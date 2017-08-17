 БОРЬБА С "СЕРЫМ" АЛКОГОЛЕМ: ЧТО ИСКАЛИ НА ЗАВОДАХ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ НАЛОГОВИКИ

"Неучтенные" миллионы
Среди неучтенного – водка, которую нашли на предприятиях в трех областях – Винницкой, Львовской и Черкасской. Как объяснили нам в ГФС, сам процесс по производству "серого" алкоголя, на момент обыска не застали. Продукцию обнаружили на складах. При этом объяснить ее происхождение никто из должностных лиц так и не смог.
"Работниками налоговой милиции на ликероводочном заводе Винницкой области изъято 27,6 тыс. бутылок алкогольной продукции, маркированной аутентичными акцизными марками, но изготовленными и выданными предприятию в 2016 году с указанием на них неактуальных в настоящее время ставок акцизного налога (вместо 25,39 грн. - 21,16 грн.), которые находились на предприятии без каких-либо документов, - рассказал в комментарии "Цензор.НЕТ" первый заместитель главы ГФС Сергей Белан. -Также на некоторых предприятиях Львовской и Черкасской областей обнаружена алкогольная продукция, которая вообще не маркирована марками акцизного налога. Должностные лица указанных предприятий не смогли пояснить причину отсутствия марок акцизного налога".
На сегодня уголовная ответственность лиц за совершение преступлений, связанных с незаконным изготовлением и оборотом подакцизных товаров, в том числе алкогольных напитков, предусмотрена в виде штрафа или лишения свободы до 10 лет, говорится в статье 204 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, за нарушение установленных законодательством правил производства и оборота подакцизных товаров к субъектам хозяйствования (юридическим лицам) в соответствии с Законом Украины от 19 декабря 1995 года № 481 "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" могут применяться финансовые санкции.
Каким будет наказание в этом случае и кого привлекут к ответственности, говорить рано. На данный момент, никому из должностных лиц предприятий, где выявлена неучтенная продукция, подозрение не предъявлено.
Отвечая на вопрос, связаны ли как-то между собой предприятия, куда налоговики пришли с массовыми обысками, или их руководители, в ГФС объяснили, что заводы принадлежат к различным финансово-промышленным группам, подконтрольны различным аффилированным лицам, которые являются конкурентами на теневом рынке.
"Мы двигаемся, что называется, Step by Step, - говорит Сергей Белан. – Сначала спецоперация проводилась на спиртзаводах, потому что важно приостановить процесс, когда неучтенная продукция используется для дальнейшего производства водки. Сырьем для неучтенной водки может быть спирт, поступающей из любого региона Украины, где находятся спиртовые заводы, с учетом логистики, ценовой политики, личных криминогенных связей организаторов нелегального бизнеса".
По его словам, неучтенный алкоголь изготавливается на том же оборудовании, по технологиям и техническим условиям, что и легальная продукция, но во вне рабочего времени.
При этом из-за отсутствия государственного контроля при незаконном изготовлении водки возможны отклонения от стандартов за счет различных факторов, в частности: использование менее качественного спирта (для удешевления продукции вместо спирта сорта "Люкс" может быть использован обычный сорт спирта "Экстра"), незначительное уменьшение крепости - вместо 40 градусов изготавливают водку 38 градусов).
"Левая" алкогольная продукция под видом легальной водки в подавляющем большинстве продается через оптовые базы, склады и рынки в адрес розничных реализаторов, которые осуществляют торговлю через сеть небольших магазинов, заведений питания и т.п.
Факты реализации незаконной алкогольной продукции в сетях крупных супермаркетов выявляются редко, утверждают в налоговой милиции.
"Для транспортировки такой продукции используются документы прикрытия – поддельные товарно-транспортные накладные, которые после доставки к местам хранения и реализации уничтожаются", - объясняет Сергей Белан. - Реализация неучтенной водочной продукции осуществляется "под документы" легальной продукции, также находится на объекте торговли. Но продают такой товар за наличные средства без отражения в данных бухгалтерского или складского учета".
Как распознать "левую" водку
Отличить "левую" продукцию визуально достаточно сложно. Стеклянные бутылки, фирменные этикетки, марки акцизного налога. Причем поддельные акцизные марки чаще всего с реквизитами аутентичных марок акцизного налога, которые предприятие получает для производства легальной алкогольной продукции. Такие себе марки-двойники.
Как правило, печать указанных акцизных марок через посредников заказывается на полиграфических предприятиях, находящихся за рубежом. После изготовления поддельные марки акцизного налога контрабандным путем ввозятся в Украину и поступают на завод для маркировки неучтенной продукции.
