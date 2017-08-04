 ДЕРСКИЙ ЧОРТ, ГРОЗА ДЕСАНТНИКОВ

Первым забил тревогу мудрый, как колода, Николай Азаров - калужский шаман фейсбука, которому капустные кочерыжки ежедневно пророчат ужасный конец Украины вследствие изгнания самого успишного премьера всех времин и наридов. "Писле госпериворита деяльность американских биолаборатирий в Одессе, Виннице, Ужгироде, Днепропитривске, Львове, Хирькове, Киеве, Херсине, Терниполе стала стриго секритной, и суспельственности абсолитно ничего не звестно об их диятельности, - воскликнул Азаров. - Мижду тим, финансувание рабит цих биолаборатирий здейснюется почеми-то Минестирством оборины США. Беспокийство деяльностью цих биоцинтров США на нишей территирии обисливлено не тилько тим, что за пислидние гиды киличество биолигических инцидинтов "пташинных гриппов", "африканской чумы", "незразумелых вирусив" визрисло в ризы, но и тим, что провединные рисслидования по происхождинию "билого поришка" показило, что эти акты свизаны с войсково-биологичными центрами США, и изучинье состива циго поришка устиновило, что ин состоит из возбудетелей "симбирской язвы".
Придя к столь зловещему выводу, Бимба перевел свое исследование на русский язык и 1 августа опубликовал его в фейсбуке под красноречивым заголовком "Странная помощь" (в оригинале - "Стринная пимощь"). Сенсационная информация вызвала большой резонанс среди Николая Азарова, тем более что до сих пор украинский премьер никогда не ошибался с выводами: в частности, именно он нашел и обезвредил невидимую бимбу в киевском метро, спас Януковича от покушения разумного кабана, переодетого Шуфричем, увидев его истинное отражение в полотне лопаты, и даже однажды спиймал хамичка.
Предупреждение Николая Азарова удивительно совпало по времени с настораживающим открытием российского посольства в Великобритании, сделанным после того, как газета "The Sunday Times" извинилась за проявление антисемитизма в одном из своих материалов. Настораживающее открытие состояло в том, что издание в то же время не извинилось перед русскими за русофобию, а это значит, что англосаксонская военщина считает русских хуже евреев, не признает Руссокост, призывает возить русских людей в газенвагенах в крематорий, а также проводить на них бесчеловечные эксперименты. С одной стороны, ничего нового, но действительно настораживает. Особенно бесчеловечные эксперименты, и вот почему.
Как сообщает телеканал "Звезда", на днях учебное авиационное командование американских ВВС объявило тендер на закупку биологических материалов, извлеченных из русских людей, в частности, синовиальной оболочки и РНК, в которой содержится русский ген православия, самодержавия и народности. В неограниченных количествах принимаются также матки, зародыши, стволовые клетки ветеранов великой отечественной войны, спинной мозг членов Юнармии, печеночные пробы ополченцев Лугандона, тестикулы служителей церкви. За пару ягодиц патриарха Кирилла дают 15 баксов, за копыта Лаврова - 60 в случае полного комплекта и по 10 поштучно, за замороженную голову Медведева - 25 в спокойном состоянии и 50 - с мимикой его лица.
Примечательно, что биологические материалы президента Путина к покупке не заявлены: по некоторым сведениям, сакральные анализы Владимира Владимировича были в избытке получены ЦРУ из мальчика Никиты. Авиационное командование американских ВВС поместило биоматериалы Путина в пробирку, и из них через некоторое время ко всеобщему удивлению выросла силиконовая сиська небывалой красоты. Однако насладиться результатами своих трудов заокеанским докторам Менгеле не удалось, потому что сиська погналась за ними и по очереди всех передушила, после чего лаборатория была уничтожена с воздуха по соображениям национальной безопасности. С тех пор шутить с Путиным уже никто не решался.
