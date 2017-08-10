 ПРОВЕРКА Е-ДЕКЛАРАЦИЙ ЧИНОВНИКОВ: ЗА ЧТО КОРРУПЦИОНЕРАМ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГАМИ

Отвечая на запрос "Цензор.НЕТ", в Национальном агентстве по противодействию коррупции сообщили, что проводят полную проверку пока только 313 деклараций за 2015 и 2016 годы. Хотя лишь за прошлый год подано 1271196 этих документов.

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Замглавы НАПК Руслан Радецкий, которого обвинили в том, что он не сообщил о конфликте интересов при принятии решения, отрицает все обвинения и пообещал оспорить вынесенное судом решение. И этот случай отнюдь не единственный, когда государственные служащие опротестовывают протокол об админкоррупции и отказываются платить штрафы. Потому что хорошо понимают, что последствия могут быть не только финансовые.



В том, как выглядит борьба с административной коррупцией, какой компромат находят на чиновников и какие последствия это за собой влечет, попытался разобраться "Цензор.НЕТ".



Кого закон оберегает



Составлять административные протоколы о коррупции в нашей стране имеют право только две структуры. Это Национальное агентство по предотвращению коррупции и Департамент по защите экономики Нацполиции. При этом информацию обе структуры черпают не только, опираясь на открытые источники, базы данных и электронные декларации, но и отрабатывают анонимные письма. Внести свой вклад в борьбу с коррупцией может каждый. Если, например, по соседству живет чиновник, образ жизни которого, машина или квартира не соответствуют официальным заработкам или не задекларированы, то можно на правах анонимности об этом сообщить. И эта информация, как уверили Цензор.НЕТ в обоих ведомствах, будет обязательно проверена. За этим, кстати, следят и общественные организации, которые часто перенаправляют к ним такие письма.



Признаются здесь и в том, что мониторят расследования, которые проводят журналисты и общественные активисты. Но каких-то конкретных примеров, которые бы проиллюстрировали, что была реакция на такие расследования, так и не привели.



Электронное декларирование – инновационная для Украины система контроля за чиновниками. Но тем, кто ждал, что с запуском НАПК в стране, всех коррупционеров, чьи доходы не соответствуют реальным расходам, выведут на "чистую воду", вскоре пришлось убедиться, что чуда не будет. Сначала выяснилось, что нет порядка, который позволит в принципе проверять тех, кто подает декларации. Приняли. После долгих и скандальных баталий с Минюстом. Потом начались "разборки" в самом ведомстве. Надо признать, что те, кто писал основу для законодательного обеспечения их работы, сделали все, что могли для декларантов. НАПК – коллегиальный орган. Поэтому решения о проведении полной проверки принимаются только путем голосования. И мнения членов НАПК, которые принимают такие решения, совпадают не так уж часто.



Как и в том, стоит ли направлять в суд протокол о коррупции, если что-то удастся выяснить, изучая декларацию и образ жизни ее автора. Кстати, привлечь дважды за одно и тоже административное в части коррупции правонарушение нельзя. По процедуре, в отношении человека, который его совершил, составляется протокол. Ему обязательно должны вручить копию. И если члены НАПК решат, что не будут протокол направлять в суд, то та же полиция, обнаружив, это правонарушение через время, составить на него другой протокол уже не сможет.



Пожурили и отпустили



Отвечая на запрос Цензор.НЕТ, в агентстве сообщили, что проводят полную проверку пока только 313 деклараций за 2015 и 2016 годы. Хотя лишь за прошлый год подано 1 271 196 деклараций.



Такая проверка заключается в выяснении достоверности задекларированных сведений, точности оценки задекларированных активов. Также декларанта проверяют на наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения.



Кроме того, с начала текущего года проведено 6296 проверок деклараций кандидатов на должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Такие проверки осуществляются в соответствии с Порядком проведения специальной проверки относительно лиц, претендующих на должности, предусматривающие, что человек займет ответственное или особо ответственное положение, либо должности с повышенным коррупционным риском. Цель – удостовериться, что декларант ничего не наврал.



В отличие от того же НАБУ, которое расследует 62 уголовных дела по е-декларациям, ничего стоящего внимания НАПК в проверенных документах, видимо, не нашло. Поскольку только в четырех случаях материалы были направлены в правоохранительные органы. Относительно судей апелляционных судов Житомирской и Хмельницкой областей, судьи Ржищевского городского суда и народного депутата. Но какие по ним приняты процессуальные решения в НАПК не знают.



Возможно ситуация изменится после того, как будут внесены поправки в порядок, регулирующий полные проверки. По словам главы НАПК, решение об изменении порядка было принято совместно с Общественным люстрационным комитетом. Предложения общественности в первую очередь касаются критериев, по которым принимаются решения о начале проверки.



Согласно данным, предоставленным Цензор.НЕТ, пока закончены 32 полные проверки. Нацагентство приняло решение об утверждении результатов проверок деклараций Премьер-министра Владимира Гройсмана, членов Кабинета министров, народных депутатов, судей и других чиновников. Комментируя их, здесь отметили, что в декларациях главы правительства Владимира Гройсмана и экс-министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового нарушения отсутствуют.



