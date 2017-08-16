 КАК ЛЕЧАТ ЗУБЫ НА ПЕРЕДОВОЙ

Эта уникальная стоматологическая организация может служить прекрасным примером реформирования медицины. Игорь Ященко, один из ее организаторов, не стоматолог по профессии, но очень хороший менеджер, создавший до войны несколько кабинетов. Вот и в зоне АТО, благодаря его активной деятельности, теперь работает стационар на два кресла и четыре машины, в которых оказывают помощь. Всю помощь бойцы получают совершенно бесплатно, хотя специалисты используют передовые технологии и материалы. Более того, они находят возможность оказывать весь спектр стоматологических услуг: не только лечат, пломбируют и удаляют зубы, но протезируют и даже... устанавливают зубные импланты! За них воины тоже не платят.





"Помню, как сначала мы радовались своему сотому пациенту, потом пятисотому, тысячному. А теперь перестали обращать внимание на цифры. Для нас важнее качество, а не количество"



...Авдеевка. Триста метров от известной разбомбленной девятиэтажки. Машина с номерным знаком "ТризубЧик", которая внешне напоминает карету "скорой помощи". Возле открытой двери стоит молодой человек в шортах, футболке с надписью "ТРИ ЗУБ ДЕНТАЛ стомАТОлогия" и в... леопардовом цилиндре. Он радушно произносит: "Давайте, давайте. Проходите. Не бойтесь. Сегодня же у вас повторный визит. Быстренько все сделаем". Высокий худой мужчина в военной форме тяжело вздыхает и достает из-за спины... вязаную шапочку с прикрепленными к ней фазаньими перьями, надевает ее и с обреченным видом ложится в стоматологическое кресло, установленное в машине, раздается характерный вибрирующий звук бормашины...



Один из мобильных стоматологических кабинетов. Конкретно этот совсем недавно стоял в Авдеевке. В нем работал Анатолий Стодола, который уже провел 13 ротаций в зоне АТО



То, что бойцам зубы лечат практически на передовой, я не раз слышала. А когда мне рассказали еще и о том, что прямо здесь, в зоне АТО ребятам проводят имплантацию, причем совершенно бесплатно, хотя один имплант стоит от трехсот долларов, поняла: нужно ехать знакомиться. И попала в совершенно невероятный домик. На нем так и написано #Домик. Находится он в Карловке, в ста метрах от той самой заправки, где в 2014 году произошел первый бой батальона "Донбасс" с "востоковцами"...



В дверях домика меня и врача, вернувшегося после пятидневной смены в Авдеевке, встречал один из инициаторов создания стоматологической волонтерской службы "ТриЗуб Дентал" Игорь Ященко. Несмотря на июльский вечер, он был в леопардовой шубе и такой же расцветки валенках. "Видите, я готовился к нашей встрече, – улыбается. – Проходите. Будем ужинать". " Хазяин, а меня тоже покормят? Я заслужил?" – доктор Анатолий Стодола снимает цилиндр и дополняет им образ Игоря.



Здесь постоянно шутят. Кому-то юмор про рабов и распятых мальчиков, отобранные паспорта и работу за еду может показаться черным и неуместным, но он как раз и является маркером: воспринимает человек такой стиль общения, включается в разговор, значит, свой. Между шутками и смехом за ужином обсуждают и серьезные вопросы. Насколько сложные пациенты были, что удалось сделать, хватает ли материалов, не было ли осложнений.



В июне эта стоматологическая волонтерская служба отметила два года своего существования. И если врачи-стоматологи приезжают сюда со всей Украины и работают кто неделю, кто две, разово или регулярно, то Игорь фактически живет в Карловке, контролируя работу #домика и мобильных стоматологических машин.



– С первого дня работы мы начали записывать пациентов, которых принимали наши врачи, – говорит Игорь. – На данный момент полечили зубы более чем 22 тысячам бойцов.



