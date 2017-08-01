"Я ПОСЧИТАЛ, ЧТО ПОРА НАМ ПОКАЗАТЬ"
Президент России Владимир Путин показал Америке нечто съеживающееся, после чего констатировал, что набор у него, может быть, и есть, а вот объем, мягко говоря, небольшой.
Владимир Путин, президент РФ, интервью "Россия 1":
"Я посчитал, что пора нам показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем. Что касается других возможных мер или того, много это или мало, ну... это вполне чувствительно, потому что тыщу с лишним сотрудников - и дипломатов, и технических работников работало в... ну, до сих пор пока еще работает в эти дни в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность. Это чувствительно. Вопрос в том, что нужно или не нужно нам делать еще, какой набор у нас есть... Возможности большие, а, в силу различных обстоятельств, объем небольшой".
Франц Клинцевич, первый зампред комитета СФ по обороне, РИА "Новости", "Парламентская газета", РФ:
"Это только начало. Терпение России было длительным. К сожалению, наше терпение и некая толерантность в реальных отношениях воспринимается партнёрами как слабость. И это первая мера, которая показывает, что мы не слабые. Мы долгое время терпели, но этот процесс закончился. Будут и другие, более жёсткие меры... В этом комплексе мер могут быть достаточно неожиданные вещи. Поэтому, ребята, с Россией надо дружить, с Россией надо разговаривать и договариваться. Нагнуть Россию или, тем более, поставить на колени невозможно — не гнётся! Не гнётся ни эта страна, ни этот народ".
Гвоздь бы сделать из негнущегося сенатора Франца Клинцевича, но он, к сожалению, слишком толстый, и забить его не получится даже в смазанный салом танковый люк, из которого трое когда-то тащили Рогозина. Поэтому, когда сенатор Франц Клинцевич играет ядерными мускулами, он обычно ограничивается тем, что грозно надевает на себя десантный берет и становится похож на повара, способного порой на достаточно неожиданные вещи.
Владимиру Владимировичу Путину, напротив, живот нисколько не мешает, поэтому Владимир Владимирович Путин прекрасно гнется в любую сторону, особенно когда, по меткому определению Клинцевича, у него заканчивается "процесс терпения", и надо показать народу особенную твердость. Долгих семь месяцев российский президент копил силы для последнего удара по крышке американского гроба, изматывая противника неопределенностью, подкрадываясь к нему сзади и внезапно убегая, многозначительно гоняя танки по Москве и корабли по Санкт-Петербургу, давя тракторами сыр и утят, целуя мощи адмирала Ушакова и даже распуская зловещие слухи, будто бы у него дома есть самая главная моща маршала Жукова, из-за которой Алина однажды была вынуждена запереться от своего маленького друга в стиральной машине и не выходить оттуда до самого утра, - что уж было говорить об Америке! Не будь новых санкций, Америка, вне всякого сомнения, сдалась бы Путину еще до того, как он сунул недрогнувший язык под ребра адмиралу Ушакову, но случилось то, что случилось, и Владимир Владимирович посчитал, что пора, наконец, показать.
Разумеется, Владимиру Владимировичу было что показать, хотя объем, действительно, прямо скажем, оказался небольшой, во всяком случае, на словах выглядело куда как толще. Другой бы на его месте показывать постеснялся, но Путин и так столь долго и старательно оттягивал конец Трампа, что после пресловутого голосования в американском Сенате это стало смотреться совсем уж толерантно. Фактически, у загнанного в угол Владимира Владимировича был только один выход - прыгнуть и покусать Америку так мощно, чтобы та не смогла бы уже опомниться никогда. Недостаток объема и толщины "набора" решено было компенсировать количеством: в ответ на высылку из США 35 российских дипломатов Россия решила выслать в двадцать раз больше американских, таким образом, одним махом не только ответив на новогоднюю провокацию Обамы и новые санкции, но и заранее расквитавшись за будущую бомбардировку Воронежа.
Получилось очень по-русски, и не то чтобы Владимир Владимирович долго запрягал в Гаагу, а потом быстро туда поехал, а просто традиционно душевно и крайне загадочно, особенно в плане подсчетов. Так, сначала по телевизору сообщили об изгнании из православного рая 745 американских дипломатов, потом по тому же телевизору Путин заявил, что их будет уже 755, тут же легко перевалил за "тыщу" и вряд ли бы остановился на достигнутом, если бы русский народ не начал исподволь интересоваться, откуда в России вообще взялось так много легально засланных казачков Трампа.
