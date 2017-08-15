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Все про:КНДР (271) ракеты (563) СМИ (3338) Бутусов Юрий (1321)

 РАКЕТНЫЙ СКАНДАЛ: КАК "НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС" ЛОЖНО ОБВИНИЛА УКРАИНУ

РАКЕТНЫЙ СКАНДАЛ: КАК "НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС" ЛОЖНО ОБВИНИЛА УКРАИНУ

Оказывается, великая "Нью-Йорк Таймс" ошиблась, катастрофически ошиблась: все то, что очень многие даже украинские политики сочли серьезными обвинениями о поставках украинских ракетных двигателей в Северную Корею, - по сути, вранье. И оказывается, многие украинцы очень легко ведутся на вброс даже абсурдной информации, если она вбрасывается через западные источники.

Вчера, 14 августа в "Нью-Йорк Таймс" вышла статья, в которой, со ссылкой на Майкла Эльмана, эксперта по ракетам в Международном институте стратегических исследований, сообщалось, что двигатели для баллистических ракет КНДР могли незаконно поступить из Украины.

В этот же день секретарь СНБО Александр Турчинов опроверг эту информацию.

Чуть позднее информацию опровергли и на заводе "Южмаш".

Сегодня утром стало известно, что Майкл Эльман, на которого ссылалось расследование The New York Times, опроверг свое заявление о причастности украинских властей к поставке ракетных двигателей в КНДР. 

"Южмаш" действительно производит ракетные двигатели РД-843 - к гражданским ракетоносителям и продает их цивилизованным странам, принося тем самым большую выгоду Украине и сохраняя компетенции для производства двигателей. Но, разумеется, в КБ "Южное" работают не идиоты, и они не будут рисковать огромным рынком для своих двигателей ради абсурдных контактов с обложенной санкциями и спецслужбами всего мира Северной Кореей. Разумеется, для России и других производителей украинские двигатели - конкуренты на мировом рынке, и дискредитация "Южмаша" - выгодный бизнес-план.

В 2012 году СБУ задержала агента северокорейской разведки в Украине, и он получил тюремный срок, а не украинские технологии. 

Украина, в отличие от России, не имеет связей с Северной Кореей.

Ракетный скандал: как Нью-Йорк Таймс ложно обвинила Украину 01

"Южмаш" с самого начала независимости уже неоднократно обвинялся и подозревался в передаче ракетных технологий, да только НИ РАЗУ эти вбросы ничем не подтверждались. Работу завода постоянно мониторят наши западные партнеры, и именно благодаря контролю и прозрачности своей работы "Южмаш" получил официальный доступ к европейскому рынку.

Передача ракетного двигателя - это не значит, что передается какой-то диск с чертежами. Это сложнейший технологический процесс - материаловедение, электронные системы, технологии, температуры, ведь двигатель - это сердце ракеты, основной узел. И для установки и производства ракет необходимы инженеры, наладчики, конструкторы, которые должны участвовать в ракетном проекте, целые группы специалистов нужны. Разумеется, если бы хоть один украинец был направлен в Северную Корею то об этом было бы давным давно известно.

Если бы Украина передала каким-то странам под санкциями стратегические технологии, то спецслужбы США и ЕС опубликовали бы эти данные гораздо раньше любых газет.

Эксперт, слова которого извратила крупнейшая американская газета "Нью-Йорк Таймс", организовавшая вброс, уже принес извинения и опроверг манипуляции газеты. Да, "Нью-Йорк таймс" тоже ошибается, и тоже пишет всякую чушь иногда. И это должно стать уроком, что никакие обвинения из-за рубежа не должны заставлять украинцев сразу же обвинять свою собственную державу и своих собственных граждан без проверки обвинений, тем более таких тяжких.

Эту историю надо распространить не менее широко, чем был распространен антиукраинский вброс. Надеюсь, все, кто был введен в заблуждение и посодействовал распространению лживой информации, теперь проявят ответственность и с не меньшим усердием распространят опровержение.

Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"

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........ "Южмаш" с самого начала независимости уже неоднократно обвинялся и подозревался в передаче ракетных технологий, да только НИ РАЗУ эти вбросы ничем не подтверждались. Источник: https://censor.net.ua/r451750......

