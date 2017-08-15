 РАКЕТНЫЙ СКАНДАЛ: КАК "НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС" ЛОЖНО ОБВИНИЛА УКРАИНУ

Вчера, 14 августа в "Нью-Йорк Таймс" вышла статья, в которой, со ссылкой на Майкла Эльмана, эксперта по ракетам в Международном институте стратегических исследований, сообщалось, что двигатели для баллистических ракет КНДР могли незаконно поступить из Украины.
В этот же день секретарь СНБО Александр Турчинов опроверг эту информацию.
Чуть позднее информацию опровергли и на заводе "Южмаш".
Сегодня утром стало известно, что Майкл Эльман, на которого ссылалось расследование The New York Times, опроверг свое заявление о причастности украинских властей к поставке ракетных двигателей в КНДР.
"Южмаш" действительно производит ракетные двигатели РД-843 - к гражданским ракетоносителям и продает их цивилизованным странам, принося тем самым большую выгоду Украине и сохраняя компетенции для производства двигателей. Но, разумеется, в КБ "Южное" работают не идиоты, и они не будут рисковать огромным рынком для своих двигателей ради абсурдных контактов с обложенной санкциями и спецслужбами всего мира Северной Кореей. Разумеется, для России и других производителей украинские двигатели - конкуренты на мировом рынке, и дискредитация "Южмаша" - выгодный бизнес-план.
В 2012 году СБУ задержала агента северокорейской разведки в Украине, и он получил тюремный срок, а не украинские технологии.
Украина, в отличие от России, не имеет связей с Северной Кореей.
Передача ракетного двигателя - это не значит, что передается какой-то диск с чертежами. Это сложнейший технологический процесс - материаловедение, электронные системы, технологии, температуры, ведь двигатель - это сердце ракеты, основной узел. И для установки и производства ракет необходимы инженеры, наладчики, конструкторы, которые должны участвовать в ракетном проекте, целые группы специалистов нужны. Разумеется, если бы хоть один украинец был направлен в Северную Корею то об этом было бы давным давно известно.
Если бы Украина передала каким-то странам под санкциями стратегические технологии, то спецслужбы США и ЕС опубликовали бы эти данные гораздо раньше любых газет.
Эксперт, слова которого извратила крупнейшая американская газета "Нью-Йорк Таймс", организовавшая вброс, уже принес извинения и опроверг манипуляции газеты. Да, "Нью-Йорк таймс" тоже ошибается, и тоже пишет всякую чушь иногда. И это должно стать уроком, что никакие обвинения из-за рубежа не должны заставлять украинцев сразу же обвинять свою собственную державу и своих собственных граждан без проверки обвинений, тем более таких тяжких.
Эту историю надо распространить не менее широко, чем был распространен антиукраинский вброс. Надеюсь, все, кто был введен в заблуждение и посодействовал распространению лживой информации, теперь проявят ответственность и с не меньшим усердием распространят опровержение.
Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"
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А виноватой чуть не оказалась Украина...
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Украина поставляла ракетные технологии в Южную Корею. Как утверждает сайт «Главком», речь идет о контракте примерно на $10 млн. В ноябре 2016 года КБ «Южное» продало Сеулу эскизный проект верхней ступени «ракеты-носителя», а в июне 2017 года - программное обеспечение для расчета теплопередачи в камере сгорания жидкостного двигателя ракеты-носителя космического назначения.
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всеодно, юлька винувата
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Кожен день їм потрібно переварити і вилити на людей тонни гімна.
Думаєте це легко?
А працювати коли твій шеф по два рази звільняється?
Шеф - "Двічі б/у гандон", навіть нікому не скажеш де працюєш.
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Когда на тебя ссылается авторитетное уважаемое издание:
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Це ж її лідер - Юлія Тимошенко її звати. І не треба Юлю називати хакером. Вона ж працює багінею.
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а что же совок после войны вывез немецких инженеров по ракетной технике на Волгу, ведь у них было много ракеет и деталей и документации к ФАУ-2, зачем им нужны были немецкие инженера ?
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Пруфы в студию! Иначе, Вы похожи на автора обсуждаемой новости о поставках двигателей в КНДР!
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Ё-мое, Вы же сами логично доказали, кому выгодно организовать фейковый вброс. Нью-Йорк Таймс либо лажанулась и повелась на связанного с Россией "эксперта", либо коррумпирована.
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Це Юрій про висер юлі має на увазі?
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В феврале 2017 года авторитетный Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) назвал Россию крупнейшим покупателем продукции военного назначения у Киева по итогам 2016 года. Рост поставок в РФ составил 72% ($ 169 млн против $ 98 млн в 2015-м). Так что российско-украинское сотрудничество по линии ВТС все-таки продолжается. Пусть даже по непрямым схемам". Украинским предприятиям ничто не мешает торговать с роССией, врагом Украины! А КНДР у Украины землю не оккупировала и людей не убивает. Так что...
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Во-первых, эта издевка "великая "Нью-Йорк Таймс" (с), которую Цензор так активно до сих пор цитировал, когда ему это было удобно. Да, наверняка это фейк. Ибо деятель, его распространивший, связан с рашей. Так вот так и пишите!
Во-вторых, посыл "никакие обвинения из-за рубежа не должны заставлять украинцев сразу же обвинять свою собственную державу и своих собственных граждан без проверки обвинений.." (с) полностью соответствует сегодняшнему направлению барыг у власти, которых не хило поджимает Запад за коррупцию, - настроить народ против Запада в стиле "пусть не лезут в наши внутренние дела и не мешают нам и дальше обворовывать народ". И это при том, что подавляющее большинство украинцев не отождествляют "собственную державу" с вороватыми барыгами, которые стоят "у руля".
И последнее. Лично помню, как некоторое время назад (где-то около года, а может и больше) СМИ пестрили сообщениями о том, что наш ВПК продолжает поставлять свою продукцию на рашу. И это в условиях войны и гибели 10 тысяч наших сограждан, что вызывало бурное негодование в обществе. Надо было тогда не давать олигархам зарабатывать на крови и прикрыть всю эту лавочку. Наказать виновных! И не только материально..... А если это фейк- провести расследование, в том числе и журналистское. Тому же Бутусову.... Чтобы опровергнуть ложь и поставить все точки над И. Этого сделано НЕ БЫЛО, Юра! А посему- сейчас не надо скыглыты и на зеркало пенять!
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