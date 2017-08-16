 ПОЧЕМУ МАМЫ ПОГИБШИХ ГЕРОЕВ ТРЕБУЮТ СУДА В УКРАИНЕ ПО ТРАГЕДИИ В ИЛОВАЙСКЕ?

Они просят только одного - чтобы Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Петр Порошенко встретился с ними, накануне третьей годовщины трагедии и объяснил, почему Украина завершила расследование по Иловайску и передала дело в международный суд, но дело не передано для суда по Иловайску в самой Украине, хотя расследование завершено год назад.
Мамы возмущены, что многие работающие на президента и отдельных генералов пиарщики, типа Доника, оскорбляют память погибших добровольцев, называют их неуправляемыми, что их якобы кто-то туда послал без ведома командования, что якобы они сами куда-то полезли в Иловайск, сами якобы оттуда решили выходить. Возмущены, что вместо правды в суде, которая бы раз и навсегда поставила все точки, такая больная и важная для всей страны проблема забалтывается в соцсетях.
Мамы хотят ПРАВДЫ и ЧЕСТНОСТИ - суд по Иловайску нужен, чтобы прекратили в официальной пропаганде лгать о погибших, чтобы все общество узнало ответы на ключевые вопросы:
1. Кто именно и когда дал приказ атаковать Иловайск?
2. Кто и когда дал приказ направить в бой подразделения добровольцев МВД и НГУ, кто ими командовал в бою?
3. Кто проигнорировал доклады о российском вторжении?
4. Кто не разрешил вовремя отступить, когда были открыты пути?
5. Кто дал приказ после начала российского вторжения вывести подразделения 28-й бригады из Старобешева и сектора на базу под Одессу и, таким образом, сдал без боя единственную трассу коммуникаций в тылу иловайской группировки?
6. Кто сообщил российскому Генштабу маршрут и время выхода украинских колонн по "зеленому коридору"?
7. Кто и почему дал приказ вместо прорыва в боевом порядке выходить в походной колонне?
8. Кто и почему не организовал деблокирующий удар навстречу прорыву?
Суд нужен хотя бы для того, чтобы перестали наконец цинично оплевывать и замалчивать память о героях, перекладывать ответственность с одного на другого.
Около трехсот украинских воинов погибло и несколько десятков пропало без вести 29 августа за несколько часов утреннего прорыва сквозь огонь российских войск. Это самый кровавый день войны с РФ. Если брать только список боевых потерь за все три года войны, это значит, что примерно каждый 8-й погибший украинский воин отдал жизнь в бою именно в один этот день.
Общие потери убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести в иловайской группировке за несколько часов боя утром 29 августа составляют свыше тысячи человек - ошеломляющие потери, не менее 85% из числа тех, кто пошел на прорыв. При этом надо отметить для любителей псевдосенсаций, что число погибших в ходе операции за все дни установлено поименно точно - не менее 319 человек, число пропавших без вести также установлено точно, это несколько десятков человек. Раненым спасли жизнь, а пленных за это время удалось всех обменять на захваченных наемников и агентов.
Они шли на смерть, сражаясь до последней возможности - в ходе прорыва заметные потери понесли даже хорошо окопанные и укрепившиеся российские части, чему есть немало фото- и видео свидетельств. После сражения не было брошенной украинской техники - в бою сгорело все.
Герои Иловайска совершили воинский подвиг - в то время, когда мимо них в 13-23 августа 2014-го сбежали с фронта в тыл три батальона и многие мелкие подразделения, войска иловайской группы сектора "Б" не дрогнули, и до конца сохраняли управление и дисциплину, выполняя задачи, поставленные командованием АТО. Наблюдая поток бегущих, группа наших войск во главе с генералом Хомчаком осталась по приказу на позициях в безнадежной обстановке, полностью окруженная превосходящими российскими войсками, и до конца выполняла приказы командования АТО. Все командиры подразделений вместе приняли решение не сдавать оружие врагу. Они знали, что рискуют всем, и что гарантий никаких, но тем не менее, они решили не посрамить честь свой Родины и не запятнать свое оружие.
Об этом должен знать каждый украинец. На этом примере надо воспитывать все силовые структуры.
Самопожертвование украинских воинов под Иловайском имело такой же резонанс в мире, как и самопожертвование героев Небесной сотни. Отказ от бегства и от сдачи врагу, гибель сотен людей в бою с российской армией поразили мировое сообщество, и гарантами украинской безопасности стали ведущие страны мира, Запад однозначно определился в поддержке Украины, резко усилил санкции против РФ, заставил РФ принять формулу Минского процесса, который в конечном итоге значительно снизил эскалацию боевых действий.
Герои Иловайска - их жизни отданы на алтарь нашей свободы не зря.
Но ни в 2015, ни в 2016-м Президент Украины ни слова не сказал на годовщину прорыва под Иловайском. Это крайне прискорбное невнимание.
5 сентября 2016 года народный депутат Андрей Тетерук, ветеран Иловайской операции, зарегистрировал постановление о признании 29 августа Днем героизма и почтения памяти павших участников АТО. Однако до сих пор государство это решение не приняло, и таким образом, никак не почтило память этого дня беспримерного героизма и самопожертвования.
Суд нужен, чтобы прекратить врать за спиной, чтобы опубликовать приказы и заслушать свидетелей, чтобы народ знал всю правду.
Все, кто был в окружении в Иловайске, - это Воины, которые стали образцом выполнения воинского долга перед народом Украины. И никто не позволит, чтобы этот подвиг был омрачен враньем, и чтобы кто-то посмел о нем забыть. Никто не позволит, чтобы семьи погибших страдали от оскорблений и лжи государственной (!) пропаганды.
Это нужно нам, живым, ради которых утром 29 августа 2014-го уходили в свой крестный путь колонны иловайских бойцов.
P.S. 1 (Святослав Цеголко (Svyatoslav Tsegolko) , Oleg Medvedev помогите, пожалуйста, организовать встречу с президентом для мам погибших воинов, ведь вы в то трагическое время искренне помогали спасти жизни окруженных, эта тема вам близка).
P.S. 2 (Юрій Луценко, Вы были под Иловайском лично, Вы прекрасно знаете об обстановке и кто и как принимал решения, и если Генеральная прокуратура не выполнит наконец требования закона и не передаст в украинский суд материалы уже завершенного расследованного дела, чтобы на суде определить ответственность начальников, то в таком случае прошу Вас также принять делегацию родителей погибших и объяснить им причины этого странного бездействия).
Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"
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