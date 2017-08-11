 ВЛАДИМИР БЕРЕТ ЕРОПЛАН, ВЛАДИМИР ВЗЛЕТАЕТ НАВЕРХ

На самом деле, конечно, ответные удары Путина по поджигателям мирового ядерного пожара идут один за другим, чего стоит одно только конное ошеломление заокеанского истеблишмента цифрой 755, которая так полюбилась российским СМИ: "Эта цифра совершенно ошеломляющая – 755 человек. Путин в очередной раз осуществил свой ход конем, неожиданный и очень острый. Американский истеблишмент находится в состоянии недоумения, ошеломления, не знает, что делать", он поражен, изумлен, оглоушен, ошарашен и охеревш, говорят, что один сенатор даже обделался, а еще двое сошли с ума и женились на подержанных матрешках - так они были околпачены и фраппированы, по всей Америке прокатилась волна самоубийств и разводов, дочку Обамы заколбасило от стыда за отцовский грех, родственник Трампа под шумок увел у Абрамовича бабу, сам Трамп в панике бежал в Нью-Джерси и стал притворяться, что играет в гольф.
Путин, разумеется, достал Трампа и в отпуске: поехал в Сибирь, оголил тело и принялся принимать зовущие позы, знакомые, в частности, жителям Украины по рекламным постерам воды "Карпатська джерельна", на которых бородатый тридцатилетний качок выдает себя за омолодившегося минералкой дедушку-плейбоя, только у Путина все было ровно наоборот. Путин сплавлялся на двух плотах одновременно, совершал пешие прогулки на квадроцикле, прыгал с шестом, запускал угря, бросал шутиху в медвежью берлогу и убегал хохоча, брал на себя управление баночкой с червями, засовывал в муравейник, но безрезультатно, из коры себе подругу выстругал, питался тем, что добыл, - сосульками, дровами и ухой из ягеля, закусывал травой и грибами, а также нежными котлетами из водолаза роты охраны.
В это время, как пятнадцать раз на дню напоминали российские СМИ, изнеженный ссыкун Трамп игрался маленькой клюшечкой в гольф, багровый от стыда и унижения. В России создали первую в мире сырную головку "Путин" со вкусом плесени и морщин, замминистра иностранных дел Рябков придумал отказаться от доллара и поседел, депутат Думы Миронов вообще предложил отказаться от всего американского - и ничего ему не стало, до сих пор ходит и смеется, корпорация "Ростех" уже меняет истребители Су-35 на пальмовое масло, в Госдуме презентуют книгу "Путин. Наши ценности", название которой так демонстративно гармонирует с "Гитлер. Моя борьба", что Трамп уже три раза промахнулся мимо лунки, а один раз даже случайно ударил Иванку клюшкой по жопе, и она сорвалась на крик, чем впоследствии была весьма удручена.
Зеркальные меры сыпались на Америку, как труха из мачо на рыбалке, и пожалеть бы Путину вконец растоптанных пиндосов, но он же неоднократно предупреждал, теперь пусть пеняют на себя. Случившийся на этой неделе остросюжетный полет российского самолета Ту-154 над Вашингтоном с осмотром Капитолия, Пентагона и ЦРУ, а также над Бедминстером в штате Нью-Джерси, где в это время как раз играл в свой примитивный гольф изнеженный Трамп, стала последним ударом Путина по крышке гроба американской демократии.
Строго говоря, сначала никому и в голову не приходило, что это какой-то удар - с таким же успехом Путин мог бы напугать щуку голой сиськой, нарисовав на ней усы, как будто это гигантский морщинистый сом, - обычный ознакомительный полет в рамках Договора по открытому небу, заранее согласованный, с присутствием штатовских военных на борту. Однако после того, как американские СМИ задались вопросом, какие такие армейские объекты на территории Капитолия решили проинспектировать путинские стерхи, русские люди поняли, что вот оно, наконец-то. Страну накрыло вяличие особой мощности, все телеканалы России принялись наперебой сообщать о том, как "самолет-разведчик военно-космических сил РФ напугал всю Америку", со значением напирая на то, что это был "обычный, рутинный полет", - всего-то 11 новостей за утро на одной только "Звезде" (хотя, строго говоря, 10, потому что одну от переизбытка чувств поставили дважды). К обеду была готова остроумная карикатура.
Заголовок гласил: "Трамп отложил гольф из-за Ту-154 над головой", и хотя в тексте новости, в одиннадцатый раз описывающей суть происходящего, ни о чем подобном не говорилось, "ошеломленное лицо истеблишмента" говорило само за себя. Всем было понятно, что Трамп не просто отложил гольф, а впал в панику, побежал не разбирая дороги с криком "Ахтунг, ахтунг, в небе Покрышкин, русиш швайн, млеко-яйки!", сжевал галстук, подаренный Мишей Саакашвили, спрятался в лунку и застрял там навсегда. Проходивший мимо Обама подавился бананом и бросился в Гудзон, откуда вылез только спустя сутки, все еще машинально дыша через соломинку, и все увидели, какой он белый. Маккейн трусливо бросил в русский самолет камень, но промахнулся и попал в Иванку, вследствие чего она сорвалась на крик и потом опять была удручена, а Маккейн упал в пропасть.
После обеда по России поползли слухи, что в самолете-разведчике, пролетавшем над гольф-клубом, сидел Путин, исполнявший обязанности второго пилота. Путин был по пояс голый, в унтах и на кобыле. Кобыла исполняла роль автопилота и меланхолично жевала брезентовую шляпу, в которой Путин обычно ездит блеснить. Лавров смотрел на кобылу с вожделением, поэтому фотографии военных объектов у него получались не очень - в кадр постоянно лезли то хвост, то копыта. Путин не обращал на это внимания - сейчас он мог раздавить Америку одним пальцем, но думал лишь о том, как важно сохранить мир во всем мире, искоренить международный терроризм и наладить инклюзивный диалог с Пхеньянской народной республикой.
Официально Пхеньянская народная республика - это, конечно, КНДР, но суть та же: военторг в Северной Корее работает не хуже, чем в молодых республиках Лугандона, с той лишь разницей, что Захарченко и Плотницкому атомные бомбы пока не отпускают, а для товарища Ына в подсобке всегда что-нибудь да найдется. Появившееся на этой неделе сенсационное заявление о том, что главные компоненты и технологии ядерных ракет КНДР поставляются Российской Федерацией, - не такая уж и сенсация для тех, кто видел вставание с колен. Таким, как товарищ Ын, Россия еще ни разу не отказывала, даже если ее вообще ни о чем не просили, кроме того, достаточно было просто понаблюдать за тем, как ракеты товарища Ына одна за другой плюхаются в воду, чтобы сделать очевидный вывод, что без конструкторов "Протона" тут явно не обошлось.
Проект для России, конечно, стремный, но когда ее это останавливало? В случае чего, всегда можно сказать, что ракеты Пхеньяну подогнала Украина, Басурин лично видел, как Турчинов с отрядом крымскотатарских головорезов грузил их на баржу в Мариупольском порту, - собственно, в России об этом до сих пор не заявили только потому, что не хотели лишний раз ворошить опасную тему. Зато теперь Москве представляется отличная возможность пробить реакцию Вашингтона на реальный ядерный шантаж, формально оставаясь в стороне и подсчитывая, сколько твитов сделает Трамп, прежде чем ситуация окончательно выйдет из-под контроля. На будущее пригодится, хотя лично Путина в этом самом будущем волнует только один вопрос: в Гаагу или в ядерный бункер? Хотелось бы, конечно, в бункер.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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