 "ЗА ВЕРНОСТЬ ПРИСЯГЕ" ИЛИ ЗА УБИЙСТВО ОЛЕГА КУНИЦКОГО? ДЕЛО ГРУППЫ ОФИЦЕРОВ РАЗВЕДКИ ОК "ЗАПАД" И 8-ГО ПОЛКА СПЕЦНАЗ

Часть высшего военного командования открыто выступила против правоохранительных органов! Дело о гибели фермера из Луганской области Олега Куницкого в июне 2014-го обернулось грандиозным скандалом. "Цензор.НЕТ" провел расследование, чтобы выяснить позицию обвинения и защиты.
"Засудити за те, що не зламалися, не зрадили, вистояли!"
31 июля пресс-служба ОК "Запад" сделала сенсационное заявление, где обвинила Генеральную прокуратуру по сути в заказном характере дела против своих офицеров:
"За вірність присязі Українському народові – ЗА ГРАТИ!!!!
Народе України, закликаємо Тебе почути та підтримати тих, хто за першим покликом своєї душі грудьми став на захист Тебе та своєї держави.
Звернення офіцерів управління оперативного командування "Захід", тих хто першими стали на захист держави, є вимушеним кроком через створення в українському судочинстві негативних прецедентів щодо притягнення до кримінальної відповідальності військовослужбовців Збройних Сил України через їхню професійну діяльність.
Так, нещодавно підполковники ГОРБАЧОВ Олександр Олександрович та КОМОНОВ Олексій Олександрович були затримані з винесенням їм підозри у скоєнні злочину, також існує інформація щодо винесення підозри з подальшим затриманням полковника БЛІШУНА Юрія Володимировича.
З 2014 року вищезазначені офіцери чесно та сумлінно виконували завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України в зоні проведення Антитерористичної операції на території Луганської області.
За три роки війни було багато ротацій, проведених у зоні АТО, і увесь цей час, ризикуючи власним життям, офіцери боронили мир, потайки згадуючи про родини. Не могли, не мали морального права давати собі слабинку, адже виконували надскладні завдання в тилу противника.
І ось тепер, на четвертому році неоголошеної війни, офіцерів, чиї груди прикрашають бойові нагороди (підполковник ГОРБАЧОВ О.О. нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня; підполковник КОМОНОВ О.О. відзначений відомчими нагородами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України), підозрюють у скоєнні злочинів через їх дії, пов’язані зі службовою діяльністю, та намагаються засудити.... Засудити за те, що не зламалися, не зрадили, вистояли!!!! Люди, які призвали ворога на свою землю, звинувачують офіцерів ЗСУ в тому, що вони з честю та гідністю виконали свій службовий обов'язок.
Офіцери оперативного командування "Захід" вбачають у діях прокуратури переслідування бойових офіцерів Збройних Сил України через матеріальну зацікавленість і залучення фінансових ресурсів приватних осіб.
Президенте України – Верховний Головнокомандувачу Збройних сил України, офіцери управління оперативного командування "Захід" просять Вашого сприяння у забезпеченні чесних слідчих дій та неупередженого справедливого судочинства відносно військовослужбовців Збройних Сил України.
Зважаючи на те, що з 2014 року правоохоронні та судові органи на території Луганської області повністю себе дискредитували через власну неспроможність забезпечити дотримання прав і свобод громадян України та конституційного ладу в регіоні, і сьогодні, на наш погляд, не мають права розглядати справи, пов’язані з військовослужбовцями, які того ж 2014 року ціною власного життя зупинили вторгнення на територію України російських окупаційних військ.
Просимо Вас спільними зусиллями захистити офіцерів Збройних Сил України та не допустити безпідставного їх переслідування. Вимагаємо проведення відповідних заходів судочинства за місцем проживання (проходження служби) військовослужбовців оперативного командування "Захід", та сприяти скасуванню всіх висунутих проти них підозр".
Однако в этом заявлении не сказано, что на самом деле круг подозреваемых лиц более широкий, и ни слова не сказано главное – а в каких преступлениях подозревают военнослужащих, какие улики существуют?
ХОД СОБЫТИЙ, ПО МНЕНИЮ ОБВИНЕНИЯ
А теперь факты: всего по данному делу на данный момент, по информации "Цензор.НЕТ", задержано четверо:
Сергей Стрелец, 39-летний подполковник (на момент трагедии – майор). В 2014-м был начальником административной группы штаба Ривненского зонального отдела Военной службы правопорядка. Его подозревают в применении пыток к Куницкому и незаконном завладении его имуществом.
