 МІФ ПРО "НЕПРАВИЛЬНИЙ" ПРАПОР ВИКОРИСТОВУВАЛИ ДЛЯ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ СИТУАЦІЇ ПОРУЧ З МОВНИМ ПИТАННЯМ, - ГЕРАЛЬДИСТ АНДРІЙ ГРЕЧИЛО

Цензор.НЕТ поспілкувався з Андрієм Гречилом, доктором історичних наук, головою Українського геральдичного товариства, провідним науковим співробітником Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України.Чи є бодай дещиця раціонального зерна у пориві перевернути український національний стяг – щоб жовтий був згори? Хто і з якою метою використовує міф про "неправильний" стяг? Чи потрібен Україні великий герб? Чим завершилися конкурси на новий, більш оптимістичний, варіант гімну? Чому комуністи вигадували для українського блакитного іншу назву?Андрій Гречило чи не найактивніше з українських істориків виступає проти поширення міфів про "перевернутий прапор". Фото: Gazeta.ua.- Передовсім треба усвідомити, що формування поняття "національних кольорів" і затвердження національних чи державних прапорів для більшості сучасних держав припадає лише на період ХІХ–ХХ ст. Переважно поява таких символів тісно пов’язана з національно-визвольними рухами. Вибір самих знаків індивідуальний в кожному окремому випадку – іноді з апеляцією до історичної традиції давніх форм державності, іноді за основу беруться геральдичні символи політично активнішого регіону, іноді на це впливають певні культурні, політичні, релігійні чи природні особливості. Навіть сучасні прапори таких держав як США, Великобританія, Німеччина чи Франція виникли або трохи більше ніж два століття тому, або й пізніше.Тому нічого дивного, що питання про українські національні барви виникло під час революційних подій 1848 року в Австрійській монархії, званих іноді "весною народів". Головна Руська Рада порушила проблему символів тільки на таємній раді сьомого засідання, що відбувалася 16 травня 1848 року, після отримання листа зі Станіславова (сучасний Івано-Франківськ, – ред.), в якому запитувалися про національні герб і кольори. А вже на таємній раді 18 травня вирішено, що гербом є лев, а барвами – синя і жовта. Фактично національним гербом став історичний територіальний символ, вживаний ще в ХIV ст. в Руському королівстві (Галицько-Волинській державі), а після його розпаду – адміністративно-територіальними утвореннями – Львівською землею та Руським воєводством. Однак після включення Галичини 1772 року до складу монархії Габсбургів австрійська влада цей герб скасувала. Формовані 1848 року по різних містах Галичини українські національні гвардії почали використовувати сині прапори з жовтим левом. Однак виготовлення таких прапорів було доволі коштовним, тому в практику увійшло використання синьо-жовтих смугастих полотнищ.Порядок кольорів не нормувався, але переважно використовувалися з верхньою синьою смугою. Такий прапор принесли з собою галицькі та буковинські емігранти з кінця ХІХ ст. на Американський континент, такий же варіант був сприйнятий на Наддніпрянщині і активніше став використовуватися після революції 1905 р., коли російська влада послабила тиск на український рух.

- Цей міф є зовсім безпідставним і в теперішніх умовах використовується винятково як політична провокація. Усі офіційні юридичні затвердження українського прапора і Центральною Радою, і гетьманом Павлом Скоропадським, і актами Західно-Української Народної Республіки, і Директорією УНР протягом 1918-1920 рр., так і Сеймом Карпатської України 1939 р. фіксували, що верхня смуга прапора є синьою чи блакитною, а нижня – жовтою. Доречно зауважити, що на початку ХХ ст. поляки в Галичині використовували повсюдно червоно-білий прапор (верхня смуга – червона). Однак після офіційного затвердження в 1919 р. біло-червоного питання не дискутувалося. Натомість українцям свою повноцінну державність утримати не вдалося.

