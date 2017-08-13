 СУЩЕСТВУЕТ ЛИ УГРОЗА ВТОРЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ ВОЙСК В ЦЕНТРАЛЬНУЮ УКРАИНУ В АВГУСТЕ 2017-ГО?

Однако скажу свое мнение: на данный момент не сложилось военно-политических предпосылок для вторжения.
В 2014-м российские войска атаковали Украину, потому что Путин рассчитывал, что украинская армия разбежится, народ испугается, власть в Киеве дрогнет и пойдет на уступки Кремлю.
Военное вторжение тогда было инструментом для решения конкретных стратегических целей России - легитимизации захвата Крыма и создания лояльного пророссийского маринеточного режима в Киеве.
Поскольку организованного пророссийского влияния в Украине не было, и изнутри на власть повлиять не удалось (как это ранее делала Москва 24 года), то российская армия должна была заставить украинцев вернуться в сферу влияния РФ.
Даже в августе 2014-го масштабное вторжение и оккупация Украины стали бы возможны только в случае полного развала украинской армии и государственного аппарата. Потому что на самом деле сухопутные силы РФ относительно небольшие по составу и не превышают в общей сложности 350 тысяч военнослужащих, часть из которых скована задачами в разных концах одной седьмой суши. Для оккупации Украины были необходимы войска и ресурсы для войны, которых у экономически слабой путинской России не было в 2014-м, и нужна была фактическая капитуляция Украины перед агрессорами.
Война в августе показала серьезные проблемы в организации российской армии, невысокий боевой дух - достаточно вспомнить массовые отказы российских военных ехать на войну, выступления родственников. Реформы Путина серьезно повысили уровень боеспособности российских войск, но эта армия все еще далека от стандартов НАТО и страдает множеством болезней. Российская армия сумела провести локальные операции прежде всего из-за хаоса в системе управления украинской армии, из-за невысокой боеготовности и отсутствия опыта, плохого снабжения и связи. Ведь тогда Украина по сути воевала импровизированными силами, командный состав плохо понимал возможности своих войск.
Сейчас для вторжения предпосылок гораздо меньше чем в 2014-м.
Почему?
1. Украина добилась серьезных успехов в обеспечении обороноспособности государства. Организация, управляемость, боеготовность ВСУ, НГУ, СБУ, ГПСУ, МВД находятся сейчас на несравнимо более высоком уровне. Сотни тысяч воинов успели получить реальный боевой опыт, и в случае вторжения силовые структуры получат серьезный резерв для усиления. Накоплены запасы вооружения, уровень боеготовности резко возрос. Украинские спецслужбы провели целый ряд успешных операций на оккупированных территориях. Украина еще далека от построения современной армии и силовых структур, но за три года построена действительно управляемая система, и эта система будет действовать, станет куда более надежным костяком для мобилизации гражданского общества, чем была армия образца 2014 года. То есть война не станет легкой прогулкой для агрессора - это будет мясорубка, к которой российская армия не была готова ни в 2014-м, ни тем более сейчас.
2. Россия и российская армия морально не готовы к большой войне в Украине. К спрятанной войне, которую ведут наемники и "отпускники", давшие подписку о неразглашении, - к такому РФ готова. Но к повторению Чечни - нет. А ведь Украина - не Чечня, здесь российскую армию ждет организованное сопротивление с применением тяжелых вооружений. Когда в первом эшелоне наступления пойдут российские кадровые части, их потери пойдут на тысячи. И упорства они не проявят - вспомните десять десантников, которые под Иловайском добровольно сдались в плен, вспомните спецназовцев 3-й бригады, которые тоже сразу сдались. Огромный некомплект оккупационной армии на Донбассе показывает, что лимит дураков (которым все равно за что воевать, лишь бы платили) в России уже исчерпан. А ведь ввязавшись в войну, армию придется пополнять, а как пополнять, если у 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ на Донбассе уже сейчас некомплект боевых подразделений 60-70%, несмотря на стабильные российские зарплаты солдатам и премии офицерам?
3. Внешняя политика. Здесь у Путина просто катастрофическая ситуация. Украина добилась серьезных успехов на дипломатическом фронте. За три года кольцо санкций против РФ значительно расширилось, очень многие связи Запада с РФ разорваны, санкции стали жесткими, и нет сомнений, что в случае большой войны будет новая эскалация санкций, которая снова подкосит российскую экономику. Напротив, Украина добилась серьезного продвижения в плане интеграции с ЕС и взаимодействия с США. Россия не может себе позволить оборвать контакты с Западом - это принесет огромные потери и ресурсов для большой войны в Украине не останется вообще. Кроме того, это приведет к консолидации всего мира в поддержку Украины, и при нашей активной внешней политике это серьезно осложнит положение РФ. Нечего и говорить в таком случае про планы строительства обходных газопроводов в Европу, о чемпионате мира по футболу - все это РФ потеряет в самые короткие сроки. Эти факторы не означают, что только дипломатия может сдержать Путина: если Путин будет уверен, что Украина может развалиться в результате российской атаки, в таком случае вторжение может состояться, несмотря на последствия и санкции Запада.
