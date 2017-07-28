 ДМИТРО СУС: "Я ЦАП-ВІДБУВАЙЛО, ЧИ ЩО?" (СТЕНОГРАМА ЗАСІДАННЯ)

Сторони заявляють, що довіряють складу суду і відводів не буде. Суддя Владлена Лазаренко роз'яснює Сусу його права та обов'язки.
На обговорення ставиться питання можливості проведення зйомки в залі суду. Прокурори висловлюються за те, щоб процес був публічним.
Дмитро Сус і його адвокати щодо зйомки заперечують.
Суддя ухвалює рішення, яким забороняє зйомку з допомогою стаціонарної техніки і дозволяє присутнім в залі суду робити тільки аудіозапис на портативні засоби, а також письмові нотатки і стенограму.
Згодом Сус заявив, що засідання треба проводити в закритому режимі, оскільки він збирається повідомити суду державну таємницю. Але суд відмовився закривати процес.
ПРОКУРОРИ ПОЯСНЮЮТЬ, ЧОМУ СУСА ТРЕБА ВЗЯТИ ПІД ВАРТУ
Прокурор Макар:
"Під час розслідування незаконного грального бізнесу 28 грудня 2015 року був проведений обшук на вул.Володимирській, 81, в ході якого було вилучено 8 600 гривень. 16 січня 2016 року проведено обшук в готелі "Дружба" на бульварі Дружби народів, 5. В ході обшуку вилучено кошти в доларах і гривнях на загальну суму 410,9 тис. грн. Дані кошти перейшли у відання держави. Долю цих речових доказів мав вирішити суд. Власники коштів встановлені не були. 1 червня 2016 року досудове розслідування цього кримінального провадження було доручено Головному слідчому управлінню органів ДФС. Речові докази передано не було. В ході розслідування давали запити в Генпрокуратуру і була відповідь, що такі кошти не зберігаються і не обліковуються. По суті Дмитро Миколайович у зазначений період, перебуваючи за місцем роботи, заволодів даними коштами в сумі 410,9 тис. грн, а також 8 600 грн.
Вже перебуваючи на посаді заступника начальника Департаменту та начальника управілння Генпрокуратури, 15 квітня 2016 року, коли проводився обшук в Києві по вул. Набережно-Печерська дорога, 5, Сус прибув до даних приміщень перевірити, як відбувається обшук. Піднявся на другий поверх і заволодів відеореєстратором High Vision загальною вартістю 3 200 грн.
Сус розумів, що власники даного майна не будуть готові з’явитися за ним, оскільки гральний бізнес тягне за собою кримінальну відповідальність. Тому вирішив реалізувати це майно, при цьому знищивши деякі протоколи обшуку. Після того, як кримінальне провадження було передане Головному слідчому управлінню ДФС, Дмитро Миколайович Сус 30 жовтня 2016 року реалізував третій особі велику кількість майна на 10 тис. доларів – ігрові автомати, рулетки, крісла, статуетки.
Ще один епізод – це декларування недостовірної інформації. Упродовж 2016 року Сус Д.М. користувався Audi Q7, який не задекларував.
Найтяжчий злочин, в якому повідомлено підозру Сусу Д.М. передбачає до 8 років позбавлення волі. Оскільки злочин є корупційним, йому може бути призначена тільки реальна міра покарання.
2 листопада 2016 року було проведено обшук за місцем роботи підозрюваного, в ході якого вилучено відеореєстратор, про заволодіння яким йдеться у підозрі. На реєстраторі виявлено відеофайли. Реєстратор був підключений до камер в його кабінеті. Тільки йому відомо, з яких причин велося фіксування подій.
Ми занесли частину інформації з протоколів огляду цих записів у клопотання, щоб показати суду і об’єктивним спостерігачам як питання моральності Суса, так і можливості впливати на свідків, працівників правоохоронних і судових органів, переховуватися від суду і слідства і знищення доказів.
26.09.2016 в кабінеті Суса знаходився один із керівників компанії "Карпатигаз" Святослав.
Сус: Що я тебе попрошу. Ваша фірма шведська вообще стоїть в Швеції високо чи нє?
Святослав: Ну, в принципі нормально. Не так, щоб сильно високо. Там контори, що багато в бюджет приносять, на біржі торгують.
Сус: Ти письмо можеш послу написати чи не можеш?
Святослав: А що має бути в тексті. Все залежить від того, що треба написати. Ми можемо поговорити.
Сус: Що по суті лі не самий (нерозбірливо) в цій країні. Серйозно. Бо Луценко мені зарядив на минулому тижні, посол його в Швеції спитав, коли мене мають звільнити. Я на нього витріщив очі і кажу, ну, я думаю, він поміняє свою думку або він трохи далекий.