Игорю Ященко стоматологи дали позывной Батя, но между собой, шутя, называют его Хазяин. Именно так – через "А"



Мы используем современные материалы и инструменты, в том числе и украинского производства, работаем по мировым технологиям. Сразу решили, что полностью уйдем от расходных материалов российского производства. Кстати, как ни странно, но в табелях оснащения военных стоматологических кабинетов от Министерства обороны до сих пор прописаны инструменты, производимые нашими врагами. По возможности стараемся протезировать остро нуждающихся, используем металлокерамику, иногда с опорой на импланты. На больших стоматологических выставках и конференциях мы организовываем информационные стенды, и я часто делаю доклады, рассказываю о нашем проекте, показываю фотографии. Так удалось привлечь торговые компании, поставляющие расходные материалы, стоматологов, которые помогают нам материально, принимают наших пациентов во время отпусков или готовы бесплатно работать в зоне АТО. Однажды я сделал доклад перед имплантологами. Сначала показал снимки бойцов в наших кабинетах. Затем их же – с наградами. Рассказал истории и героические подвиги некоторых их них. После этого на экране появились снимки зубов этих ребят. "Неужели эти бойцы, которые защищают нас с вами, дают вам возможность зарабатывать деньги, не заслужили, чтобы им сделали импланты бесплатно?" – в конце своей речи спросил я. И мы тут же договорились с председателем Ассоциации имплантологов Украины Мироном Угриным о такой помощи нашим бойцам. Так что я могу с полной уверенностью сказать, что мы оказываем полный спектр услуг.



– Наверно, не случайно, что проект "Тризуб Дентал" стал таким успешным. Судьба меня к этому готовила. Судите сами: в позапрошлой жизни я был офицером, – улыбается мужчина. – Служил в Германии и на Дальнем Востоке. В прошлой жизни в родном Запорожье занимался продажей стоматологического оборудования и материалов, многим стоматологам помог с организацией стоматологического бизнеса. За десяток лет в этом бизнесе пришлось разобраться во многих организационных вопросах и вникнуть во все нюансы. Моя компания "Дент Ленд" практически с нуля "под ключ" создала несколько ярких, со своим стилем стоматологических клиник. Кто же я сейчас? Слово волонтер не люблю. В моем понимании, это те, кто помогает бабушкам дорогу перейти, объясняет туристам, где пописать и где поесть самые вкусные вареники. Но другого слова для тех, кто помогает армии, у нас нет, а значит, я все-таки волонтер. Всем говорю, что наша организация "под-военная", то есть мы не навязываем военным свое видение организационных моментов, наоборот, полностью согласуем свои действия с теми подразделениями, которые находится рядом.



– Как начали лечить зубы на передовой?



– С началом войны я и мои знакомые, как и многие, хватались за все, но вскоре запорожские волонтеры объединились и распределили помощь по направлениям. Кто-то знал, где взять электропроводку, кто-то занимался бронежилетами и касками. Мы взялись за лекарства – обезболивающие, кровоостанавливающие, а затем, когда обратили внимание на то, что от волонтеров, мотающихся на "передок", постоянно увеличиваются заказы на лекарства от зубной боли, начали помогать военным стоматологам. Так как 55-ая артиллерийская бригада базировалась в нашем городе, то сразу "взялись" за нее. Выяснили, что в штате есть стоматолог, но нет кабинета. В медпункт мы привезли стоматологическую установку, мебель, стерилизационное оборудование, собрали инструменты, расходники на первое время, инженеры запустили аппаратуру. Передали все стоматологу – вперед, работай. После этого, предложили помощь гарнизонному военному госпиталю. Полностью перестроили у них кабинет в соответствии с санитарными нормами, укомплектовали современным оборудованием, все наладили, навезли расходников. Были горды собой… Но, к сожалению, в военной структуре не нашлось специалистов, которые бы начали там работать, оказывая реальную помощь бойцам. Фактически простаивало оборудование и в 55-й бригаде. Девочка-стоматолог не спешила там лечить артиллеристов. Я поинтересовался: почему Вы не заказываете расходные материалы? Оказалось, что не израсходованы даже те, которые мы ей оставили... А когда мы уже сделали и передвижной стоматологический кабинет, поняли, что некому его передать. Так совпало, что мне как раз позвонил начальник медслужбы 81-й десантной бригады. Он о нас где-то случайно услышал, и попросил поддержать его штатного стоматолога в организации рабочего места. В то время бригада базировалась в Дружковке Донецкой области. Мы кинули клич о помощи в сети Фейсбук и собрали комплект оборудования для еще одного стоматологического кабинета, загрузили все это в наш первый, теперь уже легендарный, передвижной кабинет "ТриЗуб", взяли инженера по монтажу, все необходимое. Я уговорил врача-стоматолога Валерия Горбенко поехать с нами, плюс на несколько дней к нам присоединился хирург и один из организаторов проекта Владимир Стефанив. Это было 1 июня 2015 года.