Иван Васюк, старший прапорщик Военной службы правопорядка. Ему объявлено подозрение по аналогичным статьям.
Сергей Онищук, майор, 35 лет. С 2015 года - начальник подготовки и спорта 3-го сводного отряда спецназначения военной части – полевой почты В4252 (8 полк специального назначения). Подозревается в нанесении телесных повреждений, которые привели к смерти, и неоказании медицинской помощи.
37-летний Александр Горбачев, подполковник, офицер управления разведки оперативного командования "Запад". Подозрения выдвинуты за присвоение имущества Куницкого.
Не предъявлено подозрение, по причине пребывания за границей двум лицам:
Юрий Блишун, полковник, бывший начальник управления разведки ОК "Запад", отстранен от должности в связи с расследованием дела
Ярослав Демедюк, бывший военнослужащий 8-го полка спецназа
Принимается решение об определении процессуального статуса:
Александр Бондарчук, подполковник 8-го полка спецназа
Предъявлено подозрение по другому делу:
Алексей Комонов, подполковник, офицер управления разведки ОК "Запад".
Как разворачивались события, по версии следствия, можно представить по тексту постановлений Старобельского районного суда об избрании меры пресечения троим фигурантам (арест). Уже обнародованную полную версию постановления суда относительно Онищука читайте здесь.
29 июня 2014 года фермер Олег Куницкий ехал на автомобиле "Лада 212140" (номер ВВ6050СІ). При себе он имел массу документов - паспорт гражданина Украины, заграничный паспорт, аттестат об окончании школы, два диплома Луганского аграрного университета, свидетельство о регистрации машины, карту Украины.
Также у Куницкого был карабин "Форт 202" 7,62 калибра 2011 года выпуска и не менее 60 патронов к нему. Разрешение на хранение и использование указанного оружия было с собой.
По уверению отца умершего, Владимира Куницкого, помимо указанного имущества, его сын имел при себе 100 тысяч долларов. Представитель Владимира адвокат Сергей Козакевич, сообщил, что эти деньги фигурируют в материалах дела, однако по поводу их кражи подозрение пока не предъявлено.
Около 17:00 Куницкого остановили военнослужащие 51-й бригады на блокпосту между селами Епифановка и Новая Астрахань Кременского района. Эта территория находилась под контролем украинских военных.
Для выяснения обстоятельств на блокпост были вызваны представители Военной службы правопорядка. После осмотра всех вещей и машины подозреваемые связали руки задержанному, на голову надели мешок. Затем представители Военной службі правопорядка отвезли Куницкого на территорию военной части 2331 в с. Варваровка (территория бывшего консервного завода). Имущество умершего фермера, в частности автомобиль и карабин, были изъяты военнослужащими, что не было документально зафиксировано – следов машины и оружия не установлено.
"Документы о задержании Стрельцом не составлялись. Документы о предоставлении медицинской помощи Куницкому уничтожены. Осталась только случайная запись о том, что автомобиль заезжал на блокпост", - отметил Козакевич.
Именно благодаря записи и удалось провести связь между исчезновением Куницкого и его задержанием на блокпосту. Поскольку у события были свидетели – другие военнослужащие.
В части от Куницкого требовали сознаться в причастности к совершению террористических актов. Наутро следующего дня в часть прибыли бойцы 8-го полка спецназа, среди которых был Сергей Онищук. Военная служба правопорядка передала фермера спецназовцам.
После передачи Куницкого и дальнейших побоев, стало очевидно, что Куницкому нужна медицинская помощь. Медики воинской части провели осмотр и констатировали, что задержанный нуждается в немедленной госпитализации.
Перевозкой избитого Куницкого в Старобельск якобы руководил начальник спецназовцев Александр Горбачев. Но до Старобельска Куницкий уже не доехал.
Ударами в живот у него были повреждены внутренние органы, возникло внутреннее кровотечение, и Олег Криницкий погиб.
Его закопали в лесопосадке.
Однако в ответ на запрос, куда пропал Куницкий после задокументированного задержания на блокпосту, командование сектора ответило, что Куницкий был освобожден и уехал сам.
Группа Горбачева, как полагает следствие, захоронила тело Куницкого. Однако после начала расследования, считает прокуратура, в сентябре 2014-го тело перезахоронили (на том же месте), засыпав известью. Труп Куницкого был обнаружен только 7 сентября 2016 года. Экспертиза подтвердила – это его останки.
