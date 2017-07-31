 КОМАНДУЮЩИЙ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ США В ЕВРОПЕ БЕН ХОДЖЕС: "ТРИ ПРИОРИТЕТА РЕФОРМЫ АРМИИ: БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА, КРИТИЧЕСКИЙ САМОАНАЛИЗ ОПЕРАЦИЙ, СЕРЖАНТСКИЙ КОРПУС"

— Сколько раз вы были в Украине в качестве командующего?

— Это уже седьмой или восьмой, как минимум. Несколько раз во Львове, посещая учебный центр в Яворове, а также в Днепропетровске, Мариуполе, Харькове, Полтаве и несколько раз в Киеве. Я с удовольствием встречался со многими украинскими военными, государственными служащими и представителями разных сегментов общества. У вас великая история, и я очень рад, что моя страна поддерживает Украину, решительно требует уважать украинский суверенитет и вернуть Крым и границы. Я рад, что политика моей страны именно такая. Я - лишь часть поддержки со стороны США, но сделаю все, что в моих силах, чтобы эта политика была успешной.



— Каковы были цели вашего настоящего визита?



— В этот раз я приехал для того, чтобы встретиться с депутатами Рады и, в частности, с вице-спикером Оксаной Сыроид, и рассказать им, как американские военные сотрудничают с Конгрессом. Конгресс имеет полномочия и обязанности перед военными, прописанные в Конституции, поэтому мы говорили о том, как мы общаемся с Конгрессом. Мы, военные, сотрудничаем с Верховной Радой около года. В Гармише, в Центре Маршалла, в Висбадене, штаб-квартире ВС США в Европе, мы развиваем сотрудничество. Когда депутаты Рады приезжали ко мне в штаб-квартиру в Висбадене, они пригласили меня нанести им визит и описать им механизмы сотрудничества парламента и армии. Во время визита я также предоставил им оперативную сводку о том, что мы делаем в Восточной Европе, а также в Украине: например, следим за российскими учениями "Запад". Получилась прекрасная дискуссия с этими талантливыми патриотами и патриотками, которые работают в Раде.



—Давайте поговорим о военной ситуации. Как вы считаете, мы можем остановить Путина исключительно дипломатическими методами?



— Я вижу, что украинские солдаты уже остановили русских. Те украинские военные, за которыми я наблюдал, очень быстро улучшили свой потенциал за последние три года. Они хорошо подкованы технически лучше, чем я думал. Например, меня впечатлила работа с контрбатарейными радарами, которые поставляют США Украине: операторы радаров быстро учатся, адаптируются к условиям. Я видел примеры частей, которые внедряют инновации, применяя небольшие дроны. Меня это очень впечатлило. Правда в том, что, несмотря на плохую подготовку на момент начала войны, украинские военные за это время научились и подтянулись, и мы видим результат - по сути, им удалось остановить российские силы. Это вселяет в меня оптимизм относительно потенциала Украины и ее военных.



— Хорошо, но можно ли добиться мира без решительных боевых операций с нашей стороны? Дипломаты говорят: "Мы хотим мира, а не войны", но эти заклинания без силы не действуют.



— США поддерживают "минский процесс". Я считаю, что на данный момент единственное решение -заставить Российскую Федерацию серьезно и искренне участвовать в этом процессе. Да, мы видим, что русские не дают специальной мониторинговой миссии ОБСЕ работать. Да, мы не знаем, сколько боеприпасов и техники русские ввозят и вывозят через российско-украинскую границу на Донбасс. Они им угрожают, стреляют в них. Храбрым мужчинам и женщинам из специальной мониторинговой миссии не дают полноценно работать. Если бы Россия серьезно была нацелена на то, чтобы минские договоренности успешно выполнялись, она бы разрешала ОБСЕ работать лучше.



Поэтому ключ к успеху - это заставить Россию серьезно относиться к полному выполнению минских договоренностей. Хорошо в этом процессе сработали Германия и Франция, и я рад, что и США подключаются: поддерживают, продолжают требовать возвращения Крыма, например, продления санкций. Санкции имеют ключевое значение.



— Да, санкции, несомненно, важны, но русские продолжают воевать с помощью новых видов вооружений, и у них есть преимущество в применении артиллерии, например. Как вы думаете, могут ли США помочь нам с новыми видами вооружений, чтобы мы могли уничтожать российские батареи?



