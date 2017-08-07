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 КАК УКРАИНСКИЕ РАКЕТЧИКИ УНИЧТОЖИЛИ ИЗ ЗАСАДЫ "УРАЛ" 4-Й БРИГАДЫ ВС РФ: РАССКАЗ РОССИЙСКОГО НАЕМНИКА С ПОЗЫВНЫМ НОРМАН

Засада на "Урал" в районе поселка Фрунзе 29 апреля, организованная воинами ВС Украины, может быть признана образцом грамотного проведения поисково-ударной операции с применением ПТРК на фронте. В том районе действовали подразделения 93-й бригады и 8-го полка спецназа. Атака на "Урал" - работа одного из них.

Скрытное выдвижение на коммуникации в тыл опорного пункта противника, тщательное наблюдение, выявление порядка организации боевой службы, высокоточное применение старого противотанкового ракетного комплекса "Метис", скрытый отход с места боя, который противник снова не сумел обнаружить и помешать, – в общем, это профессиональная работа, достойная самых высоких наград.

Российский наемник с позывным Норман, который также пишет пропагандистские тексты под псевдонимом Бьорн Высокий, в апреле 2017 года приехал в Луганск из Петербурга с целью принять участие в боевых действиях на стороне российских войск в составе 4-й бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе. Норман с 2014-го принимал участие в войне. Однако первый же выезд на фронт в 2017-м Нормана не обрадовал – наемник попал в засаду, мастерски организованную воинами 8-го полка спецназа ВС Украины.

Наемник расписал целую повесть о своей поездке. Мы публикуем его текст с сокращениями, чтобы убрать саморекламу, бахвальство и пропаганду, и оставить только фрагменты, которые показывают непосредственно обстоятельства засады и организации противника. Любопытно, что выжившие наемники провели даже разбор боя, и сделали несколько интересных выводов:

Как украинские ракетчики уничтожили из засады Урал 4-й бригады ВС РФ: рассказ российского наемника с позывным Норман 01

Фото уничтоженного "Урала" сделанное Норманом

"Утро 29 апреля 2017 года радовало ярким солнцем и бездонно-синим небом. В пене цветущих садов земля Донбасса была поистине прекрасна.
Грузовик тряхнуло на очередном ухабе, загрохотала сваленная тут и там поклажа, кто-то из бойцов беззлобно ругнулся, а я сам покрепче ухватился за край оконного проема в правом борту кунга, через который обозревал окрестные пейзажи. Машина шла медленно. Поселок Донецкий с базой батальона давно остался позади. Мы ехали по проселочной дороге параллельно Бахмутскому шоссе (трасса Р66 из Луганска в Бахмут. – Ю.Б.), служащему здесь линией фронта, куда-то в сторону Фрунзе и 31 блокпоста (поселок Фрунзе вблизи Первомайска и трассы Р-66, там же рядом опорный пункт "31-й блокпост", за который шли бои в 2014-15 годах – Ю.Б.), но наша цель лежала ближе.
Рядом со мной, на лавке устроился молчаливый санинструктор с позывным 242 (российский наемник Александр Симонов, родился 25 июня 1975 года; из Москвы, участник войны в Чечне, с 2014 года воюет в составе российских войск на Донбассе, уничтожен 5 июня 2017 года, через месяц после описанных в рассказе событий, подразделениями 93-й механизированной бригады ВС Украины в бою близ села Желобок. – Ю.Б.).

Как украинские ракетчики уничтожили из засады Урал 4-й бригады ВС РФ: рассказ российского наемника с позывным Норман 02

Грузовик, натужно ревя мотором, начал взбираться на крутой склон.
- Полтинник, Полтинник! Это Мороз, - вышел по рации в эфир лейтенант (командир роты 4-й бригады 2 корпуса РФ на Донбассе. – Ю.Б.), - мы на подходе. Встречайте.

