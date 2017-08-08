ВЛАСТЕЛИН МОТОРНОЙ ЛОДКИ
Смешное обезьянничество украинского президента Порошенко привело к тому, что Владимир Путин совершил целую серию новых подвигов, в частности, разделся, оделся и полез в воду.
"Эксперт назвал полет Порошенко на МиГ-29 обезьянничеством на фоне развала страны", телеканал "Звезда", РФ:
"По словам военного эксперта, Порошенко пытается поднять свой уровень на мировой арене до образа достойного политика и президента, но все попытки тщетны. "Полет президента Украины на стареньком МиГ-29 – это жалкий контрафакт и такое смешное обезьянничанье. Но Петр Порошенко хочет быть похожим на всех достойных президентов. Конечно, это пиар, конечно, это обезьянничанье... Порошенко хотел, чтобы им гордились, но за ним потянулся гигантский хвост анекдотов", – добавил эксперт. Пользователи социальных сетей высмеяли кадры полета Порошенко на истребителе. Так, подписчики телеканала "Звезда" с иронией отметили, что... украинскому лидеру не дают покоя навыки российского президента Владимира Путина".
Давно известно, что навыки российского президента Владимира Путина не дают покоя вообще никому. Что бы ни сделал какой-нибудь президент, всякий раз выясняется, что это уже делал Владимир Путин, только гораздо лучше. Дошло уже до того, что председатель Китая Си Цзиньпин перестал укрывать по ночам свою жену, генерала Пэн Лиюань, потому что однажды на саммите АТЭС на нее накинул одеяло сам Путин, и сделал это так ловко, что с тех пор председатель Си чувствует себя жалким контрафактом, а подписчики телеканала "Звезда" зорко следят за тем, чтобы он больше не обезьянничал. После того, как Путин спустил на Меркель свою суку Конни, все уважающие себя президенты спускают друг на друга только кобельков, Трамп не здоровается с Меланией, потому что с ней уже здоровался Путин, по всему миру резко угас интерес к поиску амфор, целованию детей, надувным каблукам и премьерам-головастикам.
Однако когда речь заходит об украинских президентах-карателях, то получается сплошная повторуха-муха, серая бабуха; часто в своем низкопоклонстве перед Путиным они пытаются обезьянничать его поступки задним числом, - известно, к примеру, что нацист Ющенко увлекся рисованием задолго до того, как Владимир Владимирович изобразил "кошку, вид сзади". Сам князь Владимир Великий не гнушался обезьянничеством, устроившись княжить в Киеве за тысячу с лишним лет до того, как Путин открыл ему памятник в Москве с очевидным намеком, что Владимир Великий - это, собственно, он, Путин, и есть. Украина совершенно обезьянническим образом сокрала Крым до того, как его сокрала Россия, однако сейчас, в свете новых американских санкций, может выясниться, что на самом деле Крым в 2014 году тоже захватила Украина, переодетая Россией, чтобы подставить Москву перед мировым сообществом, а Гоблин Аксенов каждую ночь звонит Порошенко с отчетом о предпринятых им мерах по разжиганию русофобии.
На фоне столь глобального обезьянничества мелкие контрафактные провокации Порошенко, беспардонно паразитирующего на многочисленных навыках Путина, выглядят особенно смешно, но, в то же время, не следует недооценивать тот вред, который они наносят международной политике разрядки. Так, в свое время н емало смеху среди подписчиков телеканала " Звезда " вызвала жена Порошенко Марина, которую тот заставил вести по телевизору утреннюю гимнастику, пытаясь таким образом оголтело обезьянничать Алину Кабаеву. С одной стороны, всем было понятно, что былых высот гимнастической славы подружки Путина горе-Марине не достичь никогда, с другой, при нынешней хлебобулочной комплекции Алины, уже не факт, что она в состоянии так уж легко достать локтем до колена или самостоятельно перевернуться со спины на живот, и это обстоятельство не может не беспокоить Владимира Владимировича, особенно когда он просыпается утром на полу, снесенный с кровати сочным бедром, и осознает, что в это время где-то в несостоявшейся стране резвится на коврике перед телекамерами подвижная жена неудачливого соперника.