Все эти детали следствие выдвинуло на основании показаний военнослужащих, на которых построено все дело.
Военный прокурор сил АТО Олег Сенюк подчеркивает:
"Благодаря профессионально проведенной спецоперации в конце июня этого года офицерам военной прокуратуры сил АТО удалось задержать трех военнослужащих по подозрению в убийстве трехлетней давности Олега Куницкого - волонтера и патриота.
Разоблачили злоумышленников на территории Ривненской и Хмельницкой областей. Для их задержания были задействованы Главное управление Нацполиции в Луганской области, а также СБУ в Ривненской и Хмельницкой областях".
Адвокат Горбачева и Стрельца Екатерина Серикова в комментарии Цензор.НЕТ подчеркнула, что ее подзащитных не обвиняют в убийстве. От любых уточняющих реплик она отказалась, ссылаясь на то, что ведется досудебное расследование.
Защитник Сергея Онищука Иван Подворный напротив дал обширный комментарий. Он уверяет, что из его подзащитного пытаются сделать козла отпущения, а задержание его клиента произошло с применением насилия.
"У меня не было и нет сомнений в невиновности Онищука. Сообщение о подозрении моему подзащитному и заключение его под стражу при отсутствии доказательств вины в преступлении свидетельствует о выполнении нашими правоохранителями политического заказа, цель которого очевидна. Его показания проверяли на детекторе лжи.
При задержании Онищука 29 июня его жестоко избили. С целью получения признательных показаний избиения и угрозы с применением огнестрельного оружия продолжались на протяжении суток до момента доставки Онищука в Старобельский районный суд. Неужели работники суда и предоставленный адвокат не обратили внимания на видимые телесные повреждения на задержанном?
Сейчас в Луганскую область начали вызывать других военнослужащих. Не удалось сломать Онищука – будем "колоть" других. О фактах противоправных действий относительно моего подзащитного сообщено в ГПУ, применяются другие законные меры защиты. Уверен, Онищук невиновен, преступники будут привлечены к ответственности", - отметил он.
Игорь Гузё, адвокат Сергея Стрельца, также настаивает, что доказательств против его подзащитного нет:
"То, что вменяют Сергею Стрельцу – это бред сивой кобылы. Если почитать обвинение, становится понятно, что его писали не юристы".
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА ОБВИНЕНИЯ И ПОЗИЦИЯ ЗАЩИТЫ
Предъявление подозрений фигурантам дела сторона обвинения обосновывает протоколом осмотра места преступления от 7 сентября 2016 года, выводом судебно-медицинской экспертизы от 30 ноября 2016 года, выводом молекулярно-генетической экспертизы от 15 ноября 2016-го, протоколов допросов ряда военнослужащих и других, пока не озвученных доказательствах.
Сергей Стрелец. Ему инкриминируют преступление по ч. 2 ст. 127 УГ Украины ("Пытки, нанесенные повторно или по предварительной договоренности"), ч. 2 ст. 289 УК Украины ("Незаконное завладение транспортным средством, сопровождавшееся насилием, что является опасным для жизни и здоровья потерпевшего").
26 июня Стрельцу предъявлено подозрение. Он взят под стражу решением суда 1 июля.
Когда Куницкий был задержан на блокпосту, командир военной части А2331 отдал майору ВСП Стрельцу приказ выехать на блокпост, "для подтверждения или опровержения основания для задержания". Оттуда задержанный был доставлен в часть.
В лагере Куницкого приковали к цистерне от воды, поставив на колени. Дальше били и издевались. Следствие уверяет, что имеет материалы с телефона Стрельца, на котором зафиксированы фото и видео издевательств и допроса.
Скрин с телефона Стрельца, на котором видно задержанного с мешком на голове. Зафиксировано время - вечер 29 июня.
Там же есть фото документов Олега – паспорта и дипломы.
"По приказу Стрельца Куницкого кандалами приковали во дворе расположения А2331, с мешком на голове поставили на колени, заставляли петь гимн Украины, впоследствии приковали, к прицепу цистерны, на коленях и удерживали в таком положении до утра на следующий день, - отмечает Козакевич. - При этом военнослужащие части, в течение ночи, издевались над Куницким, якобы он сепаратист.
