 ВЕТЕРАН АТО АРТЕМ БУТОВ: "НА МОЕЙ ПТИЦЕФЕРМЕ ПАХНЕТ ХВОЕЙ, КАК В ЛЕСУ"

В Краматорске в рамках программы "Украинский донецкий "куркуль" состоялось подписание соглашения между Управлением развития предпринимательства, административных услуг и рыночной среды Донецкой военно-гражданской администрации и сельским частным предпринимателем 32-летним Артемом Бутовым. Мужчина принял участие в конкурсе получателей грантов для поддержки малого бизнеса и первым вошел в число победителей.
Об этом пишет в своей статье для издания "Факты" Егор Крушилин.
Максимальный размер помощи, который можно получить по данной программе, — 500 тысяч гривен. При этом половину суммы выделяет областной бюджет, а половину — местная территориальная громада или районная власть из местного бюджета. Победили те участники, чьи проекты имеют инновационную составляющую (созданы с использованием передовых технологий и нацелены на производство продукции по мировым стандартам качества), а также социальную — благодаря им будут созданы рабочие места.
*Первого донецкого "куркуля" Артема Бутова поздравляет с победой секретарь конкурсной комиссии Ирина Дудуляк
Программа "Украинский донецкий "куркуль" была представлена на коллегии Донецкой облгосадминистрации в городе Краматорске еще в апреле. Презентуя ее, глава военно-гражданской администрации региона Павел Жебривский отметил: "Я специально выбрал слово "куркуль" — оно дразнящее… Но оно цепляет — это нормальный маркетинговый ход… Будем стимулировать людей, у которых есть идеи, которые имеют желание и видение, как их реализовать, но не имеют стартового капитала. Советская власть уничтожала хозяев, а украинская их будет возрождать и лелеять. Потому что частный предприниматель, независимый хозяин — это основа мощного демократического общества".
— Рад, что деньги на развитие собственного бизнеса первым получил очень достойный человек — Артем Бутов, — сказал Павел Жебривский, поздравляя победителя конкурса. — Когда рашисты посягнули на нашу землю и свободу, Артем с оружием в руках стал у них на пути. Сейчас он тоже борется — уже с разрухой в головах и бедностью, которую приносит эта разруха. Свои силы и энергию в мирной гражданской жизни Артем решил направить на открытие птицефермы. Он уже работает сам и даст работу своим односельчанам. Верю: из него выйдет настоящий украинский донецкий "куркуль" — зажиточный, справедливый, свободный и самодостаточный. В ближайшее время подписываем еще двенадцать договоров с победителями. В добрый путь, украинские донецкие "куркули"!
Победители получат гранты на создание нового предприятия, а также дополнительно могут взять кредит, проценты по которому им компенсируют за счет данной программы, рассказали в конкурсной комиссии.
Первому донецкому "куркулю" Артему Бутову в несколько траншей перечислят средства на приобретение оборудования. В сельскохозяйственном бизнесе Артем не новичок: у него уже есть собственная зарегистрированная торговая марка "Дробишевські курчата". На предприятии работает он и еще двое помощников.
"Мы выращиваем птицу в соответствии с международными стандартами", — говорит Артем
— Я буду развивать новое направление бизнеса на базе своей птицефермы в селе Дробышево Лиманского района Донечтины, — рассказывает Артем Бутов. — С помощью финансирования, полученного по проекту, планирую поставлять людям на стол две с половиной тысячи голов птицы каждые два месяца. А за счет проекта я с двумя побратимами, один из которых уже тоже получил "звание" "куркуля" и, соответственно, финансирование, намерены создать кооператив. В планах кооператива — открытие забойного цеха, переработка, упаковка и заморозка нашей мясной продукции, которая будет сертифицирована по европейской системе пищевой безопасности "НАССР".
Достичь международных стандартов качества продукции Артему удалось благодаря инновационному способу выращивания птицы: на своей ферме он использует биоферментативную подстилку.
— Такая подстилка перерабатывает продукты жизнедеятельности кур, поглощая запах, — объясняет Артем. — На моей птицеферме пахнет хвоей. Точно так же, как в лесу, на краю которого находится арендованное помещение фермы. В мясе птицы, выращенной на моей ферме, в 18 (!) раз меньше аммиака, чем у других производителей, выращивающих кур по старым технологиям.
Артем мечтает найти инвестора, которого заинтересуют его бизнес-планы, или выиграть грант для того, чтобы выкупить арендованное помещение в собственность. И на данном этапе уже разрабатывает стратегию для безотходного производства.
— Построим с побратимами теплицу, для которой отходы птицефермы станут отличным удобрением, — делится собеседник. — Сможем выращивать там, например, зеленый лук, а затем будем перерабатывать его в своем цехе: вырастили, помыли, измельчили, подсушили и продали. Мы хотим организовать кооператив, чтобы каждый односельчанин имел возможность заработать деньги на собственном участке земли. Это, кстати, одно из условий подписанного соглашения: "куркуль" создает рабочие места путем самозанятости населения.