Тот же вопрос, впрочем, не давал покоя и бывшему послу Макфолу, который заявил, что даже 755 американских дипломатов, не говоря уже о том, чтобы прибавить к ним 450 остающихся, в России нет и никогда не было. Макфолу объяснили, что имеются в виду не только дипломаты, но и вспомогательный персонал. Макфол сказал, что столько американского вспомогательного персонала тоже нет. На это пресс-секретарь Путина Песков возразил, что вспомогательный персонал - это не только американцы, но и русские, принятые на месте.
Количество американских дипломатов, изгоняемых Путиным в рамках "показа ответа", стремительно уменьшалось с каждым часом. Количество же граждан России, желающих быть "принятыми на месте" на работу к американцам и высланными в США вместе со своими консульствами в рамках контрсанкций, напротив, резко возросло. Но рано радовались предатели - уже на следующий день после того, как Владимир Владимирович показал (по крайней мере, ведущему Соловьеву), тема массовой депортации понаехавших пиндосов сошла на нет и сменилась толерантным термином "прекращение работы": вспомогательный персонал уже никто не высылал, да и с дипломатами, собственно говоря, тоже не спешили - дали срок до 1 сентября и возможность самим решать, кто уедет, а может быть и не уедет, а если уедет, то дипломат ли он и американец ли, да это в сущности и неважно, потому что ужасная цифра уже названа, Путин показал, и для русских людей это было, вне всякого сомнения, чувствительно.
С Америкой, правда, все выглядит не так однозначно, а может и вовсе даже наоборот, - госсекретарь Тиллерсон и вице-президент Пенс, во всяком случае, уже так сильно жаждут улучшения отношений с Россией, что неприкрыто стебутся. Но это же только начало, сенатор Клинцевич обещает "неожиданные вещи". Путин, к примеру, может принять зеркальные меры, встав перед зеркалом голый с линейкой и мощной лупой. Вице-премьер Рогозин, сочинивший на днях стихотворение то ли про румын, то ли про молдаван "Подковерных отчаянных схваток герои, Рыцари мрачные с бумажным кинжалом На русских артистов набросились роем, Грозя оккупантам отравленным жалом" напишет иронический памфлет про Конгресс и Маккейна: "Старый противный Маккейн, Козел ненормальный больной ублюдок, За санкции проголосовал против России, Петух проклятый, придурок дурак, В Конгрессе сидят ненормальные суки, И все делают назло России вот так!" Шойгу построит в парке "Патриот" макет Белого дома и взорвет в нем юнармейца с поясом шахида.
Да мало ли способов. Сам Владимир Владимирович в свойственной ему иносказательной манере уже намекнул Америке, что если та будет и дальше себя плохо вести, то он откажется от совместной борьбы с терроризмом, совместной борьбы с кибертерроризмом и даже совместного освоения Венеры, и уж тогда Штатам придет окончательный конец. Однако Владимир Владимирович не сторонник чувствительных мер, потому что все меры, которые ему были под силу, он уже давно применил и практически на всех попалился. Возможности у российского президента, конечно, большие, зато все остальное, "в силу различных обстоятельств", маленькое. И с каждым днем оно не только меньше, но и короче.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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"в следующий раз мы вышлем из кацапии ВСЕХ американских дипломатов- США будет плакать" ( с )
кацапы такие ничтожные кацапы- даже из своего позора они пытаются сделать "мировую победу"
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http://defence-line.org/2017/08/pro-dobruyu-krasnuyu-shapochku-i-zlogo-volka/
Про добрую Красную Шапочку и злого Волка
1st Август 2017 anti-colorados
На календаре - 1 августа, а на градуснике - далеко за 30. Жара стояла кромешная, а природа не могла исторгнуть из себя даже маленького ветерка. В это самое время мудрая и трудолюбивая мама заходилась месить тесто. Она позвала Красную Шапочку и велела ей сесть на табурет, чтобы слушать внимательно и ничего не пропустить. Продолжая месить тесто, мама начала инструктаж.
- Ты уже девочка большая и должна понимать многое. Я вижу, ты уже куришь? - и кивнула на уголок упаковки в целлофане, выбившийся из кармана дочки. Та неопределенно кивнула и аккуратно затолкала упаковку санкционных Дюрекс поглубже.
- В общем, я сейчас испеку пирожки, а ты их отнесешь бабушке. Ферштейн? Сама отнесешь.