Потом Порошенко собезьянничал любимого путинского поэта Лермонтова М. Ю., намеренно вырвав из всего творческого контекста великого классика русофобские строчки про прощай, немытую Россию и страну рабов. Контрафакт был, конечно, лютый, и мало кто из российских чиновников отказал себе в сомнительном удовольствии выступить в защиту как самого Лермонтова, который, разумеется, на самом деле ничего подобного не писал, а просто призывал всех умереть в Бородино, как дядя, хоть недаром, хоть забесплатно, так и его главного русского любителя Путина, которого столь некстати угораздило ранее процитировать ту же самую строфу, тем самым ее окончательно легализовав и сделав легкой добычей нечистого на руку обезьянника. Сам Владимир Владимирович, не желая опускаться до примитивного уровня жалкого конкурента, молчал добрую неделю, а потом подписчики украинских сайтов с иронией отметили, что у российского президента "лопнул пердак", и Путин, отправившись на прямую линию с населением, добрых полчаса пытался что-нибудь ответно пошутить про Порошенко, но так и не продвинулся дальше голубого цвета мундиров и прочих сексуальных переживаний.
Окончательно раздухарившись в предчувствии скорого развала страны, Порошенко посягнул на святое - полетел на истребителе на месте второго пилота, являющегося для российского президента вторым по сакральности после Крыма: именно с первого предвыборного полета Путина на Су-27 в роли второго пилота в далеком марте 2000 года в России началась эпоха животной привлекательности дорогого Владимира Владимировича, который вплоть до того самого момента ошибочно воспринимался в России не иначе как неприятный карлик потертой внешности, похожий на чмо, непонятно откуда выкопанный старым алкоголиком. Разумеется, в отличие от Порошенко, Путин летел на истребителе не просто так, а постоянно брал на себя управление, крутил штопор, отстреливал тепловые ловушки прямо в голову пролетающим мимо фашистам и выходил в открытый космос в одном кимоно, а вся Россия свято верила в то, что всему этому его научили в КГБ, когда он работал завклубом в Дрездене и танцевал танго с розой во рту, как показывали в фильме "Правдивая ложь".
Потом Путин, поймав волну, делал много чего - входил в батискаф, засовывал голову в подводную лодку, переодевался за углом в форму различных родов войск и даже откручивал краник у пожарного самолета, но тот сакральный полет остался вечно жить в русских сердцах. Пока его не повторил гыгыкающий повторушник Порошенко и не оказалось, что для того, чтобы пролететь на истребителе с одного аэродрома на другой, вовсе не обязательно быть сверхмачо, иметь сто двадцать черных поясов и ездить голым на кобыле, да и вообще, что это за подвиг, если его может повторить такая жалкая, ничтожная личность, как алкоголик и тунеядец Порошенко.
Рассуждая так, можно далеко зайти. Ситуация требовала принятия кардинальных мер, так что Владимир Владимирович срочно отправился в Республику Тыву и быстро там разделся, для пущего контраста взяв к себе в напарники толстое Шойгу. Шойгу не умело ничего. На распространенном пресс-службой Кремля почти 50-минутном видео, рассказывающем о небывалых подвигах российского президента в южной Сибири, слышно, как Путин постоянно подтрунивает над криворукостью раскосого друга, - то он не туда забрасывает удочку, то не умеет сплавляться на квадроцикле, то блесну в жопу загнал: возможно, Путин представлял себе на месте Шойгу жалкого повторуху Порошенко, а может, на фоне опухшего момона министра так называемой обороны Путину приятнее было демонстрировать поклонницам свой элегантный сморщенный пуп.
Так или иначе, всем было очевидно, кто тут самый красивый и смелый, не зря дело дошло до того, что "Путин взял на себя управление моторной лодкой", да-да, целой моторной лодкой, разве же может живой человек управлять целой моторной лодкой, а еще Путин два часа гонялся за щукой с криком "Помогите!", но из-за слишком глубоко засунутой в рот трубки никто ничего не расслышал и не понял, кто на самом деле за кем гонялся, а между тем волна гнала морщинистое тело подводного охотника на глубину, и только глупое лицо неумело маячившего на берегу Шойгу придавало Путину сил, благодаря которым он и смог, наконец, "добиться своего", уткнувшись носом в мостик...
