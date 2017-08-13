 СУЩЕСТВУЕТ ЛИ УГРОЗА ВТОРЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ ВОЙСК В ЦЕНТРАЛЬНУЮ УКРАИНУ В АВГУСТЕ 2017-ГО?

Концентрация российской армии близ границ Украины вызывает обеспокоенность и привлекает внимание. И это правда - РФ продолжает рассматривать войну и вторжение как главный фактор влияния на политическую ситуацию в Украине. Поэтому продолжается война на Донбассе, поэтому разворачиваются новые армии и дивизии в Южном и Западном военных округах РФ. Военные маневры в Беларуси являются удобной легендой прикрытия для отработки сценария вторжения в Украину.

Однако скажу свое мнение: на данный момент не сложилось военно-политических предпосылок для вторжения.



В 2014-м российские войска атаковали Украину, потому что Путин рассчитывал, что украинская армия разбежится, народ испугается, власть в Киеве дрогнет и пойдет на уступки Кремлю.



Военное вторжение тогда было инструментом для решения конкретных стратегических целей России - легитимизации захвата Крыма и создания лояльного пророссийского маринеточного режима в Киеве.



Поскольку организованного пророссийского влияния в Украине не было, и изнутри на власть повлиять не удалось (как это ранее делала Москва 24 года), то российская армия должна была заставить украинцев вернуться в сферу влияния РФ.



Даже в августе 2014-го масштабное вторжение и оккупация Украины стали бы возможны только в случае полного развала украинской армии и государственного аппарата. Потому что на самом деле сухопутные силы РФ относительно небольшие по составу и не превышают в общей сложности 350 тысяч военнослужащих, часть из которых скована задачами в разных концах одной седьмой суши. Для оккупации Украины были необходимы войска и ресурсы для войны, которых у экономически слабой путинской России не было в 2014-м, и нужна была фактическая капитуляция Украины перед агрессорами.



Война в августе показала серьезные проблемы в организации российской армии, невысокий боевой дух - достаточно вспомнить массовые отказы российских военных ехать на войну, выступления родственников. Реформы Путина серьезно повысили уровень боеспособности российских войск, но эта армия все еще далека от стандартов НАТО и страдает множеством болезней. Российская армия сумела провести локальные операции прежде всего из-за хаоса в системе управления украинской армии, из-за невысокой боеготовности и отсутствия опыта, плохого снабжения и связи. Ведь тогда Украина по сути воевала импровизированными силами, командный состав плохо понимал возможности своих войск.



Сейчас для вторжения предпосылок гораздо меньше чем в 2014-м.





Почему?



1. Украина добилась серьезных успехов в обеспечении обороноспособности государства. Организация, управляемость, боеготовность ВСУ, НГУ, СБУ, ГПСУ, МВД находятся сейчас на несравнимо более высоком уровне. Сотни тысяч воинов успели получить реальный боевой опыт, и в случае вторжения силовые структуры получат серьезный резерв для усиления. Накоплены запасы вооружения, уровень боеготовности резко возрос. Украинские спецслужбы провели целый ряд успешных операций на оккупированных территориях. Украина еще далека от построения современной армии и силовых структур, но за три года построена действительно управляемая система, и эта система будет действовать, станет куда более надежным костяком для мобилизации гражданского общества, чем была армия образца 2014 года. То есть война не станет легкой прогулкой для агрессора - это будет мясорубка, к которой российская армия не была готова ни в 2014-м, ни тем более сейчас.



2. Россия и российская армия морально не готовы к большой войне в Украине. К спрятанной войне, которую ведут наемники и "отпускники", давшие подписку о неразглашении, - к такому РФ готова. Но к повторению Чечни - нет. А ведь Украина - не Чечня, здесь российскую армию ждет организованное сопротивление с применением тяжелых вооружений. Когда в первом эшелоне наступления пойдут российские кадровые части, их потери пойдут на тысячи. И упорства они не проявят - вспомните десять десантников, которые под Иловайском добровольно сдались в плен, вспомните спецназовцев 3-й бригады, которые тоже сразу сдались. Огромный некомплект оккупационной армии на Донбассе показывает, что лимит дураков (которым все равно за что воевать, лишь бы платили) в России уже исчерпан. А ведь ввязавшись в войну, армию придется пополнять, а как пополнять, если у 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ на Донбассе уже сейчас некомплект боевых подразделений 60-70%, несмотря на стабильные российские зарплаты солдатам и премии офицерам?



3. Внешняя политика. Здесь у Путина просто катастрофическая ситуация. Украина добилась серьезных успехов на дипломатическом фронте. За три года кольцо санкций против РФ значительно расширилось, очень многие связи Запада с РФ разорваны, санкции стали жесткими, и нет сомнений, что в случае большой войны будет новая эскалация санкций, которая снова подкосит российскую экономику. Напротив, Украина добилась серьезного продвижения в плане интеграции с ЕС и взаимодействия с США. Россия не может себе позволить оборвать контакты с Западом - это принесет огромные потери и ресурсов для большой войны в Украине не останется вообще. Кроме того, это приведет к консолидации всего мира в поддержку Украины, и при нашей активной внешней политике это серьезно осложнит положение РФ. Нечего и говорить в таком случае про планы строительства обходных газопроводов в Европу, о чемпионате мира по футболу - все это РФ потеряет в самые короткие сроки. Эти факторы не означают, что только дипломатия может сдержать Путина: если Путин будет уверен, что Украина может развалиться в результате российской атаки, в таком случае вторжение может состояться, несмотря на последствия и санкции Запада.



4. Внутренняя политика. Военное вторжение снова отбросит все внутриполитические конфликты в Украине. Гражданское общество объединится и станет на защиту против общего врага. Власть укрепится, а не ослабится, как бы того хотел Путин. Сражение под Авдеевкой в январе-феврале 2017-го показало, что украинский народ, несмотря на все внутренние проблемы, научился вполне организованно выступать в деле отражения атак противника, причем качество реакции государства и общества возросли на порядок. В случае вторжения вероятность снова привести к власти пророссийские партии на выборах 2019 года в Украине, как на это рассчитывает Кремль, полностью исчезает. Даже наоборот - все финансируемые Кремлем издания и политики будут устранены полностью из политической жизни страны. С моей точки зрения, РФ попытается использовать для вторжения обстановку на выборах 2019 года, чтобы боевые действия максимально осложнили ситуацию для правящей власти.





Выводы:



В августе 2017-го военного вторжения в центральную Украину и большой войны не будет. Однако война в Украине продолжается и, безусловно, она требует очень быстрых изменений в государстве, ускоренной модернизации армии, всех структур обороны. Украина обязана победить, чтобы выжить. Поэтому задача ликвидации врага на Донбассе, в Крыму и в Приднестровье по-прежнему является приоритетом. Несмотря на многое, что удалось сделать, украинское государство и силы обороны и безопасности крайне далеки от современных стандартов. Мы можем гордиться качественным превосходством наших людей, патриотизмом и готовностью к самопожертвованию, но уровень профессионализма находится на очень низком уровне, и это не обеспечивает нам качественного превосходства над врагом.



Угроза вторжения сохраняется, война продолжается каждый день.





Юрий Бутусов, Цензор.НЕТ