Украина поставляла ракетные технологии в Южную Корею. Как утверждает сайт «Главком», речь идет о контракте примерно на $10 млн. В ноябре 2016 года КБ «Южное» продало Сеулу эскизный проект верхней ступени «ракеты-носителя», а в июне 2017 года - программное обеспечение для расчета теплопередачи в камере сгорания жидкостного двигателя ракеты-носителя космического назначения.
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парашники відчайдушно намагаються дискредитувати Україну перед заходом.Ця спроба настільки наївна, я навіть не став вникати що там у статті
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В цій історії не то шо кацапські роги стирчать, тут боярой тхне за кілометр.
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Юра,да не один украинец мало-мальски понимающий ситуацию не поверил в это вранье.Этими фейками пользуются отмороженные политики(типа ЮВТ) и пятая колонна,которой все равно, лишь бы страну обгадить.
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Хомяков, смени пластинку. "Батькивщина" ничего не публиковала по этому поводу, сработали хакеры. А вот чьи ?
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А хто дезу Заходу про українські "Кольчуги" давав? "Тимошенко, бувши в опозиції, сказала, що Кучма збирається ввезти з Білорусі три "Кольчуги", щоб надурити США".
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Отак от быстро "Нью-Йорк Таймс" и лишила вышиватников предмета гордости.
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Класичний анекдот: "ложки знайшлись, а осад - залишився" ... Ця гнила історія показує, наскільки безпомічний мінстець та інші державні інформаційні органи. Ну а як же, це ж не порохоботити в мережах...
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Не нападайте на Мінтицьпиздиць. Вони ведуть багаторічну війну з усякими дегенератами.
Кожен день їм потрібно переварити і вилити на людей тонни гімна.
Думаєте це легко?
А працювати коли твій шеф по два рази звільняється?
Шеф - "Двічі б/у гандон", навіть нікому не скажеш де працюєш.
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спасибо за адекватную оценку этой неприглядной истории
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Ну, припустимо,більшість українців зразу зрозуміли,що це - накидалово,і що "авторітєтній екскремент" - лижник у фуфайці.По-друге,я соромлюсь спитати у редактора і власника цього ресурсу: - А хто вср...,пардон,одним з перших розповсюдив цю "новину"?"И кто же это сделал?"
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А ведь кто-то вчера быстро состряпал фейковое сообщение, якобы от "Батькивщины" , на Фейсбуке по поводу вины властей Украины в продаже ракетных технологий. И соевые боты дружно развернули кампанию по обвинению Тимошенко в связях с Кремлём. Надеюсь, что удастся выяснить, откуда хакеры атаковали сайт оппозиционной патриотической партии. Тогда и выводы сделаем.
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Лол, де юля, там завжди запашок не тільки від протухлого шоколадного торта...
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Ай да не пізди:
Когда на тебя ссылается авторитетное уважаемое издание:
Ракетный скандал: как "Нью-Йорк Таймс" ложно обвинила Украину - Цензор.НЕТ 1758
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Ну і хто тепер скаже, що Раша не працює проти Юлі? Це ж брехня. Розрахована, щоб зменьшити Юлін рекордний рейтінг на дострокові президентські цієї осені.
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Дострокові що ? Вийми язик з дупи багіні, а то щось белькочеш а що незрозуміло
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Чого злякавсь? Роботу втратиш у мінстеця? Підеш на барахолку шкарпетки торгувати. Не все ж тільки совістю
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Тю, а ти не знаєш хто це від імені "Родіни" зістряпав на Фейсбуці повідомлення?
Це ж її лідер - Юлія Тимошенко її звати. І не треба Юлю називати хакером. Вона ж працює багінею.
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"Передача ракетного двигателя - это не значит, что передается какой-то диск с чертежами. Это сложнейший технологический процесс - материаловедение, электронные системы, технологии, температуры, ведь двигатель - это сердце ракеты, основной узел. И для установки и производства ракет необходимы инженеры, наладчики, конструкторы, которые должны участвовать в ракетном проекте, целые группы специалистов нужны. Разумеется, если бы хоть один украинец был направлен в Северную Корею то об этом было бы давным давно известно. " Уважаемый Юрий! Корейцам главное - получить двигатель. Инженеров, способных его установить и обслуживать хватает и в роССии! Это первое. Теперь второе. Украинцы и в 2017г. умудряются продавать роССии, врагу Украины, продукцию военного и двойного назначения. А также Беларуси - колонии и военному союзнику роССии! А КНДР для Украины не враг. Прошу не путать интересы государства Украина и интересы украинцев. Которые хотят нормально зарабатывать для себя и своей семьи.
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Ты дебил. Вот нахера ты всем показываешь свою глупость?
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http://svpressa.ru/war21/article/174311/
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А ось зсилання на кацапські газети нєфіг тут скидувати, от нехай їх самі ватніки і читають.
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teleh, неужели на свой риторический вопрос Вы ждете честного и адекватного ответа?
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"Инженеров, способных его установить и обслуживать хватает и в роССии!" :D