Диверсанты из 8-го полка спецназа ВСУ сидели в засаде уже третьи сутки (предположение противника об организации засады воинами 8-го полка спецназ близко к реальности. – Ю.Б.). Местечко было удобное: заросшая лесом ложбина не просматривалась с опорного пункта противника. Конечно, здесь были мины, но диверсанты заранее подготовили удобную "дорожку" для скрытного проникновения и отхода. Операция готовилась не один день. Расписание, маршрут, способ доставки смены "сепаров", прибывающих на ротацию, разведали заранее. С месяц тому назад в этих самых местах разведка ВСУ нарвалась на москальских "спецов", отошла, потеряв двух своих (этот фрагмент показывает, что Норман не владеет информацией о ВСУ и выдумал это фрагмент позднее, для приукрашивания ситуации, поскольку 8-й полк спецназа в 2017 году потерял павшими двух героев – Алексея Ищука и Василия Лаврыся, но это произошло только спустя два месяца после описанных событий, 24 июня. – Ю.Б.). Теперь пришла пора сквитаться.

Как украинские ракетчики уничтожили из засады Урал 4-й бригады ВС РФ: рассказ российского наемника с позывным Норман 03
Транспорт засекли еще на противоположном краю узкой долины, выждали, когда грузовик с высоким кунгом взберется почти на самую вершину высокого склона и стрелок, сидевший за станком противотанкового ракетного комплекса "Метис – М1", нажал на спуск. При удачном попадании, подбитая машина покатится по крутизне и станет для "сепаров" братской могилой. Однако выстрела не произошло. Матерясь сквозь зубы, бойцы проворно заменили давший осечку снаряд на новый, вытащенный из защитного тубуса. Всего у них при себе было две ракеты. Машина уже преодолела склон и теперь медленно катила по ровной как стол местности, направляясь к расположенному на возвышенности "опорнику".

Вторая ракета сработала как надо. Сорвавшись с направляющей, она алой звездочкой устремилась к цели, до которой было километра полтора. Свежий боковой ветерок чуть отклонил ее, но оператор был опытен и умело подправил траекторию. Через миг она настигла грузовик, окутав его огненным облаком взрыва. Снаряд ударил в самый центр кузова, и раскаленная кумулятивная струя наискосок пронзила кунг.

- Эй, Малыш, - подал голос Фикса, - а тебе лет-то сколько?
- Мне девятнадцать скоро, – ответил Малыш, сидевший в левом дальнем углу, возле самой кабины.
- О как! – не унимался Фикса. – Так тебя мама за молоком послала, а ты на войну сбежал?
Рассмеяться мы не успели. Сверкнула вспышка, на меня швырнуло чье-то тело, по животу стегнуло горячим. Воздух мгновенно наполнился едким дымом. "Кто-то гранату взорвал?" - мелькнула в голове дикая мысль.
- Прыгаем! – Закричал Двести Сорок Второй, устремляясь к распахнутой взрывом двери и "рыбкой" нырнул в проем.
За ним выскочил еще кто-то из бойцов. "Надо прыгать", - решил я и устремился к выходу, но ноги подгибались, а перед глазами мельтешили черные точки, сквозь которые я смутно видел выезжающую из - под колес дорогу. Машина продолжала движение! Сил для прыжка не было и я, упав на колени, просто перевалился вниз. Рухнул на скрещенные перед лицом руки, и несколько мгновений лежал в колее, переводя дух. Затем поднял голову: передо мной так же распластались в колее Двести Сорок Второй и Стас. Фикса с залитым кровью лицом сидел на земле и стрелял из автомата куда-то в лежащую слева "зеленку". Дав пару неприцельных очередей, опустил ствол.
Машина проехала метров тридцать и встала. Из распахнутых дверей кунга валил дым и бессильно свешивалась чья-то рука. Командир и водитель выскочили из кабины, поспешно занимая позиции, еще не понимая толком, откуда именно исходит опасность. А мы разом рванули к машине.

