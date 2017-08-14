 СПРАВА "МЕЖИГІР'Я" ЯНУКОВИЧА: ЧОМУ ВІДПУСКАЮТЬ ЕКС-ГЛАВУ ДУС ТАРАСЮКА

Ось уже другий місяць, як екс-керівника ДУС Тарасюка через суд мають звільнити від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строку давності.
ВІД РОЗТРАТИ ДО НЕДБАЛОСТІ
Нагадаємо, що у березні, коли Тарасюку оголосили підозру, все звучало куди загрозливіше. Йому інкримінували пособництво у привласненні чи розтраті чужого майна в особливо великих розмірах і обрали запобіжний захід у вигляді застави (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 ККУ). За такі злочини передбачено 7-12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Тарасюку обрали запобіжний захід у вигляді 6 млн 400 тис. грн застави.
За чотири місяці розслідування Генпрокуратура перекваліфікувала підозру на службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч.2 ст.367) і карається позбавленням волі на строк до 5 років. Окреме провадження на Тарасюка з такою кваліфікацією було зареєстроване 5 липня 2017.
Ключова відмінність між цими статтями – строк давності.
Початково Тарасюка підозрювали в особливо тяжкому злочині, що посягає на державні інтереси. Строк давності для такого злочину – 15 років з дня вчинення. У випадку Тарасюка відлік іде з 2007 року, коли він підписував документи, що фігурують у схемі відчуження "Межигіря".
Щодо нової підозри у службовій недбалості, то йдеться про злочин середньої тяжкості зі строком давності у 5 років. З такою кваліфікацією притягати Тарасюка до відповідальності дійсно запізно.
14 серпня прокурор і Тарасюк з адвокатом вкотре прийшли у Печерський суд. Раніше справу двічі не вдалося розглянути: судді Світлана Смик і Світлана Шапутько взяли самовідвід, оскільки були залучені у справі на стадії досудового розслідування.
Тепер справа опинилась у заступника голови Печерського суду Олега Білоцерковця. Але 14 серпня з’ясувалося, що цей суддя пішов у позапланову відпустку. Розгляд відклали на 30 серпня.
У розмові з журналістом Тарасюк виявився небагатослівним. Заставу йому ще не повернули, щодо цього має бути рішення суду. Сказав, що ніяких документів про позбавлення "Межигір’я" статусу державної дачі не підписував, а це зробив Кабінет міністрів своєю постановою.
Мусимо зауважити, що пан Тарасюк трохи лукавить.
РОЛЬ ТАРАСЮКА
Ось як його роль описується у рішенні суду про обрання запобіжного заходу 03.03.2016:
"Тарасюк на виконання ролі пособника злочину з використанням свого службового становища умисно вчинив наступні дії: у квітні 2007 року, діючи узгоджено та послідовно, з метою усунення перешкод Януковичу В.Ф. у заволодінні державним майном, а саме: виключення комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" з переліку об'єктів, що забезпечують виконання державою своїх функцій та життєдіяльності держави в цілому, тобто з переліку об'єктів, які відповідно до закону про приватизацію держмайна, відчуженню не підлягали, організував підготовку, підписав та звернувся із листом №01-10-1020 від 24.04.2007 до Кабінету Міністрів України про необхідність зняття статусу державної дачі із усіх об'єктів "Резиденції "Межигір'я".
"… Янукович В.Ф., використовуючи штучно створені Тарасюком І.Г. передумови, підписав та видав постанову Кабінету Міністрів України від №978 "Про внесення змін до переліку будинків, яким надається статус державних резиденцій і державних дач", виключивши комплекс споруд "Урочище Межигір'я" /с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області/ з переліку державних дач".
Прокурор ГПУ Станіслав Торопчин зазначив, що Тарасюк підписував частину документів, але ключову роль зіграв Януковича.
"Була ініціатива Януковича. Тарасюк не надав цінності об’єктам. Процедура зняття виконувалась Януковичем", - пояснив прокурор.
На запитання, хіба не розумів Тарасюк справжніх намірів Януковича, коли ставив підписи на документах, прокурор каже, що поки не хоче це коментувати, аби не зашкодити розслідуванню.
Окрім Тарасюка, у справі фігурують Віктор Янукович, Олександр Янукович, Едуард Ставицький, екс-директор фірми "Танталіт" Павло Литовченко. Щодо них вирішується питання спеціального (заочного) розслідування.
Прокурор стверджує, що пом’якшення статті у справі Тарасюка – це все результати розслідування. Сказав, що йдеться про нові докази, зокрема покази свідків і документи, виявлені в Адміністрації президента.
РОЛЬ ЮЩЕНКА
Нам здалося дивним, що докази діяльності Януковича часів його прем’єрства шукали на Банковій. Чому не на Грушевського?
Таємниця слідства – залізний аргумент. Тому ми і не чекали, що прокурор розкриє нам всі карти. Але вирішили піти по сліду і перевірити, що за документи в Адміністрації Президента шукали слідчі ГПУ.
З ухвали Печерського суду від 20 квітня дізнаємося, що йшлося про розпорядження президента Віктора Ющенка.
Як вже зазначалось, Ігор Тарасюк як керівник Держуправління справами організував підготовку, підписав та звернувся із листом від 24.04.2007 до Кабінету Міністрів України про необхідність зняття статусу державної дачі із усіх об'єктів "Резиденції "Межигір'я". У подальшому саме на підставі цього листа Янукович підписав урядову постанову, якою виключив "Межигір’я" із переліку державних дач.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вищеперелічені дії та рішення Тарасюком могли вчинятись на виконання вказівки Президента України Віктора Ющенка.
До 2007 року комплекс відпочинку "Пуща Водиця" перебував в управлінні Державного управління справами, яке підпорядковувалося виключно президенту Ющенку, а не прем’єр-міністру Януковичу.
Йдеться про розпорядження Ющенка про передачу Януковичу будиночка в комплексі "Пуща Водиця" у Нових Петрівцях.
Вперше Ющенко виділив йому у довічне користування будинок №20а у 2005-му, після закінчення прем’єрської каденції Януковича.
У квітні 2005 нова прем’єр Юлія Тимошенко ініціювала зміну цього рішення. Тоді керівник ДУС запропонував Януковичу розміститися у будинку №19.
Коли Тимошенко змістили, а Янукович став прем’єр-міністром, Ющенко відновив дію свого першого розпорядження про передачу йому в довічне користування будиночка №20а.
У подальшому Держуправління справами ініціювало зняття статусу державної дачі з об’єктів комплексу відпочинку "Пуща Водиця".
За розпорядженням уряду на чолі з Януковичем, майно дісталося Міністерству охорони навколишнього природного середовища, а потім потрапило до статутного фонду НАК "Надра України". У свою чергу, голова правління "Надра України" Едуард Ставицький уклав договір міни, за яким відчужив нерухомість ТОВ "Медінвесттрейд", яке у тому ж 2007 році продало це майно ТОВ "Танталіт".
Так, за кілька місяців 94 об’єкти нерухомості в обхід закону про приватизацію держмайна вибули в приватні руки. Тепер у Януковича вже був не один будиночок.
У 2010-2013 роках фірма "Танталіт" збудувала ту резиденцію "Межигір’я", яку ми всі знаємо. У лютому 2017 ГПУ оцінила вартість резиденції у 10 млрд грн.
Отож будемо сподіватися, що ГПУ не зливає справу "Межигір’я". А, навпаки, можливо незабаром в цій історії прозвучать нові цікаві прізвища. Було б цікаво послухати, що пам’ятають про ці часи Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко.
Ірина Салій, "Цензор.НЕТ"
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