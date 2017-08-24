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 МІФ ПРО "НЕПРАВИЛЬНИЙ" ПРАПОР ВИКОРИСТОВУВАЛИ ДЛЯ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ СИТУАЦІЇ ПОРУЧ З МОВНИМ ПИТАННЯМ, - ГЕРАЛЬДИСТ АНДРІЙ ГРЕЧИЛО

За 26 років Тризуб, синьо-жовтий стяг і слова національного гімну увійшли в нашу свідомість, не лишаючи сумнівів, яка ідентичність і яка дерава стоїть за ними. Та ентузіастів, що з різних причин пропонують змінити національну символіку, вистачає: перевернути прапор, переписати гімн, покращити герб… Подібні спекуляції не несуть нічого хорошого, вважають фахівці.

Цензор.НЕТ поспілкувався з Андрієм Гречилом, доктором історичних наук, головою Українського геральдичного товариства, провідним науковим співробітником Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України.

Чи є бодай дещиця раціонального зерна у пориві перевернути український національний стяг – щоб жовтий був згори? Хто і з якою метою використовує міф про "неправильний" стяг? Чи потрібен Україні великий герб? Чим завершилися конкурси на новий, більш оптимістичний, варіант гімну? Чому комуністи вигадували для українського блакитного іншу назву?

Міф про неправильний прапор використовували для дестабілізації ситуації поруч з мовним питанням, - геральдист Андрій Гречило 01

Андрій Гречило чи не найактивніше з українських істориків виступає проти поширення міфів про "перевернутий прапор". Фото: Gazeta.ua.

І В УНР, І В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ СКОРОПАДСЬКОГО, І В ЗУНР ЧІТКО БУЛО ЗАФІКСОВАНО, ЩО НА ПРАПОРІ СИНІЙ МАЄ БУТИ ЗГОРИ

- Як формувалася концепція українських національних кольорів – жовтого та синього - у ХІХ столітті? Вперше їх як національні затвердила Головна Руська Рада у 1948 році. Чому вона обрала саме ці кольори?

- Передовсім треба усвідомити, що формування поняття "національних кольорів" і затвердження національних чи державних прапорів для більшості сучасних держав припадає лише на період ХІХ–ХХ ст. Переважно поява таких символів тісно пов’язана з національно-визвольними рухами. Вибір самих знаків індивідуальний в кожному окремому випадку – іноді з апеляцією до історичної традиції давніх форм державності, іноді за основу беруться геральдичні символи політично активнішого регіону, іноді на це впливають певні культурні, політичні, релігійні чи природні особливості. Навіть сучасні прапори таких держав як США, Великобританія, Німеччина чи Франція виникли або трохи більше ніж два століття тому, або й пізніше.

Тому нічого дивного, що питання про українські національні барви виникло під час революційних подій 1848 року в Австрійській монархії, званих іноді "весною народів". Головна Руська Рада порушила проблему символів тільки на таємній раді сьомого засідання, що відбувалася 16 травня 1848 року, після отримання листа зі Станіславова (сучасний Івано-Франківськ, – ред.), в якому запитувалися про національні герб і кольори. А вже на таємній раді 18 травня вирішено, що гербом є лев, а барвами – синя і жовта. Фактично національним гербом став історичний територіальний символ, вживаний ще в ХIV ст. в Руському королівстві (Галицько-Волинській державі), а після його розпаду – адміністративно-територіальними утвореннями – Львівською землею та Руським воєводством. Однак після включення Галичини 1772 року до складу монархії Габсбургів австрійська влада цей герб скасувала. Формовані 1848 року по різних містах Галичини українські національні гвардії почали використовувати сині прапори з жовтим левом. Однак виготовлення таких прапорів було доволі коштовним, тому в практику увійшло використання синьо-жовтих смугастих полотнищ.

Порядок кольорів не нормувався, але переважно використовувалися з верхньою синьою смугою. Такий прапор принесли з собою галицькі та буковинські емігранти з кінця ХІХ ст. на Американський континент, такий же варіант був сприйнятий на Наддніпрянщині і активніше став використовуватися після революції 1905 р., коли російська влада послабила тиск на український рух.

Міф про неправильний прапор використовували для дестабілізації ситуації поруч з мовним питанням, - геральдист Андрій Гречило 02

Плакат 1917 року.

- Проясніть міф про "перевернутий прапор". Останніми роками він вже вийшов на вулиці. Зараз навіть на лінії фронту українські бійці подекуди кріплять прапор таким чином, щоб жовтий був згори. Чи має втрутитися держава бодай на просвітительському рівні?