— Такое решение, конечно же, принимается на уровне президента — менять или не менять политику. Я со своей стороны подал сейчас рекомендации своему главнокомандующему, президенту США, какой именно я вижу американскую политику в Украине. И поэтому будет не совсем корректно мне сейчас публично заявить о том, чем именно я поделился. Какое бы решение ни было принято, его нужно принимать в таком контексте: поможет ли это поддерживать Европу сплоченной, чтобы санкции оставались в силе? И какой будет реакция России? И, в конце концов, какой должна быть стратегия по отношению к России? Потому что Украина является важнейшей частью этой стратегии. Вот позиция госсекретаря Тиллерсона: чтобы улучшить отношения с США, Россия обязана начинать с улучшения отношений с Украиной. Так что все взаимосвязано. Просто дать летальное оружие Украине - это не стратегия. Это может быть частью общей стратегии, но какое решение мы бы ни приняли, всегда нужно учитывать, какой будет реакция России, Запада и других стран. В этом вопросе есть всевозможные преимущества, но есть и потенциальные негативные моменты, поэтому он такой непростой. Вы, наверное, знаете, что несколько высокопоставленных государственных деятелей уже высказали свои мнения в Конгрессе по этому поводу, и Конгресс поддерживает политику расширения военной помощи. Это все и так известно, об этом можно говорить публично. Поймите, я не пытаюсь уйти от ответа, просто моя роль на данном этапе - давать рекомендации. Но вы можете быть уверены: какой бы ни была политика - такой, как сейчас, или другой, - американская армия сделает все, что в ее силах, чтобы эту политику поддержать.



— Известно, что американцы контролируют границы с помощью беспилотников Predators и спутников. Контролирует армия США в Европе действия российских войск на Донбассе? Что можете о них сказать?



— Почти все, о чем я могу говорить публично, я узнаю от Украины или из отчетов ОБСЕ. Лично у меня нет аппаратов Predator или чего-то еще, чтобы вести наблюдение. Но есть много других способов оценить силы РФ, а также количество боеприпасов, типы вооружений, типы средств радиоэлектронной борьбы, которые могут происходить только из России. Это такие вещи, которые нельзя склепать на ферме или в подвале у себя дома. Это то, что поставляет страна. Так что мы следим за этим очень пристально, чтобы понимать состояние дел в российской армии. Мы следим за действиями России во всем Западном военном округе, в Беларуси, Сирии, на Кавказе, побережье Черного моря, и в том числе в Украине. Я вижу, как растет инфраструктура России вдоль северной границы с Украиной, а также в Ростове. Очевидно, что у РФ нет намерений вернуть Украине Крым.



Скажу еще одну вещь: мы очень многое узнаем о российской армии от украинских солдат. Вы знаете, что в Яворове у нас есть примерно 250-300 американских солдат-инструкторов. Украина -единственное место, где в вас стреляет российская артиллерия, российские снаряды, где разведку ведут российские дроны. Так что мы узнаем о потенциале России даже из разговоров с украинскими солдатами. Поэтому украинский опыт войны против россиян очень помогает американской армии. Мы уже внесли изменения в программу боевой подготовки и проведения учений, исходя из оценок, полученных от ВСУ. Мы наблюдаем, как Украина совершенствует контрбатарейную борьбу, артиллерию, свои действия в очень, очень сложных условиях кибер- и электронной войны, которую ведет на Донбассе российская армия. Нам этот опыт очень помогает.



Хочу также отметить, что мы организовываем совместные учения с украинскими солдатами, сейчас проводятся учения в Болгарии. А в мае украинские танкисты приезжали в Графенвер, чтобы участвовать в международных танковых соревнованиях. Так представьте себе, честное слово, все внимание было сосредоточено во время учений на этом украинском взводе. Принимали участие немцы, австрийцы, американцы, французы, поляки и, кажется, словенцы, и все они хотели пообщаться с украинцами. Потому что украинцы единственные, кто воевал против российских танков. И за это в НАТО украинских солдат очень уважают.



— Как вы оцениваете вероятность российского вторжения в центральную Украину?



— Как по мне, это сейчас маловероятно. Но люди волнуются потому, что действия россиян непрозрачны. Там нет СМИ, никто не знает, что они делают, они угрожающе говорят о гонке ядерных вооружений. Они воссоздали ударные формирования, такие как 1-я гвардейская танковая армия. Они очень активно модернизируют свою армию. Поэтому восточные европейцы, включая украинцев, волнуются по поводу российской военной силы.



Я не думаю, что это вероятно, так как зачем им масштабное вторжение сейчас? Какая цель? Это, конечно же, исключит любые нормальные отношения России с Западом и Соединенными Штатами.



— Как вы оцениваете вероятность грузинского сценария 2008 года и сценария наступления под Иловайском и Луганском в 2014-м? То есть сценария проведения локальных наступательных операций с целью пошатнуть политическую систему?



— Я не хочу размышлять о том, что они могут сделать против Украины. Но без сомнения, то, что они сделали в Грузии, это такая схема подрыва страны по периферии и невыполнение договоренностей. Они должны были вывести войска после договоренностей Путина с Саркози, но не вывели. В Абхазии и Южной Осетии до сих пор находится 10 000 солдат, и они продолжают передвигать границы на местах туда-сюда. Полторы тысячи российских военных "миротворцев" в Приднестровье - это, конечно же, никакие не "миротворцы", это группировка для поддержания нестабильности вокруг Украины. По моему мнению, маневры России в Беларуси и Западном военном округе, война на Донбассе - это схема постоянного военного давления на соседей, чтобы им было сложно вступить в ЕС или сближаться с Западом. Я уверен, что цель России в Украине - сделать все, чтобы Украина никогда не вступила в ЕС, никогда не вступила в НАТО, не смогла полностью интегрироваться с Западом экономически. Так что я думаю, что они используют все доступные способы для этого.