Видно я успел раньше других, потому, что первым ухватился за свисающую наружу руку и плечевой ремень разгрузки. Сбоку кто-то подсобил, и мы вытащили раненного наружу. Я тут же поволок его в сторону от машины, стараясь, чтобы кузов оказался между нами и "зеленкой". Раненный выл сквозь зубы, с его правого плеча до самого локтя было сорвано все мясо. Оставшиеся ломти плоти запеклись и сквозь них жутко белели кости. Кто же это? Бен? Перемазанное кровью и сажей лицо неузнаваемо, но это его насквозь неуставной камуфлированный "бомбер". Надо наложить жгут на плечо… Надо… Поддерживая раненого в полу сидячем положении я, дрожащими пальцами, полез в поясную аптечку, но тут подскочивший Двести Сорок Второй ловко перетянул у плеча пострадавшую конечность и одним движением всадил в тело раненного шприц-тюбик. Санинструктор был собран и деловит, явно ни на миг не потеряв присутствия духа. Он работал, и в этом сейчас была вся его жизнь.
Я кинулся обратно к грузовику. Возле него суетился Фикса. Наружу, крутясь, вылетела пылающая бензопила. Затем выскочил Стас.

Вместе с Фиксой они вытащили еще кого-то. Тут из кунга вырвался шар огня. Горючее! Там была горючка для пилы! В тот же миг кузов начал содрогаться от частых ударов. По нам бил снайпер. Видимо он находился слишком далеко, чтобы вести прицельный огонь, стреляя фактически, на удачу, но в саму машину попадал. А изнутри доносились вопли. "Ааааа..ааааа!!!" - исходил кто-то в смертной тоске.
Вот гадство!

- Нахожусь под огнем! Имею потери! Срочно пришлите поддержку! Срочно б…ь!!! – орал в рацию командир.
Фикса опрокинул канистру с водой, сбивая бушевавшее у входа пламя. Затем рванул в задымленное нутро машины.
- Принимай! – раздался его крик почти сразу.
Он волок кого-то по полу, а тот, продолжая кричать, тянул вперед руки, вернее одну руку и окровавленную культю. Хватая за протянутую ладонь со скрюченными пальцами, я встретился глазами с раненным: ничего в них не было, кроме боли.
- Держись, Седой!
Я потянул его на себя, перехватил за ворот куртки и выволок наружу. Стас подхватил, помог опустить на землю. Тут же подскочил Двести Сорок Второй, начав обрабатывать Седому руку. А Фикса все шуровал внутри, подавая нам или просто выкидывая оружие и всяческое снаряжение. Среди прочего мой ранец и тлеющий с краю броник.
- Все! – Крикнул он, наконец, выскочив наружу среди клубов дыма. – Живых там больше нет. Отходим! Сейчас БК рванет!

Снайпер, к счастью, больше не стрелял. Внутри кунга трещало пламя. Я заглянул туда и, при свете разгорающегося пожара, увидел картину, которую мне уже не забыть: в левом дальнем углу, широко раскинув ноги, лежало тело, и лиловый узел кишок выпирал из - под съехавшего вверх бронежилета. Этот узел поднимался и опадал, а вокруг трепетали языки огня, лизавшие тело со всех сторон. Малыш еще дышал и, при этом, горел…. Я не слышал, что мне кричали. Какой-то отстраненный голос в сознании произнес: "Он все равно мертв", но я и его не слушал. Неведомая сила забросила меня внутрь, и попытайся я ей противостоять- у меня ничего бы не вышло. Разгрузка Малыша, битком набитая боеприпасами, уже вовсю горела, но я все равно схватился за плечевые ремни, не обращая внимания на ожоги, и потянул, разворачивая свою страшную ношу спиной к выходу. Ручной пулемет, так и висевший у него на шее, за что-то зацепился. Я рванул, вложив в это весь свой не маленький вес и оставшиеся силы, потащил, задыхаясь в дыму, тело, казавшееся невероятно тяжелым. "Ты здесь не сгоришь! Не сгоришь!" - билось в голове.
- Прыгай! – Кричали мне снаружи. – Скорее!
И я прыгнул.
Когда Малыша опустили на землю, он уже не дышал. Одежду на нем потушили. Пламя внутри кунга полыхало вовсю. Внезапно, взревел двигатель грузовика. Машина качнулась и покатила по дороге, встав метров через сто. Водитель спешил отогнать ставший смертельно опасным транспорт прочь от раненых.