- Цей міф є зовсім безпідставним і в теперішніх умовах використовується винятково як політична провокація. Усі офіційні юридичні затвердження українського прапора і Центральною Радою, і гетьманом Павлом Скоропадським, і актами Західно-Української Народної Республіки, і Директорією УНР протягом 1918-1920 рр., так і Сеймом Карпатської України 1939 р. фіксували, що верхня смуга прапора є синьою чи блакитною, а нижня – жовтою. Доречно зауважити, що на початку ХХ ст. поляки в Галичині використовували повсюдно червоно-білий прапор (верхня смуга – червона). Однак після офіційного затвердження в 1919 р. біло-червоного питання не дискутувалося. Натомість українцям свою повноцінну державність утримати не вдалося.

Міф про неправильний прапор використовували для дестабілізації ситуації поруч з мовним питанням, - геральдист Андрій Гречило 03

Присяга членів Директорії, серпень 1919-го, Кам’янець-Подільський. Тут прапори блакитно-жовті, хоча на чорнобілому фото жовтий колір виглядає темнішим. Однак збереглися свідчення, що на цій події на прапорах блакитний був згори.

- А коли почалися дискусії щодо того, який колір має бути згори?

- У міжвоєнний період у Львові вийшло кілька публікацій есперантиста (фахівця з мови есперанто, – ред.) Тадея Скотинського, який наполягав на ревізії прапора і ставив жовту смугу вгору. Свої міркування він опирав на міфічні "геральдичні правила". Хоча прапори створюються за індивідуальними і зовсім різними принципами й жодних універсальних "геральдичних правил" немає. Скотинський, напевно, мав на увазі сформовані раніше німецькими геральдистами рекомендації щодо того, як на основі місцевих гербів виготовляти прапорці та банери для різних святкових заходів. Однак ні до українських традицій, ні до створення державних прапорів це жодного стосунку не має. У цьому легко переконатися, якщо хоча б переглянути сучасні герби та прапори різних держав, у багатьох із них прапор взагалі з гербом нічим не пов’язаний. Та й у сучасних Німеччині та Австрії подібні "правила" не використовуються.

Мабуть, статті Скотинського й не мали б якогось резонансу, якби не перейшли в політичну площину. Після розколу в Організації українських націоналістів у 1940 р. частина ОУН-М ("мельниківці") активно використовували прапор з жовтою смугою вгорі. Натомість ОУН-Б, як і УНР-івська еміграція та "гетьманці" (прихильники Скоропадського), які апелювали до києвоцентричності й державності 1917-1920 рр., використовували прапор з жовтою смугою внизу. Все це призвело до колотнеч між цими групами і під час Другої світової війни, і після її завершення на еміграції. Щоб узгодити це питання, було прийнято 1949 року постанову Української Національної Ради (що об’єднувала різні організації в діаспорі), яка визначала, що до встановлення державних символів незалежною владою в Україні національним прапором вважається блакитно-жовтий чи синьо-жовтий (першою вказується верхня смуга).

Під час національного відродження в кінці 1980-х рр. взагалі жодних проблем з національним прапором в Україні не було, бо повсюдно використовувався варіант з жовтою нижньою смугою. Тому такий прапор і було затверджено Верховною Радою 1992 року і жодних дискусій не виникало. Тоді більше проблем було з комуністами, які не хотіли затверджувати синьо-жовтий стяг.

ВИГАДКИ ПРО "ПЕРЕВЕРНУТИЙ ПРАПОР" ПІДХОПИЛА МАЛОГРАМОТНА ТА СХИЛЬНА ДО МІСТИЦИЗМУ ПУБЛІКА

- Коли почалися маніпуляції щодо місця кольорів на прапорі?

- Згодом у проросійських газетах з'явилися якісь нісенітниці про "феншуй", згідно з правилами якого жовтий нібито-то має бути згори. Але це так і залишилося на рівні бульварної преси. Натомість різні міфотворці активізувалися напередодні президентських виборів 2010 року. Рік до того один з телеканалів випустив примітивну програму, в якій була суміш різних вигадок та нісенітниць (і про вигаданий дарунок прапора шведами Мазепі, і про прапор, нібито "подарований галичанам" австрійцями, і про "Скоропадського-масона", який нібито перевернув кольори, і про феншуй). Ці версії суперечили одна одній і давно вже були спростовані істориками. Однак такі вигадки активно підхопила малограмотна та схильна до містицизму публіка.

Очевидно, що метою такого політтехнологічного вкиду було створення мікроконфліктів, як це раніше регулярно робилося в мовних чи релігійно-конфесійних питаннях. Це добре прописано в конфліктології. Вельми показово, що активними ініціаторами "перевертання прапора" під час і після подій на Майдані в 2014 р. були різні провокатори. Як от С. Разумовський, якого затримала СБУ, виявилося, що він працює на Медведчука. Чи така собі провокаторка В. Шилова з Дніпропетровська, яка "слізно" виступала проти війни. Так ось, зненацька їх дуже стурбувало питання прапора.

Думаю, що будь-якій нормальній людині зрозуміло, що рівень життя і розвиток подій не залежить від перевертання прапора, феншуя чи інших нісенітниць. Зрештою кілька десятків істориків та інших фахівців, які займаються вивченням геральдики та прапорництва, підписали влітку 2014 року відкритого листа щодо спроб нищення та фальсифікації державних символів України. Тому зараз ці міфи нікого не хвилюють, окрім хіба "особливо стурбованих" громадян.

