 "У МЕНЯ МАМА РУССКАЯ, НО ПОСЛЕ АРТОБСТРЕЛОВ ИЗ РОССИИ, КО ВСЕМ РОССИЯНАМ У МЕНЯ НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ", - ДЕСАНТНИК 79-Й БРИГАДЫ АЛЕКСЕЙ ПАЙКИН

- Что касается темы войны и отношения к ней человека, который в ней участвовал непосредственно, то эти вопросы и мне очень интересны. Мне кажется, что эта тема в некотором роде интимна. По-честному рассказать и полностью открыть свое отношение, чувства, эмоции способен не каждый участник войны. Поймите правильно, дело не в стыдливости. Просто, на мой взгляд, это очень личный аспект жизни. Ведь каждый фронтовик сам в себе постоянно копается. Наверняка потому, что в жизни нет четкого деления на черное и белое. И черное не всегда плохое, а белое не обязательно всегда хорошее. Кто-то может дать себе оценку, смириться с чем-то спорным и жить дальше, а кто-то психологически не справляется и начинает пить, неадекватно себя вести или и того хуже.Я, например, год тому назад участвовал в военном параде в Киеве по случаю 25-й годовщины Независимости Украины, маршируя в колонне участников АТО. Это было через полтора года после моей демобилизации, т. е. полтора года после возврата к мирной жизни. На мероприятие нас собирали областные военкоматы и по пять человек от каждой области направляли на сборы в учебку под Киевом. Я как кавалер ордена "За мужество" попал в пятерку от Одесской области. (Просто объясняю предысторию, чтобы было понятно). И собралось нас больше сотни ветеранов. Нас переодевали в форму, тренировали на плацу, и поэтому сборы длились около недели. Мы жили в казарме, и у меня появилась возможность понаблюдать за поведением и пообщаться с такими же контужеными, как и я. Другими словами, из среды общественного недопонимания я окунулся в ту атмосферу, где все понимают друг друга почти с полуслова. Соседом по койке был один парень. Я, к сожалению, не помню ни имени его, ни области, от которой он приехал, но это было отчасти из-за того, что с первого дня он ни с кем почти не разговаривал. Просто молча, без всяких эмоций сидел, ходил, курил. Общался односложно. Зато ночью, во сне он будто продолжал воевать - кричал, смеялся и плакал. Вообще я хочу вам сказать, что в первую ночь в казарме с атошниками невозможно заснуть. Так вот, в конце нашего совместного пребывания этот парень начал улыбаться. Его односложная речь превратилась в небольшие связанные предложения. Я думаю, что Вам, Илья Моисеевич, эта тема не нова - наверняка Вы не один раз разговаривали с ветеранами Второй мировой войны. Я подозреваю, что они себя вели подобным образом. Я, например, ребенком своих дедов не мог разговорить о войне, о наградах, о количестве убитых ими фашистов.- Абсолютно согласен с Вами. В условиях боя героические поступки самые обыкновенные и логичные для поведения в данной обстановке. И я придерживаюсь вашей мысли, что они, чаще всего, подготавливаются всей предыдущей жизнью. Но бывают исключения: у меня в подразделении был один боец (не буду называть его имени в знак глубокого к нему уважения), так вот он был до войны не очень героической личностью в быту. Мягко говоря, асоциальный тип (это со слов участкового и соседей). Хотя он очень заботился о своей больной матери. Я не знаю, каким ветром его занесло в армию, должность у него была - заряжающий у орудия, т. е. снаряды подносил. Так вот однажды после серьезного обстрела нашей позиции, когда было много раненых, командование отдало приказ отойти в тыл всем раненым и остаться только одному артиллерийскому расчету: мне - как старшему офицеру батареи, корректировщику - моему другу и пехоте в количестве 10 человек. Добровольцами остались не один расчет, а три, потом минометчики отказались отходить, и вся пехота не захотела оставлять артустановку на высотке. Правда, количество людей в расчетах было уменьшено до командира орудия, наводчика и заряжающего. И тот парень, несмотря на осколок в спине, остался на позиции. В перерывах между обстрелами ему ребята ножом достали осколок (ранение было легким), и он остался воевать. Позже погиб в бою и был награжден посмертно орденом. Я не успел узнать его вероисповедание, но знаю, что в Вальгаллу или в рай он вошел героем, а не бухариком.