Таким образом, организовывал пение гимна Украины на коленях и избиение Куницкого именно Стрелец. Невзирая на то, что он, как военнослужащий ВСП ВС Украины был обязан обеспечивать воинскую дисциплину, а не допускать избиение задержанного. Также при сознательном пособничестве Стрельца позже трое разведчиков применили к Олегу пытки".
При этом, как отмечает пострадавшая сторона, подозреваемый нарушил Закон Украины (п. 2 ст. 15) "О борьбе с терроризмом, по которому он был обязан доставить задержанного в органы внутренних дел, но никак не передавать спецназовцам.
"Стрелец не подчинялся командиру А2331 Пивоваренко П.В. (Закон Украины "О Военной службе правопорядка"). Задержанного Стрелец должен был передать в правоохранительные органы. Составить соответствующие документы, по задержанию, доложить о применении специальных средств. Однако автомобиль и имущество Куницкого начали "делить" как только прибыли в лагерь", - пояснил представитель отца замученного фермера.
В результате служебного расследования в 2015 году Стрелец разжалован в звании (тогда уже подполковника). Как сообщается в письме Минобороны, Стрелец разжалован за то, что "незаконно задержал и лишил свободы гражданина Куницкого О. В., допустил жестокое обращение с задержанным, нарушение его прав на уважение к достоинству, на свободу и личную неприкосновенность, безосновательно передал задержанного неизвестным лицам, нарушил правило применения специальных средств".
Адвокат Стрельца Игорь Гузё заявил, что передавал Куницкого в руки разведчиков не его подзащитный, а замкомбата бригады:
"Передал Куницкого не Стрелец, а заместитель командира бригады подполковник Марко. Он от своих слов не отказывается".
Доказательную базу, представленную прокуратурой, он называет притянутой за уши, а дело – сфабрикованным. Он уверяет, что Стрелец действовал в рамках своих полномочий, а также исходя из существующих на тот момент условий.
"Ему вменяют угон автомобиля. В нашей практике даже не существует таких судейских позиций, чтобы человека задерживали за угон автомобиля. И факт угона нужно доказать. Стрелец выполнял приказ командира бригады полковника Пивоваренко. Он этот автомобиль не себе забрал, а дал приказ отогнать его в часть, - сказал Гузё.
Также ему вменяют пытки и незаконное лишение свободы. Задержание произошло на блокпосту, задержали его другие лица, одели на него наручники, на голову – пакет. Это традиционно делается, чтобы задержанный не ориентировался в обстановке. Сергей сам предоставил флешку, на которой есть видео, на котором командир бригады допрашивает Куницкого. 51 бригада стояла в Варваровке. Там шли обстрелы, реальная война. Специального места для содержания задержанных не было. Куницкий имел карту с позициями наших блокпостов, бронежилет, "форт". У него при себе были разрывные патроны... А если бы этот человек и вправду оказался сепаратистом? Он бы всех перестрелял! Поэтому его должны были как-то ограничить. То, что его приковали... не могли же к себе в палатку положить. Его при этом накрыли одеялом, дали ему табуретку. От еды он отказался, воду ему давали. Рядом стояла охрана. Так в чем здесь лишение свободы?
Ни один человек, из тех, кто давал показания, не сказал, что Сергей ударил Куницкого. Есть какой-то один засекреченный свидетель, который это сказал. А остальные 20 человек, которые по делу выступают? Ни один не подтвердил. Били его многие. Тогда как раз под Волновахой рубанули их ребят, все были в сердцах. Они не разбирались, сепаратист он или нормальный парень. Сергей наоборот начал разгонять тех, кто бил Куницкого. А на следующий день к нему приехали разведчики. Вот к ним вопрос – почему они к Куницкому силу применяли".
Ивану Васюку, старшему прапорщику, предъявлено подозрение по тем же статьям, что и Стрельцу.
Подозрение ему оглашено 20 июля по ст.ст.127 ("Пытки") и 289 ("незаконное завладение транспортным средством, сопровождавшееся насилием, что является опасным для жизни и здоровья потерпевшего") УК Украины. 21 июля избрана мера пресечения в виде ареста.
35-летний Сергей Онищук. Подозрение Онищуку оглашено 26 июня. Ч. 2.ст. 121 ("Нанесение умышленных тяжелых телесных повреждений, совершенное способом, носящим характер особого мучения или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего"), ч. 3 ст. 136 ("Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, что повлекло смерть").