Как бы там ни было, особая оговорка насчет того, что "правительство США не будет рассматривать образцы тканей из Украины", не оставляет пространства для двойных трактовок: очевидно, что американская военщина ведет активную разработку особого генетического оружия против русского народа. Делается это в рамках Руссокоста, замешанного на преступной расовой теории Меркель-Мэй-Макрона-Маккейна-Мориарти, а подрядчиками выступают секретные украинские лаборатории, финансируемые министерством обороны США. Первораскрыватель этого чудовищного мирового заговора Николай Азаров предполагает, что речь идет о выведении особых русофобских микроорганизмов - "кацапского гриппа", "водочной чумы", "лысой палочки Кобзона", да и, в конце концов, название "сибирская язва" тоже, небось, возникло не на пустом месте. Однако дальнейшие события показали, что мозговая лопата Николая Яновича скребет по поверхности, в то время как собака зарыта куда глубже.
На этой неделе всю Россию потряс вопиющий случай оголтелого нападения загадочного алкоголического хулигана на корреспондента НТВ, который вел прямой репортаж с массовых купаний русских десантников в честь их профессионального праздника. С первого же взгляда видно, что в этом происшествии неправдоподобно все. Во-первых, русские люди не пьют и не бьют других русских людей, особенно десантники, во-вторых, русские люди не матюкаются и не кричат "Моя страна, сука-бл#дь, Украину захватит", особенно десантники, в-третьих, все знают, что русские люди не собираются захватывать Украину, потому что их там нет, в-четвертых, избивший корреспондента фулюган в футболке "Оплот" был не десантник, "и ему еще повезло", что на него не набросились настоящие десантники, а то бы они ух!, но чёто, как обычно, очканули, и это обстоятельство говорит о многом.
Все слышали о недавней массовой драке в воинской части на Урале с участием более 150 военнослужащих, в ходе которой 14 человек были почиканы ножом, а остальные просто получили в бубен верхнего мира, но немногие знают, что все это сделал один человек, и кричал он при этом вот что: "Моя страна, сука-бл#дь, духовность, бл#дь, исус-хрыстос, биомать, "Матильду" прогони!" Неудивительно поэтому, что когда фулюган после зачистки уральского контингента приехал в Москву мочить десантуру, десантура попряталась от него в фонтан, и в итоге под раздачу попал неосмотрительно нахваливавший ее корреспондент НТВ.
Кто же был этот дерский чорт, гроза десантников? Оператор, работавший на месте происшествия, дает исчерпывающий ответ на этот вопрос. "Россия - это пи-пи-пи, вот, потому что она захватила мою страну", - близко к вырезанному цензурой тексту процитировал фулюгана оператор - и с глаз русских людей будто пелена спала. Не бактерии создавали в своих тайных лабораториях украинские каратели на деньги НАТО, не вирусы и не палочки, - они выращивали в пробирке отвратительного гомункула, созданного на основе русского генетического материала, вобравшего в себя все лучшие качества гражданина вставшей с колен России. Таким образом, вполне естественно, что, будучи заброшенной на территорию родной страны, эта мерзкая нацистская тварь почувствовала себя дома, немедленно нажралась, принялась мечтать о мировом господстве и бить все что шевелится.
Впервые за всю свою славную историю русские витязи встретили равного противника, и он, сука-бл#дь, тут же дал им в морду. Опять хохлы с пиндосами виноваты. Кто же еще?
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
6829 15
Ответить
Ответить
И не боится ЦРУ, что интересно))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Слово новое, но интуитивно понятное.
Ответить
Ответить
копыта лаврова достойно оценил...
Ответить
Ответить
Ответить
ин состоит из возбудетелей "симбирской язвы".
"...и РНК, в которой содержится русский ген православия, самодержавия и народности." РуССише швайне оказались вообще сбоку-припёку - их ген находится не в основном наборе дезоксирибонуклеиновой кислоты, а во вспомогательной рибонуклеиновой кислоте! РНК только в вирусах может заменять собою ДНК, т.е. служить носителем генетической информации вместо ДНК!!! Вывод: раССеянцы - это вирус!!! ;=)))
Ответить
Ответить
Жил и врал такой Никита,
Жрал говнище из корыта,
Славил рашку и хуйло,
НТВешное мурло.
Но, бывает, не везет:
Прямо в рожу дал "Оплот".
Праздник скрепный, будь здоров,
А Никита без зубов.
Ответить