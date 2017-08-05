 ПАМЯТИ СЕРГЕЯ СЕНЧЕВА - НАСТОЯЩЕГО ОФИЦЕРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Сергей родился в 1973 году в Донецке в военной семье, где любимым фильмом были "Офицеры" и профессия - "Родину защищать". Смыслом его жизни была армия, и как бы не было тяжело там служить, другой карьеры он не мыслил. Интеллектуальный и волевой офицер, он был образцом для всех сослуживцев. Закончил Свердловское суворовское училище, получил два высших образования - Донецкое высшее военно-политическое училище и Одесский национальный университет по специальности "Психология". Не употреблял алкоголь и не курил, постоянно занимался спортом и боевой подготовкой. Чтобы получить позитивные отзывы о Сенчеве, не надо ходить в отдел кадров - о нем рассказывают солдаты, которые с ним служили.Кропивницкий стал местом его службы и жизни. Он поступил на службу в 50-й учебный центр спецназа, был заместителем по воспитательной работе в батальоне знаменитого украинского и советского спецназовца Юрия Олефиренко. Затем центр переформировали в 3-й полк спецназ. Сергей перед войной стал заместителем командира по воспитательной работе, подполковником, он не хотел уходить в гражданскую жизнь. На полевых выходах заместитель командира полка Сенчев жил на земле вместе с бойцами, под открытым небом - высокая должность не изменила в нем спецназовский дух. В 2013-м 3-й полк был признан лучшей частью ВСУ.У Сенчева начало войны не вызвало никаких колебаний: он сам и вся его семья сохранили верность Украине - и подполковник сделал все возможное для эффективной защиты страны.С самого начала войны подразделения полка показали высокий уровень боеготовности, уже с марта группы начали выполнять боевые задачи на границе с РФ.Подполковник Сенчев всегда находился с передовыми подразделениями, никогда не упускал возможности лично вступить в бой, показать пример своим бойцам.Старший офицер, заместитель командира полка - с таким статусом он не посылал людей в бой, он вел за собой в бой. И солдаты как об одном из главных впечатлений войны говорят о подполковнике, который шел с ними вперед, причем Сергей не раз брал с собой пулемет, вел бой как пулеметчик, подвергая себя опасности. Но те, кто был с ним, - не отступали.Подполковник Сенчев принимал участие в боях под Славянском и Краматорском, в боях за Донецкий аэропорт, в боях на границе в секторе "Д". 28 июля командование АТО объявило, что нашими войсками взята стратегически важная высота Саур-Могила. Это было неправдой - один из генералов решил выдать желаемое за действительное. На вершине горы оставался противник, их позиции не зачистили. Без контроля над Саур-Могилой проводить дальнейшие операции на границе и спасти наши окруженные части было трудно, ведь противник с этого пункта осуществлял корректировку огня российской артиллерии. На вершине находилось небольшое подразделение наемников, но благодаря наличию артиллерийской и минометной поддержки противник заранее наводил огонь по нашим подразделениям, которые пытались подняться на высоту. Спланировать правильную атаку не получалось. С 28 июля неоднократно предпринимались плохо скоординированные атаки, которые противник отражал благодаря открытым путям сообщения с оккупированным Снежным, переброске подкреплений и корректировке артиллерии. 3 августа была сформирована смешанная боевая группа из состава 51-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад, отряда добровольцев отдельной роты разведки Генштаба и 3-го полка спецназ. Эта группа пошла в очередную атаку - и снова вступила в бой с неподавленной обороной противника на вершине и плотным артиллерийско-минометным обстрелом противника. Это война, и задача должна быть выполнена, времени на рассуждения и страхи нет...Отец Сенчева вспоминает: "В ночь с 3 на 4 августа 2014 года я уже собирался спать, и вдруг почти в полночь раздался телефонный звонок. Звонит Сергей: "Батя, мы сейчас возле Саур–Могилы, штурмуем ее". Я удивился: "Так передали, что она уже наша!" — "Да нет, батя, поторопились сказать, что она наша. А сейчас кинули на ее взятие спецназ".Заместитель командира полка, подполковник Сергей Сенчев 4 августа повел в лобовую атаку горстку спецназовцев как простую пехоту. И люди шли за ним не по приказу, а потому что он был сам одним из лучших воинов среди них - и ему верили. Сенчев знал, что огневая поддержка не организована, что нет артподготовки, знал, но пошел, потому что в этот момент начиналась операция по прорыву наших окруженных подразделений в секторе "Д" - и надо было взять высоту.Сергей Сенчев погиб в этой атаке под сильным обстрелом. Это один из редких примеров, когда офицер такого ранга и должности погиб в пехотной атаке на врага в этой войне. Подполковник получил два пулевых и множество осколочных ранений. Он был единственным погибшим у 3-го полка в тот день, ни один его солдат не погиб. Атака захлебнулась - но он погиб не зря.Несмотря на все обстрелы и потери в новой атаке 7 августа Саур-Могилу взяли. Все-таки сделали это, и в результате было спасено много жизней украинских воинов. Но за эти сотни спасенных людей были отданы драгоценные жизни нескольких украинских героев, о которых должен знать каждый украинец.Жизнь Сергея, на мой взгляд, это образец поведения офицера по воспитательной работе, и мне кажется, подготовку психологов и воспитателей в войсках надо вести по тому же высокому образцу и по тому же примеру, как это делал Сергей Сенчев.Светлая память.