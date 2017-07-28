 БОИ ЗА ШАХТЕРСК ТРИ ГОДА НАЗАД ГЛАЗАМИ ДЕСАНТНИКА 25 БРИГАДЫ

"Конец июля четырнадцатого. У всех приподнятое настроение, мы освобождаем город за городом, не покидает мысль что вот-вот… осталось чуть-чуть и все это закончится. Закончится этот гребанный сюр… война которая случилась там, где ждал ее менее всего. Война не где-то за океаном, а дома… Там, где родился и прожил всю свою жизнь.
После освобождения Дебальцево отдых был не долог. Через день мы уже выдвинулись в новый поход. На этот раз целью был выход к Шахтерску и стягивание на себя в том районе всех сил противника, что дало бы возможность провести 95й ОАэМБр свой рейд. Уже тогда меж бойцами ходили слухи о том, что первый бат, который недавно только проходил мимо нас, накрыли градами. Много погибших. Но точной информации никто не имел, а те, кто знали реальную обстановку предпочитали молчать.
Колонна первого парашютно-десантного батальона подходит к Шахтерску.
С рассветом мы погрузили имущество на машины и выдвинулись. Компания была сравнительно не большой. Основную массу составил второй парашютно-десантный батальон. Правда слово "батальон" для него к тому моменту было довольно громким. От силы бойцов из трёх рот набралось бы на полторы. С нами шла по большей части четвертая и батальонный РДВ (всего 1 БМД-1, 1 БТР-Д, 5 БМД-2). С артиллерией ситуация была немного лучше – батарея 2с9 (4 САУ и один Реостат) и две батареи Д-30 (в одной 5 и во второй 4 орудия). Одна, ново сформированная наша (до войны в бригаде не было этих орудий), вторая – 95й бригады. Так же было три БМД-1КШ и батарея ПТУР(4 БТР-РД), остатки – всякого-рода обеспеченцы. Всего около 200 человек".
В то же время колона первого батальона, о которой рассказчик знает не много, имела такой состав: "состояла из двух танков (17-й ОТБр), 2-х рот на БМД-2 (16 машин), зенитно-артиллерийского взвода на грузовиках с ЗУ-23 (три машины), трёх "Нон" и двух 1В119 "Реостат", "Уралов" с личным составом и машин тыла. Общая численность группировки была порядка 240 человек".
Для полноты картины также стоит добавить сюда силы противника: 2 Т-64А, 2 Т-64БВ (прибыли 27.07), 2 БМ-21, минимум 3 Д-30, несколько 120мм минометов, несколько кочующих 82мм минометов, 1 БМП-2. Возможно было и еще что-то, но фото или видио подтверждения нашел только этому. Так же по некоторым данным 30.07 прибыло еще 5 танков и несколько БМП. Количество личного состава варьируется от 500 до 2500 человек к концу боев. Я все же склоняюсь к цифре в 500-600 человек на всем участке. Принадлежность - Славянская бригада, Оплот, Кальмиус и другие.
"Шли двумя колоннами, моей машине, как это часто бывало досталось счастье идти в ГПЗ. Счастье сомнительное, особенно с учетом вооружения "Реостата", но что поделать. Маршрут был проложен весьма извилистый, первая половина прошла через блоки, выставленные нашим третьим батом и кем-то из механизаторов. Вторая, уже по территории, которая по сути не контролировалась ни кем. Несколько раз проходили через села, в них было пусто в такой ранний час. Исключением стало лишь Контарное, которое было, если можно так сказать, уже на финишном пути. Здесь нас встречала горстка местных жителей, не более двух десятков, в основном мужчины, но были и женщины. Одна из них, лет тридцати, стоя с ребенком весело махала нам. На фоне далеко не веселых, а местами и явно недовольных лиц остальных она четко врезалась в память. В итоге мы дошли без приключений, а вот вторая колонна, уже нарвалась на засаду. Был ранен комбат из 95й, его водитель и один боец убит. Во время выхода из-под обстрела, тело бойца выпало из Шишарика. В последствии за ним отправили несколько коробочек.
Колонна второго парашютно-десантного батальона и основная часть артиллерии прибыли к городу.