Например, в феврале этого года сотрудниками налоговой милиции Главного управления ГФС в г. Киеве совместно с СБУ и прокуратурой была проведена спецоперация, в результате которой ликвидирован крупнейший канал контрабанды поддельных марок акцизного налога для сигарет и алкогольных напитков.
Было установлено, что контрабандой и сбытом акцизных марок занимались участники группировки, в которую входили граждане Азербайджана, Турции и Молдовы. Ее противоправная деятельность документировалась очень долго.
Марки акцизного налога контрабандным путем доставлялись из Турции, после чего реализовывались на территории Украины.
Участники и организаторы группировки были задержаны во время очередной попытки продать 4 миллиона поддельных акцизных марок. Благодаря принятым сотрудниками налоговой милиции мерам было предотвращено нанесение ущерба государству на сумму более 50 миллионов гривен.
Также в незаконной деятельности могут использоваться украденные, но по официальным данным уничтоженные аутентичные марки акцизного налога. К сожалению, при этом в коррупционные схемы могут вовлекаться сотрудники ГФС.
Поскольку от реализации незаконно изготовленной алкогольной продукции в бюджет не уплачиваются налоги, в первую очередь акцизный налог, цена такого товара в два раза меньше цены легально произведенного. Например, в минимальную цену бутылки, легально произведенной водки - 69,78 грн. емкостью 0,5 л., входит акцизный налог в сумме 25,39 грн., который не входит в цену неучтенно изготовленной алкогольной продукции. Таким образом только благодаря неуплаченному акцизному налогу цена бутылки незаконной водки может составлять 44,39 грн. против легальной цены - 69,78 гривен.
Естественно такая разница в цене порождает спрос. Незаконное производство и реализация алкогольных напитков является сегодня высокорентабельным видом криминального бизнеса, в котором вращаются миллиарды теневых гривен.
К слову, на каждом предприятии, где выпускается алкоголь, работает пост ГФС. Почему же фискалы "не замечают", что там творится?
"Представители органов ГФС на акцизных складах предприятий - производителей ликеро-водочной продукции осуществляют контроль за полным циклом производственной деятельности ликероводочных заводов, в частности поступлением сырья, изготовлением и реализацией алкогольной продукции, использованием марок акцизного налога. Однако, в соответствии со ст. 230 Налогового кодекса Украины работники налоговых органов применяют указанные меры государственного контроля только во время официального рабочего времени таких заводов. В тот период, когда завод по расписанию не работает, представители органов ГФС на нем не находятся. Таким образом, предприятием может осуществляться бесконтрольное изготовление и реализация неучтенной подакцизной продукции во вне рабочее время", - прокомментировал Сергей Белан.
В соответствии с законодательством, все изъятые налоговой милицией подакцизные товары должны храниться на предприятиях, внесенных в Единый реестр мест хранения подакцизных товаров (информация размещена на официальном сайте ГФС), с которыми органами ведомством заключены соответствующие договора. Или временно в местах непосредственного изъятия под охраной сотрудников налоговой милиции.
На ответственное хранение передан и спирт, который был изъят ранее, во время массовых обысков на предприятиях "Укрспирта". В этом уголовном производстве еще проводятся экспертизы, по итогу которых будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.
Можно ли побороть "тень" только силовыми методами? В ГФС говорят, что не являются субъектами законодательной инициативы. Но чтобы изменить ситуацию радикально, необходимо предпринять несколько шагов. Усилить уголовную ответственность за незаконное производство и оборот подакцизных товаров путем возвращения в санкции частей 1 и 2 статьи 204 УК Украины наказание в виде ограничения и лишения свободы, которые изъяты после декриминализации указанной статьи. Параллельно с этим "криминализировать" незаконное перемещение через таможенную границу Украины подакцизных товаров, за которые в настоящее время предусмотрена лишь административная ответственность.
Кроме того, упростить процедуру аннулирования соответствующих лицензий, выданных субъектам хозяйствования, в случае установления фактов осуществления ими незаконного изготовления и реализации подакцизных товаров. А чтобы такую незаконную торговлю минимизировать, ввести действенный механизм блокировки Интернет - ресурсов в случае незаконной реализации через них спирта и алкогольных напитков.
В числе предложений также усиление контроля за деятельностью спиртовых и ликероводочных заводов путем обеспечения обязательного круглосуточного видеонаблюдения за их складскими и производственными помещениями, а также осуществление государственного онлайн-контроля за транспортировкой спирта путем использования спиртовозов, оборудованных GPS устройствами.
Стоит ли прислушиваться ли к таким предложениям - решать уже будут законодатели.
Татьяна Бодня, для "Цензор.НЕТ"
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И никаких акцизных марок
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