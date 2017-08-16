КОЛБАСА С ПОЗИЦИИ ПРАГМАТИЗМА
Заокеанские бесы, стремящиеся изничтожить Русь православную, затолкали в нее колбасу, и закручинилась обер-прокурор Поклонская, и остались без защиты на Донбассе безоружные люди русские.
Наталья Поклонская, обер-прокурор Государственной Думы РФ, "Комсомольская правда":
Люди говорят: "Наталья Владимировна, в Донецке, когда захватывают наши храмы бандеровцы, а у нас нет оружия, мы мирные люди, мы никогда не брали оружие в руки, мы - старики, женщины, дети, молодые ребята - мы берем самое основное наше, самое святое - это иконы. Это наша вера. Это то, что нас еще держит. Мы берем икону святого государя и царской семьи. Безоружные! И идем к вооруженным бандеровцам без страха. И они нам ничего не могут сделать... Что нам дает силы и спасает? Это наша вера... К примеру, судя по всему, немецкий порноактер Ларс Айдингер, играющий святого русского Государя, представляет любовь не так. Достаточно посмотреть на то, чем он интересуется и как себя представляет на всеобщее обозрение. То он в дерьме, то с символами тайного сатанинского общества, то с задушенными младенцами в пакете. То с голой задницей на стене висит, а то, извините, умудрился затолкнуть туда себе колбасу...
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, NewsRu, ТАСС:
"Помните, недавно был спор тоже с позиции прагматизма, кто-то на каком-то нашем канале, либеральном, по-моему, стал развивать мысль о том, надо ли было удерживать Ленинград, не проще ли было бы его сдать, тогда бы не было столько жертв? Мне кажется, это из той самой истории - рассуждение о том, что надо было бросить русских в Крыму, русских в Донбассе. Есть вещи, на которые мы, будучи нацией, не реагировать не можем. Отдавать Крым в руки нацистов, пришедших к власти в результате госпереворота, было бы преступным. Есть некоторые у нас люди, которые говорят, не надо было Крым воссоединять с Россией, не надо было помогать ополченцам в Донбассе, не надо было в Сирию лезть..."
Споры с позиции прагматизма - явление для вставшей с колен России новое, непривычное и пугающее, как фильм "Матильда", злопыхающий на тему грехопадения святого императора с бесом, принявшим облик похотливой балерины. Высосав из Николая всю святость через его греховну трубку, балерина, по свидетельствам очевидца тех событий обер-прокурора Натальи Страстотерпьевны Поклонской, научила самодержца "заталкивать туда себе колбасу", а мировая секта сатанистов пробила богомерзкому порнофильму прокатное удостоверение, дабы совершить повторное жертвоприношение царской семьи, имея целью конец света в России и особенно в Лугандоне, который уже более трех лет отбивается от нацистов одними только иконами Николая Второго.
Сначала старики, женщины и безоружные молодые ребята Донбасса отгоняли иконами от церквей вооруженных бандеровцев. Потом начали отмечаться случаи, когда иконы снимали с рекламных щитов распятых на них мальчиков в трусиках, оживляли снегирей, отводили "точку У"; три иконы, поставленные в ряд, сбили тактическим кадилом пассажирский "боинг" с грешниками.
Проникнувшись чудесами, которые пачками вытворял святой император на шахтерской земле, мирные жители Донбасса решили покопать иконами Николая Второго землю, и тут же выкопали танки. Пущенная "жабкой" по Кальмиусу икона Николая привела к тому, что оттуда в чешуе, как жар заранее горя, вышли три тысячи триста тридцать три бурятских богатыря и еще куча русских алкоголических витязей без счету, и биты были укры лютые. Со временем граждане Лугандона заметили, что ежели почесать иконой Николая правую ягодицу, из нее (не из ягодицы, конечно) выпадает банка просроченной русской тушенки, а ежели почесать левую, - пакет червивой гречки. Если идти по улице с иконой и внимательно следить за выражением лица Николая Второго, шепча особую молитву, он взглядом укажет, где лежит цветной металл.
Расход икон Николая Второго в Донбассе был, таким образом, большой. Россия, будучи нацией, не могла не реагировать на это: бросить русских в Лугандоне, Крыму и Сирии было все равно что сдать фашистам Ленинград, Сталинград, Курскую дугу, Коломну, Бразилию, Берлин, Луну. Открыто вторгаться на территорию суверенной страны с оружием и бурятами законопослушная Россия, конечно, не могла, потому что ее там нет, да и в самой России, возможно, тоже нет, к тому же, Николай Второй прекрасно справлялся с обороной Донбасса от нацистов и сам, но все же его иконы быстро изнашивались и, кроме того, целенаправленно уничтожались польскими женщинами-снайперами из подразделения "Лизбианки Диавола", а у местных художников-иконописцев, пытающихся восполнить дефицит инвентаря, вместо Николая вечно выходил то Путин, то голая баба, реже Курченко.