Те, що деякі депутати, політики чи навіть міністри називають Державний прапор України жовто-блакитним – це рівень їхньої низької політично культури.

Міф про неправильний прапор використовували для дестабілізації ситуації поруч з мовним питанням, - геральдист Андрій Гречило 04

Проголошення Акту Злуки українських земель 22 січня 1919 року. Тут зафіксовані прапори жовто-блакитні. Як доказ на користь своєї версії прихильники необхідності перевртання прапора наводять подібні фото з офіційних подій часів Визвольних змагань, ігноруючи юридично закріплені норми. В час, коли українська національна символіка лише набувалв офіційного статусу, автори тогочасної публіцистики та мемуарів про революційні події вживають щодо українського прапора як "блакитно-жовтий", так і "жовто-блакитний".

- Але навіть деякі українські захисники на лінії фронту прапор спеціально перевертають…

- У Збройних Силах України досить чітко регламентовано використання і Державного прапора, і прапорів окремих частин чи підрозділів. Якщо там немає порядку і порушується статут, то це питання не до мене, а до міністра оборони або начальника Генерального штабу.

Наші десантників використовують прапор, який по суті аналогічний російському. Він дещо змінений, але вживають ще радянський варіант, аналогічний сучасному російському. Абревіатуру "ВДВ" у нас також залишили і "переосмислили", змінивши "воздушные" на "високомобільні".

Міф про неправильний прапор використовували для дестабілізації ситуації поруч з мовним питанням, - геральдист Андрій Гречило 05

В армії УНР відбувалася стандартизація бойових прапорів. Як приклад, стяг 3-ї Залізної дивізії Армії УНР, 1919 року. У крижі бачимо блакитно-жовтий. Фото: istpravda.com.ua.

- Якою є ситуація з уніфікування тону кольорів національного стягу? Зараз вже рідко можна зустріти таку ситуацію, яка була ще років 10 тому, коли на прапорі синій був радше фіолетовим чи світло-блакитним, але все ж тони часто відрізняються від еталонного синього, який ми бачимо на президентському штандарті. Чи були спроби чітко уніфікувати тон синього, і яким він зрештою має бути?

- Це питання вже давно вирішене. Відповідним наказом Держспоживстандарту України ще 2006 року визначено колористику Державного прапора. Ці стандарти подані навіть у Вікіпедії. Очевидно, що їх мають дотримуватися всі виробники подібної продукції. Але якщо на ринку з'являються якісь халтурники (ось одна з таких фірм спотворює квадратні прапори міст і сіл, змінюючи пропорції сторін), то про що тут можна говорити?

Українська мова багата, має багато понять: синій, голубий, блакитний, небесний. Не треба цим перейматися. Фактично визначення "блакитний" означає світлий відтінок синього. Натомість затверджений стандарт пропонує нам відтінок середньої насиченості, який має кращу світлостійкість.

- Чи відбувалося обговорення тону кольорів при виборі національної символіки у 1917-1918 роках?

- Цікаво, що в 1917-1918 рр. у київських газетах не було жодних дискусій про порядок кольорів на українському прапорі, бо таким визнали блакитно-жовтий. Єдина публікація стосувалася лише відтінків. Автор визнавав, що "вже давно перед революцією в Росії вважали за український прапор "ясно-голубу і ясно-жовту фарбу"", але, апелюючи до низької світлостійкості таких відтінків, він наполягав, що "мають бути яркі й густі синій і жовтий (золотий) – яких уживають в Галичині і на Буковині". Зауваження було цілком слушним, бо світло-блакитний відтінок вигорає на сонці дуже швидко. І якщо в актах Центральної Ради колір визначався як "блакитний", то в постанові Ради Народних Міністрів УНР з березня 1918 р. фіксувалося: "український національний синьо-жовтий прапор". Тому згодом в проектах Конституції УНР, які готувалися 1920 року, прапор також визначався як "синьо-жовтий".

Міф про неправильний прапор використовували для дестабілізації ситуації поруч з мовним питанням, - геральдист Андрій Гречило 06

Один з перших актів УНР, в якому зафіксовані кольори українського стяга. За правничими та вексилологічними нормами прапори, що складаються з горизонтальних смуг, називаються в порядку від верхньої до нижньої.

Зрештою це не лише "українська проблема". Під час одного з міжнародних вексилологічних конгресів колега з Аргентини доповідав про різні відтінки світло-блакитних смуг на прапорцях, які він зібрав у центрі Буенос-Айреса після святкувань – десь із десяток варіантів! Під час різних змагань за участю спортсменів Швеції можемо спостерігати за різними прапорами в руках уболівальників – від блакитного до темно-синього.

