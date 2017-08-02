 НЕУДОБНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Достаточно вспомнить имена Эриха Ремарка, Генриха Белля, Олеся Гончара, Константина Симонова.
Но то, как видятся и понимаются писателем военные действия, во многом зависит от позиции автора. К примеру, Илья Эренбург и Эрнест Хемингуэй участвовали в военных действиях в Испании в одно и то же время. Но как по-разному они увидели и написали об этом!
Часто по различным политическим причинам массовый читатель лишен возможности адекватно, со всей полнотой осмысливать происходящие военные действия. Так было со многими военными событиями в период ВОВ или Афганской войны. Только сравнительно недавно получила широкую огласку пронзительная книга Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо". Благодаря такой литературе мы, читатели, стали понимать, что есть "Победа, которую сложно отличить от поражения".
Алексей Пайкин участвовал в АТО и в боях на востоке Украины. Он был призван в зрелом возрасте, имея высшее образование, собственный бизнес, удачную спортивную карьеру на гражданке. Как социальному психологу мне хотелось глубже высветить для себя, как же видится гибридная война таким ее участникам. Поэтому и напросился у Алексея Пайкина на данное интервью, пишет Илья Стариков в "Южной правде".
- Алексей Владимирович, из школьного курса литературы, из того, что мы читаем о войне в зрелом возрасте, у каждого человека складывается свое представление о войне. Что больше всего поразило Вас, когда пришлось вплотную столкнуться с военными действиями на востоке страны?
- Что касается темы войны и отношения к ней человека, который в ней участвовал непосредственно, то эти вопросы и мне очень интересны. Мне кажется, что эта тема в некотором роде интимна. По-честному рассказать и полностью открыть свое отношение, чувства, эмоции способен не каждый участник войны. Поймите правильно, дело не в стыдливости. Просто, на мой взгляд, это очень личный аспект жизни. Ведь каждый фронтовик сам в себе постоянно копается. Наверняка потому, что в жизни нет четкого деления на черное и белое. И черное не всегда плохое, а белое не обязательно всегда хорошее. Кто-то может дать себе оценку, смириться с чем-то спорным и жить дальше, а кто-то психологически не справляется и начинает пить, неадекватно себя вести или и того хуже.
Я, например, год тому назад участвовал в военном параде в Киеве по случаю 25-й годовщины Независимости Украины, маршируя в колонне участников АТО. Это было через полтора года после моей демобилизации, т. е. полтора года после возврата к мирной жизни. На мероприятие нас собирали областные военкоматы и по пять человек от каждой области направляли на сборы в учебку под Киевом. Я как кавалер ордена "За мужество" попал в пятерку от Одесской области. (Просто объясняю предысторию, чтобы было понятно). И собралось нас больше сотни ветеранов. Нас переодевали в форму, тренировали на плацу, и поэтому сборы длились около недели. Мы жили в казарме, и у меня появилась возможность понаблюдать за поведением и пообщаться с такими же контужеными, как и я. Другими словами, из среды общественного недопонимания я окунулся в ту атмосферу, где все понимают друг друга почти с полуслова. Соседом по койке был один парень. Я, к сожалению, не помню ни имени его, ни области, от которой он приехал, но это было отчасти из-за того, что с первого дня он ни с кем почти не разговаривал. Просто молча, без всяких эмоций сидел, ходил, курил. Общался односложно. Зато ночью, во сне он будто продолжал воевать - кричал, смеялся и плакал. Вообще я хочу вам сказать, что в первую ночь в казарме с атошниками невозможно заснуть. Так вот, в конце нашего совместного пребывания этот парень начал улыбаться. Его односложная речь превратилась в небольшие связанные предложения. Я думаю, что Вам, Илья Моисеевич, эта тема не нова - наверняка Вы не один раз разговаривали с ветеранами Второй мировой войны. Я подозреваю, что они себя вели подобным образом. Я, например, ребенком своих дедов не мог разговорить о войне, о наградах, о количестве убитых ими фашистов.
