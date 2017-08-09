 "В 2014 ГОДУ AMNESTY INTERNATIONAL БЫЛА ЕДВА ЛИ НЕ ПЕРВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОПУБЛИКОВАВШЕЙ СДЕЛАННОЕ СО СПУТНИКА ФОТО РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ НА ДОНБАССЕ", - ОКСАНА ПОКАЛЬЧУК

http://www.legalaid.gov.ua/images/docs/HumanRightsUa.pdf



МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ ЛЮДИ В УКРАИНЕ ОБРАЩАЛИ ВНИМАНИЕ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, НА НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ИХ СТРАНЕ. И СТАРАЛИСЬ ЭТО ИСПРАВИТЬ.