До речі, у затвердженому штандарті президента України полотнище є темно-синім, однак цей символ також вживається і в різних варіантах, і з різними відтінками. Це вже питання стосується політичної культури та дотримання норм законодавства.

Міф про неправильний прапор використовували для дестабілізації ситуації поруч з мовним питанням, - геральдист Андрій Гречило 07

Прапор (штандарт) Президента України.

ТРИЗУБ БУВ ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ГЕРБОМ 1918 РОКУ - ЯК СИМВОЛ СПАДКОВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

- Як сталося, що українським гербом у 1918-му Центральна Рада затвердила саме Володимирів тризуб?

- Питання про герб УНР мала вирішити сформована восени 1917 року комісія. Однак до єдиної думки під час засідання вона не прийшла. У грудні Генеральний Секретаріат розглядав питання про друкування українських грошей. Перший кредитовий білет у 100 карбованців з’явився в обігу 6 січня 1918-го (24 грудня за старим стилем). На цій банкноті, розробленій Георгієм Нарбутом, було зображено у восьмикутній рамці знак князя Володимира – Тризуб, з хрестом над середнім "зубом". 27 (14 за старим стилем) січня 1918 року затверджено як прапор українського військового флоту блакитно-жовте полотнище, в крижі блакитного кольору – "історичний золотий тризубець з білим внутрішнім полем в ньому". Так чи інакше, але використання Тризуба на кредитовому білеті та на морських прапорах вплинули на справу щодо Державного герба УНР.

Пiсля проголошення 22 січня 1918 року Четвертим унiверсалом Центральної Ради самостiйностi України, питання про герб вимагало негайного вирiшення. Розгоряння українсько-бiльшовицької вiйни не давало змоги провести конкурс, та й Центральна Рада, провівши останнє засідання в Києві 7 лютого, була змушена покинути місто й переїхати спершу до Житомира, потім до Сарн і нарешті – до Коростеня. Саме в Коростені 25 (12 за старим стилем.) лютого 1918 року на засiданнi Малої Ради затверджено: "Гербом Української Народної Республiки приймається знак Київської Держави часiв Володимира Святого".

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Тризуб на срібнику Володимира Великого. Фото: kameniar.lnu.edu.ua.

Очевидно, що прийнятий закон мав лише текстову частину без графічних додатків. Робота над гербом продовжилася в Києві після вигнання з нього на початку березня більшовиків. Мала Рада повернулася до столиці 9 березня. 12 березня 1918 р. Михайло Грушевський доручив розробити проекти малюнків герба та печатки вiдомому українському графiкові й архітекторові Василю Кричевському, з яким здавна мав дружні стосунки. 22 березня Грушевський представив проекти герба і печатки на розгляд Малої Ради. Вибір Тризуба був цілком слушним – цей символ утверджував ідеї соборності українських земель та спадковість Української державності від Київської Русі часів Володимира Великого.

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Великий Герб, Державна печатка, Малий Герб УНР, затверджені 1918 року (проекти Василя Кричевського). Фото: istpravda.com.ua.

- Чому Павло Скоропадський вирішив розробити інший герб?

- Скоропадському по суті було все одно, яким буде герб. Однак герб у виконанні Кричевського викликав негативну реакцiю з боку спецiалiстiв у галузi української геральдики Вадима Модзалевського та вже згадуваного видатного графiка Нарбута. Вони вважали зображення надмірно орнаментальним, а також, що гербом України слiд затвердити зображення козака з мушкетом, а Тризуб використати як нашоломник. Тому ними була підготована відповідна довідка і Нарбут розпочав роботу над проектом. Однак 14 грудня гетьман зрікся влади. У січні 1919 року Нарбут вже співпрацював з новим урядом УНР, але нові проекти також не були затверджені. Тризуб залишався гербом і Української Держави, і відновленої УНР. Використовувався він у різних графічних формах і без оливкового вінка, який у проекті Кричевського відігравав роль позащитового елемента.

Міф про неправильний прапор використовували для дестабілізації ситуації поруч з мовним питанням, - геральдист Андрій Гречило 10

Проект герба Української Держави гетьмана Павла Скоропадського (проект Георгія Нарбута). Посередині зображено козака за мотивом козацьких гербів. У період існування УД її гербом лишався Тризуб.

- Як сталося так, що Україна нині має лише малий герб? Після Революції Гідності і розв'язання РФ агресії, бачимо сплеск інтересу до національної символіки і осмислення її на новий лад. Зокрема, у багатьох прикрасах і сувенірах тризуб фігурує в оливковому вінку та в інших формах, схожих на проекти великого герба, пропоновані у 1917-1918 роках. Тож чи потрібен Україні великий герб?

- Тут радше питання інше: навіщо Україні малий і великий герб? В колишній УРСР був один герб. Під час конкурсу 1991 року на новий герб України переміг проект, виконаний мною разом із І. Турецьким. Ми пропонували затвердити великий і малий герби. У груднi 1991-го на засiданнi комiсiї у Києвi було вирiшено, що необхiдно поки що затвердити Малий Державний герб України, вiдклавши розробку Великого герба на пiзнiший термiн. Оскільки питання було дуже політизованим, а у Верховній Раді більшість становили комуністи, то проект малого герба сесія розглянула аж 19 лютого 1992-го і прийняла його після великого скандалу.