Пока мы с инженером монтировали установку в медкабинет, специалисты начали лечить бойцов в "ТриЗубе". Так все и началось. Потом мы переезжали в подразделения этой бригады, нашими пациентами стали киборги 90-го и 122-го батальонов, разведчики, саперы… Каждый день привозили на лечение ребят с передовой. Тогда же мы почувствовали и оценили первые искренние эмоции от того, что ты помогаешь именно им, настоящим, вот тем самым, которые ничего не просят, которые воюют за нас всех…



Когда мы заканчивали работу в 81-й бригаде, я встретил своего друга, добровольца из батальона "ОУН", Испанца, который тогда воевал в Песках, и спросил: не нужна ли наша помощь там? Он сказал: "Ваша помощь будет бесценна, но в Дружковке – это вы не на войне. Поехали биже к линии огня. Там вы не только полечите боевых ребят, но и подружитесь с добровольцами, увидите их жизнь по-настоящему". Мы поехали и "осели" в районе Донецкого аэропорта.



Помню, как сначала мы радовались своему сотому пациенту, потом пятисотому, тысячному. А теперь перестали обращать внимание на цифры. Для нас важнее качество, а не количество.



"На состояние зубов влияют гигиена, качество употребляемой воды, питание и стрессовая ситуация. На войне совпало все сразу"



Я уже говорил, что изначально была идея подставить профессиональное плечо военным коллегам, и мы до сих пор не отказываемся от помощи военной медицине. В 2014-2015 годах, к тому, что я уже рассказал о 55-ой бригаде и запорожском госпитале, мы передавали оборудование и полностью снабжали расходниками стоматологов 53-ей и 28-ой бригад, помогали 61-му и 66-ому госпиталям. И это все из наших личных средств, то есть моих и еще одного учредителя – Татьяны Кирьян. По-настоящему проект получил развитие, когда мы объединили усилия с общественной организацией "Об'єднання волонтерів Запоріжжя" во главе с неутомимым Василием Мезенцевым. Благодаря нашей кооперации многое уже сделано, и много планов на будущее. Мы оборудовали несколько военных машин в передвижные стоматологические кабинеты для 79-ой, 55-ой и 128-ой бригад. Полностью оснастили кабинет в 66-ом госпитале в Покровске. На днях "зафаршировали" такой в 61-ом госпитале в Мариуполе, передали необходимое оборудование в госпитали Днепра и Луцка. К сожалению, штатные военные врачи не всегда работают так же эффективно, как наши волонтеры, но другого пути нет. Но мы сами, без плановых материального и человеческого ресурсов, силовые структуры не потянем. Армия – срез всего общества. Там свои чиновники, свои бюрократы, свой бюджет и свои казнокрады, которые так же, как и на гражданке, боятся любой ответственности и тем более реформ, перемен. На данный момент все армейские передвижные и стационарные стоматологические кабинеты в зоне АТО – волонтерские, а их уже более двух десятков. Но в армии до сих пор не существует механизма снабжения этих кабинетов расходными материалами! Складывается впечатление, что профессиональными кадрами никто не занимается и не ведает на что эти специалисты способны. Даже там где есть бригадный стоматолог, то он оказывается один на один со своими проблемами. Только благодаря волонтерскому движению лед тронулся. И если в 2015 году начмед одной бригады мне в глаза сказал: "У меня нет никаких проблем со стоматологией. Нет стоматологии – нет проблем. А будет оборудование, начнется головная боль – придется сделать ремонт, установить и отвечать за сохранность оборудования, затем его нужно будет регулярно обслуживать...", то в 2017 году уже все наоборот. Медики понимают насколько это нужно и знают, что это возможно.



