 ДЕРЖИТЕ ВОВУ СЕМЕРО

Знакомство Владимира Владимировича с новой разработкой православно-кибернетической мысли состоялось в Карелии, куда российский президент съехал с международных проблем на выставку достижений какого-то Агентства стратегических инициатив, главным из которых стал невиданный русский браслет, умеющий определять эмоциональное состояние владельца за полчаса непрерывной носки. Путини посмотрел на него "в ожидании результата". Браслет показал ему какую-то хрень. Предположительно, количество калорий, съеденных в шанхайском подвале дядюшкой Ляо в ходе сборки уникального девайса. Путин прикинул, что будет, если этот браслет снять с половых органов дедушки и засунуть в половые органы бабушки, так как другого разумного применения поделию придумать ему не удалось, сглотнул и немедленно избавился от устройства, хотя чиновники убеждали его, что передовая разработка, едва приехав с "Али-экспресса", уже поставляется за рубеж, - очевидно, дядюшка Ляо что-то напортачил и теперь будет возвращать деньги рассерженным покупателям.Путин, однако, хотел робота. Считается, что Путин хочет робота еще с тех пор, как впервые посмотрел сериал "Приключения Электроника" и повадился заманивать в чемодан красивых кучерявых мальчиков. Поэтому на каждой выставке, имеющей хоть какое-нибудь отношение к технике, ему показывают робота Федора в разном обличье, всякий раз разыгрывая перед Владимиром Владимировичем театрализованное представление с переодеваниями и пальбой, чтобы тот не догадался, что это одно и то же изделие. В какой-то момент в душу Путина стало закрадываться подозрение, и русские инженеры смастерили ему новейшего космического киборга из одной палки и двух планшетов, но один планшет поломался, второй разбился, Федор вернулся в строй и в конце концов так всех задолбал, что его переодели в белое трико и отправиликосмический корабль "Федерация", старт которого планируется на 2023 год.Учитывая качество российских звездолетов и навыки Федора, понятно, что полет будет в один конец, Федор погибнет как герой, и от него наконец-то будет хоть какой-то воспитательный толк, а пока, - мозгов у них, как у Федора, и ничего лучше российская наука за всю свою историю так и не изобрела.Терзаемый такими философскими мыслями, Путин пришел на выставку в Карелию и внезапно увидел робота Руслана, названного так в честь одноименного витязя.

Головорукий витязь Руслан был создан для спасательных работ в агрессивной среде, поэтому без ног ему даже лучше - он вполне может зайти, например, в любой пожар на руках и корчить погорельцам ободряющие рожи с помощью головы. В военной обстановке Руслан забирается в тыл противника, хватает врага руками за пятки и кричит: "Отдай мои ноогииии!", очень страшно. Кроме того, не надо тратиться на сапоги. Многие русские витязи вернулись домой из донбасского отпуска в таком же состоянии, как Руслан, и все весьма довольны. Путину новый русский робот, кажется, тоже очень понравился, а ведь Владимиру Владимировичу угодить не так уж просто.Это Дмитрию Медведеву достаточно показать слоника,, и сказать, что это "новейшая инновационная отечественная разработка", чтобы тот тут же впал в восторг и выделил 12 миллиардов на эту удивительную технологическую инициативу. С другой стороны, с тех пор как Дмитрий купил спиннер и, крутанув его на первом, что пришло в голову, едва не лишился мужской привлекательности, он окончательно забросил уточку и как-то даже повзрослел. Возможно, именно поэтому разговоры о лишении украинского гражданства блудного реформатора Михаила Саакашвили так сильно задели Дмитрия за живое. "Удивительна судьба Саакашвили, -Медведев в Фейсбук. - Все это - неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию. Show must go on...". В конце статуса российский премьер поставил радостную мордочку, но это было не селфи: вряд ли ему самому было в тот момент так весело, как хотелось показать. Двое людей, разыгравших "фантастическую трагикомедию", почему-то напомнили Медведеву не столько Порошенко и Саакашвили, сколько Путина и его самого, с той лишь разницей, что когда Дмитрий Анатольевич окончательно отработает свою трагикомическую роль, одним лишением гражданства Владимир Владимирович вряд ли ограничится.Как бы там ни было, новые приключения Порошенко и Саакашвили, описываемые российскими СМИ с таким тщанием, какого, пожалуй, не удостаивался сам Путин, принесли православным людям тем больше радости, чем ниже падал рубль на фоне приближения новых американских санкций. Не то чтобы православных людей так сильно пугали последствия - известно, что чем глубже русский человек погружается в задницу, тем больше удовольствия и пользы для себя он извлекает: так, новые запреты позволят России еще глубже освоить собственные ресурсы и отрасли, в которых она традиционно сильна, - собирательство тары, алкоголизм, вяличие, любовь к Путину. Особое удовольствие для охально изобиженного русского человека - предвкушение торжества справедливости на основе взаимности. Однако даже русский человек не может предвкушать вечно, во всяком случае, теоретически.Вот уже почти 7 месяцев вся Россия ждет, когда же Путин обратит Америку в ядерный пепел за предновогоднюю высылку Обамой резидентуры ГРУ и арест нескольких объектов дипсобственности, - и ничего. Сначала надеялись, что Трамп быстро все вернет, потом объясняли, что другу Дональду надо обустроиться в Белом доме, потом говорили, что не может же он вот так сразу, потом делали скидку на временные трудности, потом делали еще несколько скидок на временные трудности, потом заподозрили неладное, но сделали скидку на временные трудности, потом ждали встречи Трампа и Путина, потом радовались, потом Песков заявил, что терпение России на исходе, потом еще раз заявил, что терпение России на исходе, и вот оно уже фактически иссякло, а Лавров еще от себя сказал, что это грабеж средь бела дня, и массовый психоз, и пощечина всему мировому сообществу, и беспредел, и сейчас кто-то крупно доиграется, и в Вашингтоне, наконец, разозлились ирусским, чтоб заткнулись уже, иначе у них и остальное отберут. Параллельно Палата представителей Конгресса США практически единогласно проголосовала за самый жесткий пакет санкций против РФ за всю историю.В Москве воцарилось неловкое молчание. Все как-то сразу принялись следить за незавидной участью Саакашвили: допрыгался, лох, а поделом, и Порошенко доскакался на Майдане, а хохлам вообще капец скоро. Потом Пушков несмеловвести в рамках страшной мести санкции против "Макдональдса". Все горячо согласились. Опять помолчали. Больше ничего в голову не приходило.Кобзон: вот, мол, Путин не ответил на высылку американской резидентуры ГРУ, и весь мир был у его ног, и Кобзона в Италию пустили полечиться.И тут в Москве порадовались, что так кстати не выслали 35 американских дипломатов и не отобрали у них дачу в Серебряном бору - теперь хотя бы. Путин к концу недели, наконец, высвободился из жарких объятий зависшего робота Руслана и покричал- тоже неплохо получилось. Между тем, к России, наконец, незаметно подкралась совершенно новая для нее ситуация, когда криком и угрозами уже ничего не добиться, и в Москве это, кажется, начали осознавать. Держите Вову семеро.