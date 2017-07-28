 ДЕРЖИТЕ ВОВУ СЕМЕРО

Путин, однако, хотел робота. Считается, что Путин хочет робота еще с тех пор, как впервые посмотрел сериал "Приключения Электроника" и повадился заманивать в чемодан красивых кучерявых мальчиков. Поэтому на каждой выставке, имеющей хоть какое-нибудь отношение к технике, ему показывают робота Федора в разном обличье, всякий раз разыгрывая перед Владимиром Владимировичем театрализованное представление с переодеваниями и пальбой, чтобы тот не догадался, что это одно и то же изделие. В какой-то момент в душу Путина стало закрадываться подозрение, и русские инженеры смастерили ему новейшего космического киборга из одной палки и двух планшетов, но один планшет поломался, второй разбился, Федор вернулся в строй и в конце концов так всех задолбал, что его переодели в белое трико и отправили пилотировать космический корабль "Федерация", старт которого планируется на 2023 год.
Учитывая качество российских звездолетов и навыки Федора, понятно, что полет будет в один конец, Федор погибнет как герой, и от него наконец-то будет хоть какой-то воспитательный толк, а пока "суворовцы и нахимовцы — будущее отечественной военной робототехники", - мозгов у них, как у Федора, и ничего лучше российская наука за всю свою историю так и не изобрела.
Терзаемый такими философскими мыслями, Путин пришел на выставку в Карелию и внезапно увидел робота Руслана, названного так в честь одноименного витязя.
Это Дмитрию Медведеву достаточно показать слоника, собранного из детского конструктора "Лего", и сказать, что это "новейшая инновационная отечественная разработка", чтобы тот тут же впал в восторг и выделил 12 миллиардов на эту удивительную технологическую инициативу. С другой стороны, с тех пор как Дмитрий купил спиннер и, крутанув его на первом, что пришло в голову, едва не лишился мужской привлекательности, он окончательно забросил уточку и как-то даже повзрослел. Возможно, именно поэтому разговоры о лишении украинского гражданства блудного реформатора Михаила Саакашвили так сильно задели Дмитрия за живое. "Удивительна судьба Саакашвили, - сочинил Медведев в Фейсбук. - Все это - неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию. Show must go on...". В конце статуса российский премьер поставил радостную мордочку, но это было не селфи: вряд ли ему самому было в тот момент так весело, как хотелось показать. Двое людей, разыгравших "фантастическую трагикомедию", почему-то напомнили Медведеву не столько Порошенко и Саакашвили, сколько Путина и его самого, с той лишь разницей, что когда Дмитрий Анатольевич окончательно отработает свою трагикомическую роль, одним лишением гражданства Владимир Владимирович вряд ли ограничится.
Как бы там ни было, новые приключения Порошенко и Саакашвили, описываемые российскими СМИ с таким тщанием, какого, пожалуй, не удостаивался сам Путин, принесли православным людям тем больше радости, чем ниже падал рубль на фоне приближения новых американских санкций. Не то чтобы православных людей так сильно пугали последствия - известно, что чем глубже русский человек погружается в задницу, тем больше удовольствия и пользы для себя он извлекает: так, новые запреты позволят России еще глубже освоить собственные ресурсы и отрасли, в которых она традиционно сильна, - собирательство тары, алкоголизм, вяличие, любовь к Путину. Особое удовольствие для охально изобиженного русского человека - предвкушение торжества справедливости на основе взаимности. Однако даже русский человек не может предвкушать вечно, во всяком случае, теоретически.
