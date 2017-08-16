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 Общество, Политика Украины
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Все про:суд (21421) Бутусов Юрий (1324) Иловайск (346)

 ПОЧЕМУ МАМЫ ПОГИБШИХ ГЕРОЕВ ТРЕБУЮТ СУДА В УКРАИНЕ ПО ТРАГЕДИИ В ИЛОВАЙСКЕ?

ПОЧЕМУ МАМЫ ПОГИБШИХ ГЕРОЕВ ТРЕБУЮТ СУДА В УКРАИНЕ ПО ТРАГЕДИИ В ИЛОВАЙСКЕ?

Встретился с мамами бойцов, погибших под Иловайском. Да, теперь понятно, откуда такой могучий характер у их сыновей. Мамы не просят от государства каких-то льгот и помощи.

Они просят только одного - чтобы Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Петр Порошенко встретился с ними, накануне третьей годовщины трагедии и объяснил, почему Украина завершила расследование по Иловайску и передала дело в международный суд, но дело не передано для суда по Иловайску в самой Украине, хотя расследование завершено год назад.

Мамы возмущены, что многие работающие на президента и отдельных генералов пиарщики, типа Доника, оскорбляют память погибших добровольцев, называют их неуправляемыми, что их якобы кто-то туда послал без ведома командования, что якобы они сами куда-то полезли в Иловайск, сами якобы оттуда решили выходить. Возмущены, что вместо правды в суде, которая бы раз и навсегда поставила все точки, такая больная и важная для всей страны проблема забалтывается в соцсетях.

Мамы хотят ПРАВДЫ и ЧЕСТНОСТИ - суд по Иловайску нужен, чтобы прекратили в официальной пропаганде лгать о погибших, чтобы все общество узнало ответы на ключевые вопросы:

1. Кто именно и когда дал приказ атаковать Иловайск?

2. Кто и когда дал приказ направить в бой подразделения добровольцев МВД и НГУ, кто ими командовал в бою?

3. Кто проигнорировал доклады о российском вторжении?

4. Кто не разрешил вовремя отступить, когда были открыты пути?

5. Кто дал приказ после начала российского вторжения вывести подразделения 28-й бригады из Старобешева и сектора на базу под Одессу и, таким образом, сдал без боя единственную трассу коммуникаций в тылу иловайской группировки?

6. Кто сообщил российскому Генштабу маршрут и время выхода украинских колонн по "зеленому коридору"?

7. Кто и почему дал приказ вместо прорыва в боевом порядке выходить в походной колонне?

8. Кто и почему не организовал деблокирующий удар навстречу прорыву?

Суд нужен хотя бы для того, чтобы перестали наконец цинично оплевывать и замалчивать память о героях, перекладывать ответственность с одного на другого.

Около трехсот украинских воинов погибло и несколько десятков пропало без вести 29 августа за несколько часов утреннего прорыва сквозь огонь российских войск. Это самый кровавый день войны с РФ. Если брать только список боевых потерь за все три года войны, это значит, что примерно каждый 8-й погибший украинский воин отдал жизнь в бою именно в один этот день.

Общие потери убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести в иловайской группировке за несколько часов боя утром 29 августа составляют свыше тысячи человек - ошеломляющие потери, не менее 85% из числа тех, кто пошел на прорыв. При этом надо отметить для любителей псевдосенсаций, что число погибших в ходе операции за все дни установлено поименно точно - не менее 319 человек, число пропавших без вести также установлено точно, это несколько десятков человек. Раненым спасли жизнь, а пленных за это время удалось всех обменять на захваченных наемников и агентов.

Они шли на смерть, сражаясь до последней возможности - в ходе прорыва заметные потери понесли даже хорошо окопанные и укрепившиеся российские части, чему есть немало фото- и видео свидетельств. После сражения не было брошенной украинской техники - в бою сгорело все.

Герои Иловайска совершили воинский подвиг - в то время, когда мимо них в 13-23 августа 2014-го сбежали с фронта в тыл три батальона и многие мелкие подразделения, войска иловайской группы сектора "Б" не дрогнули, и до конца сохраняли управление и дисциплину, выполняя задачи, поставленные командованием АТО. Наблюдая поток бегущих, группа наших войск во главе с генералом Хомчаком осталась по приказу на позициях в безнадежной обстановке, полностью окруженная превосходящими российскими войсками, и до конца выполняла приказы командования АТО. Все командиры подразделений вместе приняли решение не сдавать оружие врагу. Они знали, что рискуют всем, и что гарантий никаких, но тем не менее, они решили не посрамить честь свой Родины и не запятнать свое оружие.

Об этом должен знать каждый украинец. На этом примере надо воспитывать все силовые структуры.

Самопожертвование украинских воинов под Иловайском имело такой же резонанс в мире, как и самопожертвование героев Небесной сотни. Отказ от бегства и от сдачи врагу, гибель сотен людей в бою с российской армией поразили мировое сообщество, и гарантами украинской безопасности стали ведущие страны мира, Запад однозначно определился в поддержке Украины, резко усилил санкции против РФ, заставил РФ принять формулу Минского процесса, который в конечном итоге значительно снизил эскалацию боевых действий.

Герои Иловайска - их жизни отданы на алтарь нашей свободы не зря.

Но ни в 2015, ни в 2016-м Президент Украины ни слова не сказал на годовщину прорыва под Иловайском. Это крайне прискорбное невнимание.

