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 Политика Украины
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Все про:вторжение (301) Бутусов Юрий (1319)

 СУЩЕСТВУЕТ ЛИ УГРОЗА ВТОРЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ ВОЙСК В ЦЕНТРАЛЬНУЮ УКРАИНУ В АВГУСТЕ 2017-ГО?

Концентрация российской армии близ границ Украины вызывает обеспокоенность и привлекает внимание. И это правда - РФ продолжает рассматривать войну и вторжение как главный фактор влияния на политическую ситуацию в Украине. Поэтому продолжается война на Донбассе, поэтому разворачиваются новые армии и дивизии в Южном и Западном военных округах РФ. Военные маневры в Беларуси являются удобной легендой прикрытия для отработки сценария вторжения в Украину.

Однако скажу свое мнение: на данный момент не сложилось военно-политических предпосылок для вторжения.

В 2014-м российские войска атаковали Украину, потому что Путин рассчитывал, что украинская армия разбежится, народ испугается, власть в Киеве дрогнет и пойдет на уступки Кремлю.

Военное вторжение тогда было инструментом для решения конкретных стратегических целей России - легитимизации захвата Крыма и создания лояльного пророссийского маринеточного режима в Киеве.

Поскольку организованного пророссийского влияния в Украине не было, и изнутри на власть повлиять не удалось (как это ранее делала Москва 24 года), то российская армия должна была заставить украинцев вернуться в сферу влияния РФ.

Даже в августе 2014-го масштабное вторжение и оккупация Украины стали бы возможны только в случае полного развала украинской армии и государственного аппарата. Потому что на самом деле сухопутные силы РФ относительно небольшие по составу и не превышают в общей сложности 350 тысяч военнослужащих, часть из которых скована задачами в разных концах одной седьмой суши. Для оккупации Украины были необходимы войска и ресурсы для войны, которых у экономически слабой путинской России не было в 2014-м, и нужна была фактическая капитуляция Украины перед агрессорами.

Война в августе показала серьезные проблемы в организации российской армии, невысокий боевой дух - достаточно вспомнить массовые отказы российских военных ехать на войну, выступления родственников. Реформы Путина серьезно повысили уровень боеспособности российских войск, но эта армия все еще далека от стандартов НАТО и страдает множеством болезней. Российская армия сумела провести локальные операции прежде всего из-за хаоса в системе управления украинской армии, из-за невысокой боеготовности и отсутствия опыта, плохого снабжения и связи. Ведь тогда Украина по сути воевала импровизированными силами, командный состав плохо понимал возможности своих войск.

Сейчас для вторжения предпосылок гораздо меньше чем в 2014-м.


Почему?

1. Украина добилась серьезных успехов в обеспечении обороноспособности государства. Организация, управляемость, боеготовность ВСУ, НГУ, СБУ, ГПСУ, МВД находятся сейчас на несравнимо более высоком уровне. Сотни тысяч воинов успели получить реальный боевой опыт, и в случае вторжения силовые структуры получат серьезный резерв для усиления. Накоплены запасы вооружения, уровень боеготовности резко возрос. Украинские спецслужбы провели целый ряд успешных операций на оккупированных территориях. Украина еще далека от построения современной армии и силовых структур, но за три года построена действительно управляемая система, и эта система будет действовать, станет куда более надежным костяком для мобилизации гражданского общества, чем была армия образца 2014 года. То есть война не станет легкой прогулкой для агрессора - это будет мясорубка, к которой российская армия не была готова ни в 2014-м, ни тем более сейчас.

2. Россия и российская армия морально не готовы к большой войне в Украине. К спрятанной войне, которую ведут наемники и "отпускники", давшие подписку о неразглашении, - к такому РФ готова. Но к повторению Чечни - нет. А ведь Украина - не Чечня, здесь российскую армию ждет организованное сопротивление с применением тяжелых вооружений. Когда в первом эшелоне наступления пойдут российские кадровые части, их потери пойдут на тысячи. И упорства они не проявят - вспомните десять десантников, которые под Иловайском добровольно сдались в плен, вспомните спецназовцев 3-й бригады, которые тоже сразу сдались. Огромный некомплект оккупационной армии на Донбассе показывает, что лимит дураков (которым все равно за что воевать, лишь бы платили) в России уже исчерпан. А ведь ввязавшись в войну, армию придется пополнять, а как пополнять, если у 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ на Донбассе уже сейчас некомплект боевых подразделений 60-70%, несмотря на стабильные российские зарплаты солдатам и премии офицерам?