"Зеленка" молчала. Она тянулась влево, уходя в распадок от подножья возвышенности на которой, метрах в трехстах, виднелись какие-то приземистые строения, вероятно, блиндажи того самого "Полтинника", на который мы ехали. Выстрелов со стороны неприятеля больше не было. Скорее всего, украинская ДРГ уже начала отход. До вражеских позиций отсюда, наверное, и полукилометра не будет.
В машине начали с грохотом рваться боеприпасы. Пламя полностью охватило грузовик, и густой столб черного дыма поднялся к небу. Женя, водитель, упал рядом со мной.
- Ну что?
- Ничего не видать. Вон там, вроде, блестит стекло, но оно уже давно блестит и не шевелится вообще.
Женя, прищурившись, какое-то время всматривался в "зеленку". Потом заключил:
- Ушли они. Отстрелялись и ушли.
- Наверное. – Согласился я. Затем осторожно задрал полу куртки и майку: на животе слева алело входное отверстие, величиной с десятикопеечную монету. Крови почти не видно. Я и раньше чувствовал, что ранен, но обращать на это внимания времени не было. Двигаться могу и ладно. Но если нет крови, значит она, скорее всего, идет внутрь.
- Паршиво, – замечает Женя.
- Ничего. Справлюсь.
- Ты слышишь? "Броня" идет…
- Не слышу ни хрена.
- Да я отвечаю!
Я напряг слух и точно, сквозь бьющееся стекло, продолжающее звенеть в моих контуженных ушах, пробился рев мотора. Вскоре показалась БМПшка, мчащая по полю со стороны "Полтинника".
- Пасем сектор, - говорю я, - ничего еще не кончилось.
Когда пришел транспорт для нашей эвакуации я даже не заметил. Не услышал, а смотрел в другую сторону.
- Норман, быстрее, уходим!
Это кричит командир. Он бежит к тентованному "Уралу" из которого нам кто-то машет рукой. Раненных, убитых и все барахло уже погрузили. Неподалеку от горящего грузовика стоит боевая машина пехоты, грозно уставив на лес ствол пушки. Мы с Женей тоже спешим к транспорту. Я подбегаю к кузову последним. Щелкаю предохранителем и закидываю туда пулемет. Борт уже поднят. Я хватаюсь за него руками и, в этот момент, грузовик трогается. Повисаю, подтягиваясь на руках: сил перебросить тело внутрь почему-то не хватает. Меня затаскивают, ухватив за плечи, и я грохаюсь прямо на сваленное в кучу оружие. Твою ж мать! Вот и сходили на "боевые".

И вновь грузовик скачет на ухабах, но это уже другой грузовик. В нем битком людей, целых и покалеченных. На другой стороне долины к нам в кузов запрыгнуло с брони БТРа двое автоматчиков. Видимо, получили приказ сопроводить машину с ранеными до Кировска. Бросая последний взгляд но то место, с которого мы уехали, увидел группу солдат, деловито направляющихся в лощину под прикрытием БМП: пехота шла на прочесывание. "Вряд ли кого достанут: по нам работали явно не новички", - подумалось мне.
Мысль о том, что враг, скорее всего, уйдет безнаказанным волновала меня в тот момент больше, чем то, что я сижу на ногах у мертвеца с накрытым обгоревшей курткой лицом, - просто не нашлось другого места.

В Кировске нас в больницу не приняли: им и так сейчас надо было заниматься "тяжелыми" ранеными. В полутемном тамбуре приемного покоя на меня зашикала какая-то бабка, выскочившая в коридор со шваброй и ведром.
- Норман, ты в крови стоишь. Отойди. – Сказал кто-то сзади.
Я, оторопело, глянул под ноги. Весь тамбур был залит кровью. Не забрызган, а именно залит, ровным слоем, и в этой луже плавал чей-то камуфлированный капюшон от куртки. Я поспешно попятился на улицу. Берцы оставили на сером бетоне алые рубчатые отпечатки (по различным сообщениям в соцсетях от противника, в уничтоженном 8-м полком "Урале" было убито и ранено 6 наемников, минимум двое из их уничтожено, включая российского военнослужащего, командира роты 4-й бригады лейтенанта Мороза, родом из Самары. – Ю.Б.).