В іншому епізоді.
Святослав: Кстаті я вже купив квитки і готель забронював. Так що? Їдемо? Пропаде. Нє, то на місці вже. На місці там культурна програма, екскурсії. Ти в Стокгольмі ще не був?
Обговорюється можливість придбання квитків у Швецію за рахунок Святослава. Значить Дмитро Миколайович зробив йому багато доброго, якщо він готовий придбати для нього квитки і бронювати готелі.
Щодо можливості знищувати докази.
У кабінеті присутній ряд осіб.
Сус: Ми в "Укргазвидобуванні" зробили десь півтори тисячі тимчасових доступів. А коли в нас його забрали оці-во чи хто там… То ми, певно, мішків 30 в шредер. Томів десь 400 пішло в шредер.
В кабінеті Суса знаходиться невідомий чоловік: "Ну піди там пошерсти. Що не можна якусь командіровку придумати? Піди підпали якийсь магазин, хай опера кинуть щось важке. Либідь-плазу підпаліть. Щось без жертв. Але зайнялись, занімалися. І всьо. Я вам без приколів кажу".
Щодо можливості впливу на представників судової гілки влади.
Сус: Я бачу зі мною надо общатися, то зі мною не общаються вообще, а як тільки треба піти в суді щось порєшати, то тоді вспоминають, що я ще є.
Про можливість скоєння кримінального правопорушення свідчить такий персональний факт, як він характеризує себе сам.
Сус: Ми пішли з шефом в Лувр. Я кажу: шеф я так хочу! Ходимо. Золото, кубки, мумії, саркофаги. Знаєте, шеф, я вам хочу сказати, еслі би так вийшло, що наш департамент був би в прокуратурі Французької республіки, повірте, що Лувр ми би обшукали. Це було би в пріоритеті. І ми би винесли звідси все.
Ще один з епізодів, Ваша честь. Я долучив витяг із інтернету, стаття з видання Цензор.НЕТ. 20.07.2016 відбувалося засідання в Апеляційному суді. Підозрюваний Сус Д.М. попросив в даному судовому засіданні долучити проект рішення суду у справі, в якій мало відбуватися засідання. І коли копія цього проекту рішення була надана, то головуючий суддя Лашевич визнав, що дійсно такий проект готувався і в ньому є корективи, внесені суддею Лашевичем. З метою дискредитації новоствореного антикорупційного органу Сус Д.М. сказав, що копію ухвали йому надали детективи НАБУ. Однак у сторони обвинувачення є всі підстави стверджувати і вважати, що в Суса Д.М. є корупційні зв'язки серед працівників суду, які надали йому копію ухвали.
Ц і факти, які я навів, свідчать про можливість вчинення Сусом Д.М. дій, що підпадають під ст. 177 КПК – переховуватися від суду, впливати на потерпілих, свідків, експертів, знищувати чи спотворювати докази, а також впливати на здійснення досудового розслідування.
Інші запобіжні заходи не зможуть забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного. Сторона обвинувачення просить обрати запобіжний захід відносно підозрюваного Суса Д.М. у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. У зв'язку з цим ми просимо призначити заставу у розмірі 5 млн грн. По-перше, ми виходили з тяжкості кримінального правопорушення і суми, якою заволодів Сус Д.М. Також майнового стану. Відповідно до декларації, що була подана Сусом при звільненні у травні 2017 року, у власності Суса і його сім'ї перебуває нерухомість тільки за офіційною оцінкою - 1,7 млн грн. У 2017 придбана Skoda Octavia – 444 тис. грн. Тільки зарплата і пенсії за 2017 рік – майже 300 тис. грн. А грошові активи задекларовані – майже 2,5 млн грн. Таким чином, загальна вартість активів, задекларованих Сусом – 4,5-5 млн грн. Крім того, заставу може внести як сам підозрюваний, так і будь-яка інша особа.
Офіційно відображені в декларації майно і доходи не є тими, що перебувають у власності Суса, їх є значно більше. Красномовний факт щодо відеоролика від 20.09.2016. Заходить один чоловік (прізвище не буду називати) і говорить: "Хотів обсудити дальнєйший план дій по одній ситуації і задачі пріоритетні по НАБУ – паркування. Сус: "Через минут 30-40 ви получите по бонусній 50 тисяч доларів за то, що ви всьо время були вмєстє. Планірували ще вас десь залучать".