Бессмертный подвиг Владимира Путина в Республике Тыва стал новой вехой в славной истории России, могучим симметричным ответом Америке на новые санкции, дерзким вызовом мировым держимордам, крахом Трампа, позором контрафактного Порошенко. Ибо не стоит обезьянничать обезьяну, тем более если она берет на себя управление не только моторной лодкой.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
"..свой элегантный сморщенный пуп"
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2 часа, Карл. Старый лысый пердун, которому 63 года и который боиться каждого шороха.Я понимаю, кацап - это не нация а диагноз, но неужели там все настолько тупые, что поверят в этот бред?
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А Хуйло в рассвете сил завклубом в ГДР было. Вот и приходися подражать настоящим мужчинам и президентам.
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http://oleg-leusenko.livejournal.com/7591557.html
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Прыжок в вечность.
Минувшая неделя множеством своих тихих сигналов обозначила новые ориентиры для стран, относящихся к условной категории «назад в совок». Они находятся на разном расстоянии от цели, да и движутся к ней с различной скоростью, но сигналы выдают одного порядка.
Самая продвинутая, в плане приближения к совку, из нашей троицы - Венесуэла. Там совок уже почти наступил, по крайней мере - внешние атрибуты его уже проявляются достаточно четко. Главное - в магазинах кончилась еда. Это при том, что страна уверенно входит в десятку обладателей крупнейших запасов нефти и ее добычи. В общем, стартовые условия там весьма близки к Саудовской Аравии или Эмиратам. Нефти много, климат теплый, море - рядом, но какая разница в том, что уже построили и продолжают строить в Заливе, что слепили последователи бесноватого Уго!
То, что жрать уже нечего - половина беды. Всякое бывает, неурожай, например. Но страна в экваториальном поясе, расположенная даже не в пустыне, как та же Аравия, где нет проблем с водой, вполне может собирать 3-4 урожая в год и кормить половину Латинской Америки и хороший кусок Африки. Там даже нефть не нужна. Вторая половина беды - еды нет и не будет. Ее просто не откуда брать. То есть, страна уже вошла в полосу голода и выхода просто не предвидится. Это говорит о том, что страной правят кретины, место которым либо в психушке, либо в тюрьме. Но они уже упустили этот момент, ибо будут повешены на деревьях.
Это уже неизбежно потому, что власти Венесуэлы считают такое положение дел нормальным, а подлые граждане, которые протестуют против закручивания гаек и еще большей концентрации власти в руках откровенных идиотов, уже уверенно и ежедневно расстреливаются силами полиции и других военизированных отрядов. Ухудшение ситуации прямо указывает на неизбежность краха режима, а масса убитых демонстрантов делает падение этого режима в наиболее жестком варианте.
На выходных стали проявляться очертания этого краха. Местные источники сообщали о восстании одной из танковых бригад, вокруг расположения которой завязались ожесточенные бои. Уже к ночи, с мест пошли сообщения о том, что к восставшим танкистам примкнули еще три батальона. Насколько там ситуация развилась к утру - узнаем в течение дня. Тут важно то, что Венесуэла показывает идущим за нею России и Беларуси, их завтрашнюю судьбу.
И то сказать, еще недавно Россия хвасталась дерзновенными планами модернизации промышленности, фантастическими инфраструктурными проектами и даже планами освоения Луны и Марса, а сегодня об этих планах даже вспоминать опасно. Ведь никому даже в голову не придет задать Путину, на одном из многочисленных шоу «прямая линия», вполне безобидный вопрос: «когда планируется завершение автобана Санкт-Петербург - Анадырь?». Дело в том, что Путин сам анонсировал эту стройку и по его личным обещаниям она должна была давно закончиться. Но за такой вопрос можно уйти в мордовские лагеря лет на десять, ибо за лайки и покемоны уже садят на 3-5 лет.
Посему, сейчас в РФ стараются не вспоминать об амбициозных проектах, и сам Путин задает верхнюю планку проблем, подлежащих публичному обсуждению. Например - о ловле щук в итальянском гидрокостюме. Вот это - одна из самых обсуждаемых новостей, которая будоражит россиян, ведь о том, что вокруг одни враги- все прекрасно знают уже лет 10-15. Поэтому, чиновники, рангом пониже, всерьез продвигают инновации, способные преобразить Россию и вывести ее на новый уровень. Далее, мы приведем выдержку из одного такого предложения. Оно не настолько глобально, чтобы выйти на уровень ловли щук, но тем не менее - тиражируется российскими СМИ как вполне актуальное.
«Депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров намерен в ближайшее время направить на рассмотрение российского правительства инициативу о возобновлении массового возврата стеклотары в стране, сообщает RT.
В основе идеи - введение залоговой стоимости стеклянной тары и установка автоматов для приема пустых бутылок в супермаркетах.
«Залоговая стоимость - это фиксированная цена на тару, которая указывается на бутылке или банке и гарантированно возвращается потребителю после сдачи. Это будет стимулировать людей сдавать бутылки», - считает парламентарий.
По его мнению, реализация этой идеи будет способствовать созданию новых рабочих мест и сокращению наносимого окружающей среде ущерба».
Новость опубликована в одном из центральных изданий - МК в рубрике «Правительство РФ». Правда, некоторые деятели еще рассказывают о том, что РФ заложит 6 авианосцев, но говорит это с опаской, прислушиваясь к вою серен и высматривая силуэты санитаров, пробивающихся через толпу журналистов.
Минск тоже не пасет задних и даже иногда выходит на глобальные проблемы. Лукашенко уже привычно дает разносы своим чиновникам за недостаточные уровни надоев с килограмма зяби, но в этот раз его поперло. Он заявил, что Беларусь нуждается в срочном и решительном повышении численности населения. Исполнительные белорусы сейчас отчаянно пытаются понять, что именно хотел сказать их президент, ибо выполнить приказ надо, но при этом не хочется надолго сесть в тюрьму, за его исполнение.
В общем, вся эта веселая публика, громыхая оружием и сверкая отборным абсурдом, друг за другом бежит на свалку истории, при этом отмечая, что движутся они своим путем и никто их не сможет обогнать. Глядя на это, хочется им пожелать попутного ветра, и чтобы никто не отвлек их от нужного дела.http://defence-line.org/2017/08/o-liderax-pomojki/
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Вглядитесь в эти радостные лица!
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1. В Евпатории молокозавод "Крымка" закрылся практически сразу после начала российской оккупации. Его продукция была отменного качества - особенно йогурты и масло. Посмотрите, как завод и его территория выглядят сегодня https://twitter.com/KrimRt/status/894451499736158208 (фото). Бывший молокозавод был частью предприятия "Крыммолоко", которое имело огромное количество коровников на Крыме. Оккупанты всё это уничтожили и закрыли, выгнав людей на улицу. Добавлю, что Сакский молокозавод, который раньше выпускал очень хорошую продукцию, сейчас скатился до российского уровня и делает полный шлак.
2. Медведев заявил, что на Крыме производят РЕАЛЬНО ХОРОШИЕ ПРОДУКТЫ, и якобы будет их лоббировать на российском рынке. Напомните Медведеву, что все продукты производятся на украинском оборудовании, да и дерьмо мы никогда не жрали. Но с приходом оккупантов всё изменилось. Теперь крымские продукты с каждым годом оккупации становятся всё хуже и хуже https://twitter.com/CrimeaUA1/status/894476102802059264 (скрин).
3. В Ялте оккупанты сожгли очередные полтонны санкционного сыра производства Германии, Голландии, Украины, Франции, Дании, а также 50 кг колбас производства Харьковского мясокомбината. Негоже крымчанам питаться лучше, чем самим оккупантам http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/v-yalte-zhgut-sanktsyonnyj-syr-y-kolbasu.html
http://oleg-leusenko.livejournal.com/7593121.html
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Никогда не верьте, что русские раскаются. В этой войне. В десятке других. Во лжи. В геноциде украинцев, белорусов, в убийстве граждан Польши, Сирии, детей Беслана, Грузии, в терактах против самих русских.
Вы думаете они не осознают, что они делают? Ошибаетесь! Посмотрите на типичного представителя «русского мира», мать ихтамнета Агеева - ой, мне же сказали ихтамнет, мы верим….
Ложь! В каждом движении и слове. А ведь посылала, поддерживала, благословляла, получала от сына деньги за пролитую кровь, звонила ему в Украину.
Вот это типичное поведение российского обывателя.