– Как вы находите врачей? Или приезжают одни и те же?



– На старте проекта мы себе не представляли, насколько у ребят все "запущено", с какой глобальной проблемой мы столкнемся, и поэтому не задумывались, где брать врачей. Но уже в ту нашу первую поездку мы поняли, что врачи скоро уедут, ведь им нужно на работу, и бойцы снова останутся без помощи. Мы начали обзванивать своих друзей, коллег, я написал в фейсбуке, что нужны стоматологи, регулярно рассказывать о том, как военные ценят нашу помощь и о нас заботятся, выкладывать фотографии беззубых героев. Нам начали звонить, говорить, кто когда мог бы приехать, и мы составили график. Через неделю врачей сменили другие, потом третьи... Хочу отметить, что практически сразу подтянулись девчонки-стоматологи, а некоторые мужчины до сих пор выясняют, "не опасно ли ТАМ"... Практически всю координацию мы до сих пор осуществляем через социальную сеть Фейсбук на странице проекта "ТРИЗУБ ДЕНТАЛ - не політична спільнота".



На счет "одних и тех же" вы абсолютно правы, с поправочкой на то, что в 2015-м "одни и те же" – это было двадцать человек, а в 2017-м – уже около сотни. Врачи приезжают с разной цикличностью. Это обусловлено многими факторами. Некоторые приезжают каждый месяц, а кто-то – всего несколько раз в год.



Вообще наш проект стал каким-то семейным. Практически каждый месяц к нашему проекту присоединяется кто-то новенький, и либо он становится членом нашей стомАТОлогической семьи раз и навсегда, либо никогда больше не приезжает. Только двое из тех, кто работал с нами, не добыл свою ротацию. У одного прорезались амбиции: этого делать не буду, то всегда делает медсестра. Я попробовал объяснить, что мы сразу предупреждали: у нас нет медсестер и ассистентов, все приходится делать самим. Кроме того, врачи сами готовят себе еду и следят за рабочим местом и своим бытом. У нас же не санаторий, а волонтерство. Человек и этого не понял, поэтому мы попросили его взять обратный билет. С вторым врачом появились профессиональные и этические конфликты. Он считал, что должен делать какие-то манипуляции по своей, весьма сомнительной методике, категорически отказываясь это обсуждать с коллегами, которым я доверяю и я не мог гарантировать бойцам, что после него не будет проблем. К тому же, с первого же дня, этот врач просил сделать хоть какой-то документ о пребывании в АТО, что как-то не вяжется с нашей общей идеей бескорыстной помощи. Пришлось с ним попрощаться. Все остальные специалисты понимают, куда и зачем едут, поэтому готовы к неудобствам и не привычным условиям работы. Мы очень дорожим заработанной за два года репутацией и добрым именем. Прежде, чем поставить мобильную машину на новое место и оставить там специалиста, я выезжаю туда сам, мы с военными смотрим, насколько там безопасно работать, есть ли где врачу переночевать и что поесть. Обычно военные предоставляют врачам все самое лучшее из того что у них есть.



Хотя, безусловно, будем откровенны – в этом регионе об абсолютной безопасности говорить не приходится. В Первомайском было достаточно безопасное место. Мы стояли в центре села, возле аптеки и клуба. К нам приезжали бойцы с Песок, Опытного и Водяного. Но с каждым днем становилось все небезопаснее, снаряды от боевиков прилетали все ближе и ближе. В какой-то момент приехало командование 93-ей бригады, и нас попросили переехать в другое место, объяснив, что там очень нужна наша помощь. Мы переехали, а через две недели ночью Первомайское обстреляла вражеская артиллерия. Погиб местный житель, который охранял не военный объект в двухстах метрах от нашего прежнего места стоянки.