- Действительно, моя тетя всю войну была на передовой, санинструктором. Как-то на юбилейный День Победы она надела свой китель, и я, мальчишка, обомлел от обилия наград. Две медали "За отвагу". А три таких награды приравнивались к званию Героя. Стал просить, чтобы она рассказала - за что получила хотя бы одну. После долгих просьб узнал такое. В Польше их часть форсировала реку, но неожиданно встретила сопротивление немцев, которые перешли в наступление. Нашим, чтобы не попасть в окружение, пришлось отступать. У тети было несколько тяжелораненых, которых она вынесла из окопов. Но проезжавшие мимо танки и машины не останавливались. Тогда она перетащила носилки с ранеными прямо на дорогу. Остановился "Вилис", из него с матом выскочил майор, стал орать, что носилки перегородили дорогу маршалу. Из машины вылез Рокоссовский, выяснил, в чем дело. Приказал остановить проезжавшие танки, забрать раненых, чтобы они не попали в плен, записать фамилию и номер части тети для представления к награде.
Дело, наверное, в том, что в условиях боя героические поступки воспринимаются как естественные. Они подготавливаются всей предыдущей жизнью личности.
- Абсолютно согласен с Вами. В условиях боя героические поступки самые обыкновенные и логичные для поведения в данной обстановке. И я придерживаюсь вашей мысли, что они, чаще всего, подготавливаются всей предыдущей жизнью. Но бывают исключения: у меня в подразделении был один боец (не буду называть его имени в знак глубокого к нему уважения), так вот он был до войны не очень героической личностью в быту. Мягко говоря, асоциальный тип (это со слов участкового и соседей). Хотя он очень заботился о своей больной матери. Я не знаю, каким ветром его занесло в армию, должность у него была - заряжающий у орудия, т. е. снаряды подносил. Так вот однажды после серьезного обстрела нашей позиции, когда было много раненых, командование отдало приказ отойти в тыл всем раненым и остаться только одному артиллерийскому расчету: мне - как старшему офицеру батареи, корректировщику - моему другу и пехоте в количестве 10 человек. Добровольцами остались не один расчет, а три, потом минометчики отказались отходить, и вся пехота не захотела оставлять артустановку на высотке. Правда, количество людей в расчетах было уменьшено до командира орудия, наводчика и заряжающего. И тот парень, несмотря на осколок в спине, остался на позиции. В перерывах между обстрелами ему ребята ножом достали осколок (ранение было легким), и он остался воевать. Позже погиб в бою и был награжден посмертно орденом. Я не успел узнать его вероисповедание, но знаю, что в Вальгаллу или в рай он вошел героем, а не бухариком.
На войне меня поразила, в первую очередь, какая-то киношная нереальность или абсурдность происходящего. Как будто это не про меня и не со мной. Второе, что меня удивило и стало большой неожиданностью, - это артобстрелы с территории РФ. У меня же мама русская и ее родители, брат и сестра ее живут в России. У меня там тоже двоюродная сестра. Я вырос на том, что никак себя от них (россиян) не отделял. А тут обстрелы, да еще и фосфорными боеприпасами (запрещены к применению наравне с химическим оружием). У меня в подразделении уже двое погибших и более 20 раненых. Одно дело, когда перед тобой идейный противник, сражающийся за свои убеждения, а совсем другое - дружеская страна, недавний гарант безопасности. Я был зол и удручен.
- В чем, на Ваш взгляд, главные отличия в военных действиях сегодняшней гибридной войны от тех, в которых приходилось участвовать нашим родителям в прежние годы?
- Как ни странно - какая-то гуманность, избирательность, которая чувствовалась с обеих сторон. С нашей стороны это было, на мой взгляд, из-за технической и профессиональной неготовности, опять же - из гуманных побуждений: ВСУ прятались в собственной стране по пустырям и лесопосадкам, практически не используя инфраструктуру населенных пунктов, боясь задеть мирное население. А вот враги наши, что называется, - "менжевались", то есть боялись международной реакции и делали все исподтишка, то под видом шахтеров, то еще как-нибудь, но однозначно профессионально прикрываясь мирным населением. Война изначально, по своей сути, не богоугодное дело. Могу констатировать, что при таком разрушительном потенциале современного вооружения, таком количестве сил и средств, сосредоточенных в зоне конфликта, если бы не эта припрятанная гуманность с обеих сторон, погибших было бы в разы больше.
- Основная часть участников АТО осознает ли задачи, цели гибридной войны и идеалы, ради которых она ведется? И в чем это проявляется?
- Участники АТО - это не какая-то особая или высшая каста. Они обыкновенные люди, среди которых нет двух одинаковых. Есть умные и неумные, есть честные и не очень, есть и герои, и отъявленные подлецы. Есть идейные, которые реально отвоевывают свои дома и города, а есть "заробітчани" и мародеры. Но основная часть людей (не только наших военных, но и всех окружающих, вовлеченных в этот процесс) - это настоящие патриоты, борющиеся за справедливость и правое дело. Как бы пафосно это ни звучало, но это правда. А в чем оно конкретно проявляется? В ежедневных поступках.