Они знают все, оправдывают все и никогда, поверьте, никогда не раскаются в содеянном, как бы мы, или кто-то другой не приперли их к стенке доказательствами.
Гаага?! Не смешите! Они отлично сыграют в трагикомедию, а Путин в ящик!
Культ личности и всё такое. Еще и жалеть их будут! Пострадавшая нация.
Докажут психологическое воздействие на них, 25-й кадр и, призовут к эмпатии.
Русские любят эмпатию. Любят, когда они такие все белые, пушистые и защитники-освободители. Даже там, где в их защите и освобождении не нуждались.
Посудите сами. Русские возбудили Донбасс. Речовки там, лозунги, маркеры, обещания. Да, Донбасс повелся на пропаганду «русского мира», но речь сейчас не о его жителях, нет! Русские дали «народному ополчению Донбасса», оружие и ввели войска, прикрывшись местными недоумками, создав нужную для мира картинку «гражданской войны».
Но эту «гражданскую войну» они втюхивают нам и европейцам, сами же собирают деньги на уничтожение Украины, посылают туда своих сыновей, открыто заявляют по телевидению о захватнических планах, пылают шовинизмом и расизмом, радуются привезенному с Донбасса холодильнику и стиралке, использованному унитазу и шифоновому платочку, снятому с покойницы. Добровольцы России на Донбасс, им собирают деньги и помощь. Атаман Всевеликого войска Донского Козицин объявляет мобилизацию и призыв и открыто появляется на Донбассе. Русские кричат - любо!
В Ростове проходят съезды черносотенцев и власовцев перед поездкой на Донбасс, это показывают раша-СМИ! Наши им врежут, на Берлин, на Киев, - комментирует Россия.
Донбасс утюжат русскими танками и «Градами», Донбасс без работы, без воды, разбит и сломлен. И тогда русские, наслаждаясь собственной красивой картинкой эмпатии, везут на Донбасс гумконвой из просроченных лекарств и тушенки.
А потом с телекамерами, красивая и нарядная, к сиротам Донбасса приезжает доктор Лиза Глинка, и увозит детей на Россию. Из Украины. Без консула. Без документов.
Я об этом пишу много, так как болит. Так болит родным домом, и даже заблудшими людьми, впитавшими пропаганду, землей, растерзанной и пропитанной кровью украинцев.
И русские, либерасты, либералы, мышебратья, пацифисты и другие навальные не задают вопросы ни себе, ни своей стране:
- до появления нас эти дети не были сиротами
- как сложилась их судьба на России
- где эти дети
- почему об их судьбе не рассказывают наши раша-СМИ.
Но либерастам и либералам, русским друзьям Украины и другим мышебратьям это уже и не интересно. Главное, картинка. Правильная картинка миру - мы спасли!
Кого и от кого, это банально и тривиально, это портит красивую заставку своей эмпичной гениальности, поэтому русские не заморачиваются на выводах, логике и чужой, выпитой ими судьбе.
О работе «доктора Смерть» Лизы Глинки и начавшейся в ОРДиЛО компании по усыновлению детей-сирот, проживающих на оккупированных территориях гражданами РФ, мы писали.
Реакции «ноль». Ни один русский либерал не забил тревогу и не обратился к своим властям за разъяснением и вопросами, поднятыми в статье. А ведь меня читают достаточно много россиян. Но пока дальше лозунгов «не обстреливайте нашу Горловку», «уберите свои войска из независимого Донбасса», «признайте народ Донбасса» и «давайте мириться» русские не пошли. Не тот ракурс.
И вот новое «дело» «правильных» русских «защитников» уничтоженных ими территорий. «Организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» вывезла из Донецка на лечение в Москву 7 детей. Самому младшему ребенку всего 6 месяцев, самому старшему - 13 лет. Пациенты страдают от серьезных офтальмологических, нейрохирургических и онкологических заболеваний. К сожалению, медики ДНР и ЛНР не обладают необходимым медицинским оборудованием и лекарствами, которые необходимы для лечения таких детей. Об этом сообщила сотрудник организации и руководитель программы помощи детям. Отправка детей была запланирована на понедельник 31 июля. Однако по техническим причинам поездку на сутки пришлось отложить. Как сообщают в вышеуказанной организации, Лиза Глинка за время своей деятельности вывезла из оккупированной части Украины более 500 детей». Судьба их до сих пор неизвестна.