"На побеленной стене белые халаты. На войне – как на войне: миг до медсанбата". Эта строчка из Розенбаума пришла на ум в тот момент, когда меня, на каталке, завозили в отделение реанимации. Пробуждение после наркоза было ужасным: я, словно ёжик из анекдота, забыл, как дышать. Захрипел, пытаясь добыть воздуха. Дернулся: руки оказались крепко пристегнуты к операционному столу. "Как обидно, после всего этого, взять и тупо задохнуться", - мелькнуло у меня в голове. Хирург, заметив неладное, склонился надо мной.

Как украинские ракетчики уничтожили из засады Урал 4-й бригады ВС РФ: рассказ российского наемника с позывным Норман 04

- Дыши. - Произнес он низким, каким-то гипнотическим голосом, глядя в мои вытаращенные глаза. – Вдооох- выыыдох. Вдооох-выыдох…
И, о чудо, мне удалось вдохнуть! И выдохнуть. В горле саднило, но это чепуха: жизнь налаживалась…
- Осколок вынули? – просипел я, наконец.
- Вынули, вынули. И из лица тоже. А тот, что подмышкой, остался. Сам выйдет: ни к чему резать.
В реанимации кроме меня лежал еще один человек. Им оказался совсем молодой, светловолосый парень с бледным, обескровленным лицом. Едва я устроился на слишком короткой для меня койке, он заговорил свистящим полушепотом: видимо, громче у него не получалось
- Привет, ты откуда?
- "Призрак", стрелковая рота, - ответил я, верно поняв смысл вопроса. Мой голос тоже звучал еле-еле.
- А… Случилось что?
- Засада…на Бахмутке. С ПТУРА попали в машину. С тобой что?
- С миномета…под Екатериновкой. Вчера. (село Катериновка Попаснянского района Луганской области. – Ю.Б.)
Странный у нас получался разговор: мы оба были накачаны обезболивающими по самые брови, балансировали на грани реальности, то и дело вырубаясь. Говорили, еле ворочая языками, когда видели, что собеседник пришел в себя.

Соседа звали Рома и он был из 6-го казачьего полка. Накануне на их позициях случился бой. Началось все перестрелкой с подобравшейся к самым позициям казаков группой ВСУшников, затем подключилась артиллерия. Рому ранило осколками разорвавшейся поблизости мины, которые попали во внутреннюю сторону бедра и в мошонку. Ранение тяжелое и очень болезненное.
- "Аппарат"-то хоть будет работать? – спросил я.
- Врачи обещают… - неопределенно ответил Рома. Похоже, он хотел в это верить, но не слишком получалось.

Доктор велел мне побольше спать и ушел, а я погрузился в какое-то полузабытье, из которого меня вывело появление Кардана и военного медика Ромы Хауса.

Рома плюхается на соседнюю койку, сейчас пустующую, и его прорывает. Видимо, у человека конкретно наболело: по его словам выходит, что начальная медицинская подготовка в войсках поставлена из рук вон плохо, а средств, для оказания помощи на поле боя, не хватает или их просто нет.
- У тебя сколько перевязочных пакетов с собой было? Один? А нужно два минимум. Что ваш санинструктор людям колол? "Промедол"? Правильно, потому, что ничего другого нет. А "промедол", между прочим, действует слишком медленно: потому и мрут люди от шока. Есть специальная химия, современная, но в войсках, у обычного санинструктора, не говорю уж про солдат, ты ее не увидишь, потому, что она на основе наркотиков. Я тебе говорю: 70% людей, которые умерли в госпиталях, можно было бы спасти, если правильно оказать первую помощь, но ее не умеют или не могут оказать. Я когда только пришел, пытался наладить обучение. Мне знаешь что сказали? Мне сказали: "успокойся". Вот так вот. Давно прошу меня на фронт отправить обычным санинструктором: я там жизни смогу спасать, хоть кому-то.