- Чому питання про Великий Герб так і не розглянули?

- Надалі питання не рухали. Справу про великий Державний Герб знову порушила справа про нову Конституцію України. Щоб не збільшувати політичну напругу, Конституційна комісія врахувала нашу пропозицію від Українського геральдичного товариства про недоцільність встановлення двох гербів – малого та великого, й у кінцевому проекті фігурував лише один Державний Герб. Проте під час важкого прийняття Конституції в ніч на 28 червня 2006 року питання про державні символи, а також про державну мову та статус Криму викликали найбільше дискусій і протистояння. Щоб досягти консенсусу, погоджувальна комісія знову повернула формулювання про малий і великий герб. Оскільки проекту великого герба ніхто не готував, то його прописали як компроміс на майбутнє.

На жаль, проведені конкурси в 1996-1997 та 2007-2009 рр. завершилися скандалами і різними зловживаннями. То члени журі виявлялися авторами проектів, то на новий конкурс подавалися премійовані раніше роботи, а автори знову опинялися у складі журі, то журі збирали влітку за відсутності кворуму. Що найгірше, протягуваний проект виконаний неякісно, не відповідає геральдичним нормам і суперечить Конституції України. Нічого дивного, що на затвердження Верховної Ради він так і не потрапив.

Фахово це питання можна вирішити протягом місяця, провівши узгоджувальну конференцію серед фахівців. Однак вся справа зі скандалами навколо великого герба лише черговий раз засвідчила, що цей символ Україні просто не потрібен. Оптимальним залишається варіант: внести зміни в чинне законодавство та зафіксувати лише один Державний Герб України, який функціонує ще з 1992 року, знявши з нього ярлик “малий”. Більшість держав у світі (наприклад, Німеччина, Польща, США, Швейцарія, Фінляндія) обходяться лише одним гербом, тому немає потреби ще щось вигадувати, тим більше – такими нецивілізованими методами.

З КІНЦЯ 1917 РОКУ ГІМН ВИКОНУВАЛИ ЗІ ЗМІНЕНИМ ПЕРШИМ РЯДКОМ ЯК "ВЖЕ ВОСКРЕСЛА УКРАЇНА"

- Як ставитеся до ідеї переписати слова гімну – всі драматичні моменти лишити в минулому часі, а панування українців поставити як доконаний факт? Наприклад: "вже нам браття українці усміхнулась доля", "ми пануєм-не бідуєм у своїй сторонці", і так далі… Той же варіант Олега Скрипки доволі симпатичний.

- Наразі я до подібних ініціатив ставлюся негативно. Після проголошення УНР з кінця 1917 року гімн виконували зі зміненим першим рядком як "Вже воскресла Україна..." В Україні вже було кілька конкурсів, які стали подразником для різних графоманів, але кращого варіанту, ніж чинний, ніхто не написав. Можна змінювати окремі слова чи рядки, але наразі варто притримати ці "ініціативи".

Міф про неправильний прапор використовували для дестабілізації ситуації поруч з мовним питанням, - геральдист Андрій Гречило 11

Листівка, випущена в місті Броди 1902 року. Фото: uahistory.info.

- Яким було ставлення радянських функціонерів до Тризуба і жовто-блакитного стяга? Чи правда, що вони боялися навіть слова "блакитний"?

- Після Другої світової війни УРСР стала членом ООН та низки інших її організацій. Оскільки її прапором (як і інших радянських республік) було червоне полотнище з серпом і молотом та назвою, тому вирішено було внести зміни. Вибір зупинили на проекті, в якому вилучено написи, а прапор доповнювався знизу синьою смугою, завширшки в 1/3 ширини полотнища. Для кольору спеціально вигадали термін "лазуровий", бо вважали, що блакитний чи синій може асоціюватися з "націоналістичними" прапорами. Ці стереотипи зафіксовані в листуванні представників вищих органів партійного і радянського керівництва.

- Як відбувався процес повернення національної символіки на початку 1990-х? Зокрема, кому належала ініціатива підняття блакитно-жовтих прапорів над республіканськими установами?

- Зі змiнами, якi почалися в СРСР у кiнцi 1980-х рр., виникло й питання вiдновлення та легалiзацiї української символiки. У "самвидавi" з’явилось багато публiкацiй на цю тему, зокрема й мої публікації у виданнях Товариства Лева "Поступ" та "Скарбниця". На установчому з’їзді Народного Руху України за перебудову 10 вересня 1989 року було ухвалено окрему резолюцію з цього питання, в основу якої було покладено мої тексти. Дуже важливими були публікації двох статей – моєї та Богдана Якимовича – у "легальному" виданні – журналі "Пам’ятки України". Синьо-жовтий прапор отримав всенародну підтримку. Пiсля виборiв до рад всiх рiвнiв навесні 1990 року низка міських та обласних рад народних депутатів (особливо на Захiднiй Українi) легалiзували використання на своїй територiї синьо-жовтого прапора та Тризуба як нацiональних символiв. Хоча комуністи чинили сильний спротив і замість дискредитованих символів УРСР пропонували хоча б зробити "триколор" – червоно-синьо-жовтий.