5 сентября 2016 года народный депутат Андрей Тетерук, ветеран Иловайской операции, зарегистрировал постановление о признании 29 августа Днем героизма и почтения памяти павших участников АТО. Однако до сих пор государство это решение не приняло, и таким образом, никак не почтило память этого дня беспримерного героизма и самопожертвования.

Суд нужен, чтобы прекратить врать за спиной, чтобы опубликовать приказы и заслушать свидетелей, чтобы народ знал всю правду.

Все, кто был в окружении в Иловайске, - это Воины, которые стали образцом выполнения воинского долга перед народом Украины. И никто не позволит, чтобы этот подвиг был омрачен враньем, и чтобы кто-то посмел о нем забыть. Никто не позволит, чтобы семьи погибших страдали от оскорблений и лжи государственной (!) пропаганды.

Это нужно нам, живым, ради которых утром 29 августа 2014-го уходили в свой крестный путь колонны иловайских бойцов.

P.S. 1 (Святослав Цеголко (Svyatoslav Tsegolko) , Oleg Medvedev помогите, пожалуйста, организовать встречу с президентом для мам погибших воинов, ведь вы в то трагическое время искренне помогали спасти жизни окруженных, эта тема вам близка).

P.S. 2 (Юрій Луценко, Вы были под Иловайском лично, Вы прекрасно знаете об обстановке и кто и как принимал решения, и если Генеральная прокуратура не выполнит наконец требования закона и не передаст в украинский суд материалы уже завершенного расследованного дела, чтобы на суде определить ответственность начальников, то в таком случае прошу Вас также принять делегацию родителей погибших и объяснить им причины этого странного бездействия).

 Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"
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ПОЧЕМУ "атошники" превращаются в "афганцев" или про донбасскую "Сечь" с одной стороны и донбасское "Сафари" с другой. Дело вот в чём... Оборонительная война за Независимость должна касаться ВСЕГО народа! Она не может касаться только части людей: контрактников (наёмников), волонтёров, добровольцев и т.п. Ибо в этом случае война превращается из святого дела всей нации в РАБОТУ отдельный людей.И бизнес отдельных чиновников. И именно это мы видим сегодня. В зону АТО направляют только контрактников. То есть взрослых мужиков, которым не сидится дома, со своей семьёй. Все знают, что на востоке идёт позиционная война. То есть ничего не меняется. Нет ни наступления ни отступления. АТО превращается в некое подобие пионерской военной игры "Зарница" эпохи совка. В современную Сечь, куда бегут от рутины современные украинские казаки. А роССийские ублюдки едут в донбасское Сафари, пострелять украинцев! В зоне АТО, опытные контрактники 30-40 лет попадают под командование 23 летних украинских лейтенантов. Естественно, этих неопытных, "зелёных" командиров посылают на йух. То есть дисциплина ниже плинтуса, процветает пьянство. Отсюда столько небоевых потерь. Для военных операций за рубежом нужна контрактная профессиональная армия. Именно поэтому такая армия у США. Для защиты своей Родины подходит только призывная полупрофессиональная армия! Потому, что защита страны ДОЛЖНА КАСАТЬСЯ ВСЕХ ГРАЖДАН! Именно поэтому в передовой военной державе Израиль в армии служат все! Включая девушек!!! До сих пор советские ветераны войны в Афганистане ("афганцы") жалуются на отсутствие уважения к их подвигу. На это часто слышат в ответ, что они там (в Афганистане) Родину не защищали, в отличии от ветеранов Второй мировой. А занимались непонятно чем и непонятно зачем. Я боюсь того, что скоро подобные слова услышат наши АТОшники. Им могут сказать, что она САМИ пошли на контракт! То есть САМИ согласились ехать в АТО! И значит ПРОСТО ДЕЛАЛИ СВОЮ РАБОТУ! За которую получали зарплату и льготы!! Печальный факт в том, что ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ Украины от роССии и народ Украины были единым целым только весной и летом 2014. После они стали разбегаться в стороны...Всё дальше и дальше...
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Это помощь. Семьи погибших хотят и имеют право знать правду.
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Что ты все время шестеришь и пованиваешь?
Не можешь отличить пиар от иформации? Тогда плыви за БУЙ, охладись, а потом будешь мумничать.
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Какой смысл встречаться с этим патологическим лжецом..?
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Приказ атаковать Иловайск подразделениям НГУ и МВД отдал Коломойский, а господин Бутусов играет в этой авантюре роль Петрушки.
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Ты Геращенко? Антон? Тогда понятно. Давай пруфы про Коломоя. Или заткнись.
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А где Бутусова пруфы, или твои, Фрекен Бок))? Трёп один.
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На вопрос Кто и почему дал приказ вместо прорыва в боевом порядке выходить в походной колонне? возможен ответ "Тот, кто дал приказ НЕ стрелять по коллоне Гиркина, идущей в Донецк".
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потому, что это мамы, а не бойцы, и всю правду матерям о войне никогда не рассказывают, признают, что война грязное дело и все. Иловайск спас Украину лишив врага возможности оставить ситуацию в изоляции от остального мира, это была военно-политическая победа, доставшаяся Украине слишком дорого, но все же победа в битве, которая обеспечила возможность победить в войне. Мы все жертвы этой войны в той или иной степени, мы все платим, но совсем не так как матери героев и сами герои, поэтому герои остаются героями для нас и мы не имеем права их забыть.
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Цензор.НЕТРезонансОбществоПОЧЕМУ МАМЫ ПОГИБШИХ ГЕРОЕВ ТРЕБУЮТ СУДА В УКРАИНЕ ПО ТРАГЕДИИ В ИЛОВАЙСКЕ?
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