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 Общество, Политика Украины
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 БОЙ ЗА ШАХТЕРСК - НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ШАНС В ВОЙНЕ 2014-ГО

В секторе "Д" у границы с РФ держали позиции и били врага подразделения из состава восьми батальонно-тактических групп 24, 28, 51, 72 механизированных и 79-й аэромобильной бригад, отряды других частей. Благодаря точным и адекватным данным офицеров штабов сектора "Д", сектора "Б", оперативного командования "Юг" и моей недавней поездке в сектор я понимал, что удержаться на позициях вдоль границы невозможно.

1. Было невозможно укрыться от обстрелов тяжелой российской артиллерии на открытых позициях вдоль границы из-за сланцевого грунта.
2. Российская артиллерия ведет безнаказанные массированные обстрелы, ответить нельзя.
3. Из-за большой протяженности и растянутости войск нет сил для создания поисково-ударных групп, которые бы могли защитить наши коммуникации.
4. Единственный маршрут снабжения - через село Кожевня в 500 метрах от российской границы, оставлен 30 июля нашими подразделениями после массированных обстрелов, и если бы противник занял Кожевню, была бы угроза полного окружения (низкий поклон десантникам 79-й бригады, которые удержали господствующую над Кожевней высоту, вопреки всем российским обстрелам и атакам).

Было известно из открытых сообщений СМИ, это не было никаким секретом, что на помощь войскам сектора "Д" идет главный резерв командования АТО - самые боеспособные на тот момент подразделения, кулак в составе главных сил 30-й механизированной, 95-й аэромобильной и 25-й воздушно-десантной бригад - 7 батальонно-тактических групп. Они тоже были не в полном комплекте, но это была огромная организованная сила, которая могла взять и удержать любой узел коммуникаций. 25-я бригада в этот день вела еще бои за Шахтерск, рядом были силы 30-й и 95-й. Я предлагал руководству страны навязать россиянам более гибкий оперативный замысел и ответить ударом на удар.

То есть не направлять нашу группировку на деблокаду, а дать приказ войскам сектора "Д" самостоятельно прорваться на Амвросиевку, причем немедленно, одним кулаком, не ждать уже ничего. Офицеры в секторе полагали, что у противника нет сил, способных остановить одновременный прорыв. Но каждый новый день промедления приносит новые российские обстрелы и из-а отсутствия надежных укрытий это вызывает очень большие потери техники, гибнут люди. Впустую расходуется ресурс ударной мощи и выносливости воинов и не используется преимущество в организации крупных механизированных подразделений, которых у противника на тот момент не было вообще.

А вот силами резерва я предлагал поддержать 25-ю бригаду в Шахтерске. Группировка общей численностью более чем в 2000 военнослужащих, с большим числом солдат и сержантов контрактников в 30-й и 95-й, без сомнений, взяла бы Шахтерск и смогла бы разгромить противника. А это означало перерезать основную автомагистраль снабжения Донецка и Горловки, по сути отряды наемников в Донецке и Горловке попадали в оперативное окружение. Не имея массированных поставок, противник был бы обречен на резкое сокращение своей боевой деятельности.

2 августа я встречался с Президентом Украины и Верховным Главнокомандующим и предложил сосредоточить все наличные резервы для оперативного окружения и прямой атаки на Донецк. Прямой удар по "столице "ДНР" заставил бы противника перебросить все силы, в том числе с границы, чтобы деблокировать трассу, чтобы защитить город. Завязав бои в городах, а не на границе, наши войска могли бы избавиться от губительных российских обстрелов, сокращали фронт, который им необходимо удерживать, концентрировали силы, и могли реализовать наше главное преимущество - в мотивации, организованности и численности нашей пехоты. Донецк стал бы для врага вторым "Славянском" - то есть городом, который по идеологическим соображениям сдавать нельзя, а надо удерживать любой ценой. Силы АТО смогли бы навязать врагу инициативу в более выгодной оперативной обстановке, и в невыгодной для российского командования.

К сожалению, стало ясно, что 31 июля подразделения 25-й бригады начали отход из самого Шахтерска, был выбран другой план операции. 30-я и 95-я бригады должны были пробить коридор, на это выделялось еще несколько дней, а затем они сами заходили довольно далеко в сектор "Д", откуда уже вышли их товарищи совершенно обескровленными из-за пограничных обстрелов российской армии. Было понятно, что наш резерв будет скован, и мы израсходуем ударные силы в секторе, удержать который у нас не было ни сил и ни оперативной необходимости.