Для собеседника, который не только фермер-новатор, но еще и активист — глава местной общественной организации "Ділова Ліманщина", важно, что в его бизнес-проекте готовы участвовать многие вчерашние участники АТО, имеющие первоочередное право на получение земельных наделов.
— Местные власти пообещали, что выделят нам с побратимами наделы рядышком — это будет поле участников АТО, — говорит Артем. — Многие мои земляки и братья по оружию — фермеры. И земля плюс грантовые программы могут вывести нас на совершенно новый уровень хозяйствования и жизни в целом. Ведь если человек сдает свой надел в аренду, то получает одну-три тысячи гривен в год. А если он сам вырастит на земле продукцию — тот же чеснок или лук — и отдаст его в наш кооператив на переработку, то сможет заработать в десятки раз больше.
Артем уже сегодня составляет бизнес-план будущего кооператива, чтобы это предприятие приняло участие в следующем этапе программы для "куркулей" как юридическое лицо. А также намерен участвовать в международной программе USAID Agrochallenge.
— Это американская программа поддержки украинских фермеров, в рамках которой выделено 20 миллионов долларов для финансирования кооперативов по переработке сельхозпродукции, выращенной на нашей земле, — продолжает Артем. — Выгоднее не просто выращивать, а и перерабатывать свою продукцию — в частности сушить. На украинском рынке такого товара сегодня мало. Я также сотрудничаю с организацией продовольственной безопасности ООН (ФАО ООН), которая помогает фермерам постсоветских стран, используя современные технологии, производить продукцию, соответствующую требованиям безопасности и качества, которые предъявляют в Европе и США. Все задуманное нами производство будет сертифицировано в соответствии с этими стандартами.
Кстати, моя птицеферма называется демонстрационной — то есть это не просто производство, а проект, призванный показать начинающим фермерам ноу-хау: как нужно работать, чтобы получить возможность выйти со своей продукцией на европейский рынок.
Артем Бутов вместе со своими единомышленниками планирует поездки в Западную Украину и Европу. Дело в том, что программа для "куркулей" предусматривает стажировку начинающих бизнесменов в Европе, деловые поездки по обмену опытом в другие регионы Украины.
— Мы хотим перенять опыт у фермеров, которые уже работают по такому циклу: выращивают и перерабатывают овощи и фрукты, — рассказывает собеседник. — Сейчас определяем маршрут. Если большинство решит, что выгоднее выращивать чеснок, атошное поле будет "чесночным", и мы поедем туда, где этим уже занимаются. Если малину — поедем в "малинник". И привезем этот опыт тем, кто будет выращивать определенную культуру на своем земельном наделе, теплице для передачи в наш кооператив на переработку. Когда у каждого сельчанина появится заработок, возникнет основа для развития села.
Артем — генератор идей, которые в итоге вырастают в большие интересные проекты и даже становятся национальным достоянием. Это не преувеличение. В феврале нынешнего года "ФАКТЫ" писали о том, что документальный фильм "Школа № 3″, получивший Гран-при на 67-м Международном кинофестивале в Берлине, был снят Елизаветой Кострыкиной и Георгом Жено в городе Николаевка близ Славянска на Донетчине. Героями его, напомним, стали 13 подростков-старшеклассников. Чуть раньше кинорежиссер Лариса Артюгина сняла в Николаевке фильм "Богданово счастье" — о семилетнем ученике школы № 3, который вместе со своей мамой пережил разгар боевых действий на севере Донетчины.
А появились киношники и волонтеры в Николаевке с подачи Артема Бутова. "Снимая фильм „Как мы стали добровольцами“, я ездила на фронт, и там боец добровольческого батальона „Донбасс“ обратился ко мне с просьбой помочь отремонтировать его родную школу в Николаевке, которая пострадала во время боев", — рассказала "ФАКТАМ" кинорежиссер, инициатор волонтерского проекта "Новый Донбасс" Лариса Артюгина.
Этим бойцом был Артем. Его мама Людмила Викторовна Бутова преподает в школе № 3 украинский язык.
Ветеран АТО часто навещает свою родную восстановленную после войны школу в Николаевке
— Мы встретились с Ларисой Артюгиной под Попасной летом 2014-го, — вспоминает мой собеседник. — А в результате эта замечательная женщина создала не только фильм, а целое волонтерское движение, нашла грантовые проекты и восстановила школу в Николевке и еще три учебных заведения в Станично-Луганском районе: в Нижне-Теплом, Плотине и станице Кондрашовка. Кроме того, она организовала детскую киностудию в Киеве, на базе которой дети вынужденных переселенцев учатся сами снимать кино.
Артем ушел на фронт в апреле 2014-го. Получив травму, в августе того же года вернулся домой. Выиграл грант ООН, организовал птицеферму.
— До войны я брался за любую работу, потому что с заработками в наших краях туго, — говорит Артем. — А сейчас решил, что пора воплотить свою мечту — основать собственное дело. Нужно возрождать украинское село, которое способно кормить нашу державу и быть ее оплотом.
Егор Крушилин, "Факты"
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