На аркуші 26 є також інший красномовний такий відеоролик оглянутий: 20.09.2016 чоловік, що зайшов до кабінету Суса, дістає з шкарпеток пачки із грошовими коштами і складає їх там, де сидить Сус. Після того їх дістає Сус і передає ще одній особі. Крім того, 22.09.2016 Сус, тримаючи в руках рюкзак, заходить до свого кабінету, де знаходиться ще одна особа і демонструє вміст рюкзака. Через деякий час дістає з рюкзака, ймовірно, грошові кошти та перераховує їх близько 12 хвилин під столом.
У разі внесення застави просимо покласти на нього додаткові обов’язки: прибувати до детектива, прокурора або суду за першою вимогою, не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу прокурора або суду, повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну місця проживання і місця роботи, утриматися від спілкування з посадовими особами Генпрокуратури, здати на зберігання до Державної міграційної служби паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право виїзду і в’їзду в Україну, носити електронний засіб контролю".
Прокурор Сергій Козачина:
"Це не лише гіпотетичні наші міркування, що ці ризики мають місце. Але ці ризики були вже на час його роботи в Генеральній прокуратурі і вони залишаються дотепер. Про що красномовно свідчить останнє засідання в Апеляційному суді Києва, де Сус оскаржує арешт свого майна, де він гонористо дістає копію рішення колегії суддів. Як суддя надав пояснення справа щодня закривається в сейфі і опечатується і доступ має лише керівник апарату суду, його помічник і сам суддя. Я не знаю, з яких підстав там службове розслідування. Але факт залишається фактом. Особа отримує з невідомих джерел копію ухвали, надає її суду і ще при цьому цинічно заявляє, що це надав детектив НАБУ. У присутності прокурора і трьох суддів ми запитали у нього, який же детектив передав цю ухвалу. На що він зіслався на амнезію і те, що болить голова, не пам'ятає.
Проаналізувавши відеореєстратор, вилучений в кабінеті, детективи НАБУ і прокурори САП не думали, що в таких масштабах іде злочинна діяльність. Якщо пам’ятаєте, була така справа про вилучення 23 талонів на бензин (підозрюваний Олексій Алфімов колишній слідчий Департаменту ГПУ в особливо важливих справах у сфері економіки, йому інкримінують заволодіння талонами на бензин, які він вилучив при обшуку в сільраді у справі про хабар у 5 млн грн – ред.).
Оце в порівнянні з його діяльністю були цветочки.
3 жовтня 2016 ця особа, яка була підозрюваним, а зараз обвинувачений, підсудний, заходить до Суса:
Підозрюваний: Порешаем мы апелляцию или не порешаем?
Сус: Немає іще апеляції? Не дошла еще значит.
Третя особа (начальник відділу): А апеляція на скасування чи на зміну?
Сус: І на скасування, і на зміну. Треба уточнять.
Інша особа: Я ее подготовил.
Третя особа: Ну хорошо, это все. А кто ж тебе что говорил?
Підозрюваний: Мы в пятницу еще общались и мне сказали, что будет особисте зобов’язання.
І дійсно ухвалу Солом’янського суду пізніше скасували і обрали особисте зобов’язання.
Сус: И что кто сказал?
Третя особа: Нет, никто ничего не говорил. В понедельник еще переговорим, посмотрим.
Сус: Ну всьо, бачиш. Поговорили и решили. Скасовують, не здадуть нікого… Ні Казимірович (Володимир Казимирович Гуцуляк, начальник Департаменту ОВС ГПУ – ред.), ні адвокати, тим більше, в Солому не ходили (мається на увазі Солом’янський суд – ред.) і не рішали з суддями і в апеляцію тоже. Менше всього, щоб керувати. Правильно?!
Якщо в когось виникають сумніви щодо належності і допустимості здобутих доказів, то я зазначу. Детективи провели колосальну роботу щодо вилучення грошових коштів під час обшуків в залах ігрових автоматів, які проводив Сус. Допитані поняті, співробітник ГПУ, який фільмував, встановлено в бухгалтерії ГПУ, що на депозитний рахунок кошти не здавалися. Потім ця справа була в Головному слідчому управлінні, потім перенаправили в прокуратуру м. Києва, а потім прокуратура м. Києва як гирю скинула на Шевченківський райвідділ поліції. Всі матеріали відправлялися без будь-яких речових доказів.