- У міжвоєнний період у Львові вийшло кілька публікацій есперантиста (фахівця з мови есперанто, – ред.) Тадея Скотинського, який наполягав на ревізії прапора і ставив жовту смугу вгору. Свої міркування він опирав на міфічні "геральдичні правила". Хоча прапори створюються за індивідуальними і зовсім різними принципами й жодних універсальних "геральдичних правил" немає. Скотинський, напевно, мав на увазі сформовані раніше німецькими геральдистами рекомендації щодо того, як на основі місцевих гербів виготовляти прапорці та банери для різних святкових заходів. Однак ні до українських традицій, ні до створення державних прапорів це жодного стосунку не має. У цьому легко переконатися, якщо хоча б переглянути сучасні герби та прапори різних держав, у багатьох із них прапор взагалі з гербом нічим не пов’язаний. Та й у сучасних Німеччині та Австрії подібні "правила" не використовуються.Мабуть, статті Скотинського й не мали б якогось резонансу, якби не перейшли в політичну площину. Після розколу в Організації українських націоналістів у 1940 р. частина ОУН-М ("мельниківці") активно використовували прапор з жовтою смугою вгорі. Натомість ОУН-Б, як і УНР-івська еміграція та "гетьманці" (прихильники Скоропадського), які апелювали до києвоцентричності й державності 1917-1920 рр., використовували прапор з жовтою смугою внизу. Все це призвело до колотнеч між цими групами і під час Другої світової війни, і після її завершення на еміграції. Щоб узгодити це питання, було прийнято 1949 року постанову Української Національної Ради (що об’єднувала різні організації в діаспорі), яка визначала, що до встановлення державних символів незалежною владою в Україні національним прапором вважається блакитно-жовтий чи синьо-жовтий (першою вказується верхня смуга).Під час національного відродження в кінці 1980-х рр. взагалі жодних проблем з національним прапором в Україні не було, бо повсюдно використовувався варіант з жовтою нижньою смугою. Тому такий прапор і було затверджено Верховною Радою 1992 року і жодних дискусій не виникало. Тоді більше проблем було з комуністами, які не хотіли затверджувати синьо-жовтий стяг.- Згодом у проросійських газетах з'явилися якісь нісенітниці про "феншуй", згідно з правилами якого жовтий нібито-то має бути згори. Але це так і залишилося на рівні бульварної преси. Натомість різні міфотворці активізувалися напередодні президентських виборів 2010 року. Рік до того один з телеканалів випустив примітивну програму, в якій була суміш різних вигадок та нісенітниць (і про вигаданий дарунок прапора шведами Мазепі, і про прапор, нібито "подарований галичанам" австрійцями, і про "Скоропадського-масона", який нібито перевернув кольори, і про феншуй). Ці версії суперечили одна одній і давно вже були спростовані істориками. Однак такі вигадки активно підхопила малограмотна та схильна до містицизму публіка.Очевидно, що метою такого політтехнологічного вкиду було створення мікроконфліктів, як це раніше регулярно робилося в мовних чи релігійно-конфесійних питаннях. Це добре прописано в конфліктології. Вельми показово, що активними ініціаторами "перевертання прапора" під час і після подій на Майдані в 2014 р. були різні провокатори. Як от С. Разумовський, якого затримала СБУ, виявилося, що він працює на Медведчука. Чи така собі провокаторка В. Шилова з Дніпропетровська, яка "слізно" виступала проти війни. Так ось, зненацька їх дуже стурбувало питання прапора.Думаю, що будь-якій нормальній людині зрозуміло, що рівень життя і розвиток подій не залежить від перевертання прапора, феншуя чи інших нісенітниць. Зрештою кілька десятків істориків та інших фахівців, які займаються вивченням геральдики та прапорництва, підписали влітку 2014 року відкритого листа щодо спроб нищення та фальсифікації державних символів України. Тому зараз ці міфи нікого не хвилюють, окрім хіба "особливо стурбованих" громадян.Те, що деякі депутати, політики чи навіть міністри називають Державний прапор України жовто-блакитним – це рівень їхньої низької політично культури.

- У Збройних Силах України досить чітко регламентовано використання і Державного прапора, і прапорів окремих частин чи підрозділів. Якщо там немає порядку і порушується статут, то це питання не до мене, а до міністра оборони або начальника Генерального штабу.Наші десантників використовують прапор, який по суті аналогічний російському. Він дещо змінений, але вживають ще радянський варіант, аналогічний сучасному російському. Абревіатуру "ВДВ" у нас також залишили і "переосмислили", змінивши "воздушные" на "високомобільні".

- Це питання вже давно вирішене. Відповідним наказом Держспоживстандарту України ще 2006 року визначено колористику Державного прапора. Ці стандарти подані навіть у Вікіпедії. Очевидно, що їх мають дотримуватися всі виробники подібної продукції. Але якщо на ринку з'являються якісь халтурники (ось одна з таких фірм спотворює квадратні прапори міст і сіл, змінюючи пропорції сторін), то про що тут можна говорити?Українська мова багата, має багато понять: синій, голубий, блакитний, небесний. Не треба цим перейматися. Фактично визначення "блакитний" означає світлий відтінок синього. Натомість затверджений стандарт пропонує нам відтінок середньої насиченості, який має кращу світлостійкість.- Цікаво, що в 1917-1918 рр. у київських газетах не було жодних дискусій про порядок кольорів на українському прапорі, бо таким визнали блакитно-жовтий. Єдина публікація стосувалася лише відтінків. Автор визнавав, що "вже давно перед революцією в Росії вважали за український прапор "ясно-голубу і ясно-жовту фарбу"", але, апелюючи до низької світлостійкості таких відтінків, він наполягав, що "мають бути яркі й густі синій і жовтий (золотий) – яких уживають в Галичині і на Буковині". Зауваження було цілком слушним, бо світло-блакитний відтінок вигорає на сонці дуже швидко. І якщо в актах Центральної Ради колір визначався як "блакитний", то в постанові Ради Народних Міністрів УНР з березня 1918 р. фіксувалося: "український національний синьо-жовтий прапор". Тому згодом в проектах Конституції УНР, які готувалися 1920 року, прапор також визначався як "синьо-жовтий".