Вот уже почти 7 месяцев вся Россия ждет, когда же Путин обратит Америку в ядерный пепел за предновогоднюю высылку Обамой резидентуры ГРУ и арест нескольких объектов дипсобственности, - и ничего. Сначала надеялись, что Трамп быстро все вернет, потом объясняли, что другу Дональду надо обустроиться в Белом доме, потом говорили, что не может же он вот так сразу, потом делали скидку на временные трудности, потом делали еще несколько скидок на временные трудности, потом заподозрили неладное, но сделали скидку на временные трудности, потом ждали встречи Трампа и Путина, потом радовались, потом Песков заявил, что терпение России на исходе, потом еще раз заявил, что терпение России на исходе, и вот оно уже фактически иссякло, а Лавров еще от себя сказал, что это грабеж средь бела дня, и массовый психоз, и пощечина всему мировому сообществу, и беспредел, и сейчас кто-то крупно доиграется, и в Вашингтоне, наконец, разозлились и передали русским, чтоб заткнулись уже, иначе у них и остальное отберут. Параллельно Палата представителей Конгресса США практически единогласно проголосовала за самый жесткий пакет санкций против РФ за всю историю.
В Москве воцарилось неловкое молчание. Все как-то сразу принялись следить за незавидной участью Саакашвили: допрыгался, лох, а поделом, и Порошенко доскакался на Майдане, а хохлам вообще капец скоро. Потом Пушков несмело предложил ввести в рамках страшной мести санкции против "Макдональдса". Все горячо согласились. Опять помолчали. Больше ничего в голову не приходило.
И тут в Москве порадовались, что так кстати не выслали 35 американских дипломатов и не отобрали у них дачу в Серебряном бору - теперь хотя бы есть чем на санкции ответить. Путин к концу недели, наконец, высвободился из жарких объятий зависшего робота Руслана и покричал про хамство - тоже неплохо получилось. Между тем, к России, наконец, незаметно подкралась совершенно новая для нее ситуация, когда криком и угрозами уже ничего не добиться, и в Москве это, кажется, начали осознавать. Держите Вову семеро.
Василий РЫБНИКОВ
Василий, спасибо! После этого литературного изыска до завершения чтения статьи все время смеялся
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Порвало
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горбуплавнику. А если серйозно, то хотя бы в кресло-каталку посадили его
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3 год ·
Коли в 2014 році світові лідери рішали кому із них виполнять роль душпастиря коло кроватки больного Хуйла, давать йому слабітєльне, ставить клізму, вислушувать жалоби і гладить по голові, а коли прийде врем'я - висповідать та закрить йому очі - большинство взяло самовідвід. "Я того мудака бачити не можу" - сразу заявила Меркель сердито уставившись на главврача Обаму. Которий со вздохом обвів присутствующих взглядом, прикидуючи, кому б поручити таке отвественне, і прямо скажем, малоприятне заданіє. Желающих не було... Ой, вибачте, друзі. Пишу з-за керма, очеп'яток буде чимало, зараннєє ізвіняюся. Всім доброго здоров'я, каву-чай заварили? От молодці. Продолжаєм. Ітак.
Желающих прижимать Хуйла к груді, витирать йому сльози і соплі, контроліруя, шоб воно херні не натворило, як дід уже сказав, особо не було. Девід Кемерон озабочено втупився у дані соцопитувань, які свідчили, шо Брекзіт однозначно провалиться, а Франсуа Олланд тіпа случайно уронив ручку та заліз під стіл. За це малодушіє нємедлєнно поплатився "Містралями" і був наказан призначенням з пониженієм в подчінєніє до Меркель, шо згодом получило названіє Нормандський формат.
Готовность взять на себе функції сідєлки коло Хуйла проявляв лише ізвесний екстремал Тоні Ебботт, которий працював у ті далекі часи прем'єром Австралії. Но Обама, глянувши на кулаки того бувшого боксьора с сомнєнієм покачав головою: "Нє, Тоні... Хуйла гладить нада буде, желатєльно ніжно, а ти нам його раньше времені покалічиш. Та й далеко твоя Австралія, не налітаєшся". Еббот обіжено піджав губи і шепнув рядом сідящому колезі з Канади: "Нічого, я себе в Брісбені покажу".