З приводу поцупленого Сусом відеореєстратора і встановленого в його робочому кабінеті. Ну це взагалі за межами моєї фантазії, навіщо він це зробив. Кого він намагався контролювати?! Оскільки тут можуть бути маніпуляції захисту, що це якісь негласні слідчі дії, що це НАБУ, як вважає Сус, якісь особисті образи... То я намагався одразу спростувати. Були дві фронтальні камери. Одна встановлювалася на стіл Суса, а друга – за його спиною. Видно співрозмовника і безпосередньо Суса на кожному відеофайлі. Аналізуючи записи з реєстратора, перші відео – зафільмовано, як люди грають в рулетку, в автомати, а далі – "робоча" обстановка в кабінеті Суса.
Особа протягом 2016 була керівником управління в Департаменті, розслідувала злочини у сфері економіки. Щодо їх розслідувань, то це також є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні. Наразі даних, щоб оголосити докази по інших фактах, немає. Збираються докази… Вилучати під час обшуку майно в виді грошових коштів і привласнити, а також вилучати ігрові автомати, стільці, ігрові автомати, статуетки, столи, предмети інтер’єру… і перепродувати… З урахуванням, що особа складає присягу працівника прокуратури... Це свідчить, що людині не чуждо переступить букву закону, що він настільки себе вільно почував і до сих пір, мені здається, почуває. Я не знаю, звідки в нього взялися такі важелі впливу на суддів."
Адвокат Суса Дмитро Дмитренко хоче поставити запитання прокурорам: Ви в основному приділили час там якомусь реєстратору. А до самої суті підозри по привласненню грошових коштів не дійшли. У вас йдеться в тексті підозри, що Сус був зобов’язаний внести до книжки обліку грошових доказів, а він не вніс. Скажіть, а хто був відповідальний у той момент за облік речових доказів.
Прокурори: Особа встановлюється наказом у відповідному слідчому підрозділі. Він (Сус) мав не внести до книжки обліку, а оглянути, переписати і переказати на депозитний рахунок. Постанова кабінету міністрів.
Суддя: Відповідь прийнята. Наступне.
Адвокат Дмитренко: Епізод із нібито продажем Сусом обладнання для грального бізнесу. Чи встановлювалась особа, її анкетні дані, чи перебуває вона на цей день і чи перебувала раніше в уразливому стані щодо правоохоронних органів?
Прокурор: Що це за особа?
Адвокат Дмитренко: Яка нібито придбала гральні автомати.
Прокурор: Так. Особа встановлена, її ім’я зазначено в матеріалах.
Адвокат Дмитренко: Чи притягувалась вона до кримінальної відповідальності?
Прокурор: Я не буду відповідати. Це не має ніякого відношення. Є значно більше доказів.
Адвокат Дмитренко: Я одразу поясню. Дана особа неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності. В останній раз затримана Печерським управлінням міліції за підозрою у шахрайстві 26.02.2016. Скажіть, будь ласка, де знаходяться майно, яке нібито Сус продав, на сьогоднішній день?
Прокурор: Воно вилучене і знаходиться в матеріалах кримінального провадження.
Адвокат Дмитренко: А фізично де?
Прокурор: Опечатане в приміщеннях НАБУ.
Адвокат Дмитренко: Намагався хтось із членів слідчої групи, зокрема наш клієнт, здати ці кошти до фінансової частини ГПУ.
Прокурор: Ініціатива щодо здачі коштів належить особі, яка їх вилучила в ході обшуку. Якщо слідчий вилучив і не показав особі, яка веде облік, особі, яка приймає їх на депозит, то особа і не буде знати про вилучення таких коштів. Є на сторінці 9 (клопотання) інформація ГПУ від 13.04.2017 щодо відсутності коштів і майна, вилучених у кримінальному провадженні, у Генеральній прокуратурі.
Адвокат Дмитренко: Це не відповідає дійсності… За його підписом. Він звертався. На ім’я начальника управління департаменту фінансової діяльності Єрховій. Просить повідомити можливість щодо прийняття коштів, вилучених в ході обшуку. Лист 16.05.2015 року, якраз після вилучення. Чому прокурори САП не реагують на це, а приділяють увагу якимось картинкам?! Більше того, Дмитро Миколайович отримав відповідь, куди йому треба звертатись і що у фінансової частини немає можливості прийняти ці кошти. Відповідь не особисто він отримав, але зайшло на його департамент… Грошові кошти, подальша їх доля, ми з цим будемо ще розбиратись.
Більше того, ніхто сам себе не документував би. Направляти лист. Це все через канцелярію ГПУ йшло.
Останнє запитання. Відеореєстратор High Vision. А як ваші детективи так його оглядали, що навіть не встановили серійний номер цього відеореєстратора. Чому ви не ідентифікували?