Зрештою це не лише "українська проблема". Під час одного з міжнародних вексилологічних конгресів колега з Аргентини доповідав про різні відтінки світло-блакитних смуг на прапорцях, які він зібрав у центрі Буенос-Айреса після святкувань – десь із десяток варіантів! Під час різних змагань за участю спортсменів Швеції можемо спостерігати за різними прапорами в руках уболівальників – від блакитного до темно-синього.До речі, у затвердженому штандарті президента України полотнище є темно-синім, однак цей символ також вживається і в різних варіантах, і з різними відтінками. Це вже питання стосується політичної культури та дотримання норм законодавства.- Питання про герб УНР мала вирішити сформована восени 1917 року комісія. Однак до єдиної думки під час засідання вона не прийшла. У грудні Генеральний Секретаріат розглядав питання про друкування українських грошей. Перший кредитовий білет у 100 карбованців з’явився в обігу 6 січня 1918-го (24 грудня за старим стилем). На цій банкноті, розробленій Георгієм Нарбутом, було зображено у восьмикутній рамці знак князя Володимира – Тризуб, з хрестом над середнім "зубом". 27 (14 за старим стилем) січня 1918 року затверджено як прапор українського військового флоту блакитно-жовте полотнище, в крижі блакитного кольору – "історичний золотий тризубець з білим внутрішнім полем в ньому". Так чи інакше, але використання Тризуба на кредитовому білеті та на морських прапорах вплинули на справу щодо Державного герба УНР.Пiсля проголошення 22 січня 1918 року Четвертим унiверсалом Центральної Ради самостiйностi України, питання про герб вимагало негайного вирiшення. Розгоряння українсько-бiльшовицької вiйни не давало змоги провести конкурс, та й Центральна Рада, провівши останнє засідання в Києві 7 лютого, була змушена покинути місто й переїхати спершу до Житомира, потім до Сарн і нарешті – до Коростеня. Саме в Коростені 25 (12 за старим стилем.) лютого 1918 року на засiданнi Малої Ради затверджено: "Гербом Української Народної Республiки приймається знак Київської Держави часiв Володимира Святого".Очевидно, що прийнятий закон мав лише текстову частину без графічних додатків. Робота над гербом продовжилася в Києві після вигнання з нього на початку березня більшовиків. Мала Рада повернулася до столиці 9 березня. 12 березня 1918 р. Михайло Грушевський доручив розробити проекти малюнків герба та печатки вiдомому українському графiкові й архітекторові Василю Кричевському, з яким здавна мав дружні стосунки. 22 березня Грушевський представив проекти герба і печатки на розгляд Малої Ради. Вибір Тризуба був цілком слушним – цей символ утверджував ідеї соборності українських земель та спадковість Української державності від Київської Русі часів Володимира Великого.- Скоропадському по суті було все одно, яким буде герб. Однак герб у виконанні Кричевського викликав негативну реакцiю з боку спецiалiстiв у галузi української геральдики Вадима Модзалевського та вже згадуваного видатного графiка Нарбута. Вони вважали зображення надмірно орнаментальним, а також, що гербом України слiд затвердити зображення козака з мушкетом, а Тризуб використати як нашоломник. Тому ними була підготована відповідна довідка і Нарбут розпочав роботу над проектом. Однак 14 грудня гетьман зрікся влади. У січні 1919 року Нарбут вже співпрацював з новим урядом УНР, але нові проекти також не були затверджені. Тризуб залишався гербом і Української Держави, і відновленої УНР. Використовувався він у різних графічних формах і без оливкового вінка, який у проекті Кричевського відігравав роль позащитового елемента.- Тут радше питання інше: навіщо Україні малий і великий герб? В колишній УРСР був один герб. Під час конкурсу 1991 року на новий герб України переміг проект, виконаний мною разом із І. Турецьким. Ми пропонували затвердити великий і малий герби. У груднi 1991-го на засiданнi комiсiї у Києвi було вирiшено, що необхiдно поки що затвердити Малий Державний герб України, вiдклавши розробку Великого герба на пiзнiший термiн. Оскільки питання було дуже політизованим, а у Верховній Раді більшість становили комуністи, то проект малого герба сесія розглянула аж 19 лютого 1992-го і прийняла його після великого скандалу.