А от добродушний Саулі Нііністьо з Фінляндії в цей ответственний історичний момент, відімо, виходив попісять. Бо побачивши порожнє крісло навпроти фінського прапорця, Обама ляснув себе долонею по коліну і вигукнув "О!". Тож коли ні о чом не подозревающий Саулі вернувся і знову всівся за стіл, то застав німу сцену. Колеги старалися на нього не дивитися, хоча деякі крадькома поглядували, деякі хіхікали, но большинство відверто йому співчувало. Догадавшись, шо за врем'я його отсутсвія проізошло нєчто ужасноє, герра Нііністьо уставився на містера Обаму, которий чуствуя нєкоторую неловкость, поздравив його з новою ответственною должностью. І вкратце описав функціональні задачі.
Шо там дальше було і як Саулі несамовито пручався та як усі гамузом на нього навалилися і заставили согласиться, ми не знаємо. І дізнаємося найвірогідніше лише з мемуарів самого Саулі Нііністьо, но вони будуть написані і вийдуть ще нескоро. Однак, починаючи з 2014 року і до цього дня, в усі без виключення критичні моменти тєкущої війни, включаючи Іловайськ, збиття малазійського боїнга, запровадження секторальних санкцій і т.д. ми весь час бачимо, що коло Хуйла незмінно виростає добродушна, но крепка фігура фінського президента. Один нічний польот за маршрутом Гельсінкі - Сочі - Київ - Берлін - Гельсінкі влітку 2014 року (із дзвінками з борта літака у Вашингтон) чого вартий. А пресі потом розказували, шо Нііністьо совершив обичний рабочий візит для обсуждєнія актуальних вопросов двостороннього сотруднічества. Ага, щас...
При чому простежується чітка закономірність - коли є опасность, шо Хуйло шось замишляє і готов сорваться з катушок, Нііністьо в авральном порядке летить до нього. А коли якусь гадость замишляє зробити Запад, то фінський президент заздалегідь отримує вказівку пригласить в намічені сроки Хуйла до себе. І оп'ять-таки контролірувать, шоб той із катушок не злетів. А одночасно, тихим доброзичливим голосом перераховує Хуйлу условія Запада, які іначе, як ультиматавними назвать сложно. І вислухать які спокойно та не псіхуючи Хуйло може лише від друга Саулі.
Так вот, надворі в нас літо 2017 року. Мірова закуліса явно вирішила, шо лікування зовнішніх проявів хвороби ділу не поможе, устранять нада причини заболєванія. І причина звичайно ж не Хуйло. Хуйло - це обичний гнойний прищ, який у крайньому случаї можна удалить і хірургічним путьом. Причина в іншому і американці її чудово бачать. Як і чітко знають, якого результату хочуть досягти.
За процесом прийняття нового закону про санкції стежать многі, це процес відкритий, текст законопроекту доступний, тут розказувати особо нічого. Крім того, що під роздачу там попадають ще й Іран, Північна Корея та тірарісти, але головна увага - чи не дві третини тексту - присвячено ісключітєльно велікой і нєнаглядной. Котора, на тлі Ірану й Північної Кореї виведена в особі рамки, які дозволяють уверенно стверджувати - це системний і стратегічний удар Америки по РФ, целью якого є не сверженіє якогось недоумкуватого Хуйла. Хуйло преходящ, смертєн і його будуще вже позаді. Стратегічна задача нового закону про санкції ґрунтується на усвідомленні американцями того простого й очевидного факту, що ізлішек нетрудових доходів у Росії - угроза миру й стабільності на планеті Земля. А значить, треба заставити Росію жити лише на трудові доходи, то єсть прозябать в святой ніщетє. Що незмінно призведе і до падіння політичного режиму в Москві, і до приємного глазу територіального скукоження РФ, і до фінальних переговорів у форматі "Ядєрне оружіє в обмін на продовольство".
В цю доленосну мить історії, коли і Конгрес США, і Сенат абсолютною більшістю голосів чітко й синхронно прийняли такий сердитий антиросійський закон (при тому поставивши Трампа перед вибором - або підписує, або йде нахер), Хуйла особливо важливо було держать у полі зренія. Бажано на своїй території. От Саулі Нііністьо, вооружившись одноразовими салфетками, щоб витирать Хуйлу сльози і соплі, заранєє заманив його до себе. При чому той фінський тролляка не отказав собі в удовольствії отпразнувать в присутсвії Хуйла 100-ліття незалежності Фінляндії від Росії. І весь час, пока Сенат США засідав, не відходив від Хуйла ні на шаг, катаючи його на катері і повсякчас підливаючи йому в рюмку якоїсь жидкості з пляшки із етикеткою "Finlandia".