Прокурор: Наявність того листування, що ви сказали, зовсім не перекреслює складу злочину. Не виключено, що листування створено десь тепер з метою уникнення від кримінальної відповідальності. Реєстратора оглянуто. Номер. Можливо, в першому протоколі він досить великий, детектив забув. Його оглянуто ще повторно і номер зазначено. Кожного разу при огляді відбувається пакування, що унеможливлює заміну. Серійний номер встановлено.
Адвокат Дмитренко: У протоколах огляду чітко написано, що це модель, а не серійний номер. Принаймні, наш примірник. Я більш ніж певен, що відбуваються якісь провокації. Детективи НАБУ мають знати ази щодо ідентифікації.
Далі захист приступає до виступів по суті підозри.
Адвокат Дмитренко: Відносно активна фаза розслідування почалась 2 листопада 2016 року, проведені перші слідчі дії. Розпочались виклики на допити. Погрози щодо затримання, застосування незаконних заходів відбувались з 2 листопада 2016 року. Я поясню. За місцем його проживання був проведений обшук. На обшук не був допущений адвокат. Перше порушення. Більше того, я не допущений був з працівниками міліції. Про високі нрави працівників НАБУ. Після проведення обшуку, вдумайтесь, будь ласка, дитяча кроватка… Працівники НАБУ демонстративно кладуть на ліжко дитині автомат. Що це? Моральність? Після цього починається відвертий тиск. Я не скажу дуже багато, але була достатня кількість викликів для проведення допитів. Я особисто кожного разу прибував з Дмитром Миколайовичем до детектива НАБУ. Жодного разу, коли б він уникав проведення слідчо-розшукових дій і т.ін., жодного випадку не було. Постійно повідомляв детектива про наміри покинути територію України, і він неодноразово покидав територію України. І все було нормально до 25.07.2017. Які ж з’явились обставини? Були заброньовані квитки, це відомо детективу. На всіх членів сім'ї. Повернення 03.08.2017. Тепер детектив і прокурори посилаються на засідання в Апеляційному суді. По-перше, слова мого клієнта перекручені, що йому вручили ухвалу детективи НАБУ. Відповідь була працівники НАБУ (у тексті публікації Цензор.НЕТ, що долучена до матеріалів клопотання прокурора, зазначено "співробітники НАБУ", - ред.). Більше того, ви прокурор сказали, що внесете відомості до ЄРДР.
Прокурор: Про що?
Адвокат Дмитренко: Про злочин.
Прокурор: Я сказав, повідомте детективів!
Адвокат Дмитренко: Я вас не перебивав!
Суддя: Учасники процесу, будь ласка. Припиніть.
Адвокат Дмитренко: Прокурор пообіцяв внести. А замість цього продовжується тиск. Відбувається просто переслідування Дмитра Миколайовича за його принципову позицію на посаді в ГПУ.
Щодо суми застави, то вона абсолютно необґрунтована, нелогічна… Якщо прокурори виходили з того, що під столом хтось щось рахував 12 хвилин і вони задокументували собі, що 5 мільйонів можна нарахувати за 12 хвилин. Це одна річ… Але що це рахувалось, ми не знаємо на сьогоднішній день. Розмір застави не посильний. Дмитро Миколайович на даний час не працює. Має на утриманні малолітню дитину. За місцем проживання характеризується позитивно.
Адвокат Крамаренко: Поява відеоматеріалів ставить під сумнів їх виникнення. Є тільки модель. Не встановлено, кому належить цей прилад. Якщо подивитися на ракурс цих картинок, то складається враження, що в кабінеті була незаконно встановлена камера, без відповідних дозволів на НРСД. Виникає сумнів щодо обґрунтованості клопотання. Всі п’ять пунктів базуються виключно на цих відеоматеріалах. Стає зрозумілим, що ці відеоматеріали були сплановані, щоб стояла камера і писала все що є… Бо немає сенсу знімати в своєму кабінеті… Розмір застави у 5 млн грн нічим не підтверджується.
Прокурор Сергій Козачина: Два речення. Що свідчить про не те щоб кришування цих листів. Сус у переписці з Єрховою (екс-бухгалтер ГПУ)… Хто працює в ГПУ, знає, що переписка між службами ведеться без будь-яких бланків, ставиться внутрішній номер. Сус використовує гербовий бланк і вхідний номер. Єрхова йому відповідає. Ми обслуговуємося в державному "Ощадбанку" і цінності приймаються в опечатаному вигляді, де проставляються підписи уповноважених осіб та печатка клієнта. Для підготовки листа до установ банку просимо надати інформацію, як опечатані ваші речові докази, крім того, необхідно вказати паспортні дані працівника, який буде здавати. Це свідчить про те, що людина (Сус) знала, як треба правильно зробити. Щодо його запиту… Тут немає, що він вилучив кошти в такій-то сумі. Тут загальна фраза, що під час розслідування Департаментом ОВС ГПУ вилучаються значні кошти та цінні речі, що визнаються речовими доказами. Відповідно до КПК, кошти передаються банку… Відповідно до постанови кабміну кошти передають уповноваженому банку. Прошу повідомити чи наявні у банку, що обслуговує ГПУ, вільні банківські комірки. Тут ні слова нема про вилучені 410 тис грн.
