 ДЕРЖИТЕ ВОВУ СЕМЕРО

Знакомство Владимира Владимировича с новой разработкой православно-кибернетической мысли состоялось в Карелии, куда российский президент съехал с международных проблем на выставку достижений какого-то Агентства стратегических инициатив, главным из которых стал невиданный русский браслет, умеющий определять эмоциональное состояние владельца за полчаса непрерывной носки. Путини посмотрел на него "в ожидании результата". Браслет показал ему какую-то хрень. Предположительно, количество калорий, съеденных в шанхайском подвале дядюшкой Ляо в ходе сборки уникального девайса. Путин прикинул, что будет, если этот браслет снять с половых органов дедушки и засунуть в половые органы бабушки, так как другого разумного применения поделию придумать ему не удалось, сглотнул и немедленно избавился от устройства, хотя чиновники убеждали его, что передовая разработка, едва приехав с "Али-экспресса", уже поставляется за рубеж, - очевидно, дядюшка Ляо что-то напортачил и теперь будет возвращать деньги рассерженным покупателям.Путин, однако, хотел робота. Считается, что Путин хочет робота еще с тех пор, как впервые посмотрел сериал "Приключения Электроника" и повадился заманивать в чемодан красивых кучерявых мальчиков. Поэтому на каждой выставке, имеющей хоть какое-нибудь отношение к технике, ему показывают робота Федора в разном обличье, всякий раз разыгрывая перед Владимиром Владимировичем театрализованное представление с переодеваниями и пальбой, чтобы тот не догадался, что это одно и то же изделие. В какой-то момент в душу Путина стало закрадываться подозрение, и русские инженеры смастерили ему новейшего космического киборга из одной палки и двух планшетов, но один планшет поломался, второй разбился, Федор вернулся в строй и в конце концов так всех задолбал, что его переодели в белое трико и отправиликосмический корабль "Федерация", старт которого планируется на 2023 год.Учитывая качество российских звездолетов и навыки Федора, понятно, что полет будет в один конец, Федор погибнет как герой, и от него наконец-то будет хоть какой-то воспитательный толк, а пока, - мозгов у них, как у Федора, и ничего лучше российская наука за всю свою историю так и не изобрела.Терзаемый такими философскими мыслями, Путин пришел на выставку в Карелию и внезапно увидел робота Руслана, названного так в честь одноименного витязя.

Кац

есть чем на санкции ответить