Большинство же нарушений, которые нашли в других декларациях, касаются различных пунктов статьи 46 Закона "О предотвращении коррупции": неполнота отражения доходов, неполное отражение сведений об имеющихся денежных активах, финансовые обязательства, расходы и сделки, совершенные в отчетном периоде. Избегая конкретики в отношении министров, в НАПК привели лишь в пример судью Высшего административного суда Украины Анатолия Еремина, который по мнению проверяющих подал недостоверные сведения на сумму, не превышающую 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. НАПК приняло решение о вынесении предписания в соответствии с пунктом 5 раздела IV "Порядок проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".



Нацагентством составлено и подано в суды 28 протоколов об административных правонарушениях. Из них 4 по фактам несвоевременной подачи уведомления об изменении имущественного состояния. Остальные – за несвоевременную подачу деклараций. При этом в 4 случаях судами приняты решения о признании декларантов невиновными. Еще пять дел были закрыты из-за отсутствия состава административного правонарушения. В двух случаях суды решили не штрафовать декларантов, а ограничиться только устным замечанием. В нескольких случаях вину признали, но дело закрыли, поскольку вышел срок, в который можно накладывать штраф. Оштрафованы по решению судов только трое. В двух случаях на сумму в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, еще в одном в размере 100 таких минимумов.



Молчание не всегда золото



В Департаменте защиты экономики Нацполиции, куда мы также обратились за комментариями, объяснили, что админответственность за коррупционные правонарушения предусматривает суммы штрафов от 1700 до 42 500 гривен. Также в некоторых случаях - конфискацию.



Но больше всего декларантов, попадающих в реестр коррупционеров, пугает то, что по закону их могут лишить права занимать определенные должности сроком до трех лет. Кроме того, они могут подпортить биографию своим детям, которые проходят специальные проверки, устраиваясь на должности в госструктурах.



Также по некоторым категориям госслужащих закон предусматривает досрочное лишение полномочий, если суд признает человека виновным.



Нередко составление и вручение протоколов сопровождается публичным скандалом. Как, к примеру, было в случае с заместителем главы НАПК Русланом Радецким или мэром Николаева Александром Сенкевичем. Последнему вручено этим летом два протокола о коррупции. Основанием для составления первого стали его действия в ноябре 2015 года, когда на первой сессии вновь избранного городского совета он, вместе с депутатами проголосовав "за" присвоение себе ранга служащего местного самоуправления и начисление заработной платы, не объявив, что у него в этом случае возникает "конфликт интересов".



В основу второго административного протокола легла та же история. В вину мэру вменяют то, что он проголосовал за назначение ему заработной платы. Он в свою очередь заявил, что с написанным в протоколах не согласен и выскажет все аргументы в суде. Очередное заседание назначено на конец сентября.



Заместитель председателя Национального агентства по предупреждению коррупции Руслан Радецкий пообещал, что обжалует решение Днепровского районного суда Киева, который оштрафовал его на 6,8 тыс. гривен за несообщение о потенциальном конфликте интересов. Радецкий вроде бы мог повлиять на отсрочку проверки судьи райсуда столицы Кристины Тарасюк, которая приняла решение о его невиновности по делу о вождении в нетрезвом состоянии. Во всяком случае так считают правоохранители.



В полиции рассказывают, что чиновники и депутаты местного уровня, как правило, нарушают требования финансового контроля по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Например, не вовремя поданные декларации об имуществе и доходах за отчетный период, начисления должностными лицами себе и родственникам премий, материальной помощи, а также голосование за предоставление разрешения на выделение земли в свою или в пользу своих родных. К примеру, один из мэров проголосовал за предоставление себе материальной помощи, запамятовав о конфликте интересов. А судья одного из районных судов Одессы забыла сообщить НАПК о том, что получила доход от продажи автомобиля. И не внесла сведения о существенном изменении имущественного состояния.



Еще один депутат местного совета в Винницкой области теперь должен отвечать перед законом за то, что не сообщил на сессии о наличии реального конфликта интересов при голосовании и принятии решения о выделении в аренду земельного участка своему брату. Правоохранители напоминают, что голосовать в случаях возможного конфликта интересов не запрещено, если человек об этом публично заявил. Решение о том, может он это делать или нет, принимают уже его коллеги.



За первое полугодие по материалам Департамента защиты экономики составлено 2568 административных протоколов о нарушении Закона Украины "О предотвращении коррупции", из которых судами уже рассмотрено и принято решение по 1200 протоколам.



За коррупционные правонарушения судами применен штраф к 782 служащим, из которых 101 судья, 408 депутатов сельских, поселковых, городских, районных советов, 158 должностных лиц местного самоуправления, 6 - областных и 11 - районных госадминистраций, 10 - Государственной пограничной службы и 134 - юридических лиц публичного права, к 6 применено дополнительную меру наказания - конфискацию.



На правонарушителей наложено штрафов на сумму 1,8 миллиона гривен.



В полиции подчеркивают, что полную проверку по декларациям может проводить только НАПК. А также поясняют, что собирать доказательства к обвинениям, которые будут выписаны в протоколе, вправе только тот орган, который его составляет.



Введение электронных деклараций не стало панацеей и чиновники продолжают нарушать антикоррупционное законодательство с завидным постоянством. Так что работы у контролирующих органов в ближайшее время меньше, видимо, не станет. Ответственность, предусмотренная законодательством, судя по всему, мало кого из них по-настоящему пугает. Может, есть смысл пересмотреть ее в сторону ужесточения?



Татьяна Бодня, для "Цензор.НЕТ"