На прохання адвокатів суд приєднує до матеріалів клопотання листування Дмитра Суса з колишнім бухгалтером ГПУ Людмилою Єрховою.
СУС НАДАЄ ПОЯСНЕННЯ
Дмитро Сус: Ваша честь, ви роз’яснювали, що якщо я буду говорити про речі, які становлять охоронювану законом таємницю, то потрібно про це повідомити. Я зараз буду посилатися по суті підозри… І хоча я вже звільнений, кримінальна відповідальність за це передбачається. Тому звертаюся, інакше я буду змушений частково давати пояснення.
Суддя Лазаренко: Мушу Вас повідомити, що в суду в цьому складі немає допуску до державної таємниці, жодного рівня. У мене немає доступу.
Адвокат Дмитренко: Порушується право на захист.
Дмитро Сус: Я неодноразово покидав територію нашої держави. Одразу це було після обшуків НАБУ. На виклики з’являвся за першою вимогою. Про відвідування інших країн завчасно повідомляв. Ми придбали квитки у зворотній бік. Мотивів переховуватися від слідства у мене не було… Мене затримали 25 липня в аеропорту "Бориспіль" о 10.50. А підозру мені вручено наступного дня о 10.45.
Цей лист, що я писав Єрховій. З початку 2016 року формувався новий Департамент, в якому я працював. Підслідність у кримінальному провадженні, що ви інкримінуєте, що я заволодів грошовими коштами, досудове розслідування було доручене іншому слідчому. В моєму підпорядкуванні тоді вже було більше 10 чоловік і здоровий глузд підказує, що я не міг вже здійснювати досудове розслідування у тому провадженні. Більше того, на той момент в мене було два інших провадження. Справа щодо отримання службових квартир посадовими особами ГПУ (справа Каська – ред.), а також отримання грошей від США (йдеться про розтрату коштів на реформу ГПУ – ред.).
У 2015- на початку 2016 ми проводили обшуки в гральному закладі на Дружби народів, 5. Тоді проводились обшуки у тих, хто мав відношення до цих гральних закладів. Одним із них був Якубик Ігор. Віч-на-віч ми з Якубиком бачились наприкінці серпня на початку вересня 2016. Тоді розслідувалась справа про викрадення автомобілів. Було виявлено три автомобілі. На територію проведення обшуку приїхав Якубик Ігор і Андрій, прізвище якого є в клопотанні. Вони представляли жінку чоловіка, який займався викраденням авто. Я не був старшим групи, а як учасник. Через неділю-дві цей чоловік Андрій приїхав до мене на роботу, я не був один. Зі мною був Машика Валєра (начальник відділу Департаменту ОВС ГПУ). В нас відбулась розмова, що Якубик і цей Андрій представляли Автомайдан, громадську організацію і займаються виїздом на такі акції. Андрій у розмові повідомив, що за те, що вони приїхали Якубик взяв 10 тис. доларів, хоча це не завадило проведенню слідчих дій. Я бачився з ним рази 3-4, але ніколи не бачився з ним сам. Одного разу вони під’їхали до місця мого проживання в Києві з питанням, чого я його (Якубика) обшукував. Виявилось це 2016 рік був, коли я шукав в нього вдома. Навіть не в нього вдома, а в його матері, здається. Він вимагав, грубо кажучи, пояснити, чому і на якій підставі. Я згоден, і не тільки я, а і всі люди, які потрібно, з Якубиком і Андрієм, хоч на поліграф, на очні ставки, хоч куди. Він мені гроші не передавав. Ні мені, ні будь-якій іншій особі суму в 10 тис доларів він не передавав.
Ще би хотів повідомити, що на Якубика зареєстрована заява про заволодіння шахрайським шляхом сумою у 12 тис. доларів. Це щодо характеристики цієї особи. Це помста за проведені обшуки.
Клопотання я вважаю необґрунтованим. Я ніколи не давав приводу сумніватися в чесності своєї поведінки. Прошу дати більш м’який запобіжний захід.
Щодо застави… Якщо поглянути на декларацію… для того, щоб бути на свободі мені треба реалізувати все це майно. Щодо автомобіля Skoda це вже неможливо, бо існує заборона на відчуження на 1 рік після ввезення на територію України.