Пока что компанию мне составлял телефон, но разговоры выходили слишком дорогими и поэтому я писал СМС. Господи, никогда не писал их в таком количестве! Большинство знакомых, включая начальство на работе, получили следующий текст: "Попали в засаду под Бахмуткой. Ранен в живот. Вернусь через неделю".

Как оказалось, сделал это я весьма своевременно: какая-то гнида, то ли из приемного покоя больницы, то ли из регистратуры, слила данные по раненным укропским интернетным "активистам". Там были имена, фамилии и диагнозы по Роме, Денису, Жене, еще паре бойцов, ну и по мне. В ЛНР не имеется специальных военных госпиталей. Все лечатся в обычных гражданских больницах, так что нет ничего странного в утечке информации: эти данные даже не секретные, а просто "для служебного пользования".

Лестница, вестибюль, дверь… в лицо мне ударил теплый, душистый ветер. Солнечные лучи пробивались сквозь зелень тополей, играя узором на асфальте, и в воздухе носился первый пух. На лавочке в тени деревьев сидели Денис Фикса, Женя и какой-то незнакомый парень с заключенной в шину ногой.
- Мишаня! Давай к нам!
Я усаживаюсь рядом с ними, довольно щурясь на солнце. Мне необыкновенно хорошо и легко на душе: небо голубое, трава зеленая, друзья, определенно, идут на поправку и я тоже…чего еще надо?
Незнакомый парень рассказывал о бое под Екатериновкой, что случился 28 апреля.
- Он меня с сотни метров снял. Не пойму, почему не завалил. Видимо, когда по кустам шел, у него планка прицела сбилась, вот и не попал точно, а пуля прямо сквозь колено прошла.
Парень показывает на голом колене, торчащем из крепящих шину бинтов, две круглые отметины от входного и выходного отверстия.
- Странно, что тебе всю чашечку не разнесло.
- Да он, видно, бронебойными стрелял, вот и проткнуло, как иголкой.
- Ну, а ты?
- А я на спину упал и с подствольника в него!
- Попал?
- Вроде как да. Убил или нет, не знаю: они своих унесли.
(28 апреля ВС Украины в районе села Катериновка Попаснянского района Луганской области никаких потерь погибшими не понесли. – Ю.Б.)



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От боя под Екатериновкой перешли к обсуждению засады, в которую нам не посчастливилось попасть. Обмозговав произошедшее не нашли в действиях украинских диверсантов изъяна: все было сделано грамотно, и максимально безопасно для напавшей группы.
-Непонятно только, почему их минометы молчали. – Заметил Женя. – Если б они нас на том поле накрыли: хана. Связи что ли у "диверсов" с "артой" не было? Или просто уйти торопились?
- Да, - отозвался я, - можно было мин накидать, даже просто ориентируясь по столбу дыма от нашей машины. Я бы так и сделал.
Мужики соглашаются с тем, что ехать всем в кузове прямо на опорный пункт было ошибкой, которая поставила нашу группу под удар.
- Шли бы пешком, - рассуждал Женя, - так они б еще подумали, стрелять или не стрелять. Допустим, подбили бы сам грузовик, и что? Группа бы сразу огрызнулась и пошла на прочесывание. У нас пулемет был и "снайперка". Еще неизвестно, чем бы для них все это кончилось.
- Да они бы тогда просто себя обнаруживать не стали, и все, - роняет Фикса.
- Тогда какого …… мы в грузовике перлись на самый передок? – задаю я вопрос, мучавший меня последние дни.
- Да потому, - Фикса почти кричит, - что зае…лись все! Людей нет ни фига, ходим на позиции то через сутки, а то и каждый день, а там лопатами махать и бревна тягать. Просто, реально, уже сил нет никаких.
Мимо проходит Рома: видно, врачи тоже велели ему гулять. Он идет медленно, широко расставляя ноги и почти не сгибая их в коленях. Минуя скамейку, улыбается и кивает нам.
- У него раны гнить начали, - говорит кто-то, когда Рома удаляется на достаточное расстояние, - прикинь, яйца гниют. Только женился мужик и тут такое… Представьте себя на его месте.
- Нет, - говорю я, внутренне содрогаясь, - даже представлять не хочу.
Вечером приехали Добрый и Фокстрот. Им нужно было забрать из морга останки Мороза: ему предстоял далекий путь в родной Тольятти. Заодно зашли ко мне. Ротный сел у изголовья, а комбат на койке, напротив.
- Мы в тот же вечер пошли на высоту, и попали под миномет: хохлы беспилотник подняли. – Рассказал Добрый. - Но ушли без потерь. Машину потом смогли вытащить, только сгорела она вся…
- Как же так с нами вышло?
- Если бы только с вами… Людей мало, не получается толком территорию контролировать.
- А мины?
- Все было заминировано, да толку-то? Мины надо охранять, иначе "диверсы" их снимают. И саперов у нас сейчас не хватает. Погибли саперы, - ты знаешь.
Комбат мрачно качает головой.
- Тут куда ни кинь: всюду клин. Против нас два полных батальона и высоты им край нужны. По сути, сейчас мы ведем бои "за домик лесника", а крови льется больше, чем под Дебальцево. Но это неспроста: высоты на Бахмутке, - стратегически важная позиция.
- Ну да, - киваю я, вспоминая карту, - если их займут, то и Кировск не удержать.
- Да что там Кировск, - машет рукой комбат, - с "Полтинника" Алчевск видать. Все простреливается: и Кировск, и Брянка, и Стаханов. Если нас оттеснят, то очень плохо будет. Нам подкрепление нужно, как воздух.
- Набрать бы россиян человек полста, - мечтательно тянет Фокстрот.
- Выходит, нападение на нас было не случайным? Они передний край прощупывают?
- Они его давно…прощупывают. – Соглашается ротный. - Готовят что-то.

