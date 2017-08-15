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 Политика Украины
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 РАССЛЕДОВАНИЕ ТРАГЕДИИ В ИЛОВАЙСКЕ: НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

РАССЛЕДОВАНИЕ ТРАГЕДИИ В ИЛОВАЙСКЕ: НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Ну что ж, есть официальный пресс-релиз ГПУ о завершении расследования трагедии в Иловайске. Что это значит?

1. Завершено расследование Украины и собраны все имеющиеся доказательства, что наших воинов убивали российские агрессоры. Ничего нового в выводах ГПУ нет: это все уже было озвучено Генеральным прокурором Юрием Луценко в 2016-м. Однако новой является однозначность формулировки и публичная позиция Генпрокуратуры. Почему сейчас? Теперь результаты этого дела будут переданы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), где Министерство юстиции будет представлять обвинения Украины против Российской Федерации. Мы усиливаем нашу переговорную позицию в ЕСПЧ. Иск Украины против РФ принят к рассмотрению в ЕСПЧ, слушания начнутся осенью. Руководство Украины собирает все улики и аргументы, чтобы приобщить их к юридическому документу.  

2. Хочу обратить внимание на красноречивый фрагмент, подчеркнутый в пресс-релизе: 12 раз генерал Муженко звонил начальнику Генштаба ВС РФ Балуевскому, согласовывая с ним маршрут, время выхода и порядок движения окруженных войск. Командующий украинской армией во время вторжения в свою страну вместо принятия решений о маневре войск или прорыве вел переговоры с агрессором, уговаривал агрессора, был, разумеется, обманут, и следствием этого стало то, что враг вступил в бой в крайне выгодных для россиян и в крайне невыгодных для украинцев условиях. Вместо прорыва получился выход колонной, на маршруте которой развернулись на оборудованных позициях российские батальоны. Для любого военного человека этот установленный ГПУ факт в полной мере показывает крайне низкую степень адекватности военного руководства. Относительно ответственности должностных лиц командования АТО за действия и бездействия, повлекшие гибель людей: расследования по ряду наших генералов, в том числе по тогдашнему командующему АТО на Донбассе Муженко, выделены в отдельные производства, эти дела не закрыты покамест. Будет политическая воля - и действия каждого начальника получат правовую оценку. Все материалы собраны, экспертизы проведены. Но это не международный, а внутриполитический вопрос.  

3. Тут уместно напомнить, как целые подразделения президентской и генштабовской пропаганды целый год отвратительно врали о том, что якобы атака на Иловайск - это инициатива добробатов, что сами добровольцы пошли без приказа, что из-за неуправляемых добровольцев все проблемы, что Корбан и Коломойский дали денег за взятие Иловайска (мол, потому все и началось) и другое наглое вранье. А на самом деле ГПУ еще раз подтвердила: все приказы отдавало командование АТО. Оно держало войска в окружении до 29-го, не позволило выйти, пока были открыты пути, а лично Муженко сообщил всю информацию о своих войсках противнику. Говоря о пропаганде, надо отметить, что у каждого есть свой выбор в жизни: журналисты президентского "5 канала" всегда объективно и честно освещали ситуацию на войне и освещают все расследования по таким трагическим случаям.  

4. По данным ГПУ, в ходе всей Иловайской операции, включая бои до прорыва, погибли 366 военнослужащих, а 300 наших воинов попали в плен. Таким образом, общие потери группировки, вступившей в бой за Иловайск, составили не менее 80% боевого состава. Однако по данным Национального военно-исторического музея, в ходе операции погибли 319 военнослужащих. Разница в данных объясняется тем, что часть погибших относится к другим операциям войны.   

5. Я принимал участие в работе группы военно-тактической экспертизы по Иловайской операции вместе с группой генералов и офицеров Минобороны, включая генерал-полковника Можаровского. Выводы сделаны однозначные и компетентные по всем аспектам военного управления. Очень жаль, что из-за секретности с этими материалами не ознакомлены Вооруженные силы. Считаю, что хотя бы в закрытом режиме для служебного пользования офицеры и генералы имеют право знать, как тогда принимались решения. А придет время - и эти материалы, несомненно, будут опубликованы для всех. Чтобы народ знал, какая была информация, какие принимались решения, кто и как двигал войска, в каком состоянии велись карты оперативной обстановки и как обрабатывалась важная развединформация. А стоит указать, что военная разведка достаточно точно указала направление наступления противника и даже частично вскрыла состав его группировки.   

6. И теперь возникает вопрос: а зачем тогда расформировали 51-ю бригаду? Ее вины в катастрофе, согласно расследованию, никакой нет: воевали как могли в тех условиях мобилизованные необученные люди. Надо бы реабилитировать бригаду - хотя бы ради исторической справедливости.   

Юрий Бутусов, Цензор.НЕТ 
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а лично Муженко сообщил всю информацию о своих войсках противнику. Источник: https://censor.net.ua/r451684
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Муженко редчайшая мразь - но уместен вопрос, почему это все стерпели побратимы и родственники погибших в херштабо-кацапском котле?? И что делать если это спецоперация барыг по уничтожению патриотов??
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Я тоже все время думаю о том,как могут родные растерзаных и убитых ребят,простить суку муженко? Наверно,я кровожадная,но я бы заставила его страдать
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Почему материалы передадут в ЕСПЧ? До 2018 нужно ведь передать доказательства российского участие в международный суд (Гаага).
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Як можна було домовлятись з ворогом про вихід з оточення на власній території?! Бо разом вчились у військових училищах, пили разом, сім'ями дружили? А винні у всьому добробати...
Ганьба і позор!
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Возможно эти переговоры были рудиментом прежнего доверия кассавам. Может тогда ещё не до конца осознали что кассавы - мразь на биологическом уровне и им ни при каких обстоятельствах доверять нельзя. Но тогда ещё свежи в памяти были годы совместной службы с казламордыми генералами. Возможно это и способствовало недооценке мерзости кассавов.
Думаю что сознание с тех пор сильно изменилось...
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Хмм - Юрий достаточно спокойно пишет о явном предательстве нуженко. Я понимаю, что украинцы уже принюхались ко всем сортам шоколадного говна, но нельзя же оставлять вот так без последствий прямой сговор рошена и нуженко с хуйлом по уничтожению патриотов. Они должны быть расстреляны - по закону военного времени.
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