Таким образом, не имея возможности послать на Донбасс "Буки", "Грады" и прочую православную утварь, Россия принялась отправлять русским Донбасса гуманитарные конвои, набитые иконами страстотерпического царя и его не менее страстотерпической семьи. Молодые республики окончательно погрязли в чудесах, Николай превратил для Захарченко воду в водку и повел святое воинство на захват Лондона, пришедшие к власти путем госпереворота нацисты затрепетали, и даже массовые жертвоприношения донецких грибников не могли им помочь. Но тут была подписана в прокат адовая "Матильда", и стала иссякати сила православная. Обер-прокурор Поклонская билась с наступающей силой тьмы аки гиена огненная, но не все у нее получалось, а "Матильда", между тем, полным ходом творила свои темные дела, даже не успев выйти на большие экраны.
Впечатлительному зрителю, знакомому с резонансными расследованиями Поклонской, и без просмотра фильма легко представить, как на сцену выходит порнографический Николай с задушенными младенцами в пакете, повисает на стене, выставив на всеобщее обозрение голую задницу, и начинает деловито засовывать себе туда кривой сыровяленый батон под аплодисменты онанирующей балерины, на заднем плане тошнит шокированного таким кунштюком Распутина, который, впрочем, не забывает меланхолично охаживать цесаревича Алексея. Потом в православный бордель входят остальные члены царской семьи, и начинается такое страстотерпство свальное, что хоть святых выноси, хотя изобретательный Николай про них, конечно, тоже не забыл...
Так и сдулась сила икон николаевских, ушла из них святость. Чудеса на Донбассе прекратились, Крым потух и засох, и хоть бюст святого императора в Симферополе замироточил еще сильнее, мироточилось из него такое, что к обеденному столу лучше не говорить, да и к ночи не будь помянуто. Даже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, уж на что матерый романтик, и тот внезапно оказался перед необходимостью отвечать на вопрос с позиции весьма дурно пахнущего прагматизма: а на хрена вообще было захватывать тот Крым, если он так глубоко России поперек горла встал, не говоря уже о том, чтобы лезть в Донбасс и Сирию, в которой если кто и говорил по-русски, то только члены ИГИЛ?
Лавров, конечно, не растерялся, заговорил про Ленинград, намекнул на Сталинград, невзначай напомнил о подвиге русского народа в вяликой отечественной войне и прочих скрепах, гарантированно отключающих остатки мозгов даже у самых прагматичных русских людей вплоть до склонных к национал-предательству, и даже сказал очень странную фразу: "Я думаю, никто здесь не хочет войны с Украиной", а неприятный осадок все равно остался. Еще совсем недавно ни одному русскому человеку подобный вопрос про Крым даже в голову не мог прийти, а вот сейчас поди ж ты.
Что же такого случилось? Ответ на этот риторический вопрос совершенно очевиден, особенно для Натальи Поклонской. А ведь "Матильда" еще и до кинотеатров толком не доехала. Настоящая колбаса у России, похоже, еще впереди.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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«Секретаріат партії «ВО Батьківщина» повідомляє, що Facebook-сторінка нашої політичної сили була використана для провокації проти нашої команди. На офіційному сайті партії «ВО Батьківщина» не було оприлюднено жодної позиції нашої команди щодо публікації в газеті New York Times. Ця провокація в черговий раз доводить, що немає межі технологіям, які використовують проти «Батьківщини» наші опоненти!
Офіційна позиція партії «ВО Батьківщина» щодо намірів дискредитувати Україну в очах світової спільноти очевидна: наша держава та наші державні підприємства категорично не могли нічого постачати до КНДР всупереч міжнародним санкціям, особливо - товари військового призначення.
Просимо всіх наших друзів та прихильників посприяти поширенню цієї заяви.»
...з косою... Тепер кожну її заяву скріншотити? І оце ВОНА хоче президентом стати... Нема жодного російського видання, що за добу не розповсюдило її слова.
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Верим Надеемся Ждём ! Всем прогрессивным человечеством приближаем этот судный день для свинорылых кацапов, и не покладая рук, с максимальной отдачей, участвуем в этом благом Деле.
Василий, огромное спасибо! Пацталом!
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забавно )))
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