Сразу же по прибытии на место, мне была указана точка, на которой нужно было разместить машину и организовать КНП. В то время как командир отделения и радиотелефонист занялись оборудованием окопа, я вел наблюдение из машины. В пригороде было видно людей, часть из них столпились у магазина, некоторые указывали пальцем на наши позиции, явно заметив, как начал окапываться батальон".
Первый батальон занял позиции в восточной и юго-восточной части города, второй, а так же основная часть артиллерии, встали на северо-востоке.
"Противник не заставил себя долго ждать. Буквально через пол часа по нам начал работать миномёты. Сначала разрывы ложились хаотично, но вскоре минометчики пристрелялись и попытались достать мой алюминиевый тазик. Один из разрывов лег на столько близко что в машину, через открытые люки (стояла жара), залетели клочья земли. Уже намного позже, наводя в "Реостате" порядок, нашел несколько осколков в боевом отделении, один из них, величиной около 10 сантиметров застрял в каремате, лежащем за перегородкой механика-водителя, прожег его сделав малопригодным в дальнейшем. Раздался телефонный звонок, это был мой командир, он приказал срочно уходить. До сих пор удивляюсь как так ловко сумел проскочить от дальномера к месту механика-водителя, да еще и в бронежилете. Уже через мгновение машина заурчала и направилась к террикону".
По позициям бригады работал миномёт, позиции которого были расположены на стадионе.
"Миномёты были лишь вступлением. Через некоторое время к ним подключились Д-30, а дальше… Дальше "концерты" шли, не умолкая с перерывами на 2-3 часа. Причем если в первый день прилеты были в основном из города, то уже на следующий – работать начали по сути почти со всех направлений".
На сколько мне удалось установить кроме 120мм минометов, по десантникам так же работали 122мм Д30 и БМ-21 "Град".
Батарея Д-30, работающая с площади в Шахтерске
"Первый бат в это время вел бои на юго-востоке города. Его по возможности поддерживала наша арта, она же пыталась огрызаться и вести контрбатарейную борьбу. При этом постоянно прилетало по позициям артиллеристов, поля на которых ранее стояла сухая трава выгорели. Мы продолжали вгрызаться в грунт и строить импровизированные блиндажи. Один из них затопило грунтовыми водами, что поначалу расстроило тех, кто его рыл. Стали появляется первые раненые, а вскоре и убитые. В основном это были те, кто не успел вовремя занять укрытие.
Д-30 и 2С9 25й ОВДБр
Через несколько дней в лагере начались проблемы с водой. Ее не хватало, колоны с БК и провизией доходили с трудом. Здесь и пригодился "бассейн" выкопанный ранее, вода из него смогла закрыть хотя бы технические нужду. Но все равно тогда, в жаркие дни конца июля, начала августа ее не хватало".
В то же время дела у первого батальона обстояли следующим образом:
"В частном секторе начались пожары, огонь начал перекидываться на дома. Именно так и сгорела батарея "Нон", которая просто была объята пламенем полыхавших поблизости домов. Сначала загорелись боеприпасы, выложенные рядом, потом взорвались и "Ноны". Бойцы в этом эпизоде не пострадали. Так же была уничтожена ещё одна БМД, которую не успел из-под пожара отогнать раненый мехвод. Городские бои в частном секторе, постоянно горевшем по причине засыпающих его минами боевиков, давали небольшие возможности для манёвра, технику постоянно перегоняли и переставляли, чтобы она не сгорела в непрекращающихся пожарах.
1В119 "Реостат" 25 ОВДБр из состава группы первого батальона
Останки техники 25 ОВДБр из состава группы первого батальона
БМД-2 25 ОВДБр из состава группы первого батальона
Вид на позиции первого батальона из города
Большое количество раненых требовало осуществления эвакуаций. Первый прорыв техники, вывозившей раненых, был осуществлён на север. Второй прорыв был совершён на следующий день на юг, в сторону Благодатного. Именно этот прорыв и стал своеобразной мини-операцией. Танк и две БМД вечером неожиданно выскочили перед опорником сепаратистов и разнесли его в пыль. Сразу после этого по дороге на Благодатное ушёл "Урал" с ранеными."
"31 числа до нас дошли слухи что выходящая из города колонна первого батальона попала в засаду. Чуть позже, в интернете наткнулся на фото, где сепаратисты позируют на фоне останков наших погибших. Позже показали пленных. Деталей всего этого тогда никто не знал, но дополняясь непрекращающимися обстрелами ситуация стала выглядеть все хуже".