На тих відеореєстраторах Владика, здається, Сергій мав отримати 50 тис. доларів. Він отримав цих 50 тис. доларів?.. І по інших фактах, на вашу думку, чи внесені відомості до ЄРДР. Немає цих відомостей внесених у ЄРДР. З приводу відеореєстратора. Я не знав про його перебування в своєму кабінеті. Це все, що я можу сказати.
Сус зачитує підозру Віталію Каську
СУС ВІДПОВІДАЄ НА ЗАПИТАННЯ ПРОКУРОРІВ
Суддя Лазаренко: Є запитання?
Прокурор Козачина: Є коротеньке. Так, де все-таки кошти поділись? Як ігрові автомати опинились на складах на Кирилівській, 86? Ви пробували дискредитувати свідка (покупця автоматів – ред.), але поясніть, як вони опинились у нього на складах?
Сус: Перш за все це не допит, але я відповім. Коли я вже займався іншими справами, я доручив розслідування цих проваджень іншій групі слідчих. Вони займались не тільки обшуками, як ви правильно зазначили обшуками займались інші слідчі, а й речовими доказами і формуванням матеріалів у цих справах. З приводу того листа (бухгалтеру ГПУ Єрховій – ред.) я теж не сказав. Цей лист готував не я. Я підписував і в мене вже на той час були підлеглі. Єрховій не може слідчий просто так написати. Ці листи підписуються начальником управління.
Щодо тих грошей я думаю треба питати тих слідчих, які вели досудове розслідування. 80 осіб чисельність нашого Департаменту, навіть 50, без технічних працівників… І більше не було осіб, які мали відношення до тих справ? Я вважаю, що це неправильно. Зачитували протоколи огляду відеореєтраторів. Там були якісь люди, особи. Ви ж називали, що це працівники департаменту, начальники. Ми не бачимо їх на лаві цій. Я говорив детективам там, я що цап-відбувайло, чи що? Давайте говорити відверто. Ви мені інкримінуєте речі, які в мене вже фактично не знаходилися. Давайте будемо з'ясовувати разом. На сьогоднішній день я позбавлений такої можливості, бо я вже там не працюю. Фактично я не працюю з вересня 2016, коли Луценко мене відсторонив. Відео з реєстратора стосуються мого відсторонення. Якщо ви звернетесь до розширеного огляду, то переконаєтесь, що ніяких функцій в департаменті я не виконував.
Прокурор Козачина: Дмитро Миколайович, коли детективи прийшли з тимчасовим доступом в середині 2016 року ви ще були на посаді. Ми прийшли з тимчасовим доступом ознайомитися з матеріалами справи і речовими доказами. Деякі матеріали прошиті, деякі не підшиті. Про речові докази ніхто і мови не вів. Відмова за підписом посадових осіб Генпрокуратури, що речових доказів вони від Вас не приймали.
Прокурор Макар: Справу передали в ДФС 1.06.2016, коли ви ще працювали.
Сус: Я ж вам кажу… Три тижні, максимум місяць. Поставив задачу передати всі ці матеріали, що стосуються ігрового бізнесу, в ДФС. Я звернувся до тих, хто займався цією справою і сказав справу владнати. Логічність ваша десь розривається. Я не бачу нічого смішного! Я той, хто розслідує справу, а є я – начальник управління. Так "вменить" мені ст. 367 за службову недбалість.
Прокурор Козачина: Ви розумієте, що допитувались слідчі і всі на вас…
Сус: Давайте очну ставку.
Прокурор Козачина: Проведемо. Статус обрали.
Адвокат Дмитренко: Я вибачаюсь. Прокурор не може в цьому судовому засіданні посилатись на покази свідків. По-друге, зараз іде виступ мого клієнта. І я прошу (звертається до суду – ред.), щоб ви призупинили якось прокурора.
Суддя Лазаренко: Ні, шановний. Після того, як ваш клієнт дав пояснення, у прокурора були запитання. Суд надав можливість поставити таке запитання. Це відповідь вашого клієнта на запитання прокурора.
Прокурор Козачина: А ще таке запитання. У вас був слідчий на ім’я Олег?
Сус: Ви Білика маєте на увазі?
Прокурор Козачина: Ну я поки так. Олег єсть чи був?
Сус: Ви спитайте в Департаменті, чи в них був хтось кроме Білика. Щоб я не пригадував.
Прокурор Козачина: У Вашому безпосередньому підпорядкуванні, брав участь в обшуках.