– Как родилось название проекта "ТриЗуб"?



– Сначала мы взяли имя "Укроп-Дентал", а первый наш передвижной кабинет перед выездом в зону АТО я назвал "ТриЗуб". На то была куча причин. Слово "три" подходит, потому что изначально было трое инициаторов – я, Володя Стефанив и Татьяна Кирьян. "Зуб" как бы "привязывает " нас к стоматологической тематике, а при соединении двух слов возникает аналогия с символом Украины трезубцем. Вскоре слово "укроп" в названии стало многих раздражать, вызывая аналогию с политической партией. И само собой родилось новое название проекта "ТриЗуб Дентал".



– Как считаете, что приводит к таким серьезным проблемам с зубами у бойцов в зоне АТО?



– На их состояние влияют гигиена, качество употребляемой воды, питание и стрессовая ситуация. Тут совпало все сразу. Но я скажу еще такое: мало кто из тех, кто идет в армию, перед этим посещает стоматолога. Разве что добровольцы, которые пришли в самом начале. Среди них много бизнесменов. Они полностью себя экипировали, в том числе пролечились у своих стоматологов. Но три года войны их здоровье не пощадило. А если в окопе на передовой у бойца начинает болеть зуб, он ни о чем другом думать не может, значит, и воевать не в состоянии, не прикроет ни себя, ни других.



Кроме того, основной концепцией военной стоматологии, которую формировали еще в шестидесятых годах для 18-летних срочников, был и есть такой подход: больные зубы удалять, а не лечить, чем и занимаются хирурги. Сейчас совсем другая армия и решение армейских проблем должно быть другим, современным.



Вот у меня есть четкая статистика за 2016 год. Только в нашем стационаре, в этом #домике специалисты приняли 9 тысяч 781 человека. У них пролечили кариес - в 7 944 случаях, пульпит, то есть более сложная проблема, выявлена и устранена у 2 938 бойцов, периодонтит у 1 374 ребят. Удалили 2 тысячи 284 зубов. 2 300 раз проводили гигиеническую чистку и удаление камней, 126 человек запротезировано. То есть в общей сложности провели более 18 тысяч манипуляций! А ведь у нас есть еще четыре мобильных кабинета, ни один из которых не простаивает. Министерство обороны до сих пор готовит для армейской стоматологии "чистых" хирургов, хотя статистика ярко показывает, что лишь пятая часть пациентов нуждается в хирургических вмешательствах, именно поэтому у нас так много работы.







Один из примеров работы стоматологов. Вы видите, какими были зубы бойца и какими стали после лечения. И пациент, и доктор явно довольны результатом



"Через наш #домик и четыре мобильных кабинета уже прошли более сотни врачей"



– Когда у вас появился #домик, который на самом деле является кабинетом с двумя стоматологическими креслами и установками, спальными комнатами для врачей, кладовой инструментов и медикаментов, кухней и ванной с горячей водой и стиральной машиной?



– Когда мы оказались в Карловке, и пошла большая работа, я сразу понял, что нужен базовый лагерь. Место оказалось подходящим – отсюда дороги расходятся в разных направлениях передовой и нет смысла держать мобильный кабинет там, где хорошая логистика подвоза пациентов. Ценность передвижных кабинетов как раз в том, чтобы выехать с врачами в какое-то подразделение, где нет возможности подвозить ребят на лечение. Поэтому буквально сразу я начал искать место для стационара. Нашел подходящее здание, принадлежавшее водоочистной станции, приехал к руководству и честно рассказал, что и как хочу в нем сделать. Они согласились. Когда я вошел внутрь, здесь был один сплошной мусор, разбитые стены и окна, следы от пуль и осколков. Выгребали все вместе с волонтерами Запорожья, которые тогда единственные нас поддержали. Когда перешли к отделке, то появился вопрос: что делать со стенами? В кабинете-то понятно, покрасить нейтрально, но в кухне? Привезли художника. Коля походил, посмотрел, и сказал: только просьба – не вмешиваться в мою работу. Я художник – я так вижу. И вот, – Игорь обводит рукой. – Здесь Украина. Хатынка и поля, трактор и БТР, вилы и автомат. Украинец всегда готов защищать свою землю, которую обрабатывает, которая его кормит.







