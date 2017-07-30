 "ЗАБЕРИТЕ СЕБЕ "ОПЛОТ" - ОН НЕ ЛУЧШЕ Т-64БВ", - ТАНКИСТ С ПОЗЫВНЫМ ФЕРРУМ КРИТИКУЕТ ТАНКОСТРОЕНИЕ УКРАИНЫ

Позывной Феррум - в 2014-16 годах танкист механизированной бригады, два высших образования, в том числе военное. Он сейчас на службе, и поскольку на любую критику у нас смотрят как на измену, то расшифровывать его не станем. Скажу лишь свое мнение - это один из наиболее интеллектуальных украинских воинов, с кем мне доводилось общаться за время войны.

Большая честь для нас, что Феррум написал важнейшую аналитическую статью для Цензор.НЕТ. Его впечатляющий рассказ ярко демонстрирует проблемы, которые выявлены в ходе эксплуатации старого советского Т-64, основного боевого танка украинской армии. Танкист написал эту статью после многолетних активных попыток повлиять всеми силами на ускорение модернизации украинских танков и принятия на вооружение концептуально новых боевых танков. Его рассказ - это полемика с разработчиками танка Т-64 в Харьковском бюро по машиностроению (ХКБМ), а также с теми, кто планирует и финансирует модернизацию старых танков и производство новых танков "Оплот", который собираются сейчас закупать для армии как альтернативу Т-64. Этот рассказ танкиста необходимо вдумчиво прочитать прежде всего тем, кто планирует политику оборонной промышленности Украины.



"Навеяно диалогами с хозяевами "Оплотов". Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Зимой 2014 года я верил, что "им" нужно дать время, время, чтобы освоиться и оценить свое детище. За время нужно было платить. Я садился в танк, обвешанный двумя радиостанциями, одна "моторолла" и один "баофенг". И "моторолла" и "баофенг" имели внутриушные динамики, поверх которых я надевал стандартный тряпчаный шлемофон. Я не скажу, что это была вынужденная мера - это было следствием моей некомпетентности. Так как я тогда не знал ни характеристик "мотороллы" ни "баофенга". Ничего не знал, а просто верил. Да, в 2014 году я верил, верил почти всему, что говорят. Верил, что события 2014-го года кому-то нужны, а не только мне и будущему моих детей. Верил, что "моторолла" не сопоставима с "баофенгом". Поэтому я цеплял в каждое ухо ракушку внутриушных динамиков, и запихивал за пазуху две радиостанции. При этом люк всегда держал открытым, что бы усики-антенки радиостанций были выше уровня люков. Обе они торчали у меня из-за шиворота. Я был зимой в летнем комбинезоне, так как в проем люка, что командира, что наводчика пролезть в зимнем очень трудно. А с радиостанцией за пазухой просто невозможно. Поэтому, как пингвин, я запихивал в люк сначала свое пузо, в легком комбезе. Затем на уровне головы опускал вниз в люк две радиостанции и только затем опускался сам. Соответственно из люка, без предварительного "стриптиза", я мог выставлять только голову.



НСВТ (12,7 мм пулемет на башне Т-64. – Ю.Б.) я никогда даже не заряжал, так как никогда не видел смысла в этом горе-пулемете с наведением через спонтанный редуктор и с управлением от бестолково торчащей ручки, взявшись за которую обязательно потеряешь локоть от отдачи пушки. Ездить с защитным экраном можно было только если ты на 90% уверен в МЗ (механизм заряжания танка – Ю.Б.) и при этом тебе не надо лезть к взрывателю (имеется в виду, что защитный экран в башне, защищающий от отдачи, не позволит в таком случае осуществить перезарядку орудия в механизме заряжания вручную в случае необходимости – Ю.Б.).



С двумя радиостанциями за пазухой было очень трудно снаряжать ПКТ (второй танковый пулемет, спаренный с стволом орудия – Ю.Б.). Так как... Так как танк ваш дерьмовый.



Но все эти муки были оправданными, потому что у меня была связь. И с пехотой и с командиром. Тогда даже один танк со связью был на вес золота.



