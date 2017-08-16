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Все про:Рыбников Василий (328) Поклонская (95)

 КОЛБАСА С ПОЗИЦИИ ПРАГМАТИЗМА

Заокеанские бесы, стремящиеся изничтожить Русь православную, затолкали в нее колбасу, и закручинилась обер-прокурор Поклонская, и остались без защиты на Донбассе безоружные люди русские.


Колбаса с позиции прагматизма 01

Наталья Поклонская, обер-прокурор Государственной Думы РФ, "Комсомольская правда":

Люди говорят: "Наталья Владимировна, в Донецке, когда захватывают наши храмы бандеровцы, а у нас нет оружия, мы мирные люди, мы никогда не брали оружие в руки, мы - старики, женщины, дети, молодые ребята - мы берем самое основное наше, самое святое - это иконы. Это наша вера. Это то, что нас еще держит. Мы берем икону святого государя и царской семьи. Безоружные! И идем к вооруженным бандеровцам без страха. И они нам ничего не могут сделать... Что нам дает силы и спасает? Это наша вера... К примеру, судя по всему, немецкий порноактер Ларс Айдингер, играющий святого русского Государя, представляет любовь не так. Достаточно посмотреть на то, чем он интересуется и как себя представляет на всеобщее обозрение. То он в дерьме, то с символами тайного сатанинского общества, то с задушенными младенцами в пакете. То с голой задницей на стене висит, а то, извините, умудрился затолкнуть туда себе колбасу...


Колбаса с позиции прагматизма 02

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, NewsRu, ТАСС:

"Помните, недавно был спор тоже с позиции прагматизма, кто-то на каком-то нашем канале, либеральном, по-моему, стал развивать мысль о том, надо ли было удерживать Ленинград, не проще ли было бы его сдать, тогда бы не было столько жертв? Мне кажется, это из той самой истории - рассуждение о том, что надо было бросить русских в Крыму, русских в Донбассе. Есть вещи, на которые мы, будучи нацией, не реагировать не можем. Отдавать Крым в руки нацистов, пришедших к власти в результате госпереворота, было бы преступным. Есть некоторые у нас люди, которые говорят, не надо было Крым воссоединять с Россией, не надо было помогать ополченцам в Донбассе, не надо было в Сирию лезть..."


Споры с позиции прагматизма - явление для вставшей с колен России новое, непривычное и пугающее, как фильм "Матильда", злопыхающий на тему грехопадения святого императора с бесом, принявшим облик похотливой балерины. Высосав из Николая всю святость через его греховну трубку, балерина, по свидетельствам очевидца тех событий обер-прокурора Натальи Страстотерпьевны Поклонской, научила самодержца "заталкивать туда себе колбасу", а мировая секта сатанистов пробила богомерзкому порнофильму прокатное удостоверение, дабы совершить повторное жертвоприношение царской семьи, имея целью конец света в России и особенно в Лугандоне, который уже более трех лет отбивается от нацистов одними только иконами Николая Второго.

Колбаса с позиции прагматизма 03

Сначала старики, женщины и безоружные молодые ребята Донбасса отгоняли иконами от церквей вооруженных бандеровцев. Потом начали отмечаться случаи, когда иконы снимали с рекламных щитов распятых на них мальчиков в трусиках, оживляли снегирей, отводили "точку У"; три иконы, поставленные в ряд, сбили тактическим кадилом пассажирский "боинг" с грешниками.

Проникнувшись чудесами, которые пачками вытворял святой император на шахтерской земле, мирные жители Донбасса решили покопать иконами Николая Второго землю, и тут же выкопали танки. Пущенная "жабкой" по Кальмиусу икона Николая привела к тому, что оттуда в чешуе, как жар заранее горя, вышли три тысячи триста тридцать три бурятских богатыря и еще куча русских алкоголических витязей без счету, и биты были укры лютые. Со временем граждане Лугандона заметили, что ежели почесать иконой Николая правую ягодицу, из нее (не из ягодицы, конечно) выпадает банка просроченной русской тушенки, а ежели почесать левую, - пакет червивой гречки. Если идти по улице с иконой и внимательно следить за выражением лица Николая Второго, шепча особую молитву, он взглядом укажет, где лежит цветной металл.

Расход икон Николая Второго в Донбассе был, таким образом, большой. Россия, будучи нацией, не могла не реагировать на это: бросить русских в Лугандоне, Крыму и Сирии было все равно что сдать фашистам Ленинград, Сталинград, Курскую дугу, Коломну, Бразилию, Берлин, Луну. Открыто вторгаться на территорию суверенной страны с оружием и бурятами законопослушная Россия, конечно, не могла, потому что ее там нет, да и в самой России, возможно, тоже нет, к тому же, Николай Второй прекрасно справлялся с обороной Донбасса от нацистов и сам, но все же его иконы быстро изнашивались и, кроме того, целенаправленно уничтожались польскими женщинами-снайперами из подразделения "Лизбианки Диавола", а у местных художников-иконописцев, пытающихся восполнить дефицит инвентаря, вместо Николая вечно выходил то Путин, то голая баба, реже Курченко.