3. Внешняя политика. Здесь у Путина просто катастрофическая ситуация. Украина добилась серьезных успехов на дипломатическом фронте. За три года кольцо санкций против РФ значительно расширилось, очень многие связи Запада с РФ разорваны, санкции стали жесткими, и нет сомнений, что в случае большой войны будет новая эскалация санкций, которая снова подкосит российскую экономику. Напротив, Украина добилась серьезного продвижения в плане интеграции с ЕС и взаимодействия с США. Россия не может себе позволить оборвать контакты с Западом - это принесет огромные потери и ресурсов для большой войны в Украине не останется вообще. Кроме того, это приведет к консолидации всего мира в поддержку Украины, и при нашей активной внешней политике это серьезно осложнит положение РФ. Нечего и говорить в таком случае про планы строительства обходных газопроводов в Европу, о чемпионате мира по футболу - все это РФ потеряет в самые короткие сроки. Эти факторы не означают, что только дипломатия может сдержать Путина: если Путин будет уверен, что Украина может развалиться в результате российской атаки, в таком случае вторжение может состояться, несмотря на последствия и санкции Запада.

4. Внутренняя политика. Военное вторжение снова отбросит все внутриполитические конфликты в Украине. Гражданское общество объединится и станет на защиту против общего врага. Власть укрепится, а не ослабится, как бы того хотел Путин. Сражение под Авдеевкой в январе-феврале 2017-го показало, что украинский народ, несмотря на все внутренние проблемы, научился вполне организованно выступать в деле отражения атак противника, причем качество реакции государства и общества возросли на порядок. В случае вторжения вероятность снова привести к власти пророссийские партии на выборах 2019 года в Украине, как на это рассчитывает Кремль, полностью исчезает. Даже наоборот - все финансируемые Кремлем издания и политики будут устранены полностью из политической жизни страны. С моей точки зрения, РФ попытается использовать для вторжения обстановку на выборах 2019 года, чтобы боевые действия максимально осложнили ситуацию для правящей власти.


Выводы:

В августе 2017-го военного вторжения в центральную Украину и большой войны не будет. Однако война в Украине продолжается и, безусловно, она требует очень быстрых изменений в государстве, ускоренной модернизации армии, всех структур обороны. Украина обязана победить, чтобы выжить. Поэтому задача ликвидации врага на Донбассе, в Крыму и в Приднестровье по-прежнему является приоритетом. Несмотря на многое, что удалось сделать, украинское государство и силы обороны и безопасности крайне далеки от современных стандартов. Мы можем гордиться качественным превосходством наших людей, патриотизмом и готовностью к самопожертвованию, но уровень профессионализма находится на очень низком уровне, и это не обеспечивает нам качественного превосходства над врагом.

Угроза вторжения сохраняется, война продолжается каждый день.


Юрий Бутусов, Цензор.НЕТ
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видно св шыкаладном цеху все так плохо если они опять начали скулить - сидите тихо а то хуйло нападет. Но ведь безальтернативцы догадываются что не хуйло нападет на Украину а народ на шыкаладный глаз шыкаладного цеха.
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Так вой же подняли зрадофилы, а вечно плачущий "волонтер", продающий безпилотники Ахметову, вообще договорился до любви к хуйлу.
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Сам себя надрачиваешь лайками? А я и говорил, что ты тролль. Глупый, никчемный тролль, иногда рвущий патриотический тельник для прикрытия. Сгинь...
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Все так.
Но, август - месяц когда на сопредельной территории обязательно происходит какая херня.
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Если и полезут - то во время парада и последующей пьянки тех кто на трибуне
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И ты сгинь. В савушкино55 аврал последние дни?
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Путин как известно долго готовится, выжидает и нападает, когда настает наиболее благоприятный момент.Сейчас для него не самое подходящее время для нападения.