29 июня Онищуку объявили о подозрении. Решением суда от 30 июня взят под стражу на 60 дней. Апелляционный суд оставил данное решение в силе.
Следствие настаивает: Онищук вместе с другим разведчиком действовал по предварительной договоренности. От Военной службы правопорядка Куницкий попал в их руки со связанными руками и мешком на голове. Они фактически лишили Куницкого свободы, удерживая того в полуразрушенном здании. При этом к Куницкому не был допущен адвокат, ему не разъяснили его права как задержанного.
В заключении судебно-медицинской экспертизы №1832-с/16/435-КЕ/16 от 15-16 сентября 2016 года сказано, что причиной смерти Куницкого стала закрытая травма туловища с переломом седьмого левого ребра и повреждением внутренних органов, что сопровождалось массивным внутренним кровотечением.
В общем Куницкому нанесли не менее шести ударов в голову, не менее десяти ударов в грудь, и не меньше одного удара ногой в туловище. Далее Куницкого били металлической трубой – нанесены не менее шести ударов в туловище. Не менее одного удара нанесено по пальцам левой ноги слесарским молотком.
Как настаивает обвинение, у Куницкого было внутреннее кровотечение вследствие повреждения внутренних органов, вероятнее всего, левого легкого и селезенки. По мнению прокуратуры, между травмами, нанесенными Онищуком и другими разведчиками, и смертью Куницкого существует прямая связь.
"Именно эти военнослужащие выгнали врачей, которых вызвал другой военнослужащий, и которые пытались оказать помощь Куницкому, и требовали доставить Куницкого в лечебное учреждение", - комментирует Козакевич.
Обвинение напоминает, что на основании 68-й статьи Конституции Украины Онищук обязан действовать только в рамках полномочий и в способ, предусмотренный законами Украины, коими пытки и лишение свободы не являются.
В свою очередь адвокат Онищука Иван Подворный уверен, что его подзащитный невиновен в совершении преступления, которое ему инкриминируют.
"В июне 2014 года в районе расположения позиций сил АТО пехота задержала человека, у которого было оружие и карта с обозначением украинских позиций. Сообщили в разведку, что есть такая ситуация. На место задержания выехало подразделение в составе командира группы, его подчиненных и Онищука, отвечающего за обеспечение связи с руководством и обеспечение безопасности задания. По прибытии на место увидели задержанного, который с мешком на голове был привязанный к бочке. Командир группы приказал своим подчиненным перевести его в помещение и провести допрос. Кто проводил допрос, каким образом и где в это время находился командир подразделения, Онищуку не известно. Не дает ответа на этот вопрос и проведенное на протяжении трех лет следствие. Участие Онищука в преступлении следствие обосновывает показаниями только одного военнослужащего, который, пытаясь уклонится от собственной ответственности, оговаривает Онищука, - утверждает юрист. - Те, кто совершил это преступление однозначно должны быть наказаны. Но невиновный не должен пострадать
На сегодняшний день у меня есть информация о доказательствах непричастности Онищука к совершению преступлений, указанных в сообщении о подозрении. В случае процессуального или физического отстранения меня от участия в деле указанная информация в любом случае будет предоставлена должностным лицам беспристрастного органа расследования".
Александр Горбачев. Подозревается по ч. 1 ст. 262 ("Похищение, присвоение, вымогательство…"), ч. 1 с. 185 ("Кража…"), ч. 3. ст. 357 ("Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ними путем мошенничества или злоупотребления служебным положением либо их повреждение").
26 июня Горбачеву объявлено подозрение в совершении данных преступлений. 29 числа он был задержан. Постановлением Старобельского районного суда от 1 июля взят под арест на два месяца с правом внесения залога в размере 1,6 млн грн.
В июне 2014-го Горбачев служил в базовом лагере сектора "А" в селе Орехово. Находился в распоряжении начальника разведки сектора.
Следствие считает, что именно по приказу Горбачева Куницкого перевозили в Старобельск. По пути фермер скончался.
Будет ли доверие к решению суда?
Военный прокурор сил АТО Олег Сенюк подчеркивает, что преступление было совершено против украинского патриота:
"Задержали местного предпринимателя и патриота, который самоотверженно помогал Вооруженным силам Украины гуманитарной помощью. Волонтера Олега Куницкого знали все. Он не только собственноручно построил блокпосты, но и каждую ночь их патрулировал. Остерегался, чтобы боевики не прошли на нашу территорию.
