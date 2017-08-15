 РАКЕТНЫЙ СКАНДАЛ: КАК "НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС" ЛОЖНО ОБВИНИЛА УКРАИНУ

"Южмаш" действительно производит ракетные двигатели РД-843 - к гражданским ракетоносителям и продает их цивилизованным странам, принося тем самым большую выгоду Украине и сохраняя компетенции для производства двигателей. Но, разумеется, в КБ "Южное" работают не идиоты, и они не будут рисковать огромным рынком для своих двигателей ради абсурдных контактов с обложенной санкциями и спецслужбами всего мира Северной Кореей. Разумеется, для России и других производителей украинские двигатели - конкуренты на мировом рынке, и дискредитация "Южмаша" - выгодный бизнес-план.В 2012 году СБУ задержала агента северокорейской разведки в Украине, и он получил тюремный срок, а не украинские технологии.Украина, в отличие от России, не имеет связей с Северной Кореей.

"Южмаш" с самого начала независимости уже неоднократно обвинялся и подозревался в передаче ракетных технологий, да только НИ РАЗУ эти вбросы ничем не подтверждались. Работу завода постоянно мониторят наши западные партнеры, и именно благодаря контролю и прозрачности своей работы "Южмаш" получил официальный доступ к европейскому рынку.Передача ракетного двигателя - это не значит, что передается какой-то диск с чертежами. Это сложнейший технологический процесс - материаловедение, электронные системы, технологии, температуры, ведь двигатель - это сердце ракеты, основной узел. И для установки и производства ракет необходимы инженеры, наладчики, конструкторы, которые должны участвовать в ракетном проекте, целые группы специалистов нужны. Разумеется, если бы хоть один украинец был направлен в Северную Корею то об этом было бы давным давно известно.Если бы Украина передала каким-то странам под санкциями стратегические технологии, то спецслужбы США и ЕС опубликовали бы эти данные гораздо раньше любых газет. Эксперт , слова которого извратила крупнейшая американская газета "Нью-Йорк Таймс", организовавшая вброс, уже принес извинения и опроверг манипуляции газеты. Да, "Нью-Йорк таймс" тоже ошибается, и тоже пишет всякую чушь иногда. И это должно стать уроком, что никакие обвинения из-за рубежа не должны заставлять украинцев сразу же обвинять свою собственную державу и своих собственных граждан без проверки обвинений, тем более таких тяжких.Эту историю надо распространить не менее широко, чем был распространен антиукраинский вброс. Надеюсь, все, кто был введен в заблуждение и посодействовал распространению лживой информации, теперь проявят ответственность и с не меньшим усердием распространят опровержение.