Помню, как мне звонили из больницы Мечникова, я говорил с солдатами 30-ки, которых начали вывозить из-под Степановки и Дмитровки, и как было больно от понимания, что им оттуда придется скоро уходить, что они зашли туда меньшими силами, чем там стояли раньше...

Я и тогда, и сейчас убежден, что решение держать под российскими обстрелами слабые позиции в секторе "Д", и решение использовать главный резерв для того, чтобы попытаться занять Миусинск, Степановку, Дмитровку в августе - это грубейшая ошибка, которая показывала не гибкость, к сожалению, командования АТО и отсутствие оперативного искусства. Благоприятная возможность резко изменить ход войны в нашу пользу и навязать врагу инициативу не была использована.

А сейчас у нас сняли фильм "Рейд", где ни слова не сказали об оперативной обстановке, о том, что этот самый рейд можно было вообще-то и не проводить, что если бы сектор "Д" решили выводить раньше - а комиссия АП докладывала об этом 23 июля, то и не пришлось бы никого деблокировать вообще. Были бы силы и средства для окружения донецко-горловской агломерации по короткой дуге, и для быстрой атаки и освобождения этих ключевых городов.

Но я верю в тех комбатов, которые тогда проходили свои бесценные военные академии в пекле первых боев, и сейчас уже выросли в настоящих современных полководцев, я сохранил уважение к тем генералам, которые в те страшные дни сохраняли уверенность и не боялись докладывать начальству правду. Что ж, мы еще вернем себе Донбасс, и мы сделаем правильные выводы. Был проигран бой - но битва за спасение Украины от агрессии была выиграна благодаря этим 30-40 тысячам мужчин, которые в самые горячие месяцы 14-го при поддержке всего народа защитили нашу свободу и независимость вопреки всему и вся.

Юрий Бутусов, "Цензор. НЕТ"

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С чего ты решил, что не было арты, это откровенная ложь! Бутусов говорит правильно, что дугу нужно было делать меньше, чтоб была возможность отстреливать орков на своей территории и уменьшить плече логистики! Просто не верили наши, что в 21 веке в центре Европы будут ровнять Градами и Смерчами!
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Одна проблемка - прямой удар по Донецку силами 2000 привели б катастрофическим потерям, а 50к орков на границе при любых раскладах додавили б пацанов.
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Патрахатый номерной, ты видать от сои чыкаладной читать разучился. Речь идет о 7(СЕМИ) БТГ ВСУ из резерва- навскидку до 10 000 (Десяти тысяч) личного состава с техникой и вооружением. Обложить Донецк этими силами тогда не было проблемой. На сегодня в двух АК "ЛДНР" - 40 000 чел. На фронт в 400 км. Просто соевый гавнокомандющий предал Украину и положил лучших в котлах, выполняя венский сговор марта 2014-го с Фирташем ( и )(уйлом,естственно). Будет пэца на фонаре болтаться! Dixi!
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а ты зардопидор тоже эксперд по всем вопросам как и блютузов? ))))
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решение держать под российскими обстрелами слабые позиции в секторе "Д", и решение использовать главный резерв для того, чтобы попытаться занять Миусинск, Степановку, Дмитровку в августе - это грубейшая ошибка, которая показывала не гибкость, к сожалению, командования АТО и отсутствие оперативного искусства.Источник: https://censor.net.ua/r449758

Помилка - чи свідомий саботаж ?
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Учитывая, что с мая 2014 в Генштабе ВСУ было около 50 советников США, можете сразу обвинить в саботаже и их.
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Охотно верю в оперативную карту перед глазами редактора "Цензора". Один этот факт указывает на развал управления. У Порошенка проходили совещания а-ля "бункер Гитлера" с массой советников и совершенно случайных людей и Оперативной Картой Генштаба на столе????? Это 3.14 ... товарищи!!! Теперь о самой идеи Бутусова уйти с полей и втянутся в "города". Такой маневр неоднократно совершался (Ульм, к примеру) и приводил только к тотальному "Капут" для вошедших в Город. Непонятно почему в Августе 14-ого было бы иначе. Аксиома Военного Искусства гласит - "Всякий кто по своей ли воле или под давлением противника отказался от борьбы в Поле и ушел в Крепость (Город, укрепленный пункт) проигрывает автоматически". Мец 1870 года - как самый яркий пример. Остается благодарить Судьбу, что в Генштабе нашлись майоры и полковники (да и сам Муженко тоже боец) готовые умереть, но не дать руководству Украины сделать такой самоубийственный шаг.
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Шиколадная гнида с подельниками в угоду хуйлу погубило эти войска.

