украинский диверсант едва не подорвал в Донецке телевизионную вышку из пистолета, одевшись в сорокаградусный зной в шапку, кожаную куртку и ботинки без шнурков (в шнурках было жарко), чтобы не выделяться из толпы.
Что и говорить, бдительность спецслужб уберегла Россию от многих бед, организованных киевской хунтой, но за всеми остальными странами присмотреть они, конечно, не могли, и вот результат - мир на грани ядерной катастрофы. Поломав зубы о Россию, Украина притворно вмешивается в американские выборы на стороне Клинтон и приводит к власти Трампа с помощью специального кода, подсунутого хакерам российского ГРУ, при этом у ГРУ еще и выдуриваются за это деньги. Украина откармливает Ким Чен Ына салом до нынешних размеров и подгоняет ему украинские ракетные двигатели, обнаруженные видным американским экспертом, обладателем собаки Sobaka, жены Tatyana и vodka "Путинка". На следующий день эксперт, впрочем, трезвеет, удаляет аккаунт и говорит, что на самом деле хрен его знает, но уши киевской хунты уже торчат над Пхеньяном.
Ын пуляет, Трамп звереет, Асад находит у враждебных повстанцев гранаты с "черемухой", Захарова кричит, что это химическое оружие массового поражения, и, казалось бы, при чем тут Украина, но, во-первых, Эдуардо Басурин давно попалил, как Кровавый Пастор отправляет зарин на Ближний Восток через Мариуполь, а, во-вторых, Украина везде при чем, не зря же она отжала сама у себя Крым, чтобы подставить Россию, которая в жизни никуда не лезла, ничего не захватывала, ни в чьи выборы не вмешивалась и ничего никуда не поставляла. Это все хохлы проклятые. Если России нигде нет, то они есть везде. Кованый сапог хунты шагает по планете, и только Вова в силах спасти от мир от биндеровской орды. Пожалуйста, снимите с Вовы санкции.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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Увы, но таким физикам-ядерщикам как ты не понять.
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знаешь сколько козломордых мокшей вроде тебя
- убилось головой о монитор читая эту статью?
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"В России мальчик жил с ваткой в голове
В настоящее время мальчик продолжает лечение, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с халатностью врачей, оставивших во время операции вату в голове ребенка.
Следствие выяснило, что в июле 2016 года в краевой детской клинической больнице в Перми ребенку была проведена трепанация черепа. Впоследствии его состояние здоровья ухудшилось, и он был госпитализирован в Национальный научно-практический центр детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве.
В апреле 2017 года врачи московской больницы извлекли из головы мальчика так называемую турунду (ватный материал), которую, предположительно, оставили хирурги во время проведенной девять месяцев назад операции в Перми.
В настоящее время мальчик продолжает лечение, ему оказывается необходимая медицинская помощь, сообщается на сайте СК РФ."
Им оказывается вату вживляют разными способами!
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"... еще один украинский диверсант едва не подорвал в Донецке телевизионную вышку из пистолета, одевшись в сорокаградусный зной в шапку, кожаную куртку и ботинки без шнурков (в шнурках было жарко), чтобы не выделяться из толпы. "
Я плакаль...
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