Сверху на голову я одевал шлемофон, для связи с экипажем. Так что большую часть времени я просто хлопал себя по туловищу, ища тангенту для связи (переговорное устройство через которое идет общение – Ю.Б.). Выручало, конечно, что танк был один. Остальные отказывались садиться в этот гроб. Или садились, но потом терялись. Да и не было столько "моторолл". Нам вообще волонтеры купили.



И конечно уже тогда я ездил с планшетом! Даже с двумя. Естественно я выставлял его наружу, чтобы определить свое местоположение, и грел собственным телом, потому что экран жидкокристаллический замерзает (т.е. навигация шла через обычные спутники. – Ю.Б.). И еще на холоде быстрее разряжаются литиевые батареи.



Мне говорили – "Потерпи. Потерпи, Таиланд нам поможет" (новые танки "Оплот" поставлялись в Таиланд, танкисты рассчитывали также получить новые машины из этой поставки. – Ю.Б.). И четыре танка Т-84 в боксах, - они "внештатные" их трогать нельзя (Т-84 – вариант для Пакистана танка "Оплот", был принят на вооружение, несколько танков до сих пор стоят на заводе. – Ю.Б.). Они заводские. А ты, мол, потерпи. И я терпел. Волонтеры дали нам автомобиль легковой. Который всегда сопровождал танк. Мы никогда в активной фазе (во время активных боевых действий. - Ю.Б.) не оставляли танк в одном и том же месте. А расстояние до ночлега нам всегда сокращал волонтерский "джипик".



Я тогда верил. Все еще верил.



Зимой 2015-2016 года я узнал, что на Т-64 будут устанавливать современные радиостанции. Волнующий момент. Но … И к весне я уже не верил. Но все еще надеялся. Надеялся, что завод все же прислушается к просьбам и мольбам. Но оказалось, что "мотороллы" я должен устанавливать сам. Сам!!! Прикручивать саморезами радиостанцию к внутренней обшивке танка. Дальше - больше. Оказалось, что связь будет только с командиром танка, и что командиру танка нужно будет выбирать, с кем ему связываться - с экипажем или с командиром. Потому что канал внутренней связи занимала бессменная Р-123 (старая советская аналоговая станция – Ю.Б.), которую никто с танка снимать не собирался. Завод ХКБМ не давал документацию и не давал внести изменения в конструкцию танка. Оказалось, что умники с завода рекомендуют запитывать цифровую радиостанцию Моторолла от плафона освещения внутри танка. Оказалось, что на установку "моторолл" завод разрешения не дает. Именно поэтому "мотороллки" устанавливались на штатные антенны от Р-123. Завод не давал разрешения без предварительной оплаты прикрутить "мотороллу" к внутренней обшивке танка. И я как дурак пытался работать одновременно на двух радиостанциях. Что, разумеется, невозможно.



Представьте, каково мое было удивление, когда я не слышал собственного голоса в шлемофоне при передаче. То есть голос- то свой я слышал, но это вовсе не означало, что "моторолла" остается включенной. Любой перепад напряжения, даже такой как поворот командирской башенки, приводил к молчаливому отключению "мотороллы". И потерей связи с окружающими. Это было так подло, ведь ты не знал и не знаешь, работает рация или нет.



А еще я тушил танки. Горит ДЗ (динамическая защита танка, взрывчатое вещество, которое подрывается при попадании снарядов и своим взрывом гасит энергию снаряда противника. – Ю.Б.) Да, ДЗ "Контакт", которая стоит кучу денег, загорается от попаданий осколков и пуль. Особенно летом. Горит гексоген ярким белым пламенем. Горит потому что гексоген – это еще и ракетное топливо. В состав пластификатора в пластинах (динамическая защита в пластинах устанавливается. – Ю.Б.) ввели смолу, обычную углеводородную смолу. Она сразу начинала течь из-под пластин, текла с башни как раз в канавку вокруг погона башни и достаточно быстро поджигала другие пластины ДЗ. Уже через 10 минут танк загорался изнутри. Горели прежде всего наружные алюминиевые баки с остатками топлива и масла. Если не потушить ДЗ в первые пять минут, то танк сгорает. Танк теряется от простого обстрела с пулемета, из-за загорания ДЗ..