Легалізацію національного синьо-жовтого прапора прискорили політичні події: провал путчу в СРСР та проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Депутати від демократичних сил ініціювали внесення синьо-жовтого прапора до сесійної зали Верховної Ради, а згодом – і встановлення над урядовими спорудами. Президія Верховної Ради постановою від 18 вересня 1991 року ухвалила: "До прийняття Конституції України дозволити в протокольних заходах використовувати синьо-жовтий прапор". На цій підставі фактично було скасовано червоно-лазуровий прапор. А на початку 1992 року герб і прапор були затверджені постановами Верховної Ради.

Ольга Скороход, "Цензор.НЕТ".
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Совет форумчанПравила форума
 
насправді немає що обговорювати. Прапор не міняти, герб залишити один - той, що є, гімн теж не змінювати - "застарілий" текст набагато доцільніший, ніж будь-які правки. Він відображає історичний шлях до Незалежності. Крапка.
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Хватит метаться из стороны в сторону. Примите такой вариант как есть и успокойтесь.
В стране есть чем заняться делами поважней!
Нам бы власть, что будет возрождать, а не разорять Украину! Всех с праздником! )
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Может менять и не нужно.. однако обсуждать наверное таки стоит. Как говорится, нет дыма без огня.. И есть веские причины считать, что правильный флаг синий снизу, жёлтый сверху..
Причины которые в этой статье даже не затрагивались..
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Сьогодні прапор України - синьо-жовтий. Але таким він був не завжди.
Спочатку прапор був жовто-блакитним. Жовтий колір - сонце, блакитний колір - вода.
Жовто-блакитні кольори були символами Київської Держави ще до християнізації Русі.
Вперше жовто-блакитний прапор із двох горизонтальних смуг такої ж форми, як тепер, створила Головна Руська Рада (Львів), яка почала боротьбу за відродження української нації. А 22 березня 1918 року Центральна Рада ухвалила закон про державний прапор Української Народної Республіки. На вимогу М. С. Грушевського, прапор називався "жовто-блакитний". Але з приходом до влади в Україні росіянина П.Скоропадського, котрий був проти незалежності України, порядок кольорів у прапорі було змінено на синьо-жовтий. Тобто, вода умовно опинилась над сонцем та затопила його.
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А я читал "сильного" украинского историка который убеждал что флаг обязан быть синим с низу. Что синий и желтый это не вода и солнце и тем более поля итд а синий и желтый символизирует огонь. Синий с низу был и при Киевской Руси. Тема АКТУАЛЬНАЯ и ее нужно закончить. Лично считаю что над нынешним флагом посмеялись также как и над гимн Украины
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На флагом Украины смеются только враги Украины, особенно Россияне которые украли свою флаг у голландцев, а герб у Византийской империи с целью стать Третьим Римом. Сине-жолтый флаг был принят на Главной Руськой раде в 1848 году. стал официальным флагом Украинской народной республики 1918-1922 года. флагом ЗУНР, Карпатской Украины, флагом ОУН, официальным флагом современного украинского государства. Так что данный вопрос является закрытым и не актуальным. Против данного прапора выступают только враги Украины и очень небольшая часть маргиналов ученных.
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Я очень ценю Ваше мнение. Но Вы не можете утверждать.
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Вже 1848 року в Галичини почали використовувати блакитно-жовтий прапор. Вища смуга прапору це небесна блакить, небо нижня, це пшеничне поле. Не бачив фото великих полів засіяних пшеницею на фоні блакитного неба, ця картина один в один як сучасний прапор України.