- В годы советской власти партийная пропаганда и литература старались сформировать в украинцах братское чувство по отношению к россиянам и другим народам СССР. Талантливый Павло Тычина образно назвал эти отношения "чуття єдиної родини". Что стало с подобными чувствами в гибридной войне? Проявляются ли они, и если да, то каким образом?
- Боюсь, что у меня по этому вопросу субъективное мнение. По себе и моим фронтовым товарищам могу судить о том, что ко всем без исключения россиянам (не путать с русскими!) однозначно негативное отношение. Такое же, как у советского человека было к немцам во время и после Второй мировой войны. Про негативное проявление не хочу говорить, а про позитивное - осознанный переход на украинский язык. Даже за границей в отпусках украинцы начали говорить, пусть на ломаном, но украинском языке (я это лично наблюдал в этом году), чтобы ничего не иметь общего с РФ.
- Факт, подмеченный Вами, очень знаменателен. Моя тетя, о которой я вспоминал, на мои мальчишьи расспросы о войне часто отвечала так:
- Илюшенька, она мне исковеркала всю душу… Даже теперь, как только услышу в телевизоре немецкую речь, сразу его выключаю…
Когда Украина приобрела самостоятельность, узнаю, что тетя со всей семьей уезжает на ПМЖ в Германию. Прощаясь, я у нее спросил:
- Как же ты будешь жить? Там же все говорят по-немецки?..
И услышал:
- А здесь моей пенсии хватает только на инсулин для уколов… Дочка и зять у меня - корабелы… Они без работы остались… А в Германии моей пенсии фронтовика нам будет хватать на нормальную жизнь…
Позднее мне стало понятно: очень часто языковую проблему политики используют в своих целях, когда человек вместо понимания сути явления воспринимает лишь внешние формы его проявления. На немецком говорили не только фашисты. Это же язык Иммануила Канта, Генриха Гейне, Иоганна Гете.
Меня как психолога беспокоит, когда вижу: часто не проводится грань между, как Вы выразились, россиянами и русскими. Даже опытными журналистами. Запомнился недавний факт. В интервью, опубликованном в одной центральной украинской газете, мать русского солдата из Алтайского края, попавшего в плен под Донецком, сокрушается, что не может понять, почему до сих пор идет война между братскими народами. А в ответ слышит от нашей журналистки: "Очень прошу никогда не говорить о "братских народах"…
Нельзя и опасно ставить равенство между народами и правительствами.
- Начну с конца. Во-первых, правительство - это слуги народа, как бы смешно это ни звучало. И народ заслуживает свое правительство, а значит, каждый в государстве лично отвечает за действия своего правительства. Если индивидуум не согласен с какими-либо действиями правительства, то он (индивидуум) обязан что-либо предпринимать и, главное, предпринимать в правовом, цивилизованном поле. Чтобы не стать преступником перед лицом цивилизованного общества. Вот, например, Ваша тетя была не согласна с ситуацией в стране, и она выбрала относительно легкий путь - сменить страну, несмотря на свое предвзятое отношение к новому месту жительства. Но это ее выбор, она сделала все, что смогла, и поэтому достойна всяческого уважения. Более того, могу представить смену сознания у Вашей тети. Моя бабушка, узник концлагеря, побывав в Германии, сокрушалась вопросом "Кто победил в войне?".
Что касается журналистки и ее выражения "никогда не говорить о…" - для меня это понятно и на физическом, и на эмоциональном уровнях. В данной ситуации слово НИКОГДА - это эмоция, которая в каждом конкретном случае имеет срок годности. В одном случае - это короткий отрезок времени, укладывающийся в срок жизни данного человека, а в другом случае - столетия и передача из поколения в поколение. Эту ситуацию постараюсь объяснить на примере. С точки зрения развития здорового генофонда современной цивилизации было бы правильным оставлять и развивать только здоровое потомство людей, но как только это касается конкретного индивидуума, у которого нужно забрать близкого человека, ситуация, согласитесь, сразу же переворачивается с ног на голову. Потому что мы - ЛЮДИ. И теория от практики отличается. Время и здравый смысл все расставят на места. Но чем дольше затягивается проблема отношений между государствами Украина и РФ, тем дольше будет растягиваться адаптационный период налаживания отношений. Могу судить на примере многострадальной Польши. Государства "Польша" не было на карте мира в течение 123 лет из-за всевозможных аннексий. Было государство, а потом 123 года его делили между собой три соседних государства с орлами на гербах. И что мы видим сейчас в отношениях между всеми этими государствами?