Да, в 2016 году я уже не верил, и говорил генералам, что это ваша армия, а не моя. Но все еще надеялся. Надеялся, что контракт с Таиландом, к выполнению которого я, как никто другой в Счастье (автор в то время находился на фронте в районе города Счастье – Ю.Б,) приложил ногу и душу, выполнение этого контракта, ДЕНЬГИ, часть малюсенькая, пойдут на доработку танков украинской армии, и в танк установят радиостанцию заводчики. Я просил только радиостанцию. Только радиостанцию.



Весной 2016 года, я уже и не верил и не надеялся. Но я тогда думал. Да, я думал, что опыт, который мы получили за два года, может быть востребован. Тактика, а главное логистика. Боеприпасы, оптика, люки. Все то, что невозможно выявить на полигоне. И что реально стоит денег.



Да, я был на встрече по развитию БТ (бронетехники. – Ю.Б.). Я даже возил в ГШ (Генеральный штаб ВСУ – Ю.Б.) японский бинокль со стабилизацией. Понимаете, я, стреляя с танка на расстояние свыше трех километров, вылазил из танка и наблюдал результаты через оптику класса БАК4 и класса БАК7. Потому что не то что в командирский прибор наблюдения, а даже в этот уродливый 1Г42 я ни черта на такой дальности не видел. В него ничего не видно.



Я вообще не пользовался НСВТ, а выходы планировал только на 250 патронов к ПКТ. Так как после установки "мотороллы", заменить короб с лентами очень сложно (пулемет НСВТ на крыше башни танка установлен открыто, патроны подаются из коробов, делать это очень неудобно – Ю.Б.). И терять обзорность на 5 минут в бою…. Да лучше я без пулемета буду.



Я им говорил, что для лучшей стрельбы я отключаю СУО (система управления огнем. - Ю.Б.). Так как стабилизатор не в состоянии справиться с неуравновешенной башней (башня Т-64 не уравновешена конструкционно, так как 2/3 веса приходится на фронтальную часть башни. Концепция малого заброневого пространства. – Ю.Б.). И снаряды, которых катастрофически мало в МЗ, при включенном СУО летят куда попало, если конечно не стреляешь на 1000 метров.



Я намного чаще стрелял без СУО и стрелял дублером. Так как нужно было менять положение взрывателя в зависимости от ситуации.



Да, тогда я думал, что огромный опыт поможет если не мне, то поможет им, заводчикам, заработать деньги. Потому что они смогут продать танк, как законченный продукт, уже с опытом применения в бою.



Я с улыбкой наблюдал, как они пытались установить в танк дорогущий тепловизор вместо ночника с ЭОП первого поколения. Но при этом совершенно не хотели снимать с танка фару "Луна". Да это такая огромная хрень во фронтальной плоскости башни, которая имеет смысл только с ночником первого поколения. Которых уже просто в природе нет. Тепловизор с фарой "Луной".



В феврале 2017 года я совершал марши в Марьинку, окраины Донецка. Тогда почему-то было очень холодно. Ночью едешь по полю исключительно по планшету. Едешь сверху, высунув туловище из люка. Поэтому обморожены пальцы, и после трех выездов я простудился, свалился с температурой под 40. Так как марши по 50 км за ночь и дежурство в поле в обнимку с этим танком для хоббитов. Но всегда, когда мы катались, всегда, противоположная сторона вела себя очень тихо. Так что делать это было нужно.



Из-за отвратительной обзорности я сбил высоковольтную опору при совершении ночного марша. Танк чудом не взорвался, танк искрил как рождественая елка. Меня придавило мачтой опоры ЛЭП, сломало ребро, и было обидно сдохнуть под мачтой в ночном поле.



А аналоговая ТПУ, если тряпчаный шлемофон намокает, начинает биться током. Это очень больно неприятно, когда твой шлемофон бьет тебя током по затылку.



Обзорность ночью нулевая. Связь так же теряется, так как кустарно установленные блоки ИП-1 (прибор посредник между ТПУ и мотороллой) отказывают при минус 10 градусах, а антенна от Р-123 имеет слишком большое сопротивление волны, что бы можно было использовать больше 10 Ватт передающей мощности из 40 Ватт, которые гарантирует прекрасная "Моторолла".



В 2017-м ХКБМ напомнил о своем существовании. Таким себе комплексом "меншовартости". Был танковый биатлон в Европе. И туда послали 4 танка. И конечно на эти танки в течении двух недель (!!!) установили и радиостанции и новое ТПУ, цифровое. Даже планшет навигации установили. Все это они проделали за неделю. За неделю для показухи они установили все то, о чем их просили в течении трех последних лет.