4. Внутренняя политика. Военное вторжение снова отбросит все внутриполитические конфликты в Украине. Гражданское общество объединится и станет на защиту против общего врага. Власть укрепится, а не ослабится, как бы того хотел Путин. Сражение под Авдеевкой в январе-феврале 2017-го показало, что украинский народ, несмотря на все внутренние проблемы, научился вполне организованно выступать в деле отражения атак противника, причем качество реакции государства и общества возросли на порядок. В случае вторжения вероятность снова привести к власти пророссийские партии на выборах 2019 года в Украине, как на это рассчитывает Кремль, полностью исчезает. Даже наоборот - все финансируемые Кремлем издания и политики будут устранены полностью из политической жизни страны. С моей точки зрения, РФ попытается использовать для вторжения обстановку на выборах 2019 года, чтобы боевые действия максимально осложнили ситуацию для правящей власти.
Выводы:
В августе 2017-го военного вторжения в центральную Украину и большой войны не будет. Однако война в Украине продолжается и, безусловно, она требует очень быстрых изменений в государстве, ускоренной модернизации армии, всех структур обороны. Украина обязана победить, чтобы выжить. Поэтому задача ликвидации врага на Донбассе, в Крыму и в Приднестровье по-прежнему является приоритетом. Несмотря на многое, что удалось сделать, украинское государство и силы обороны и безопасности крайне далеки от современных стандартов. Мы можем гордиться качественным превосходством наших людей, патриотизмом и готовностью к самопожертвованию, но уровень профессионализма находится на очень низком уровне, и это не обеспечивает нам качественного превосходства над врагом.
Угроза вторжения сохраняется, война продолжается каждый день.
Юрий Бутусов, Цензор.НЕТ
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Но, август - месяц когда на сопредельной территории обязательно происходит какая херня.
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Когда это будет, неизвестно, но то, что будет, так это точно, иначе бы не готовился, да и отступать он не привык.
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Очень интересно...
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Для України існує два варіанти 1 - хуйла прибирають його подєльнікі з кремля щоб договоритися із заходом і в березні 18 в кремлі - нові морди
2- готуватися до найгіршого
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Если начинать войну, то надо было это делать в мае-июне, а никак не в конце августа-начале сентября.
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Щас начнут ныть, стонать, истерить. А ну и конечно диванных стратЭгов, которые точно знают, как путина победить ))
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Журналистам можно говорить, что угодно -- каждому разное...
...и пусть потом мы спорим о нём, хоть до усрачки...*)
Но коммунисты всегда и везде, жильцы за чужой счёт! -- хуйло последний из них.
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То хто тепер може врятувати Україну?
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На кого я час витрачаю...
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Жодного задоволення від розмови не отримав- подяки не буде.
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Президент- не диктатор. І тим більше не диктаторша.
Ганяй хом'ячків.
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ЦРУ и Пентагон также прорабатывают модели вариаций.
В случае дальнейшей агрессии козлопидаров Крым сразу со старта получит своё.
...и начнётся Великий Дерибан скотоПАРАШИ.
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Журналіст попросив його зпрогнозувати розвиток російсько-української війни, нащо генерал відповів: «ця війна настільки унікальна, що важко робити якісь прогнози, коли все тільки починалося в 2014 році всі військові аналітики і експерти нато і пентагону в один голос говорили: « ЗСУ ніщо проти армії РФ, Україна не протримається проти росії і сорока годин. Але пройшло вже понад три роки, а Україна і досі тримається спинивши армію РФ на сході країни»
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...и козломордые хенералы это знают, знают не только они, знают это - и в Китае и в Японии также.
Слава Україні!
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Чи буде наступ московитів в серпні чи ні, може сказати лише одна людина, яка приймає нераціональні рішення. Передбачити ці рішення неможливо. В Росії немає жодної політичної сили. яка мала б вплив на цю людину. Тож нам потрібно вибудувати свою стратегію й готуватись до будь-якого сценарію, зокрема, й застосуванням РФ тактичної ядерної зброї.
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после 25 августа в воскресенье
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Соотношение танков: 26 000 у Сталина,в том числе,тяжелые КВ и средние Т-34 2800 у Гитлера,включая танкетки и ни одного среднего или тяжелого.