За поширеними легендами, прапором УНР ніби був жовто-блакитний стяг (жовта смуга зверху). Однак насправді протягом 1917 року в Україні порядок кольорів на прапорі не був остаточно усталений і використовували обидва варіанти - і з верхньою блакитною смугою, і з жовтою. Однак наприкінці 1917 та на початку 1918 року було затверджено низку морських і службових прапорів, на яких верхня смуга була блакитною.
Жовто-синій прапор на плакаті УНР (1917 рік)
За часів гетьманату Павла Скоропадського 1918 року порядок кольорів не зазнав змін. Іноді помилково Скоропадському приписується «перевертання кольорів».
Аналогічний порядок прийняла й ЗУНР, проголошена в листопаді 1918 року, але верхня смуга визначалася як «синя», а не «блакитна». Після повалення Гетьманату в грудні 1918 уряд УНР залишив прапор без змін, таким чином остаточно закріпивши теперішній порядок смуг. У 1920 верхню смугу, з огляду на низьку світлостійкість блакитного кольору, також почали вживати синьою.
Після поразки українських держав виникли непорозуміння між прихильниками синьо-жовтого і жовто-синього порядку поєднання кольорів, які закінчилися постановою Української Національної Ради від 27 червня 1949 року, яка відзначала, що до остаточного виготовлення державних емблем незалежної влади в Україні національний прапор буде синьо-жовтий.
Карпатська Україна в березні 1939 року прийняла такий же порядок смуг - синя над жовтою. Той самий порядок смуг був і на прапорі, який підняли у Львові 1941 року з ініціативи ОУН(б). Натомість протилежний порядок смуг використовували структури, ініційовані ОУН(м), в тому числі і адміністрація окупованих територій на сході, а також і Українське Визвольне Військо (УВВ).
Зрештою саме синьо-жовтий порядок закріпився як основний і саме його було офіційно прийнято в незалежній Україні 28 січня 1992 року.
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включи мозК, а не сыпешь цитатами... Есть элементарное чуство гармонии...

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Зачем было переворачивать купол храма, включи пространственное воображение, желто-золотой купол храма на фоне голубого неба это и есть флаг Украины, где желтый цвет внизу, а голубой верху. Для меня желто-голубой красивое и гармоничное сочетание, какое можно часто встретить в Украине, просто попадя на пшеничное поля желтого цвета. Пшеница красиво смотрится на фоне неба. Вот это и есть символичный народный флаг Украины.Міф про "неправильний" прапор використовували для дестабілізації ситуації поруч з мовним питанням, - геральдист Андрій Гречило - Цензор.НЕТ 4049
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пшеничка растеть, небо - птички летают - пля - примитивизм...

Это тебе коммунисты мозги засрали.
Исходное - символ жизни: единство и борьба противоположностей, духовное и материальное, мужское и женское и т.п.
Кстати самый древний известный на планете знак "символ жизни" найден на территории Украины - Ющенко его в Японию на выставку возил...


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никогда не спорьте с приземленными людьми. вы их ни в чем не переубедите, зато свои силы потратите впустую))
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Истинную гармоничную красоту можно встретить в природе. Если ты в живую, видел хоть раз в жизни цветущее желтое поле на фоне чистого голубого неба, то не говорил бы о примитивизме. Потому и современный сине-желтый флаг Украины смотреться так гармонично и красиво, ибо в нем отражается истинная красота живой природы. Это подметили наши предки сине-желтые стяги начали использовать еще в Галичине и Волини княжестве в 14 веке. Кстати в природе, все пребывает в гармонии, даже растения, хищники и травоядные не могли б существовать друг без друга, только человек вносит дисгармонию в целостную картину природы.
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когда поймёшь изящность, красоту и глубину философии - тогда станешь человеком.

Сейчас ты пока ребёнок - типа вижу что-то.
Повзрослеешь когда задашь себе вопрос а откуда и почему эта красота?
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Мудрецы древности считали, что истинная красота в простоте, она заложена в природной гармонии. Можно процитировать Альберта Эйнштейна: "Все гениальное - просто".
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"Все гениальное - просто" © Па́уль Йо́зеф Ге́ббельс
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" Зачем было переворачивать купол храма "

потому что не от балды золото вверху при синем основании...
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Золото-желтые купола внизу, синее небо вверху. чем тебе не сине-желтый флаг Украине, смотрится великолепно.
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вопрос не в том кто что по отдельности видит - вопрос в правильности.
А правильно это то, что объективно (не зависит от субъекта).

надоело. я ушёл.
попробуй хоть немного подумать.
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Чомусь пан історик не задумується, що всі ті українські справи, що вершилися під синьо-жовтим прапором, завершились неуспіхом. Та й сьогодні нам дуже трудно боротися із зовнішніми і внутрішніми ворогами.
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Провідний українсьий історик, археолог і етнограф д-р Юрій Шилов аргументовано зазначає, що вгорі має бути саме жовтий колір, а блакитний - внизу. Щодо герба - мала б бути Мати-Рожениця з араттських прадавніх писанок.
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Юрій Шилов ще з 1998 року не является істориком та археологом, він був звільнений з інституту археології України. Нині Шилов письменик фантаст та генерал козачих військ, шукає звязки давнього населення Европи з іншопланетними цивілізаціями та стверджує, що в мідно-камяну добу на теренах України вже існували держава Аратти. Однак ніяких доказів існування цієї держави шилом не наводить крім битих горшечків. В українському науковому середовищі Шилова вважають за психічно хворого. Так що заяви генерала Шилова не варто сприймати серьезно.
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Міняти нічого непотрібно, а ось визнати що в історії існували обидва прапори потрібно. Та й взагалі якщо копнути глибше, то сопчатку був золотистий (жовтий) колір за давніх часів, а потім вже додався блакитний (синій). Золотистий - це було сонце, а бликитний - небо.
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национальные символы напрямую и непосредственно связаны с тем самым мистицизмом, над которым насмехается этот дохтур-мозгляк. эти символы являются отражением национальных мифов и стремлений народа, который эти мифы (или точнее - идеи) создал и хранит. они проникают в коллективное бессознательное и действуют с этого уровня, влияя на поведение как отдельных личностей, так и исторические процессы в стране.