Когда это будет, неизвестно, но то, что будет, так это точно, иначе бы не готовился, да и отступать он не привык.
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кто такой путен? это карликовое хуйлишко - ущербный вепс?
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Да тут тут пока у Путина есть подготовленная готовность, но пока нет удобного случая. Думаю, что такой случай может быть в тот момент, когда США нанесут удар по КНДР (если решатся) вот тогда может и у нас рвануть.... Вот тогда у Путина и может появиться такая удачная возможность, когда внимание всего мира будет привлечено к другой, возможно ядерной проблеме ...
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Хуйло и само еще не решило, а ты уже все знаешь ТОЧНО.
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Значит,Украина добилась успехов во внешней политике,в обеспечении обороноспособности, война продолжается потому, что ее продолжает россия,которая так и не сумела изнутри повлиять на нашу власть...
Очень интересно...
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Це повністю суперечить песимізму більшості дописувачів.
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Усе цікавіше та цікавіше... і що вони тут далі писатимуть?
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В цій темі мабуть нічого. Зроблять вигляд,що такого не читали і продовжать писати своє звичне.
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Ваш пост мне ни %уя не интересен. Я не собачка Павлова или пациент Менгеле. И вообще пошел на%уй со своими любопытствами, сученыш, наблюдай как прикольно насилуют твоих близких.
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парашка обов*язково використає території Білорусі для нападу але не обов*язково в 17 році. може бути і 18 і 19 і будь-який інший. для параші єдиний прийнятний варіант - бліцкріг. тому підуть з півночі. якщо за лічені дні - 1 тиждень завдати поразки Україні і поставити Європу перед фактом то все не так погано для хуйла. закон хуйла про ПВО яке підсунуть нам під ніс саме для цього контроль повітря при агресії.