(Ротный оказался пророком: 7 июня, проведя накануне разведку боем, ВСУ, при поддержке артиллерии и бронетехники, предприняли наступление на поселок Желобок. Бойцы "Призрака" совместно с подошедшим подкреплением из 4й бригады отразили 5 атак, в конечном итоге отбросив противника (рассказы про "5 атак" - это очередная фантазия Нормана, который на месте боя не находился. – Ю.Б.). Однако, накала противостояния эта неудача ВСУ не снизила. Так, 4 июля группа диверсантов из того же 8го полка провела удачную операцию в тылу 4й бригады, захватив в плен четверых солдат. Еще двое отказались сдаваться и погибли в неравном бою (операция проведена совместно с бойцами 93-й механизированной бригады. – Ю.Б.). Два дня спустя, ночью, они же попытались просочиться через боевые порядки 6го Казачьего полка, но умылись кровью. ДРГ было обнаружено и попало под шквальный пулеметный огонь, потеряв, судя по многочисленным пятнам крови и следам волочения несколько человек раненными и убитыми (6 июля на луганском направлении под селом Крымским погиб один военнослужащий – Роман Нетеса, военнослужащий-водитель 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады, в результате огня снайпера, но он не принимал участия в каких-либо разведпоисках. – Ю.Б.)).

…Мысли лезли в голову все больше не веселые:
Два года "минской хитроплановщины", показухи с бесконечными липовыми "перемириями", "режимами тишины" и намеренного вытеснения из армии людей, желающих сражаться, а не просто получать довольствие и брать "под козырек" сильно снизили боевой дух войска. Да, бойцы держат позиции, они дерутся и будут драться дальше, потому, что другого выхода у них, собственно, нет, но вот инициативность, без которой немыслима победа, у них основательно купировали. Потому ДРГ противника и ведут себя так нагло.
Да, я понимаю проблемы батальона с саперами, но черт побери, в условиях подобной войны саперы решают очень многое и жизненно необходимы армии. Мало ли хороших специалистов, которые могли бы организовать обучение? Создайте школу, две, десять. Предложите людям, которые в них пойдут, повышенный оклад, наконец. Это, понятно, упрек не Доброму, а скорее бригаде и корпусу. Поговорив с бойцами я, с удивлением, обнаружил, что знаю о минных заграждениях больше чем люди, год – полтора безвылазно просидевшие на передовой. Нам, в свое время, прочитали перед отправкой очень неплохой, хоть и краткий, курс, провели ознакомительные полевые занятия. У мужиков ничего подобного не было, а ведь безграмотность в основах подобных вопросов автоматически означает потери. То же и с полевой медициной.
Да, армия ЛНР много тренируется, выезжает на полигоны, военные лихо десантируются с идущей в наступление "брони", разворачиваясь перед фронтом "условного противника". Все строго по уставу и очень круто! Есть что показать различным военным инспекциям. А как насчет менее зрелищных, но куда более нужных в таком вот вялотекущем противостоянии военных дисциплин? К примеру, тактики малых групп на пересеченной местности, топографии, связи, контрснайперских действий в подразделениях уровня взвода или даже отделения в обороне, той же медицины, основ маскировки? На войне выживает тот, кто постоянно учится.