Соотношение авиации 15 000 у Сталина и около 5 000 у Гитлера.
Однако.....напал!!!
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Просто!!!
Официально обьявить,что Украина,вынуждена ВСЕ свои ракеты,нацелила на все атомные станции на территории средней полосы РФ.
Да у Украины нет ядерного оружия. Но за то у Украины,уже есть ракеты дальностью около 1000 км и их вполне достаточно,чтобы нанести массовоый удар по ядерным обьтектам РФ,в случае продолжения агрессии.
Заодно и ЕС встрепенется.
А по другому никак. Ну никак понимаете?
При таком раскладе,РФ получает полноценный ядерный катаклизм на своей территории без всякого НАТО. Выгодно всем. И НАТО и Украине и самой РФ.
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Разницу чувствуете?
Попробовали бы вы в 40-х годах такое сказать,что мол нельзя стрелять,там же родная земля.
Вот в этом ваше и отличие,хохлов от украинцев.
Тамженашилюди,ну те,которые войну призвали. Но там еще и оккупанты.
Все вам Шоколадным Украину продать не терпится.
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Кто-то вопит,что помощь от США по тем же катерам недостаточная,кто-то требует современные самолеты и корабли. Вот подай им сразу не меньше авианосца и все!
Но я вот,внимательно просмотрел то,что имеют на вооружении американцы.
Будете смеяться,но самые эффективные средства борьбы с повстанцами и прочим сбродом,это не современные сверхзвуковые самолеты и авианосцы с АПЛ,а именно малые катера и вот такие самолеты:
https://www.youtube.com/watch?v=ZS-mv8rcQ00
Посмотрите,не поленитесь. Преимущества такой авиатехники,в стоимости.....полета!!!
То есть,он имеет дальность до 3600 км,а без дополнительной заправки,боевой радиус в 1000 км,что очень даже прекрасно при господстве в воздухе для его применения с полной боевой нагрузкой.
А теперь,просто сравните стоимость часа полета СУ-25 или МИГ-29,вот с этим самолетом:
https://www.youtube.com/watch?v=CKNWEEq0PQI&t=201s
А также,сравните цены. Вы будете шокированы. За этой моделью,стоит большая очередь.
Их покупают Филиппины,Малайзия,Таиланд и Индия. Они показали удивительную эффективность в борьбе с сепаратистами.
Деньги не на последнем месте,особенно в Украине. А так же,не дорогое техобслуживание.
Речь в первую очередь про Нацгвардию,которая и предназначена для борьбы с сепаратизмом.
Впрочем,смотрите и получайте удовольствие.
Заодно,не забудьте посмотреть расход топлива.
https://www.youtube.com/watch?v=guzn488anbc
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https://www.youtube.com/watch?v=HMOk0T8MUEc
Внимательно посмотрите этот небольшой арткатер,его расход топлива,цена изготовления и содержание в эксплуатации.
Сравните с украинскими катерами и потом,задайте себе вопрос: А может быть и нет ошибки в том,что Украина,начинает свой флот ИМЕННОГ вот с таких малых катеров.
А потом,еще раз подумайте над тем,сколько времени и средств,займет приведение в боеготовность и к выходу в море,скажем эсминца и такого катера.
Потом подумайте над выполняемыми задачами в отношении вероятно противника.
Добавьте на украинские катера ПТРК и.....что получится?
И не забудьте,что отследить такой катер вражеской разведки,не говоря уже про радиолокационное обнаружение,гораздо сложнее чем фрегат или крейсер.
Такой катер,может действовать из засады,замаскировавшись ветками в любой речке или бухте. А потом применить свои ПТРК против крупного корабля.
Достаточно двух попаданий в район машинного отделения любого фрегата или удара по шахтам ракетного оружия (на большинстве БПК они в районе рубки),чтобы отрезвить ЛЮБОГО противника.
Это НАТО может действовать из-за горизонта 9читай из океана),а у Украины враг рядом,иногда в паре десятков км.
Всем удачи.
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- Чем могут закончиться российские военные учения «Запад-2017», которые пройдут во второй половине сентября в соседней Беларуси? Обсуждаются четыре варианта (в порядке возрастания вероятности): ...
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А вяканий Шуфрича и рассуждений Бойко с Герман явно недостаточно чтобы повернуть вектор из Европы в сторону России. Конечно любая власть и векторная направленность рано или поздно изменится и мы с Россией снова сблизимся, но конечно произойдет это очень и очень нескоро.
Это поколение украинцев не простят русским ни отжатый Крым ни смерти тысяч патриотов на Донбассе. Так что друзья, при нашей жизни мы с русскими будем врагами, надеюсь хоть наши внуки найдут с кацапами хоть какие-то точки поразумения.
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