Для України існує два варіанти 1 - хуйла прибирають його подєльнікі з кремля щоб договоритися із заходом і в березні 18 в кремлі - нові морди
2- готуватися до найгіршого
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А як готуватиысь до найгиршого? Может пока комуналку не платить?
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Ти что не знаешь, ПВО рахи разработано для плоской земли и дальше 30 км не стреляет, проверено в Сирии Томогавками!
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Согласен с Юрием по всем пунктам. Путин не решится на прямое вторжение, это ясно.
Если начинать войну, то надо было это делать в мае-июне, а никак не в конце августа-начале сентября.
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Будував просто втратив відчуття реальності.
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Ждем набега зрадофилов, ольгинцев (впрочем у них выходной нет?) и всепропальщиков...
Щас начнут ныть, стонать, истерить. А ну и конечно диванных стратЭгов, которые точно знают, как путина победить ))
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Alex_Dimitrov))))А полководец галетей знает как пидафила побеДЮть?
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Пан Бутусов починає визнавати здобутки діючої влади? Невже вони дійсно є?
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...хуйлу Украина не нужна -- ему нужна Россия. ...будет кошмарить чужих, что б свои боялись. Да и не воин он -- и никогда им небыл -- коммуняка типичный... ...всё развалит в итоге, себе же в ущерб...
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Bandera Rosa))) Ошибаетесь, ему нужна именно Украина! Пидафил бредит по ссср, по этому поводу у него крыша полностью поехала! Журналистам он постоянно говорит что развал ссср, для него страшная трагедий!
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Была б ему нужна Украина, он бы Майдан загасил в 6 секунд... -- а был бы умным, не допустил бы.
Журналистам можно говорить, что угодно -- каждому разное...
...и пусть потом мы спорим о нём, хоть до усрачки...*)
Но коммунисты всегда и везде, жильцы за чужой счёт! -- хуйло последний из них.
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Навіщо Пуйлу вторгнення? Він же спецушник. Йому шпигун Барига і без вторгнення забезпечить фактичну окупацію. Навіть варто зробити колапс з забезпеченням військ і можна все брати країну голими руками. Хто наші військові керівники?
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Невже ті, хто вивів танки та солдатів із казарм?
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Скоріше ті, хто прибрав війська загороження від Іловайська і Дебальцево(Муженко). Що і забезпечило два "неказана" з розстрілом з гармат прямою наводкою
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Не помиляється лише той, хто не виводить танки та солдатів з казарм. Так?
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Не помиляється шпигун Порошенко, коли він натаскав у владу суцільних шпигунів, ще й таких самих тролєй наплодив. Виконує завдання Пуйла по захопленню України Рашою на відмінно.
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То він вже шпигун? І у владі суспільні шпигуни на службі хУЙЛА? Дивно, що крім тебе цього ніхто із лідерів західних країн не помітив...
То хто тепер може врятувати Україну?
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Та знали вони, що Барига ще за совка закінчив Вищу школу КДБ, коли вчивсь у міжвідносинах. Але це ж не їхня країна. Дивляться, називають шпигуна корупціонером(Байден, Кері), але що вони ще можуть? Захід не лізе у справи інших держав, як це робить пуйло
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А врятують нас дострокові президентські. Навіть, якщо Пуйло за Баригу піде у повномаштабну. So it goes...
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І де гарантія, що знову шпигун у владу не пролізе? Давай гарантії!
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Треба, щоб кандидати у президенти оголошували склад своєї команди. Якщо замість москвіча-кацапа Клімкіна МЗС буде очолювати такий, як Огризко, а генпрокурор буде Шишкін, а голова нацбанку Олександр Савченко, то все буде гаразд. Єдине, що ти будеш без роботи. Ну підеш на барахолку трогувати, не все ж тільки совістю. Тобі вже думати треба за Вічність...
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І хто їх туди обере, довбню? Твоя диктаторша власним повелінням?
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Ну ти і обереш. Спитаєш у кожного кандидата на дострокові президнтські цієї осені - який у нього(неї) склад команди? А як ще?
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Ти навіть не знаєш, хто назначє на зазначені тобою посади керівників? Ти хоч взагалі щось знаєш про механізм функціонування влади в Україні?
На кого я час витрачаю...
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Знаю. Президент призначає. Це його квота. І багато ще кого призначає. А за розмову - дякую
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Капець. Подати кандидатуру-це не призначити.
Жодного задоволення від розмови не отримав- подяки не буде.
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Образивсь? Якщо Президент захоче, то Рада куди дінеться, проголосує. Бо буде розігнана. Do you understand? Шурік?
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На кого? На тебе? :D
Президент- не диктатор. І тим більше не диктаторша.
Ганяй хом'ячків.
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Проголосує Рада, нікуди не дінеться. Бо є ще громадянське суспільство, яке не треба скидувати з рахунків. Навіть те, що ми тут друкуємо, багато на що впливає.
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За того кандидата, хто висуне представником від України на перемовини з Рашою Медведчука, не голосуй. І радікуліта не буде в тебе
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Ви що - Шишкіна прокурором?Тоді , рахуйте і Яценюк , і Порошенко в СІЗО без права застави?Хіба так можна?
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Мені теж їх жалко, але що поробиш. Пан Віктор - людина безкомпромісна.
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Спамити, Шурік з Хрещатика, останній аргумент порохобота
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В-целом, статья написана правильно, но Россия не 1/7 часть суши, а 1/9 если округлить. Основная часть этой земли-это неосвоенные и пустующие земли в Азии. 77% территории РФ-в Азии, а населения там-только 24 млн на 2017 год.
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- скопление китайских дивизий близ Амускорского края также увеличивается, японцы также ожидают удобн_ОГО момента.
ЦРУ и Пентагон также прорабатывают модели вариаций.
В случае дальнейшей агрессии козлопидаров Крым сразу со старта получит своё.
...и начнётся Великий Дерибан скотоПАРАШИ.
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З інтерв'ю кроишнього натівського генерала, читав кілька місяців назад.
Журналіст попросив його зпрогнозувати розвиток російсько-української війни, нащо генерал відповів: «ця війна настільки унікальна, що важко робити якісь прогнози, коли все тільки починалося в 2014 році всі військові аналітики і експерти нато і пентагону в один голос говорили: « ЗСУ ніщо проти армії РФ, Україна не протримається проти росії і сорока годин. Але пройшло вже понад три роки, а Україна і досі тримається спинивши армію РФ на сході країни»
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А що була Чечня в порівняні з Росією?Але Росія фактично війну програло, платит данину , і чеченці ведуть себе в Росії , як господарі.Згадайте недавний інциндент в Воронежі.
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- А как-бы вы действовали на месте путлера ? Разумеется, полномасштабная война на значительной части территории Украины ему не нужна, да и понимают там,что такой вариант невозможен по ряду серьёзных причин... Остаётся следующее : "блицкриг" на Киев со стороны братской Беларуси, установление правительства из числа "оппозиции", думаю фамилии называть ненужно,организация картинки о "всенародной поддержке нового правительства"... Запад поставлен перед фактом...
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- любой переход скотомордии через ''Рубикон'' в том числе и блиц с кригом - это начало ВеликОГО ДериБАНА Козломордии.
...и козломордые хенералы это знают, знают не только они, знают это - и в Китае и в Японии также.
Слава Україні!
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Вдячний за аналіз, він змістовний, грунтовний і логічний. Проте, я б почав би його із цілей, які ставить перед собою РФ у стосунках з Україною.Перша - завадити Україні вступ до НАТО і розміщення військ НАТО на кордоні УКРАЇНА - Росія. Путінський режим виконав це завдання. У нас є територіальні претензії до сусідніх країн і на кордоні створена буферна квазідержава. Тобто, Україна фактично не може бути прийнята до альянсу. Друга задача - залишити Україну в сфері своїх державних інтересів: політичних, економічних, військових, релігійних. Тут суцільний провал політики Кремля. В політичній сфері вони втратили довіру сучасної української еліти. В економічній, Уряд України здійснив колосальний розворот економіки зі Сходу на Захід. У військовій співпраці московиті позбулися десятки традиційних постачальників комплектуючих для військової техніки. На її кордові стоїть півмільйонна ворожа українська армія. В релігійній сфері відбувається значне послаблення позицій УПЦ МП. Військове втручання регулярних російських військ не вирішить комплексу цих задач. Швидше за все вони обмежаться виконанням менш масштабних завдань - створення хаосу через спланований розвал економіки країни, створення соціальних конфліктів, зокрема, на етнічній та релігійній ниві, інформаційна війна, диверсії і терор. Квітуча, стабільна, економічно розвинута Україна - це фактор подразнення, який здатен розвалити імперію.
Чи буде наступ московитів в серпні чи ні, може сказати лише одна людина, яка приймає нераціональні рішення. Передбачити ці рішення неможливо. В Росії немає жодної політичної сили. яка мала б вплив на цю людину. Тож нам потрібно вибудувати свою стратегію й готуватись до будь-якого сценарію, зокрема, й застосуванням РФ тактичної ядерної зброї.
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Все бы это так, но логика и доводы, коими оперирует Бутусов, они не применимы тогда, когда надо спрогнозировать действия и поступки неуравновешенного маразматика, ВВХ то есть... Поэтому расслабляться и говорить о том, что нападение невозможно - чревато смертью
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Сталин вот тоже был убежден,что Гитлер в 41 не нападет.
Соотношение танков: 26 000 у Сталина,в том числе,тяжелые КВ и средние Т-34 2800 у Гитлера,включая танкетки и ни одного среднего или тяжелого.
Соотношение авиации 15 000 у Сталина и около 5 000 у Гитлера.

