 "Я ВИДЕЛ, КАК ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВОЕВАЛ, ПРЕВРАЩАЕТСЯ В БОМЖА НЕ ОТТОГО, ЧТО ОН ПЬЕТ. ПРОСТО БЕЗРАБОТНЫЙ", - РАССКАЗЫ ВЕТЕРАНОВ АТО О ПРОБЛЕМАХ ТРУДОУСТРОЙСТВА ПОСЛЕ ДЕМБЕЛЯ

***Сегодня наряду с разными проблемами социализации атошников, вернувшихся домой, достаточно остро стоит вопрос возвращения этих людей на работу или трудоустройства по новой. В центре практической помощи военным "Axios" журналист "Цензор. НЕТ " пообщалась с тремя воевавшими на востоке Украины мужчинами и о их фронтовой жизни, и о поиске работы в Киеве. Все трое смогли устроиться в самом центре. Теперь для них работа – это одновременно помощь тем, кто, как и они сами, прошел войну.С момента открытия центра "Ахіos" осенью 16-го года в него обратились более 600 людей. Специалисты провели более 1300 психологических и 250 юридических консультаций, трудоустроили 120 людей, 135 человек отправили на разные специализированные курсы.

Я ПОНЯЛ, ЧТО ЗНАЧИТ ФРАЗА "РАБОТА МОЕЙ МЕЧТЫ" – ЭТО ПРО ТО, ЧТО Я ДЕЛАЮ СЕЙЧАС - ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ



Винничанин Олег Бегеба прошел Майдан, после чего его попросили уйти с должности HR-специалиста (специалист по подбору персонала, - ред.) на одном из заводов в Кривом Роге. Осенью 14-го года друг позвал Олега воевать в "Правый сектор". Как вспоминает Олег, одна из первых операций была достаточно непростой – выводить из окружения в районе Иловайска бойцов 72 бригады."Поскольку бригада была рассредоточена, то кого-то мы вывели, а кого-то нет. А их уже почти там зажали, но мы нашли, как пробраться туда на БТРе и БРДМе, плюс маскировались под сепаратистов – поехали с флагом "ДНР". Нас даже свои успели обстрелять, потому что не знали, что это украинские бойцы. Это был первый опыт, где я от обстрела ощутил страх, как никогда в жизни – холодок такой внутри. В тот момент думал: "Елки-моталки, а вдруг все же прибьют сейчас?"Самым запоминающимся Олег считает время, проведенное в "Правом секторе". Весной 15-го года, когда ПС разделился на две части, Олег перешел в 93-ю бригаду."Конец 14-го года и начало 15-го – это такой период, что то мы сепаров лупили, то они нас. Был момент, когда нас начали оттуда выбивать регулярные российские части. Наши боеприпасы уже закончились, а для ВСУ их еще не подвезли. Работал враг грамотно. Мы выходили на двух ВСУшных БТРах, на 131-ом ЗИЛе и "Урале". Но нас очень красиво вычислили, наверное, сработал их беспилотник – в нескольких километрах от города нас накрыли САУшки. Сразу попало в один из БТРов, и ребят всех там положило. "Уралу" тоже была хана. И вот тогда для меня достаточно жестким моментом было то, что парней приходилось собирать кусками: руки, ноги, кишки вкладывать назад. И делаешь ты это все под обстрелом, но знаешь, что если не поможешь, то человек может погибнуть. А потом смотришь на себя - весь в крови, липкий. Я по образованию психолог и знаю, что в такие моменты в человеке происходит какой-то надлом – он эмоционально грубеет.Правда, весной 15-го года, когда я был еще в ПС, мы снова поддали сепарам. Зашло около взвода наших хлопцев. Поддержала нас 128 танковая бригада, они начали бомбить, а мы в средине наводить кипиш. И тогда изнутри фактически, чисто на кураже захватили 4 БРДМа, 2 БТРА, одну БМП и 4 ЗУшки".Несмотря на разочарование, сейчас бывший командир состоит в резерве, и готов, если понадобится, снова идти воевать. Помимо этого Олег - член винницкой общественной организации, которая курирует направление самообороны региона.По возвращении домой атошник столкнулся с тем, что в сфере, в которой он работал до войны, найти вакансию в его случае достаточно сложно."Я понял, что моя востребованность как профессионала минимальна. Ходил на собеседования. У меня довольно таки неплохое резюме, но не складывалось. Работу я искал 4 месяца. В основном, мне говорили, что мы подумаем – и не перезванивали. А если указывал, что атошник, то вообще глухо. Бытует же такое мнение, что если вернулся с востока, значит, у тебя с головой ненормально. Но в принципе психотерапия тем, кто пришел оттуда, нужна. У меня тоже были проблемы - внутренняя агрессия по отношению ко всему мирскому. Мне помогло, что все эти 4 месяца я был в селе у родителей, под Винницей, они меня очень поддержали. И плюс дел в селе осенью немало - это реабилитировало. А еще главное - новости не смотреть, чтобы не раздражаться."Когда я таки занял должность НR-а здесь, понял, что значит фраза "Работа моей мечты" – это про то, что я делаю сейчас, потому что я кроме своих обязанностей, помогаю людям. Мне не нравится, в какой ситуации сейчас страна и я хочу любым способом вносить свой вклад в то, чтоб это исправить. Бывает, к нам приходят люди иногда и говорят, что я хочу полностью поменять все в своей жизни. И вот мы ищем, как это сделать, в этом процессе участвуют психологи. Мы подбираем курсы, такие, чтоб нравились, а потом видим результат, когда нам говорят: "Мужики, спасибо". А еще есть много суицидальных случаев, и даже из таких удавалось вытягивать – опять благодарили со словами, что если бы не помогли, то, наверное, повесились бы, потому что уже практически лезли в петлю. После такого у меня сразу есть понимание, что я чем-то правильным занимаюсь в этом мире."