Предварительно не разобравшись, бойцы приняли его за "сепаратиста". Доложили. А вышестоящее руководство в ответ отправило на блокпост группу для транспортировки задержанного в воинскую часть. На тот момент на голову патриота уже одели мешок и связали руки. А на его слова "мальчики, я свой" никоим образом не реагировали".
К слову, в Сватово, где находится предприятие Куницкого, и где была активная проукраинская самооборона, в которой участвовали Куницкие, не было боев и не было российских флагов и наемников. Доказательства патриотичной позиции Олега Куницкого также приобщены следствием к материалам дела.
Дело о гибели Олега Куницкого превратилось в большой скандал. Руководство ОК "Запад" решило предельно обострить ситуацию, и представить ее как безосновательный "наезд" прокуратуры и полиции на армию. Таким образом высокопоставленные генералы ОК "Запад" зачем-то противопоставили армию существующей государственной системе.
Новая тенденция, которая заметно повысит градус кипения и внимания к этому процессу. При этом, однако, следует отметить, что в ВСУ есть военнослужащие, осведомленные с делом, которые придерживаются другой точки зрения.
Расследование гибели Куницкого поддерживает не только прокуратура, не только Нацполиция и СБУ, но и целый ряд высокопоставленных руководителей Минобороны и ВСУ, которые за три года ознакомились с этой историей. Генерал-лейтенант Игорь Воронченко, заместитель руководителя АТЦ СБУ в мае 14-го, а ныне - командующий ВМС Украины был направлен тогда в район Сватово, и там, по его словам, лично познакомился с Олегом Куницким как активистом проукраинской самообороны Сватово, и заявил, что самооборона оказала огромную помощь армии в обеспечении и снабжении. Полковник Сергей Заболотный, в мае 14-го замкомбрига 30-й механизированной бригады, также заявил, что знал Олега Куницкого и что семья Куницких оказала помощь армии поставками питания, продовольствия и ремонтом военной техники. Также патриотичную позицию Куницкого и его семьи подтверждает полковник Западного территориального отдела Военной службы правопорядка ВСУ Владимир Отрощенко.
Доказательства вины задержанных военнослужащих строятся на показаниях других свидетелей военнослужащих. В этом процессе армия будет разбираться в самой себе.
Следует разобраться, какие именно действия и каких именно людей привели к гибели задержанного.
Первое заседание суда по данному делу вряд ли состоится ранее чем в конце сентября. По данным источников "Цензор.НЕТ", скорее всего, заседания состоятся не в Луганской, рассматривается вариант с Днепропетровской областью.
Дело о гибели Олега Куницкого должно показать не только хаос и беспредел войны, а прежде всего правопорядок и правосудие. Есть преступление, безусловный факт убийства, и надо рассмотреть в суде позицию обвинения и защиты. В интересах общества чтобы был объективный судебный процесс, на котором будут представлены все аргументы обвинения и защиты. Если невиновны – армия и общество увидят это, и смогут оценить объективность показаний других военных. Будет определена ответственность каждого из задержанных. Но замолчать или отменить каким-то политическим решением уголовное дело такого масштаба нельзя. Украина – не бандитский анклав типа оккупированных Донбасса и Приднестровья. Правосудие отличает нас от произвола российских спецслужб на захваченных землях. Дела связанные с гибелью и ранениями людей можно расследовать только в суде. Да, хотелось бы, чтобы у нас был военный суд, чтобы судили по тяжким преступлениям присяжные. Думаю, дела такого рода должны все-таки подтолкнуть к немедленным изменениям в этой сфере в государстве.
Доверие к решению суда будет, если на процессе будет обеспечено присутствие военнослужащих на суде и родственников погибшего. Для этого было бы удобней выбрать регион, куда было бы легче добираться. Возможно, в данном случае это Киев. Чем больше внимания профессиональных СМИ, тем меньше домыслов и слухов в соцсетях. Дело о гибели Олега Куницкого должно установить справедливость, которая будет очевидна для большинства. Ничто не будет забыто, ничто не останется без своих оценок, и нет срока давности у убийства.
Юрий Бутусов, Ольга Скороход, "Цензор.НЕТ".
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в Израиле тоже такое случается(совсем недавно осудили солдата на 1 год за такое)
выбирайте сравнения получше
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100000 баксов чувакам мозг замутили,за них и убили ублюдки
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возможно и здесь такой же случай
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Вспомни Крым 90% предателей,история такого не знает наверное
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