На войне меня поразила, в первую очередь, какая-то киношная нереальность или абсурдность происходящего. Как будто это не про меня и не со мной. Второе, что меня удивило и стало большой неожиданностью, - это артобстрелы с территории РФ. У меня же мама русская и ее родители, брат и сестра ее живут в России. У меня там тоже двоюродная сестра. Я вырос на том, что никак себя от них (россиян) не отделял. А тут обстрелы, да еще и фосфорными боеприпасами (запрещены к применению наравне с химическим оружием). У меня в подразделении уже двое погибших и более 20 раненых. Одно дело, когда перед тобой идейный противник, сражающийся за свои убеждения, а совсем другое - дружеская страна, недавний гарант безопасности. Я был зол и удручен.- Как ни странно - какая-то гуманность, избирательность, которая чувствовалась с обеих сторон. С нашей стороны это было, на мой взгляд, из-за технической и профессиональной неготовности, опять же - из гуманных побуждений: ВСУ прятались в собственной стране по пустырям и лесопосадкам, практически не используя инфраструктуру населенных пунктов, боясь задеть мирное население. А вот враги наши, что называется, - "менжевались", то есть боялись международной реакции и делали все исподтишка, то под видом шахтеров, то еще как-нибудь, но однозначно профессионально прикрываясь мирным населением. Война изначально, по своей сути, не богоугодное дело. Могу констатировать, что при таком разрушительном потенциале современного вооружения, таком количестве сил и средств, сосредоточенных в зоне конфликта, если бы не эта припрятанная гуманность с обеих сторон, погибших было бы в разы больше.- Участники АТО - это не какая-то особая или высшая каста. Они обыкновенные люди, среди которых нет двух одинаковых. Есть умные и неумные, есть честные и не очень, есть и герои, и отъявленные подлецы. Есть идейные, которые реально отвоевывают свои дома и города, а есть "заробітчани" и мародеры. Но основная часть людей (не только наших военных, но и всех окружающих, вовлеченных в этот процесс) - это настоящие патриоты, борющиеся за справедливость и правое дело. Как бы пафосно это ни звучало, но это правда. А в чем оно конкретно проявляется? В ежедневных поступках.- Боюсь, что у меня по этому вопросу субъективное мнение. По себе и моим фронтовым товарищам могу судить о том, что ко всем без исключения россиянам (не путать с русскими!) однозначно негативное отношение. Такое же, как у советского человека было к немцам во время и после Второй мировой войны. Про негативное проявление не хочу говорить, а про позитивное - осознанный переход на украинский язык. Даже за границей в отпусках украинцы начали говорить, пусть на ломаном, но украинском языке (я это лично наблюдал в этом году), чтобы ничего не иметь общего с РФ.- Начну с конца. Во-первых, правительство - это слуги народа, как бы смешно это ни звучало. И народ заслуживает свое правительство, а значит, каждый в государстве лично отвечает за действия своего правительства. Если индивидуум не согласен с какими-либо действиями правительства, то он (индивидуум) обязан что-либо предпринимать и, главное, предпринимать в правовом, цивилизованном поле. Чтобы не стать преступником перед лицом цивилизованного общества. Вот, например, Ваша тетя была не согласна с ситуацией в стране, и она выбрала относительно легкий путь - сменить страну, несмотря на свое предвзятое отношение к новому месту жительства. Но это ее выбор, она сделала все, что смогла, и поэтому достойна всяческого уважения. Более того, могу представить смену сознания у Вашей тети. Моя бабушка, узник концлагеря, побывав в Германии, сокрушалась вопросом "Кто победил в войне?".