Скажите мне, почему я должен отдать маразматикам 5 млн долларов за ОДИН танк Оплот, если на эти деньги я могу восстановить 10 таких же точно танков и плюс к этому еще и взвод обеспечения нанять с техникой. Полностью.



Ладно тайцев они обманули, хрен с ним. Но как они собираются обманывать меня? Ведь я и есть потребитель их техники. Я потребитель. И я не вижу ни какой разницы между "Оплотом" и Т-64!



А какая может быть разница?



1 Вооружение одинаковое



2 СУО одинаковая



3 Энерговооруженность одинаковая



4 Защита? Да, защита "Оплота" лучше. Но это только против НАТОвских боеприпасов. Защита "Оплота" лучше только против бронебойно-подкалиберных длинных снарядов. Но ни у нас, ни у русских их нет. Нет таких боеприпасов ни у нас, ни у "сепаров". Мы все стреляем ОФ. Осколочно-фугасными. А для этого типа снарядов ДЗ роли не играет. Даже наоборот. ДЗ "Контакт", пластины которой имеют массу гексогена в одной пластине меньше чем 400 грамм не могут сдетонировать от теплового расширения. А вот если гекса будет больше в одном куске, то тушить такую ДЗ станет невозможно. Он будет детонировать. И, конечно, убьет пожарника.



А чем "Оплот" лучше Т-64?? Ничем он не лучше.



А чем "Оплот" лучше 100 (ста танков) Т-64БВ, восстановленных за те же деньги (это средний бюджет дефектовки и восстановления)?





Если мы говорим о модернизации танков и танков для АТО то первое, что страна должна сделать:



1. Это отобрать авторские права на танк Т-64. Реквизировать. Потому что нынешнее руководство ХКБМ Малышева ни какого отношения к тому танку не имеет. Если вы, в данном случае я говорю об руководстве страны, смогли в 2014 году реквизировать школьные автобусы для нужд АТО, забирали у детей. То что вам, руководству страны, мешает забрать танк у людей, умственные способности которых уже давно вернулись в дошкольный возраст. Заберите, реквизируйте авторские права на документацию танка Т-64. Заберите у этих маразматиков документацию



2. И дайте компаниям с различным видом собственности возможность модернизации парка танков Украины. У вас как минимум два танкоремонтных завода. И полно ателье, которые могут и хотят работать с бронесталями.





Что надо изменить в Т-64:





1. Связь и обзорность. Связь и Обзорность. Связь и обзорность.



2. Затем нужно поменять люки. Это простые модули, которые не имеют военной тайны.



3. Следующий шаг – это новая башня. Та что есть – она никуда не годится. Башня должна быть:



- сварной из конструкционной бронестали. Башня должна иметь возможность навешивать тяжелое бронирование с программируемым разрушением.



- Башня должна быть уравновешенная. Цапфы пушки должны быть за погоном башни.



- Башня должна иметь вышибные панели



Посмотрите, как раскачивается неуравновешенная башня и какие углы увода пушки от линии прицеливания даже на такой скорости и дальности смотрите, и учтите, на "Оплоте" башня еще более тяжелая и все так же неуравновешенная, а система стабилизации и орудия и линии прицеливания абсолютно аналогичная танку Т-64. Абсолютно!!! СУО (система управления огнем - Ю.Б.) у них одинаковые.



На танках т-64 и их последышей, сделать уравновешенную башню не позволяет концепция- будет перегреваться двигатель банально не хватит электричества от слабого генератора.



Для этого не нужна секретность. Не нужна. Но и ХКБМ для этого тем более не нужен. ХКБМ, в том виде что есть, только вредит.



Прошло три года. Я уже и забыл об ХКБМ. Но за это время китайцы сделали приличный танк. И вытеснили маразматиков с рынков третьих стран. Навсегда. Вот они и вспомнили обо мне. И теперь хотят продать мне свой менталитет задорого.



Да вы мне нахрен не нужны. От слова вообще. И "Оплот" ваш себе заберите.



Потому что "Лучше с умным потерять, чем с дураком найти".





Юрий Бутусов, "Цензор. НЕТ"