Получилось произведение искусства. На этой кухне приятно находиться. Огромный овальный дубовый стол вмещает всех. Его, как и кухонную мебель, привезли волонтеры



– Раньше здесь стояло два обычных квадратных стола. Как-то нас собралось так много, что было тесно сидеть. Волонтеры сказали: "Что это за рукавичка?" и вскоре привезли большой раздвижной стол. Теперь у нас здесь каждую неделю перед ротацией врачей проходят вече, – продолжает Игорь. – Обсуждаем, как у кого прошла неделя, какие были пациенты, сложности, чего не хватает. А на Новый год девочка-стоматолог, увидев оставшиеся после Коли краски, предложила оставить свои отпечатки рук. И стала первой, кто это сделала. Правда, мы ей нанесли краски на... стопу. Парень-стоматолог, с которым она приехала, поднял ее на плече, чтобы ее ножка отпечаталась повыше. Кстати, с этой парой у нас связана своя история. Ребята общались в чате и договорились приехать на ротацию одновременно. До этого они никогда не виделись. Здесь, работая вместе, понравились друг другу. Приезжали еще дважды поработать. А вскоре поженились. Прекрасная пара. Их ребенку уже несколько месяцев...







Это та самая пара стоматологов, которая познакомилась, благодаря волонтерству

Когда встречаем врачей на вокзале, по дороге в Карловку иногда их троллим. Это своеобразный тест: как будет реагировать, ну и, конечно же, повод потом посмеяться. Было всякое: и проезжали через "сепарский блокпост", и готовились к прививкам от "сибирской язвы", и... Как-то забрали молодую девушку, преподавателя кафедры института. Она такая вся строгая, спокойная, в платьице села на заднее сиденье. Говорит: “Игорь, давайте поговорим о работе. Во сколько начинается смена, сколько длится, сколько будет врачей в ротации и сколько у меня будет в день пациентов?" Я полушутя: четкого времени нет. Сколько будет пациентов – столько и приходится работать. Иногда смена длится по десять часов практически без перерывов и на ротации вы будете одна. Она невозмутимо выслушала меня. Так получилось, что тогда как раз все врачи уехали, и целый день она действительно работала одна. Возле домика нас ждали шесть бойцов. Она сразу приступила к лечению. Я, понимая, как ей сложно, да еще без ассистента, тут же включился в работу, мыл инструменты, смешивал материалы, подавал все необходимое. Когда бойцы разъехались, она сказала только одну фразу: "Игорь, покажите мне место, где я могу лечь и умереть"... Замечательный специалист, прекрасно отработала свою неделю, мы крепко сдружились. На следующий день приехала еще один врач и все наладилось.



Татьяна Алексеенко из Кривого Рога впервые поработала в "ТриЗубе" и сказала, что обязательно приедет снова. В первый же день она получила позывной Богиня за то, что после своей смены провела генеральную уборку и навела идеальный порядок на кухне. Теперь все шутливо извиняются, если хоть одна кружка повернута ручкой в неправильную сторону



Даже надколотые чашки в #домике получают какой-то стоматологический вид



В общем же через наш #домик и четыре мобильных кабинета уже прошли более сотни врачей из многих регионов Украины. В основном, к нам едут из Киева и это не удивительно, в столице "осело" много врачей со всей страны, целые клиники, как например "Стоматолог_и_Я" Дубновых, которые регулярно выезжают почти всем составом, с медсестрами и ассистентами. Кто-то приезжал всего один раз, а кто-то, как Толя Стодола, делает это регулярно. Есть у нас и двое стоматологов – бывших жителей Донецка.



"Котокаин" – новый вид анестетика. В #домике живут два кота – Пломба и Кариес. Они спасают и от мышей, и служат премедикацией, забираясь на руки к пациентам и расслабляя их перед лечением



– Кто обеспечивает быт в домике – еда, посуда, постельное белье, продукты?