жовто-блакитний флаг символизирует собой восстановление естественного, правильного и правдивого общественного строя в Украине, это идеал всех майданов - бывших и будущих - а также предшествующих столетий борьбы за независимость. сине-голубой в нынешних условиях - это флаг постсовка, извращенной социальной системы, перевернутого с ног на голову мира, коррупции, перекрасившихся местечковых коммунистов и комсомольцев, совместно с бандитами захвативших власть в стране после развала совка. наверное, именно поэтому у нынешних хапуг и их прихлебателей от науки и прочих сфер жизни новый символ вызывает столько ненависти и насмешек.
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Абсолютно согласен. К сожалению не все это понимают насколько это важно
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большинство всегда следует за меньшинством))
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большинство всегда следует за принципиальным меньшинством
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Малого того я покажу маленький пример как в Украине работают оккультисты, которые направлены на уничтожение Украины.
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Как видим небесный покровитель Киева Архангел Михаил совсем не такой небесный как его считают. Это покровитель зла. По бокам перевернуты трезубцы, по центру знак, символ анархии, памятник черный в золоте символизирует -зло. Памятники обязаны быть белыми как в Британии итд. Это маленький пример того, насколько у нас все запущенно и какое дно мы видим
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да, эта черно-золотая скульптура выглядит весьма неуместно на центральной площади Киева. причем прежний архистратиг, который был возле почтамта, был из светлого камня изготовлен и имел вполне ангельскую внешность - стройного юноши с крыльями, в то время как чернозолотой имеет совсем не ангельское телостроение
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В нэте этой инфы не найдешь. Теперь думаю ты проснешься откуда начинаются все беды. Это на много важнее бюджета Украины.
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«Світом правлять не слова і закони, а знаки та символи», - Конфуцій.
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Украине самой природой был дан национальный флаг, цветущее поле, спелая желтая пшеница, великолепно смотреться на фоне небесного великолепия. Сине-желтый флаг не имеет никакого отношения к кровавому флагу коммунистов ни к майданам. А вот имеет прямое отношение к Украинской революции 1917-1922 годов. Сине-желтый флаг был принят еще на Главной Руськой раде в 1848 году, данный флаг стал официальным флагом Украинской народной республики 1918-1922 года. флагом ЗУНР, Карпатской Украины, флагом ОУН, и ныне является официальным флагом современного украинского государства.
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Звісно що жидова синій колір бачить зверху...мало того що вони його помістили зверху,вони ще замінили блакитній колір на синій,а сонячно жовтий на якись лимонний...звісно багато недалеких "патріотів" буде верещати "а какая разніца"....а велика різниця,бо коли синій зверху у нас завжди будуть іди справи "як мокре горить"...тобто вода заливає життєдайний Вогонь процвітання...
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Прапор Нової України має бути Сонячно-блакитний

Міф про "неправильний" прапор використовували для дестабілізації ситуації поруч з мовним питанням, - геральдист Андрій Гречило - Цензор.НЕТ 1080
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Я считаю флаг Украины должен символизировать солнце, огонь. А не рабство как сейчас
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Само больше поражают фахівці типо Гречило. Котрі згузду зїхали коли таке молотять на такому рівні
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Так ладно якесь там чмо Гречило, якого вили совкові вчителі.

Мені незрозуміло навіщо Цензор це втюхує...
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Володимир КузьменкоСічень 26, 2017 at 16:23 · ReplyЯкщо дивитися дитячими, наївними очима, то велике, мало не слізне "замилування" викликає пояснення про синє небо й жовте поле… Якщо ж говорити по-дорослому, світоглядно-філософськи, а не короткоштанно, то говорімо про жовть і блакить як сут світобудови - вогонь і воду! Вогонь завжди горить угору, вода завжди тече униз! Прапором України може бути лише ЖОВТО-БЛАКИТНИЙ!!!
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Чорно-білі фото давнини кажуть за все, дуже легко кольорове перевести в чорно-біле і порівняти.
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Напис на вишивці "Боже, дай волю Україні".
Було створено в 1949 р. репресованою українкою біля вікна товарняка по дорозі у сибірський табір.
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Цензор.НЕТРезонансОбществоМІФ ПРО "НЕПРАВИЛЬНИЙ" ПРАПОР ВИКОРИСТОВУВАЛИ ДЛЯ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ СИТУАЦІЇ ПОРУЧ З МОВНИМ ПИТАННЯМ, - ГЕРАЛЬДИСТ АНДРІЙ ГРЕЧИЛО
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