При этом на Украине тоже лежит своя большая ответственность. Сделала ли Украина все, что в ее силах, чтобы защитить себя? Чтобы модернизироваться, чтобы создать самые эффективные вооруженные силы?



— Украинцев не испугало столкновение с сухопутными войсками России, но в грузинском сценарии Россия применила авиаудары. У россиян большое преимущество перед Украиной в плане военно-воздушных сил. В случае применения авиации РФ против Украины, можем ли мы рассчитывать на поддержку и прикрытие в воздухе, на вмешательство сил США и НАТО, чтобы как минимум обеспечить бесполетную зону, закрытую для российских ВКС, как это было в Хорватии и в Сирии, например? Каково ваше мнение как военного?



— Я не уполномочен размышлять о том, что мы можем или какое политическое решение может быть принято. Как по мне, вопрос не в том, что могут сделать США или Запад. Вопрос в том, что Россия продолжает вести себя агрессивно. Они ничего не сделали, чтобы дать людям уверенность или чувство доверия. Президент Рейган как-то сказал о переговорах с русскими: "Доверяй, но проверяй". За последние 400 лет, Россия, как по мне, ни разу в истории добровольно не выполнила ни одну договоренность, которую подписала. Кроме тех редких случаев, когда Россию принуждали с помощью механизмов международного контроля. Думаю, от Москвы стоит ожидать, что давление на Украину будет продолжаться, и давление будет, пока они не поймут, что это больше не в их интересах.



— Мы понимаем, что решения принимают политические лидеры, но есть ли на это воля? Как вы считаете, угрожает ли Россия безопасности Украины, безопасности Европы?



— Абсолютно. Россия полностью изменила условия безопасности в Европе, когда вторглась в Украину. Три года назад из Европы уехал домой последний американский танк. У нас не было ни одного танка в Европе, потому что мы все считали, что Россия станет партнером. Когда она вторглась в Крым, а потом и Донбасс, все в Европе поняли, что условия изменились на 180 градусов. Даже страны не-Восточной Европы - Португалия, Испания, Италия, Греция, Канада, а также Великобритания и США - они все согласились, что это неприемлемо. ЕС сплотился, как и НАТО, и так они и держатся сейчас. Все считают, что агрессивное поведение России - это постоянная потенциальная угроза. Мы не находимся в состоянии войны с Россией, они являются нашим равным соперником, и, уверен, они уважают и понимают только силу.



— 30 лет назад США помогали Афганистану противостоять агрессии со стороны СССР. Почему Украина не может получить такую же помощь, а также более четкую и жесткую политическую поддержку со стороны США в борьбе против России?



— По вашему мнению, мы недостаточно четко озвучиваем свою поддержку Украине? Госсекретарь США только что был здесь. И его посыл был настолько четким, насколько это вообще возможно. Генсек НАТО высказался очень четко. Так что я думаю, что Запад очень четко озвучивает свою поддержку Украине. США предоставили на данный момент почти 600 миллионов долларов военной поддержки - обучением и техникой. У нас крупнейший бюджет на военное обучение выделен для Украины, больше, чем где-либо в Европе. США очень серьезны, мы вкладываем в это деньги и людей. Я постоянно вижу сигнал за сигналом, что США и Запад поддерживают Украину. У нас 300 солдат живут сейчас в Украине и помогают обучать украинские войска. Это же чертовски мощная поддержка.



Но поставляем ли мы все - летальное оружие или что там еще люди хотят - пока нет, но эта политика все время пересматривается, как мне кажется. Я вижу исключительно мощную поддержку со стороны Конгресса. Я часто приезжаю в Украину. Как для страны-партнера и не-члена НАТО, вы получаете очень большую поддержку в очень сложной ситуации. Так что я с вами не согласен относительно того, что лидеры США действуют не четко.



— Как вы считаете, есть ли сейчас военная необходимость в военных базах США в Украине? Например, для обеспечения разведки, связи, логистики?



— Я считаю, что то, как все обустроено сейчас, в самый раз для нынешнего уровня контактов. Я доволен доступом к информации и работе с личным составом, который предоставляет Генштаб. Конечно, я представляю только армию, а есть еще ВМС, ВВС, морская пехота - у них свои каналы и сотрудничество с украинскими коллегами. Мне выпала честь посетить АТО, я был в четырех украинских военных госпиталях. Не думаю, что есть потребность расширяться или даже просить о дополнительных базах. Мы и так по уши заняты в Польше и Румынии в рамках политики сдерживания НАТО, и я лично не стремлюсь к дополнительным базам. Я хочу и дальше иметь возможность узнавать от украинцев о российском военном потенциале, и мы будем продолжать делать все, что в наших силах, чтобы помогать с учениями и внедрением стандартов НАТО.