Таким образом, не имея возможности послать на Донбасс "Буки", "Грады" и прочую православную утварь, Россия принялась отправлять русским Донбасса гуманитарные конвои, набитые иконами страстотерпического царя и его не менее страстотерпической семьи. Молодые республики окончательно погрязли в чудесах, Николай превратил для Захарченко воду в водку и повел святое воинство на захват Лондона, пришедшие к власти путем госпереворота нацисты затрепетали, и даже массовые жертвоприношения донецких грибников не могли им помочь. Но тут была подписана в прокат адовая "Матильда", и стала иссякати сила православная. Обер-прокурор Поклонская билась с наступающей силой тьмы аки гиена огненная, но не все у нее получалось, а "Матильда", между тем, полным ходом творила свои темные дела, даже не успев выйти на большие экраны.

Впечатлительному зрителю, знакомому с резонансными расследованиями Поклонской, и без просмотра фильма легко представить, как на сцену выходит порнографический Николай с задушенными младенцами в пакете, повисает на стене, выставив на всеобщее обозрение голую задницу, и начинает деловито засовывать себе туда кривой сыровяленый батон под аплодисменты онанирующей балерины, на заднем плане тошнит шокированного таким кунштюком Распутина, который, впрочем, не забывает меланхолично охаживать цесаревича Алексея. Потом в православный бордель входят остальные члены царской семьи, и начинается такое страстотерпство свальное, что хоть святых выноси, хотя изобретательный Николай про них, конечно, тоже не забыл...

Так и сдулась сила икон николаевских, ушла из них святость. Чудеса на Донбассе прекратились, Крым потух и засох, и хоть бюст святого императора в Симферополе замироточил еще сильнее, мироточилось из него такое, что к обеденному столу лучше не говорить, да и к ночи не будь помянуто. Даже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, уж на что матерый романтик, и тот внезапно оказался перед необходимостью отвечать на вопрос с позиции весьма дурно пахнущего прагматизма: а на хрена вообще было захватывать тот Крым, если он так глубоко России поперек горла встал, не говоря уже о том, чтобы лезть в Донбасс и Сирию, в которой если кто и говорил по-русски, то только члены ИГИЛ?

Лавров, конечно, не растерялся, заговорил про Ленинград, намекнул на Сталинград, невзначай напомнил о подвиге русского народа в вяликой отечественной войне и прочих скрепах, гарантированно отключающих остатки мозгов даже у самых прагматичных русских людей вплоть до склонных к национал-предательству, и даже сказал очень странную фразу: "Я думаю, никто здесь не хочет войны с Украиной", а неприятный осадок все равно остался. Еще совсем недавно ни одному русскому человеку подобный вопрос про Крым даже в голову не мог прийти, а вот сейчас поди ж ты.

Что же такого случилось? Ответ на этот риторический вопрос совершенно очевиден, особенно для Натальи Поклонской. А ведь "Матильда" еще и до кинотеатров толком не доехала. Настоящая колбаса у России, похоже, еще впереди.

Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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А что делать? Кацапы нам Надюху впарили, а мы им Натаху. Ничья фсб-СБУ.
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"Но позвольте, как же он служил в очистке? - Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию. Если я не ошибаюсь."
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Май аккаунт воз хакт
«Секретаріат партії «ВО Батьківщина» повідомляє, що Facebook-сторінка нашої політичної сили була використана для провокації проти нашої команди. На офіційному сайті партії «ВО Батьківщина» не було оприлюднено жодної позиції нашої команди щодо публікації в газеті New York Times. Ця провокація в черговий раз доводить, що немає межі технологіям, які використовують проти «Батьківщини» наші опоненти!
Офіційна позиція партії «ВО Батьківщина» щодо намірів дискредитувати Україну в очах світової спільноти очевидна: наша держава та наші державні підприємства категорично не могли нічого постачати до КНДР всупереч міжнародним санкціям, особливо - товари військового призначення.
Просимо всіх наших друзів та прихильників посприяти поширенню цієї заяви.»
Колбаса с позиции прагматизма - Цензор.НЕТ 4389
...з косою... Тепер кожну її заяву скріншотити? І оце ВОНА хоче президентом стати... Нема жодного російського видання, що за добу не розповсюдило її слова.
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" Настоящая колбаса у России, похоже, еще впереди."
Верим Надеемся Ждём ! Всем прогрессивным человечеством приближаем этот судный день для свинорылых кацапов, и не покладая рук, с максимальной отдачей, участвуем в этом благом Деле.
Василий, огромное спасибо! Пацталом!
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Интересно, если икону натравить на Тампа - справится? с чертоподобным Абамой - как-то не сложилось, хоть и ослабило его мочеиспускательную способность.
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Класно выдал Особливо про Лаврова матерого романтика Смеялся пол часа
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Самое интересное будет , когда кацапы за этой колбасой из жопы императора встанут в очередь !
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пляски этой поклонской ведьмы по поводу старательно разыгрываемой религиозной темы на самом деле очень легко прекратить, выставив при этом ее полной дурой перед ее же религиозными собратьями по уму. Для этого этого всего-то и надо, что прилюдно и на камеру поинтересоваться у Натальи Владимировны, задав наивный вопрос о том, а как она сама относится к тому, что ее паханат триединого Бога пытается опозорить заявлениями о том, что Сын Божий не подобен Богу потому, что двойственен, а не триедин, как это утверждают попы. Как пороть тех, кто на Бога смеет клеветать в том, что ребенок не в родителя, подскажите, мадам помпадурша прокурорская...
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лезть в Донбасс и Сирию, в которой если кто и говорил по-русски, то только члены ИГИЛ?

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забавно )))
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