Вероятно, что-то из этого я проговорил вслух, потому что мне, вдруг, ответил мой сосед по палате, здоровенный хмурый мужик с бритым наголо черепом и лицом, заклеенным пластырем.
- А не все хотят учиться, - сказал он. – С тех пор, как в армию стали зарплатчиков набирать, с этим туго. Учеба ведь как бы тоже работа, а лишнего работать кто захочет? Не поверишь, но до смешного доходит: я, к примеру, пулеметчик, причем хороший, и меня часто разным взводам в усиление придают, так что я всяких повидал. Есть нормальные, а есть вообще никакие. Я раз уходил с передка и оставил на позициях свой пулемет, на сутки. Ночью кипеш случился, так из него даже никто не выстрелил: палили из автоматиков своих. Ну, ты понимаешь, какая сила в ночном бою пулемет, а его не использовали. Когда я спросил, почему, они мне знаешь что ответили? "А мы не хотели его потом чистить". Б…! Тут вопрос их жизни, а они за то, как откосить от работы думают. Я им говорю: "Вы дебилы? Я бы сам его почистил, только воюйте".

О боях под селом Желобок против 93-й механизированной бригады ВСУ глазами противника читайте тут.

Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"

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шоб вы сдохли все побыстрее. Слава украинским солдатам.
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- "Аппарат"-то хоть будет работать? - спросил я.
- Врачи обещают… - неопределенно ответил Рома. Похоже, он хотел в это верить, но не слишком получалось. Источник: https://censor.net.ua/r450721
..... ржал как конь, это хорошо что такое *овно не оставит после себя потомство
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были бы люди так от таких историй задумались бы ради чего это все, но ведь нелюдь, манкурты, москальское отродье, задумавшее не своими достижениями жить, быкуя, где не сеяли пожиная, нехай догорают, ничего лучше этого впереди их все равно не ждет
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Арифметичний спецназ ЗСУ провів операцію віднімання: 242-42=200.
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Мда-с. Партизаны-читай ДРГ НКВД в войну устривали засады на целые колонны оккупантов.
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ага, в основном в савецких фильмах
в которых один бравый савецкий вояка пачками ложил фрицев, а толпа фрицев выпустив целую обойму- даже ни к кого не попала
в реальности- больше под откос поезда пускали
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Нет другого способа их изгнать с нашей земли, кроме как убивать их в таких количествах, чтобы выжившие передали свой ужас другим, потенциальным добровольцам. Нет, к сожалению. Нынешние московиты - такие существа, что понимают только насилие. И чем более брутально насилие в отношении них, тем более покладистыми они становятся.
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НА ПЕРЕГНОЙ ВЫРОДКОВ КАЦАПОВ-ФАШИСТОВ СО СРАСЕИ-ИЗГОЙКИ
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за что боролись, выродки, на то и напоролись.!! Вы ж на нашу землю за этим припёрлись.?!!!. Вот и получили..То, что заслуживаете. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Є безліч рушіїв чуття, тому
У доконечній самоті останній,
Коли життя порине у пітьму,
Ми і від себе звільненими станем,
І духом в музиці небес розтанем,
В гармонії правічних істин грою.
І легендарна Цезаря постава
Враз нагадає іншого героя,
Бо смерть прикрасить всіх тим, що позбавить зброї..................................
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