Сус: У моєму підпорядкуванні було порядку 30-40 чоловік в залежності від періоду.
Прокурор Козачина: Я керував колективом із 50 чоловік всіх знав напам'ять.
Сус: Я там з вересня працюю. Я не можу…
Прокурор Козачина: От ви кажете, звідки я міг знати, як реєстратор опинився в кабінеті, хто його поставив. Ви ж знайомі з протоколами?
Сус: Так, я знайомився.
Прокурор Козачина: Там є красномовний відеозапис. Ваше обличчя. Ви кажете: "Олєжка, вирубай регістратори". Ви можете пояснити.
Сус: Так. Я маю відношення до одного реєстратора. Одна камера стояла в нас, незрозуміло, хто її поставив. Я маю свої догадки. Вона ж стояла в Гуцуляка, начальника Департаменту. Ці камери стояли в потолку. Про них я дізнався, коли хтось із ваших побіг з тим протоколом до Луценка. Луценко дав наганяй Гуцуляку. Гуцуляк мене визвав, коли я там вже не працював. Виявляється, я ще і за Гуцуляком слідкував.
А з приводу реєстратора і ще одної камери я не можу в цьому засіданні, виявляється, нічого сказати. От і все.
Прокурор Козачина: На вашу думку, спецслужби встановили вам апаратуру в кабінет – дві камери. Хоча ви досвідчений слідчий знаєте, що в рідкісних випадках встановлюється дві камери… І потім вилучений в залах ігрових автоматів відеореєстратор під’єднали до цих камер. Ви уявляєте взагалі, як це технічно?
Сус: Я ж вам сказав з приводу одної камери і реєстратора. Якщо вам більш цікаво, та камера стояла біля мого ліктя, зліва. Це з приводу тої камери, про яку я знав, і реєстратора в моєму кабінеті, про який я знав. Я цілком добре знаю, хто його встановлював, але не можу відповідати.
З приводу тої камери, що була в мене в кабінеті в стелі, а також в кабінеті Гуцуляка. Я чітко знаю, що в кабінеті Гуцуляка була камера. Бо під час минулого допиту детектив ставив питання з приводу відеореєстратора, він навіть на моніторі мені показав зображення Гуцуляка, який чітко знав, що в нього в кабінеті є камера, бо він якраз поліз її знімати. Після чого, як у протоколі зазначено, відеозапис закінчився. Можете мене на поліграф, будь-куди, я ті камери собі не встановлював.
Прокурор Козачина: Ви знаєте, що у вас в кабінеті провели обшук. Де вони вилучили реєстратор?
Сус: Я не знаю.
Прокурор Козачина: Ну чого ж ви лукавите.
Сус: Ну яка різниця.
Прокурор Козачина: Він завбільшки з оцю папку. Можна таку папку в стелю вмонтувати? Він був на відкритому місці.
Сус: Я ж кажу, я не знаю.
Прокурор Козачина: Інших камер ми знайшли, крім тих, що підключені до цього реєстратора.
Сус: То есть я кругом позачищався, а реєстратор вам лишив на видному місці?!
Прокурор Козачина: Ви ж просто думали, що до вас ніколи з обшуком не прийдуть. Можна останнє запитання. Ви кажете, що не мали відношення до справи, яку в подальшому передали в ДФС. Так скажіть мені. Ви 5 місяців не здійснювали як слідчий повноваження, а були як керівник. То на якій підставі ви передавали речові докази особі, яку зараз намагаєтесь дискредитувати як свідка, вказуючи на її тяжкі репутаційні ризики.
Сус: Із клопотання я не побачив, що саме я займався передачею речових доказів. Натомість є прізвище іншого слідчого, тоді заступника начальника слідчого відділу, який займався передачею тих речових доказів. Якщо ви зараз зможете показати прізвище Сус, якусь фотографію чи відеозапис, де я передаю-отримую, я схилю голову.
Прокурор Козачина: Це є в матеріалах клопотання. Люди на вас вказують. Але добре, не хочу зараз. Ваша честь, немає більше запитань.
Фото - Андрій Савін для Цензор.НЕТ
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Після повернення із нарадчої кімнати суддя Лазаренко оголошує, що до Суса буде застосовано домашній арешт у квартирі в Хмельницькому. Також він має здати у Державну міграційну службу документи для виїзду за кордон, зобов’язаний не відлучатися з місця, де зареєстрований, проживає чи перебуває, мусить з’являтися за першим викликом правоохоронних органів, повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну місця роботи і проживання
Підготувала І.Салій для Цензор.НЕТ
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Он в прокуратуру пришел бабло косить любыми комбинациями,сажать эту крысу надо
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