- Но ты же говорила, что мне по лесу нельзя самой гулять? - удивилась Шапочка, смахивая сосновые иглы со своего платьица.
- Да, говорила, но сейчас я тебе говорю другое. Ты - уже взрослая и должна соображать, что и к чему.
Шапочка уже неплохо соображала, ибо кроме Дюрекса, она давно пользовалась другими контрацептивами. Ее эта часть разговора не удивляла, но было странно, что мама сама ее отправляет в лес.
- В общем, ты должна знать, что по лесу ходят охотники. Они - охотники до всего, что там шевелится и не всегда они в это стреляют. В общем, будь осмотрительна и старайся избегать с ними встреч. Мало ли, вдруг им как раз - охота. Но если такое случится - не сопротивляйся и расслабься, ибо любой протест ведет к цветным революциям, а ты знаешь, какое это зло для нашего православия. Так что расслабилась и все будет хорошо и не долго. Поверь моему опыту.
- Мам, а там же еще дровосеки есть. - напомнила Красная Шапочка.
- О, доча, об этих не беспокойся. Дровосеков интересуют только дровосеки, поэтому они видят друг друга издалека и дровосечатся в своей компании.
Мама продолжала месить тесто и в него падали крупные капли ее пота. Но это маму не смущало, она продолжала мять тесто своими мясистыми руками, упершись красными, от выпитого, глазами в его гущу.
- И главное, что ты должна помнить на зубок: не садись на пенек, не ешь пирожок! Эти пирожки - только для бабушки. Она и так уже зажилась сверх всякой меры. У меня просто не хватает самогону на ее содержание. Поэтому делаешь так: пришла, отдала пирожки, дождалась, чтобы она съела хоть один и дальше - делай, что хочешь.
Потом мама ловко порезала тесто на маленькие кусочки, раскатала их, положила странную начинку и поставила все в печь. Шапочка решила подождать на улице, ибо в доме стало невыносимо жарко. На опушке она увидела одного из охотников. По собственному своему уже немалому опыту, она знала, что именно он - обладатель самого длинного ружья. Она ему подмигнула, но охотник ткнул пальцем в солнце и размахивая лопухом как опахалом показал, что сегодня - не охота, слишком жарко.
- Поход будет скучным. - подумала Красная Шапочка и ее стали грызть сомнения о той категоричности, с которой мама рассказала ей о дровосеках.
Но вот пирожки готовы и мама нагрузил их в корзинку. Протянув ее дочке, она сурово заглянула ей в глаза и сказала рубленными фразами:
- Сама не ешь! Только бабке. Дождись, пока она сожрет хоть один, - сказала, перекрестилась сама, перекрестила дочку, заставила ее поцеловать икону, сама ее поцеловала и выдала последнее напутствие:
- С богом!
Шапочка поплелась в лес. Охотников уже не было видно вовсе, а дровосеков даже не было слышно. Она попыталась затянуть песню «Если долго, долго, долго…», но потом плюнула от безнадёги и начала первый куплет «Владимирского централа». Она знала, что идти не так долго, если не находить по пути приключений. Если не отвлекаться на охотников, то очень скоро будет полянка, на которой стоит домик бабушки. Она знала, что надо дернуть за веревочку, чтобы дверь открылась, но бабка имела три ходки по разным статьям и требовала условный стук в дверь. Все это казалось смешным и ненужным, а потому с грустными мыслями она вышла на полянку.
Почему-то ее не удивило, что избушки почти нет и не расстроило, что вместе с нею нет и бабули. Полянка была вытоптана и под ногами валялись обертки с надписями: «Стабфонд РФ». Что это такое, Шапочка не знала, ибо никогда не видела, но догадывалась, что его уже нет. Подняв глаза, она увидела того, кто сожрал содержимое стабфонда и уже доедал бабкин домик. Это был лысый, голый по пояс волк с рыбьими глазами.
Увидев Красную Шапочку он явно обрадовался, но глаза его были не добрыми и холодными.
- А бабушка? - заикаясь спросила Красная.
- Я за нее, - икая, ответил волк. Он отяжелел от сожранного, особенно от бабушки и стабфонда, а потому слегка утратил прыть. Он понял, что девочку надо заговорить, чтобы та не смылась, а тем временем - подкрасться к ней на нужное расстояние. Потому волк начал ей говорить следующее.