– Почти обо всем этом заботится "Объединение волонтеров Запорожья", но кое-что привозят сами врачи. Когда едут, спрашивают: что везти, чего не хватает, что нужно? Военные делятся крупами, тушенкой, сгущенкой... Могут забросить овощей. Очень помогают волонтеры, которые мотаются на передок. Многие врачи, которые не ездят сюда, следят за нашей работой и помогают дистанционно. Валерий Каминский, например, практически еженедельно отправляет деньги. Огромная ценность нашего проекта в том, что ему доверяют. А доверяют потому, что вся наша деятельность открыта и прозрачна. Все знают, на что идут средства, зачем нужны материалы. Я обо всем пишу в постах фейсбука, регулярно выкладываю скрины состояния волонтерского счета. А вторая ценность проекта в уникальной связи с теми, кому мы помогаем. Стоматолог видит перед собой в кресле бойца с передовой, который кострищем воняет, у которого руки в оружейном масле. А ты его избавляешь от боли, реконструируешь зубы, делая улыбку красивой, готовишь под протезирование. Как они потом благодарят! Это же самая искренняя и эмоциональная благодарность. Помнится, одна врач чуть не плакала, когда возрастной боец достал из кармана салфетку с четырьмя шоколадными конфетками. Ему хотелось порадовать стоматолога. Это было так трогательно. Конечно, после таких моментов врач приедет сюда еще.



Мы приглашаем и интернов. Фактически запустили обучающий курс. Но, конечно же, не сразу допускаем молодых ребят к работе с пациентами. Вот они как раз и помогают врачам в качестве ассистентов, одновременно получая навыки, делая самые разные манипуляции. От них узнаем, как готовят стоматологов в некоторых вузах. Это же беда! Есть у нас один львовянин, позывной у него Начмед. Он закончил львовский медуниверситет. Заплатил за интернатуру в челюстно-лицевой областной стоматологии. И за свои деньги не был допущен даже до третьей линии, то есть во время работы стоматолога не мог заглянуть и увидеть, что делает специалист. Рассказывал: у нас были фантомы, но нам их не давали со словами "поломаете еще". Начмед понимал, что так ничему не научится. Он попросился приехать к нам, потому что хотел хоть чем-то помочь армии. Первые время переживал: ну что же я такой рукожопый, ничего не умею. Его успокаивали и учили опытные врачи. Пробыв у нас больше месяца, работая вместе с опытными специалистами, научился большему, чем за год интернатуры. За несколько недель у нас здесь родился врач. Он уже уверенно почти все делает самостоятельно.



Время от времени к нам приезжают Мирон Угрин – неугомонный реформатор, ведущий имплантолог Украины со своей командой коллег. Они привозят полный комплект материалов и инструментов для сложных хирургических операций и имплантации. В "той" жизни это все стоит неимоверных денег, здесь – все бесплатно. Удовольствие наблюдать за их работой. И, конечно же, бойцы получают прекрасную помощь.



Уезжая после очередной ротации, Елена Дубнова оставила на кухне памятку коллегам: "Просьба не использовать в своей практике ваткотерапию



Во время нашего долгого разговора я внезапно краем уха уловила звучащую песню Святослава Бойко, лидера группы "Широкий Лан". Я удивилась, потому что его песни обычно на радио не услышишь – почему-то их называют неформатом, хотя их прекрасно воспринимают бойцы. И вскоре удивилась еще больше, потому что внезапно прозвучало: "С вами радио "ТриЗуб ФМ". Игорь улыбнулся.



– Да-да, мы еще и радио создали.



– То есть?