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На цій сторінці з'явилися російськомовні поребрiкi з ФСБ РФ. З ранку тут вже «працюють» тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі і за 11 руб. 80 коп. проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України. Просимо заблокувати блювотину лишнехромосомных «кухарів путiна» - любителів «Глоду» (Боярышника).
Тролі отримали нову методичку: залишати на ФБ лайновіділення и ліхословити Президента («Лiпецьк», «Рошен», «Чоколатний», «Цукерки», «Барига», «Пархатий»), Уряд України («майданутиє») та майбутнього Прем'єр-міністра батоно Міхо Саакашвілі («Выгнали из Грузии - выгоним из Одессы» от Дмитрия Голубова»).
Ольгінци, які не знають української мови, за 11 руб. 80 коп. тролят Україну російською мовою:
«однотуровый», «шоколадный заяц», «Вальцман Олигарх Офшорович», «жидобандеровцы», «правосеки», «укропы», «хохлы-фашисты», «нацисты», «фашистская гадина», «националисты», «погань», «бандиты», «хунта», «клика», «киевская сволота», тощо.
Визначити расiйське лайно тролів можна не тільки по запаху, ай за іншими ознаками. Оскільки багато тролів приїхали в Пітер з глухої тайги по «ліміту», то й поганяло у них звірине або пташине, яке закінчується на «ОВ», або на «ЕВ»: «Волков», «Лосев», «Бобров», «Медведев», або «Соколов», «Коршунов», «Грачов».
Щоб приспати пильність укропу на аватарке у тролі поміщена українська символіка, портрет Надії Савченко або просто силует. За місяць після реєстрації на ФБ у нього вже налічується близько п'яти «тисяч друзів».

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Опять у генералиссимуса Бутусиона обострение, решил возглавить зрадолегион мух-зрадофилов. Привиделась во сне стратегическая карта Муженка
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Взять город с враждебным нас.в 1млн.человек,не думаю,что это была хорошая идея.Другое дело,заблокировать его со всех сторон,хотя кацапы могли вторгнуться для деблокировки.
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Да уж..Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны..
Прямой удар по "столице "ДНР"..избавиться от губительных российских обстрелов..пи пе ц..

А потом был "Прямой удар" по Иловайску ..а я думаю кто это корбану такое насоветовал..
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Ого скільки експерДів і сратегів... Скільки геніальних ідей... Дивно, що люди так впевнено обговорюють те чого не знають.
PS: Я бачив це з середини. Сектор Д літом 2014 просто Ад.
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Слава тим,що вижили...Пам'ять полеглим...
москалям підлі обстріли не пробачимо ніколи...
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я уверен, тогда путин прямо говорил порошенку что если будет штурм Донецка или Луганска, то он введет российские войска. Поэтому украинскому коммандованию приходилось придумывать другой план. Но это не отменяет того факта что наступления по южной границе было стратегической ошибкой генштаба...и последующий разгром украинских войск на мариупольском направлении это очень хорошо показал.
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А я так не думаю. Если бы Путину нужен был Донбасс, он бы давно признал ДНР и ЛНР, а может бы даже и включил их в состав России. Но этого не будет. Простая арифметика. В Крыму 2 миллиона плюс 7 миллионов в донецкой и луганской областях. Тяжелая нагрузка на экономику, и так переживающую не лучшие времена. Мягко говоря. А отказаться от них полностью нельзя, ура-поцреоты не поймут, да и образ собирателя земель русских пострадает, вот и приходится как-то сидеть на нескольких стульях. А с нашей стороны все еще хуже. Отправили столько народу на заклание и ради чего. Ведь даже идиот понимает, что уходить вглубь вражеской территории по узкому коридору, где с одной стороны - сопки, а с другой - враждебное государство, - самоубийство. Но видимо в генштабе сидели какие-то особо умные товарищи, которые знали больше, чем знали мы. Кстати, очень хотелось бы посмотреть на того, кто это придумал. А то че-то Параша начал уголовное производство по этому делу, а воз и ныне там.
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Цензор.НЕТРезонансОбществоБОЙ ЗА ШАХТЕРСК - НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ШАНС В ВОЙНЕ 2014-ГО
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