- Надалі питання не рухали. Справу про великий Державний Герб знову порушила справа про нову Конституцію України. Щоб не збільшувати політичну напругу, Конституційна комісія врахувала нашу пропозицію від Українського геральдичного товариства про недоцільність встановлення двох гербів – малого та великого, й у кінцевому проекті фігурував лише один Державний Герб. Проте під час важкого прийняття Конституції в ніч на 28 червня 2006 року питання про державні символи, а також про державну мову та статус Криму викликали найбільше дискусій і протистояння. Щоб досягти консенсусу, погоджувальна комісія знову повернула формулювання про малий і великий герб. Оскільки проекту великого герба ніхто не готував, то його прописали як компроміс на майбутнє.На жаль, проведені конкурси в 1996-1997 та 2007-2009 рр. завершилися скандалами і різними зловживаннями. То члени журі виявлялися авторами проектів, то на новий конкурс подавалися премійовані раніше роботи, а автори знову опинялися у складі журі, то журі збирали влітку за відсутності кворуму. Що найгірше, протягуваний проект виконаний неякісно, не відповідає геральдичним нормам і суперечить Конституції України. Нічого дивного, що на затвердження Верховної Ради він так і не потрапив.Фахово це питання можна вирішити протягом місяця, провівши узгоджувальну конференцію серед фахівців. Однак вся справа зі скандалами навколо великого герба лише черговий раз засвідчила, що цей символ Україні просто не потрібен. Оптимальним залишається варіант: внести зміни в чинне законодавство та зафіксувати лише один Державний Герб України, який функціонує ще з 1992 року, знявши з нього ярлик “малий”. Більшість держав у світі (наприклад, Німеччина, Польща, США, Швейцарія, Фінляндія) обходяться лише одним гербом, тому немає потреби ще щось вигадувати, тим більше – такими нецивілізованими методами.- Наразі я до подібних ініціатив ставлюся негативно. Після проголошення УНР з кінця 1917 року гімн виконували зі зміненим першим рядком як "Вже воскресла Україна..." В Україні вже було кілька конкурсів, які стали подразником для різних графоманів, але кращого варіанту, ніж чинний, ніхто не написав. Можна змінювати окремі слова чи рядки, але наразі варто притримати ці "ініціативи".- Після Другої світової війни УРСР стала членом ООН та низки інших її організацій. Оскільки її прапором (як і інших радянських республік) було червоне полотнище з серпом і молотом та назвою, тому вирішено було внести зміни. Вибір зупинили на проекті, в якому вилучено написи, а прапор доповнювався знизу синьою смугою, завширшки в 1/3 ширини полотнища. Для кольору спеціально вигадали термін "лазуровий", бо вважали, що блакитний чи синій може асоціюватися з "націоналістичними" прапорами. Ці стереотипи зафіксовані в листуванні представників вищих органів партійного і радянського керівництва.- Зі змiнами, якi почалися в СРСР у кiнцi 1980-х рр., виникло й питання вiдновлення та легалiзацiї української символiки. У "самвидавi" з’явилось багато публiкацiй на цю тему, зокрема й мої публікації у виданнях Товариства Лева "Поступ" та "Скарбниця". На установчому з’їзді Народного Руху України за перебудову 10 вересня 1989 року було ухвалено окрему резолюцію з цього питання, в основу якої було покладено мої тексти. Дуже важливими були публікації двох статей – моєї та Богдана Якимовича – у "легальному" виданні – журналі "Пам’ятки України". Синьо-жовтий прапор отримав всенародну підтримку. Пiсля виборiв до рад всiх рiвнiв навесні 1990 року низка міських та обласних рад народних депутатів (особливо на Захiднiй Українi) легалiзували використання на своїй територiї синьо-жовтого прапора та Тризуба як нацiональних символiв. Хоча комуністи чинили сильний спротив і замість дискредитованих символів УРСР пропонували хоча б зробити "триколор" – червоно-синьо-жовтий.Легалізацію національного синьо-жовтого прапора прискорили політичні події: провал путчу в СРСР та проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Депутати від демократичних сил ініціювали внесення синьо-жовтого прапора до сесійної зали Верховної Ради, а згодом – і встановлення над урядовими спорудами. Президія Верховної Ради постановою від 18 вересня 1991 року ухвалила: "До прийняття Конституції України дозволити в протокольних заходах використовувати синьо-жовтий прапор". На цій підставі фактично було скасовано червоно-лазуровий прапор. А на початку 1992 року герб і прапор були затверджені постановами Верховної Ради.