В результаті, перше емоційне потрясєніє, якого зазнав Хуйло від ізвестія про рішення Сенату, прийшлося в мить, коли його свесівшеєся за борт тєло заботліво, но крепко обнімав друг Саулі. Хуйла нудило, но Нііністьо не випускав його з об'ятій, терпляче шепчучи на ушкО: "Ну потєрпі, дорогой. Я знаю, больно, но так надо. Потом полєгчаєт. Ти мнє веріш?".
Стєпень потрясєнія, якого зазнав Хуйло від новини про козні американців, в деякій мірі простежується навіть у його риториці під час спільної прес-конференції. Коли в ход пішли слова "бесцеремонность" і "хамство". При цих словах многі згадали сцену з "12 стульєв", в якій Воробьянінова виводять п'яного з ресторану, а він репетує "Хамы-ы-ы!". Та сцена абсолютно точно отображаєі состояніє Хуйла, потрясьонного побаченим цінником і усвідомленням того, шо його облапошили і обобрали. Бо в радісні дні анексії Криму і "Русскої весни" Хуйло й предположить не міг, шо плата буде настільки високою. Він був уверен, шо Запад покочевряжиться трохи, а потом прийде миритися. Тим часом м'ятєжна Україна гарненько розвалиться на кавалки, погрязне у війні й розрусі, в общем - впереді велікоє светлоє будущеє і восторжені епітети в учебніке "Истории России первой половины ХХI века".
Але чогось у діда сильні підозри, що й учебніка такого не буде. Шо ж буде далі? А зовні поки що те ж, що й досі - Хуйло періодично їздитиме на саміти, участвуватиме в Нормандських переговорах, йому весь час даватимуть ощущать, шо воно на шось вліяє. Щоб не робив дурниць і не брикався. Але вліяє Хуйло на собитія вже не більше, ніж корова, яку ведуть на заріз. Ту корову теж поглажують і чухають між рогами, пока колій точить ножі. А ще дід вискаже пожеланіє, шоб Хуйло не відкинув копита чи щоб його не грохнули раньше времені. Бо він самолічно має довести до ручки страну, яку міністр культури РФ Медінський так емоційно, но точно назвав "рашка-говняшка". Шоб потом ніхто не казав "Вот бил би жів Владімір Владімірович, он би етого нє допустіл".
Ага... ще питання, чи лише сугубо економічними пендєлями заганятиме Запад РФ у стойло? Ні, військовими також. Путьом самой оголтєлой гонки вооруженій, проведєнія коло кордонів РФ масових ученій, шоб Хуйло й не надіявся розслабить булки. І не забував перепуганно отстьогувать на свою воєнщину та спецслужби нові й нові мільярди, а желатєльно трильйони.
Кстаті, той же "друг" Саулі Нііністьо, как би нєвзначай, сообщив Хуйлу на спільній прес-конференції, шо Фінляндія спільно з НАТО тоже собирається провести восени цього року коло кордонів РФ воєнні ученія. І добродушно улибнувся. При цьому дід не може не оцінить почуття гумору хлопців, які служать у генштабі збройних сил Фінляндії. Це ж нада було назвать бойові ученія в районі Санкт-Петербурга, які пройдуть восени 2017 року, кодовою назвою... "Аврора" ☺
Зберігаємо бадьорий бойовий дух, тримаємо кулаки за полонених, всіляко дбаємо і плекаємо могутність Армії України та стежимо, шоб віздє був порядок!
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(Давнеько так не смеялся). Автор - молодец! Оценка - 500 баллов!
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...я немогу с этого Василия! )))))
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Не так, чтоб они натуральные кацапы. Просто жизнь их туда закинула.
Сказал жене, чтоб она после помывки посуды воду не выливала.
Жена обиделась. Придется мириться.
)))
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