Я ДОХОДИВ ДО ЯКОГОСЬ ТАКОГО ВІДЧАЮ, ЩО ВЗАГАЛІ НЕЯСНО БУЛО, КУДИ ПРОСУВАТИСЬ ДАЛІ. АЛЕ ГОВОРИВ СОБІ, ЩО ТИ Ж БУВ ТАМ, НА СХОДІ, БАЧИВ ЯК ГИНУТЬ ЛЮДИ, ТОМУ ТРЕБА ЙТИ ВПЕРЕД – І ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ

"Фотографія – моє постійне захоплення. А в гарячих точках за допомогою камери ти закриваєш внутрішній діалог зі страхом", - розповідає Олесь Кромпляс – керівник відділу з маркетингу центрі "Axios".До Майдану Олесь працював в області "Лакшері " (Сегмент ринку товарів роскоші та послуг клас у люкс-преміум, - ред.) Робив презентації парфумів, косметики. Але в зв’язку з напруженою ситуацією в країні, втратив роботу. На Майдані, як один з тих, хто був у перших рядах, активно знімав події, потім його роботи увійшли в добірку найкращих. Розповідає, що коли зрозумів, що цінність того, що він робить, для cуспільства досить немала, йому захотілося продовжити цю справу, а саме знімати події, які розгорталися в країні. Але перша ж поїздка у Крим – закінчилася полоном, у якому Олесь пробув 4 доби."Коли почалися "угоди", я вирішив поїхати познімати в ДАП. Від спілки журналістів отримав певні документи, які дозволяли мені фотографувати там, відпросився в "Азові" - оформив собі відрядження і поїхав в аеропорт. В мене завжди окрім амуніції було 2 камери з собою. Я постійно знімаю. Знав би я, що якісь події стануть історичними, знімав би більше, але по-перше, я цього не знав, а по-друге, в мене були прямі обов’язки.Заїхали ми в ДАП у жовтні, привезли різні гостинці. Нам видали автомати. Там був такий медик з 95-ї бригади Айболіт, нам сказали, що якщо буде якийсь капець, то ваша функція допомагати лікарю, а так – ми в резервній групі.Я пробув в ДАПі тиждень. І загалом то нагадувало комп’ютерну гру. То осколки поряд пролетять, то відійдеш з місця, як неподалік диверсант вистрілить з мухи. І наші хлопці там, як на мене, були професіонали. Ти живеш в усьому цьому і розумієш, що якщо буде серйозна атака, то будуть втрати. Бо це не в полі. Там було відчуття, що ти зажатий, тобто повернутись з аеропорту живим було шансів 50 на 50. Але я ніколи не шкодував, що туди поїхав."Після ДАПу Олесь перевівся в полк "Миротворець", але розумів, що йому цікаво продовжувати їздити знімати. За його словами, він самостійно відправився у Дебальцево, але через поломку в камері усі плівки, що привіз звідти, були зіпсовані. Навесні 15-го року як військовий документаліст хлопець їздив до "Азова" в Широкіно. Фото, відібрані з матеріалів, що відзняв Олесь і під час служби в "Азові", і в ДАПі, брали участь у різних виставках. Але потім, коли хлопець повернувся додому, зрозумів, що треба шукати якусь постійну роботу."Спочатку я знайшов роботу в одного з виробників бронезахисту, але через те, що попит на ті речі спав, а відповідної ринкової реакції не відбулося, то, звичайно, справи пішли на спад - і я був вимушений залишити цю роботу. А потім пошук вакансій був важким і тривалим. Я намагався продовжувати їздити, щоб знімати, але тоді було певне затишшя в АТО, і незрозуміло, де і що відбувається. Загалом роботу я шукав з початку 16-го року - хотів повернутися в маркетинг. Резюме давав на різних мовах, бо знаю англійську, іспанську, і нижче середнього французьку Я шукав місце не нижче бренд-менеджера, маркетинг-директора невеликих компаній, але дарма.До осені 2016 року я вже був на повних нулях, і про якісь свої проекти не йшлося. Руки опустились. Пам’ятаю, я доходив до якогось такого відчаю, що взагалі неясно було, куди просуватись далі. Але говорив собі, що ти ж був там, на сході, бачив як гинуть люди, тому треба йти вперед – і все буде добре.Коли нарешті знайшов вакансію і влаштувався у центр, для мене було дуже важливим, що мої клієнти – це захисники України і члени їхніх родин. По суті, ми всі тут збираємось заради цих хлопців і їхніх потреб. І роботи у нас дійсно багато".