– Для фона врачи включали музыку со своих телефонов, компьютеров. "Волонтеры Запорожья" попросили найти бойца-радиолюбителя из 14-й бригады, который прямо на передовой транслировал в эфир новости и музыку. Наш, в хорошем смысле, сумасшедший волонтер из Запорожья Вася, хотел ему помочь оборудованием, но я узнал, что бригаду вывели в тыл, но мы не расстроились и решили все сделать сами. Вася привез оборудование сюда, ребята докупили необходимое и теперь у нас есть свое радио. Все просто: пульт с микрофоном, антенна и не очень мощный передатчик. Мы установили программы, которые транслируют музыку и начитывают новости. Предлагали пресс-секретарям бригад давать информацию о днях рождения бойцов, поздравлять их, или предоставлять свою не секретную информацию. Но до сих пор пока никто не воспользовался нашими возможностями, хотя мы не против. Пусть бы местные слушали. С той же стороны работает аж 12 радиостанций. Три из них – "молодой республики". Чтобы забить частоты, сюда пускают даже радио из Барнаула. Там быстро заполняются все возможные пропагандистские ниши. Без ретранслятора мы покрываем около 15 километров, с ретранслятором – до 50!



Наше радио слышат даже в Донецке – звонили жители. Когда я читаю киевские новости, что очень сложно наладить в зоне АТО национальное теле- и радиовещание, смеюсь. Возможно все. И даже малыми средствами. Было бы желание. У нас же как-то получилось. У нас есть свои оригинальные треки, стихи, начитанные бойцами. Мы все это пускаем в эфир. Как-то меня спросили: как вы можете давать в эфир Подервянского или песни группировки "Ленинград"? Ведь там ненормативная лексика! А кто мне может запретить такие треки? В них здравого смысла намного больше, чем в эстрадной попсе. Нам они нравятся. Когда слышат о нашем радио, удивляются: а кто вам частоту дал? Да мы сами ее заняли, если б мы тратили время на разрешительную систему, то уж точно ничего бы не получилось. А если вам запретят вещать? Как нам могут запретить, если никто и не разрешал? Мы не делаем ничего дурного, у нас в эфире звучит хорошая украинская музыка, рок, джаз, блюз в исполнении мировых звезд и даже немного "правильных" русских, типа Макаревича, Васи Обломова, ну и конечно, Шнура. На фоне бездействия тех, кто должен заботиться о присутствии украинских информационных ресурсов в зоне вооруженного конфликта, – что бы мы ни сделали и как, все будет лучше, чем ничего!







Средства на покупку одной машины собрали во время концерта музыканта Кристины Панасюк в Ровно. Поэтому на ней нанесены ноты и написано имя певицы, которую очень любят украинские бойцы. Сама же Кристина, бывая в зоне АТО, заезжает в гости, часто остается с ночевкой



– Мы планируем скоро запустить еще одну машину – кабинет с зуботехнической лабораторией, чтобы протезы не заказывать где-то, а делать на месте, – продолжает Игорь. – В общем, у нас будет полный цикл. Пока же протезы делают специалисты из разных городов и передают нам по почте или с врачами, которые едут на ротацию.



– Один из специалистов, Дима Никитюк из Николаева, изготовил более тысячи имплантов для бойцов, – дополняет Владимир Стефанив, с которым мы встретились в Киеве. Он курирует мобильную машину, которая работает в окрестностях Мариуполя. – И это только один пример врача, который нам помогает, не выезжая на передовую. Отмечая двухлетие, мы наградили наших специалистов медалями. Когда каждый делает то, что может, и делает это хорошо, в общем и получается хороший результат. В наших машинах и стационаре установлена специальная стоматологическая мебель, которая стоит очень дорого. Нам ее отдали бесплатно. Она очень удобная. Анестетики нам предоставляют самые современные, не все кабинеты в больших городах позволяют себе их использовать. Главный принцип нашей работы: сделать максимум в одно посещение, ведь боец не всегда сможет приехать снова. Был случай, когда мы удалили за один раз одиннадцать зубов возрастному пациенту. Затем изготовили ему протез.



На Новый год "триЗубовцев" поздравили таким тематическим тортиком



...На днях появилось объявление Игоря Ященко: "З 30.07.17 КАТАСТРОФІЧНО не вистачає лікарів стомАТОлогів!!! Телефон для запису: 098-89-611-82, 050-322-85-33".



Присоединяйтесь к этой чудесной команде.



Виолетта Киртока, "Цензор.НЕТ"