Что касается журналистки и ее выражения "никогда не говорить о…" - для меня это понятно и на физическом, и на эмоциональном уровнях. В данной ситуации слово НИКОГДА - это эмоция, которая в каждом конкретном случае имеет срок годности. В одном случае - это короткий отрезок времени, укладывающийся в срок жизни данного человека, а в другом случае - столетия и передача из поколения в поколение. Эту ситуацию постараюсь объяснить на примере. С точки зрения развития здорового генофонда современной цивилизации было бы правильным оставлять и развивать только здоровое потомство людей, но как только это касается конкретного индивидуума, у которого нужно забрать близкого человека, ситуация, согласитесь, сразу же переворачивается с ног на голову. Потому что мы - ЛЮДИ. И теория от практики отличается. Время и здравый смысл все расставят на места. Но чем дольше затягивается проблема отношений между государствами Украина и РФ, тем дольше будет растягиваться адаптационный период налаживания отношений. Могу судить на примере многострадальной Польши. Государства "Польша" не было на карте мира в течение 123 лет из-за всевозможных аннексий. Было государство, а потом 123 года его делили между собой три соседних государства с орлами на гербах. И что мы видим сейчас в отношениях между всеми этими государствами?Теперь в отношении языкового вопроса. Тема языка в Украине, вы это знаете наверняка потому, что пишете на русском языке, никогда остро не стояла. Она всегда была предметом манипуляции политиков. И цивилизованное отношение к всевозможным языкам в Украине при европейском стремлении более реализуемое (на примере Канады, Швейцарии и т. п. стран), чем при российском векторе (показательна ситуация со школами украинско-татарскоязычных в оккупированном Крыму и ЛДНР). Кроме того, я уверен, что ситуация в РФ в отношениях с Украиной вообще не изменится со сменой правительства - нынешнюю политику узурпированной власти поддерживает абсолютное большинство. Поэтому задача всех русских объективно и активно участвовать в освещении всего в мире происходящего на русском языке для того, чтобы россияне (и все русскоговорящие) получали в противовес пропаганде альтернативное представление об окружающей действительности. И чтобы их поколение избежало вопроса "Кто победил в войне?".- Спортивный противник - это друг, однодумец, соратник, которого по-мужски хочется переиграть, но не убить. В этих отношениях нет ненависти. Эти черные чувства поднимает в человеке война. Поэтому часто даже после самого жесткого спортивного поединка можно увидеть обнимающихся бойцов. На войне - все по-другому…- Ничего не могу сказать по этому поводу. Человечность и война, на мой взгляд, - это антонимы. Вы наверняка знаете случай 2014 или 2015 года, точно сейчас не помню, когда на наш блокпост почти 80-летний дед принес банку меда с взрывчаткой и погибли трое наших бойцов. Это трагедия, однозначно, была диверсией и все такое. Но мы ведь не знаем мотивов, которые подтолкнули к этому поступку человека, который в силу своих лет уже готовится предстать перед Богом? Что его заставило вместо поступков искупления грехов пойти на такое страшное преступление? Может, у него погиб кто-то из близких, находясь по ту от нас сторону?- Само АТО негативно сказывается на всех, кроме военных отраслях бизнеса. Естественно, мы все стали беднее вполовину. Что касается спорта - мне уже 46 лет и карьеру спортсмена я завершил еще в 2013 году. После войны лично у меня некоторые пристрастия, такие как охота и тренировки по каратэ, утихли. Я с удовольствием бы, наверное, пострелял из ружья в тире или на стенде, но не по животным. К участию в поединках я тоже охладел. Занимаюсь каждое утро физкультурой, бегаю, работаю на снарядах и груше, купаюсь в море, но без фанатизма и для удовольствия. Что касается семейных отношений, то свою несдержанность и последствия контузии я пытаюсь контролировать, а моя жена мне в этом деле помогает и к очень редким срывам относится с пониманием.