Можно было бы не волноваться. Хорошее же дело, вывозить детей на лечение, да еще и с такими диагнозами, правда? Если бы одна не стыковка.
В ОРДиЛО запущена, разрекламирована и работает гуманитарная программа «Воссоединение народов Донбасса». Мы писали о ней.
Как и о том, сколько денег выделяют русские пропагандисты на одурачивание «донбасситов».
Так вот, исходя из пропагандистских материалов и заявленной в программе расходной части, в ОРДиЛО приглашают жителей «оккупированных Украиной территорий» для лечения онкозаболеваний абсолютно бесплатно. Авторы и рекламисты гуманитарной программы «Воссоединение народов Донбасса» утверждают, что уровень медицины в ОРДиЛО достиг европейского и даже израильского.
Как же так? Людей из «нищей и оккупированной украми Украины» зовут бесплатно лечиться и оперироваться в ОРДиЛО, а здесь медики ДНР и ЛНР не обладают необходимым медицинским оборудованием и лекарствами, которые необходимы для лечения таких детей».
Ну, то, что пропагандисты отчаянно врут, это уже понятно всем здравомыслящим людям, кроме самого «народа Донбасса», но это, в принципе, его дело. Вернемся к детям, вывезенным на РФ, как больным, так и здоровым, как вывезенным в 2014 году, так и вывезенным сейчас, как сиротам, онкобольным, так и усыновленным, и удочеренным.
К сожалению, вопросами вывезенных на РФ из оккупированной зоны не занимается ни Уполномоченный по правам детей при Президенте Украины, ни Министерство оккупированных территорий. Хотя, здесь - таки ремарка, оно ничем не занимается, ведь Луганская и Донецкая область в тех районах, которые не подконтрольны Украине, до сих пор не признаны оккупированными. Но это же наши дети или уже нет?
Тогда задам последний вопрос, вернее, два, чтобы построить хоть какую-то логическую цепочку:
1. Россияне не лечат бесплатно своих граждан, почему же они так заботятся об онкобольных детях Донбасса?
2. Могут ли русские испытывать новые медпрепараты на детях Донбасса в экспериментальных, так сказать целях? Это называется «клинические испытания».
В 2014 году на России была свернута Федеральная программа по совершенствованию онкологической помощи.
В настоящее время проведение клинических исследований новых медпрепаратов, в том числе на детях, регламентируется Федеральным законом РФ «О лекарственных средствах», где сказано: «проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения с участием в качестве пациентов детей допускается только с согласия в письменной форме их родителей, усыновителей. Дети могут рассматриваться в качестве потенциальных пациентов такого исследования, только если его проведение необходимо для укрепления здоровья детей или профилактики инфекционных заболеваний в детском возрасте либо если целью такого исследования является получение данных о наилучшей дозировке лекарственного препарата для лечения детей. В этих случаях такому исследованию должно предшествовать клиническое исследование лекарственного препарата для медицинского применения на совершеннолетних гражданах, за исключением случаев, если исследуемый лекарственный препарат для медицинского применения предназначен исключительно для использования несовершеннолетними гражданами.
Вы думаете одурманенные пропагандой жители Донбасса не дадут такие разрешения? Или будут читать подсунутые им «сопроводительные» бумаги? А сироты? Ведь «опекунство» так же выдается террористическими формированиями, любому. И эти «документы» признаются на РФ.
Мы имеем дело с нелюдями. Мы имеем дело с чем-то нереальным и не поддающимся осознанию. Это просто Россия. Это просто россияне. Новый фашизм, который мы вправе называть рашизмом. Страна киднеппер. Страна - международный террорист!
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Олена Степова, Другой Взгляд
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Криатиффчеги в армии раисси
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В частности, собак.
Городские пейзажи вполне нормальные, натюрморты. Портреты - крайне слабо.
А вот котов не рисовал вообще. Слабак.
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В 1912-1913 годах Черчилль с энтузиазмом брал уроки пилотирования, совершая до десяти вылетов в сутки. Летал он и на дирижаблях. Потом он восторженно говорил жене: «Это удивительное транспортное средство. Им так легко управлять, что мне даже в течение целого часа разрешили побыть первым пилотом»
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Рычу от восторга!
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