Однако.....напал!!!
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Как остановить? Что сделать так,чтобы даже в самом страшном сне,они не могли напасть?
Просто!!!
Официально обьявить,что Украина,вынуждена ВСЕ свои ракеты,нацелила на все атомные станции на территории средней полосы РФ.
Да у Украины нет ядерного оружия. Но за то у Украины,уже есть ракеты дальностью около 1000 км и их вполне достаточно,чтобы нанести массовоый удар по ядерным обьтектам РФ,в случае продолжения агрессии.
Заодно и ЕС встрепенется.
А по другому никак. Ну никак понимаете?
При таком раскладе,РФ получает полноценный ядерный катаклизм на своей территории без всякого НАТО. Выгодно всем. И НАТО и Украине и самой РФ.
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для примера, по родной земле - Севастопольской бухте.
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Не по родной земле,а по оккупированной территории!!!
Разницу чувствуете?
Попробовали бы вы в 40-х годах такое сказать,что мол нельзя стрелять,там же родная земля.
Вот в этом ваше и отличие,хохлов от украинцев.
Тамженашилюди,ну те,которые войну призвали. Но там еще и оккупанты.
Все вам Шоколадным Украину продать не терпится.
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Только тогда Сталин не ожидал что Германия нападет, точнее не верил до последнего, а сейчас наоборот, такая ситуация прорабатывается и готовится план действий на случай вторжения рашки.
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Ага, готовится, план. Как вовремя сыпацца в Гейропы-Америки.
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Друзья,очень часто,здесь на Цензоре,идет дискуссия о том,какое вооружение необходимо Украине?
Кто-то вопит,что помощь от США по тем же катерам недостаточная,кто-то требует современные самолеты и корабли. Вот подай им сразу не меньше авианосца и все!
Но я вот,внимательно просмотрел то,что имеют на вооружении американцы.
Будете смеяться,но самые эффективные средства борьбы с повстанцами и прочим сбродом,это не современные сверхзвуковые самолеты и авианосцы с АПЛ,а именно малые катера и вот такие самолеты:
https://www.youtube.com/watch?v=ZS-mv8rcQ00
Посмотрите,не поленитесь. Преимущества такой авиатехники,в стоимости.....полета!!!
То есть,он имеет дальность до 3600 км,а без дополнительной заправки,боевой радиус в 1000 км,что очень даже прекрасно при господстве в воздухе для его применения с полной боевой нагрузкой.
А теперь,просто сравните стоимость часа полета СУ-25 или МИГ-29,вот с этим самолетом:
https://www.youtube.com/watch?v=CKNWEEq0PQI&t=201s
А также,сравните цены. Вы будете шокированы. За этой моделью,стоит большая очередь.
Их покупают Филиппины,Малайзия,Таиланд и Индия. Они показали удивительную эффективность в борьбе с сепаратистами.
Деньги не на последнем месте,особенно в Украине. А так же,не дорогое техобслуживание.
Речь в первую очередь про Нацгвардию,которая и предназначена для борьбы с сепаратизмом.
Впрочем,смотрите и получайте удовольствие.
Заодно,не забудьте посмотреть расход топлива.
https://www.youtube.com/watch?v=guzn488anbc
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А вот то,над чем смеются украинские Нельсоны и Дрейки:
https://www.youtube.com/watch?v=HMOk0T8MUEc
Внимательно посмотрите этот небольшой арткатер,его расход топлива,цена изготовления и содержание в эксплуатации.
Сравните с украинскими катерами и потом,задайте себе вопрос: А может быть и нет ошибки в том,что Украина,начинает свой флот ИМЕННОГ вот с таких малых катеров.
А потом,еще раз подумайте над тем,сколько времени и средств,займет приведение в боеготовность и к выходу в море,скажем эсминца и такого катера.
Потом подумайте над выполняемыми задачами в отношении вероятно противника.
Добавьте на украинские катера ПТРК и.....что получится?
И не забудьте,что отследить такой катер вражеской разведки,не говоря уже про радиолокационное обнаружение,гораздо сложнее чем фрегат или крейсер.
Такой катер,может действовать из засады,замаскировавшись ветками в любой речке или бухте. А потом применить свои ПТРК против крупного корабля.
Достаточно двух попаданий в район машинного отделения любого фрегата или удара по шахтам ракетного оружия (на большинстве БПК они в районе рубки),чтобы отрезвить ЛЮБОГО противника.
Это НАТО может действовать из-за горизонта 9читай из океана),а у Украины враг рядом,иногда в паре десятков км.
Всем удачи.
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Какой класс боевых кораблей был самым универсальным и задействованным во Второй Мировой войне - эскадренный миноносец.А не отнюдь крейсера с линкорами.
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шо у дурноватого Хуйла в голове никто не знает. как говорил покойный Немцов- оно ж ебнутое!
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Интересная заметка - ibigdan - 7 августа, Беларусы в ожидании войны собирают лисички и ягоды -