Теперь в отношении языкового вопроса. Тема языка в Украине, вы это знаете наверняка потому, что пишете на русском языке, никогда остро не стояла. Она всегда была предметом манипуляции политиков. И цивилизованное отношение к всевозможным языкам в Украине при европейском стремлении более реализуемое (на примере Канады, Швейцарии и т. п. стран), чем при российском векторе (показательна ситуация со школами украинско-татарскоязычных в оккупированном Крыму и ЛДНР). Кроме того, я уверен, что ситуация в РФ в отношениях с Украиной вообще не изменится со сменой правительства - нынешнюю политику узурпированной власти поддерживает абсолютное большинство. Поэтому задача всех русских объективно и активно участвовать в освещении всего в мире происходящего на русском языке для того, чтобы россияне (и все русскоговорящие) получали в противовес пропаганде альтернативное представление об окружающей действительности. И чтобы их поколение избежало вопроса "Кто победил в войне?".
- Еще о таком. Знаю, что в мирной жизни Вы успешно занимались спортом, обладаете международным черным поясом по каратэ, были чемпионом мира по каратэ 2008 года и многократным призером различных международных соревнований по каратэ. В таких спортивных "боях" для достижения победы человеку приходится вести нешуточную борьбу. Чем, на Ваш взгляд, спортивное понятие "противник" отличается от того, которое используется в боевых действиях?
- Спортивный противник - это друг, однодумец, соратник, которого по-мужски хочется переиграть, но не убить. В этих отношениях нет ненависти. Эти черные чувства поднимает в человеке война. Поэтому часто даже после самого жесткого спортивного поединка можно увидеть обнимающихся бойцов. На войне - все по-другому…
- Многие русские и украинские знаменитые деятели искусств, артисты, писатели, оценивая сегодняшние отношения между Россией и Украиной, отмечают необходимость и важность даже в самые суровые времена сохранять в личности Человечность. Проявляется ли это условие в ходе гибридной войны?
- Ничего не могу сказать по этому поводу. Человечность и война, на мой взгляд, - это антонимы. Вы наверняка знаете случай 2014 или 2015 года, точно сейчас не помню, когда на наш блокпост почти 80-летний дед принес банку меда с взрывчаткой и погибли трое наших бойцов. Это трагедия, однозначно, была диверсией и все такое. Но мы ведь не знаем мотивов, которые подтолкнули к этому поступку человека, который в силу своих лет уже готовится предстать перед Богом? Что его заставило вместо поступков искупления грехов пойти на такое страшное преступление? Может, у него погиб кто-то из близких, находясь по ту от нас сторону?
- Американские психологи установили, что участие в военных действиях оказывает на личность неизгладимое влияние. У них собраны статистические данные о том, что более восьмидесяти процентов участников войны во Вьетнаме переживают и сейчас различные психологические потрясения.
Как участие в АТО отразилось на вашем бизнесе, спортивной карьере, да и в повседневных семейных отношениях?
- Само АТО негативно сказывается на всех, кроме военных отраслях бизнеса. Естественно, мы все стали беднее вполовину. Что касается спорта - мне уже 46 лет и карьеру спортсмена я завершил еще в 2013 году. После войны лично у меня некоторые пристрастия, такие как охота и тренировки по каратэ, утихли. Я с удовольствием бы, наверное, пострелял из ружья в тире или на стенде, но не по животным. К участию в поединках я тоже охладел. Занимаюсь каждое утро физкультурой, бегаю, работаю на снарядах и груше, купаюсь в море, но без фанатизма и для удовольствия. Что касается семейных отношений, то свою несдержанность и последствия контузии я пытаюсь контролировать, а моя жена мне в этом деле помогает и к очень редким срывам относится с пониманием.
- Спасибо за откровенный разговор.
Илья Стариков, профессор. "Южная правда"
1937 3
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Войну не мы начали. А тезис про "братские народы" слышать не хотим, потому что это тезис российской пропаганды. Придётся тем, кто захочет, чтобы мы его выслушали, как-то его перефразировать. Все претензии к мордовским пропагандистам.
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