Я ПОМОГАЮ РЕБЯТАМ, ЧТО ВОЮЮТ. У МЕНЯ К НИМ ОГРОМНОЕ УВАЖЕНИЕ, ПОТОМУ ЧТО МЫ ТУТ, А ОНИ ТАМ ОСТАЛИСЬ



Начинавший воевать в добробате, а потом перешедший в 81-ю бригаду Олег Зубрицкий родом из России. По его словам, все детство провел в гарнизоне – сын военных, а уже срочку служил в Украине, здесь женился и остался жить. Перед войной имел свой бизнес, работал на некоторые партии, в том числе и "регионы", про что говорит спокойно и честно, мол, нечего греха таить – до всех этих событий как-то надо было жить. А воевать пошел из-за молодежи, детей, да и потому что "нельзя было дать какому-то сброду без ценностей забрать нашу землю"."Я служил и в Водяном, и Зайцево, и ДАПе. По должности был главным сержантом роты, но мы все воевали – это ведь передовая. И ребята у нас очень многие были молодцы, как говорится, не без уродов, но в основном – отличные люди. Когда батальон расформировался, меня на контракт не взяли, там не надо прямолинейных людей, как оказалось. Рот открывать нельзя. Так что если и есть разочарования, то в командовании, хотя были и руководители, как по мне, замечательные, такие, как комбриги в 93 и в 81 бригадах.""Я искал что-то вроде помощника руководителя, мне эта работа была интересна, и я умел такое делать: быть референтом - заменять кучу людей, но все такие ниши уже были заняты.Когда Олегу посоветовали обратиться в центр, вспоминает, что ему было стыдно занимать чье-то место, ведь кому-то оно могло быть нужнее. Но, тем не менее, он устроился на должность администратора."Я сюда пришел, а тут ребята тоже атошники. То есть среди своих работаю. Кроме того, что я тут что-то закупаю, чиню и так далее, я еще проверяю тех, кто к нам приходят, воевали ли они на самом деле или УБД просто так где-то получили, а то шарлатанов много. Хочется помогать только тем, кто действительно заслужил. Сейчас мне очень обидно за ребят из других стран, из той же России, Беларуси, Молдавии, которые сюда приехали защищать Украину, а сейчас никому не нужны - брошены на произвол. Я видел, как человек превращается в бомжа, не оттого, что он пьет. Нет. Просто безработный, у него российский паспорт, еще что-то – я смотрю на это все и делаю, что в моих силах, чтоб они не пропали. Помогаю и тем ребятам, что воюют. У меня к ним огромное уважение, потому что мы тут, а они там остались".