а что же совок после войны вывез немецких инженеров по ракетной технике на Волгу, ведь у них было много ракеет и деталей и документации к ФАУ-2, зачем им нужны были немецкие инженера ?
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Та кацапи вивезли декілька воєнних заводі, в тому числі який виробляв знамениті кольчуги, але самі без допомоги наших інженерів не можуть запустити. Ума не хватає, бо дофіга того стєкломою і бояришника їхні інженєришки пропустили через горлянку.
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"Украинцы и в 2017г. умудряются продавать роССии, врагу Украины, продукцию военного и двойного назначения".
Пруфы в студию! Иначе, Вы похожи на автора обсуждаемой новости о поставках двигателей в КНДР!
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Нью-Йорк Таймс ошиблась? Организовала вброс?
Ё-мое, Вы же сами логично доказали, кому выгодно организовать фейковый вброс. Нью-Йорк Таймс либо лажанулась и повелась на связанного с Россией "эксперта", либо коррумпирована.
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Время покажет, на кого таймс работает......и ждать, думаю, не долго придется.
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"...И это должно стать уроком, что никакие обвинения из-за рубежа не должны заставлять украинцев сразу же обвинять свою собственную державу и своих собственных граждан без проверки обвинений, тем более таких тяжких..."

Це Юрій про висер юлі має на увазі?
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Де ви бачили ці звинувачення від Юлі? Російська брехня? Ну так Росія на Баригу працює, це всі знають
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"Не секрет, что запорожское предприятие «Мотор Сич» продолжает неофициально отгружать в Россию свою продукцию, поскольку российское производство вертолетных двигателей ВК-2500 и ТВ7−117 В не закрывает провал, образовавшийся после официального разрыва отношений между двумя странами в сфере ВТС. Известно, что ПАО «Мотор Сич» в январе 2017 поставило в Россию 16 турбовальных двигателей типа ТВ3−117, а в феврале - еще 36 на общую сумму более $ 32 млн долл. В марте экспортировано еще около 40 таких агрегатов на сумму в $ 26,5 млн.
В феврале 2017 года авторитетный Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) назвал Россию крупнейшим покупателем продукции военного назначения у Киева по итогам 2016 года. Рост поставок в РФ составил 72% ($ 169 млн против $ 98 млн в 2015-м). Так что российско-украинское сотрудничество по линии ВТС все-таки продолжается. Пусть даже по непрямым схемам". Украинским предприятиям ничто не мешает торговать с роССией, врагом Украины! А КНДР у Украины землю не оккупировала и людей не убивает. Так что...
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Да заплатили Йорк таймс кацапы а еще демократия у них и нету коррупции,чего только скандал с Трампом стоит..
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Нью-Йорк Таймс должна заплатить Украине штраф за клевету.
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Там було припущення. Це видання нашого Баригу протролило. Бо весь Світ вже знає, яке воно брехливе і корумповане
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и что, NYT опубликовала опровержение ? потому что все бла бла бла в украинских сми для мира значат куда меньше чем строчка в нью-йорк таймс
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Опровержение чего?Опровержение слова"возможно"?
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Почитав эту статейку, ещё раз убедился в том, что Бутусов окончательно отдалился от независимой журналистики в своем желании работать на барыг.
Во-первых, эта издевка "великая "Нью-Йорк Таймс" (с), которую Цензор так активно до сих пор цитировал, когда ему это было удобно. Да, наверняка это фейк. Ибо деятель, его распространивший, связан с рашей. Так вот так и пишите!
Во-вторых, посыл "никакие обвинения из-за рубежа не должны заставлять украинцев сразу же обвинять свою собственную державу и своих собственных граждан без проверки обвинений.." (с) полностью соответствует сегодняшнему направлению барыг у власти, которых не хило поджимает Запад за коррупцию, - настроить народ против Запада в стиле "пусть не лезут в наши внутренние дела и не мешают нам и дальше обворовывать народ". И это при том, что подавляющее большинство украинцев не отождествляют "собственную державу" с вороватыми барыгами, которые стоят "у руля".

И последнее. Лично помню, как некоторое время назад (где-то около года, а может и больше) СМИ пестрили сообщениями о том, что наш ВПК продолжает поставлять свою продукцию на рашу. И это в условиях войны и гибели 10 тысяч наших сограждан, что вызывало бурное негодование в обществе. Надо было тогда не давать олигархам зарабатывать на крови и прикрыть всю эту лавочку. Наказать виновных! И не только материально..... А если это фейк- провести расследование, в том числе и журналистское. Тому же Бутусову.... Чтобы опровергнуть ложь и поставить все точки над И. Этого сделано НЕ БЫЛО, Юра! А посему- сейчас не надо скыглыты и на зеркало пенять!
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Кацапи роблять інформвкиди, а з нашої сторони тиша? Чому? МЗС та СБУ мишей не ловлять, уже треба вимагати офіційного скасування заяви НЙТ та вибачення і нех*й тут миндальничати. Інформаційні війни штука дуже жорстка.
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Вброс о ракетах осуществлен на кануне возможной поставки партии вооружения из США в Украину. Цель-сорвать эту поставку. В мордоре есть умные враги,которые уже предвидят как превращаются в металлолом их танки и авиация,после дротиков и стингеров,а может чего то посерьезней.
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