- Чем могут закончиться российские военные учения «Запад-2017», которые пройдут во второй половине сентября в соседней Беларуси? Обсуждаются четыре варианта (в порядке возрастания вероятности): ...

Существует ли угроза вторжения российских войск в центральную Украину в августе 2017-го? - Цензор.НЕТ 1906


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Все эти выводы,полная херня.Морально-этические-политические,запад нам поможет итд.Главное,это количество войск, их расположение у границы,рода войск и их логистика.
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Если Путина разозлить вконец он может пойти на крайние меры для того чтобы сменить власть в стране на проросийскую. Но на данный момент "культ Бендери" доминирует и реальных соперников внутри страны ему нет. Проросийская опозиция очень слабая и запуганная.
А вяканий Шуфрича и рассуждений Бойко с Герман явно недостаточно чтобы повернуть вектор из Европы в сторону России. Конечно любая власть и векторная направленность рано или поздно изменится и мы с Россией снова сблизимся, но конечно произойдет это очень и очень нескоро.
Это поколение украинцев не простят русским ни отжатый Крым ни смерти тысяч патриотов на Донбассе. Так что друзья, при нашей жизни мы с русскими будем врагами, надеюсь хоть наши внуки найдут с кацапами хоть какие-то точки поразумения.
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Цензор.НЕТРезонансПолитика УкраиныСУЩЕСТВУЕТ ЛИ УГРОЗА ВТОРЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ ВОЙСК В ЦЕНТРАЛЬНУЮ УКРАИНУ В АВГУСТЕ 2017-ГО?
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