- Девочка, а ты знаешь, что если бы у бабушки был половой орган дедушки, то она была бы Владимиром Ильичом Лениным? А если бы у нее была трубка, в любом месте, то была бы Иосифом Виссарионовичем Сталиным…
От таких слов Красная Шапочка совершенно обмякла, хоть и пыталась стоять по стойке «смирно» и отдавать пионерский салют. Тем временем, волк уже прихватил ее своей лапой и жадно облизывался. Шапочка понимала, что сейчас произойдет что-то неотвратимое и противоестественное. Но волк вдруг спросил ее:
- Пирожки?
- Да, - ответила Шапочка.
Волк махом сожрал все три килограмма пирожков и вопреки ожиданиям Красной Шапочки, проглотил и ее, но не успел закрыть рот, как у него посыпались зубы, а затем и выкаченные от удивления глаза. Потом отпал нос, уши и хвост.
- Бабушкины пирожки, - подумала Красная Шапочка.
- Полоний, - подумал волк.
В это время на полянку вышли веселые дровосеки и охотники. Тут они достали из волка Красную Шапочку, бабушку и даже веревку от дверного звонка, только Стабфонда они не нашли. Наверное, всосался. Так счастливо и закончилась эта история, с распавшимся на части злым и коварным волком.
(С) Анти-колорадос.
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Рогозин удалил твит «Ждите ответа, гады» о конфликте с румынскими властями
https://meduza.io/news/2017/08/01/dmitriy-rogozin-udalil-tvit-zhdite-otveta-gady-o-konflikte-s-rumynskimi-vlastyami
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ГАРМОНЬ - украдена у чехов и присвоена, как " русская"
САМОВАР - украден у китайцев и выдан позже, как " русский"
ЛАПТИ - украдены у СКИФОВ , позже выданы за " русское изобретение"
ПЕЛЬМЕНИ - украдены у китайцев ( китайское народное блюдо)
БАНЯ - украдена у финнов , позже выдана за " русскую"
РУССКИЙ ЯЗЫК - украден в 16 веке у БОЛГАР ( до 16 века
московиты говорили на татарском)
ВОДКА - водка была известна с XII века, и изобрел ее испанский алхимик и католический священник Раймунд Люллий.
БЛИНЫ - древнеримское блюдо, используемое во ВСЕХ странах мира.
финско-тюркские племена Залесья изобрели валенки, а коми-пермяцкие женщины -кокошник
ШТАНЫ - будущие "русские" впервые увидели на всадниках из Казани
и Киева
до этого "русские" мужчины ходили в сарафанах и лаптях( украденных у скифов)подпоясавшись широким кожаным ремнём, что ясно видно в захоронениях аборигенов от седой древности до 18 (!) века
ВАЛЕНКИ - украдены у фино - тюркских племён Залесья
Все типы компьютеров, советских автомобилей, ракет и пр БЫЛИ УКРАДЕНЫ .
РУССКИЕ , А ЧТО У ВАС СВОЁ?????
Энгельс (C)1866 :
"Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу
громадного количества украденной собственности, которую ей
придется отдать назад в день расплаты"
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"На службе миссии находятся 1279 сотрудников, в том числе 301 гражданин США, работающий по прямому найму, и 934 сотрудника штата, нанятых внутри страны", - говорится в документе.(РИА Новости) . Путин уволил 755 собственных холуев.Мощный удар по Америке
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Наш ответ , Лолите Милявской !!!...........а куле
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Я им говорю: дескать, так-то и так-то, мол,
а если не так, значит, ложь.
А они кричат: "А где факты, мол, факты, мол?
Аргументы вынь и положь!"
И хоть я совсем человек не воинственный,
все-тки погожу, погляжу,
а потом возьму аргумент свой единственный,
выну и на них положу...(С)
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На русских артистов набросились роем,Грозя оккупантам отравленным жалом
это по Фрейду?
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«Подковерных отчаянных схваток герои, Рыцари мрачные с бумажным кинжалом На русских артистов набросились роем,Грозя оккупантам отравленным жалом."Виват!" отыграли труба и литавры,"Победу" пропели тенор и бас. Доволен собой примеряющий лавры Главный молдавский Карабас…»
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- Лично мне санкции дали независимость. Завод стал, меня уволили. Но я стал предпринимателем, открыл бордель. Дела сразу пошли в гору...
- А сколько стоят услуги в борделе?
- Недорого. Анал - 1000 рублей, орал - 500.
- А классика?
- А классики у меня нет. Предприятие маленькое, я пока один работаю
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