БТР-Д 25 ОВДБр из состава группы первого батальона, на заднем плане виднеется один из Т-64 противника
О выходе колонны первого батальона можно почитать из другого источника:
"Ранним утром 31 июля 2014 года днепропетровские десантники пошли на прорыв. Однако в количественном плане боевиков стало еще больше — буквально накануне прибыли подкрепления из Харцызска, Иловайска, Ханженково и Кутейниково.
В ходе прорыва особенно досталось 1-й роте (командир — капитан Лунев), которая шла в голове колонны.
Однако наиболее трагически сложилась судьба 3-й роты (командир капитан Казак). Она шла в тыловом прикрытии и оттянулась от основной колонны по параллельной дороге. Рота на двух БМД и БТР-Д наткнулась на единственный танк боевиков, который практически в упор стал расстреливать группу. Первым же снарядом была уничтожена БТР-Д, шедший следом БМД, уворачиваясь от танка, вылетел с дороги и разулся, потеряв гусеницу, слетел с дороги и второй БМД. Хотя экипаж и десант смогли уйти (позже были эвакуированы разведчиками 8-го корпуса), но две практически целые машины достались врагу.
БМД-2 25 ОВДБр из состава группы первого батальона потерявшая гусеницуБМД-2 25 ОВДБр из состава группы первого батальона слетевшая с дороги
Понятно, что при таких потерях ни о каком перерезании трассы речь не шла и по согласованию с командованием группа отошла на Благодатное.
Впоследствии четырех бойцов (три из Шахтерска и один был захвачен в плен в другом столкновении) удалось поменять на 8 боевиков, которых вывезли во время выхода. Десять так и остались без вести пропавшими, которые потом были определены как погибшие. Еще двое бойцов погибли в окрестностях Шахтерска 1-2 сентября при попытке вытащить выходивших из города бойцов 3-й роты".
"Свой первый день ВДВ встретил далеко не празднично. Как ни странно, "утреннего" обстрела не было. Что в итоге заставило начальника клуба, вытащить колонки из своего шишаря и попытаться подарить нам "настроение" ВДВшными песнями. Однако концерт продлился не долго и уже к 11 часам по нам начала работать ствольная. Вскоре небольшая группа, из двух БМД-2, одной БМД-1 и двух БТР-РД с личным составом выдвинулась в направлении Орлово-Ивановки, где попали в засаду две наших машины с продовольствием и боеприпасами. Там завязался бой, копейка упала с моста, был контужен ее экипаж. Там же, от пули снайпера, погиб замполит батареи ПТКР. Сам я в том бою не участвовал поэтому с точность что и как было рассказать не могу. Однако все рассказчики сходятся на том, что спланирован он был плохо".
Десантники 25 ОВДБр из состава группы второго батальона перед атакой на Орлово-Ивановку
Взгляд на этот бой есть со стороны противника:
"Через полчаса после столкновения с украинскими бронеМазами на нас выехала и навалилась броне группа укропов.
Я стою с тракторами, те рычат, копают, ничего не слышно. Интересная картина, по нам уже долбят укропы ввовсю, а мы копаем окопы ))). Зачем они нам нужны были на таком видном месте, когда сзади была удобная лесополоса? Но приказ есть приказ. Раз приказал комроты, то делали эту бессмысленную и ненужную работу.
Тут вижу ко мне бежит беркутовец и машет мне рукой, орет, показывает рукой, мол назад все бегите в сторону лесополосы. Тут по нам посыпались очереди с крупнокалиберных пулеметов и взрывы от выстрелов по нам из БМД. И впереди меня один наш боец вдалеке падает боком влево в кювет от дороги, по ходу его скосило очередью. Еще один бежит куда-то тоже влево в невысокую траву на другой стороне дороги, его в спину крупняком попало, он аж сложился как гимнаст на мостик.
Я ору трактористам. Они не слышат. Потом они поняли мои жесты, один гражданский с трактора залег под колеса. Я ему машу мол ко мне, он ни в какую мол тут буду (он выжил потом).
Второй тракторист с нами ушел. Я дождался, пока ко мне добежали 2 новобранца и 1 тракторист ополченский. Еще подбежал беркутовец и кричит, что их командир отделения снайпер "Сержант" (молодой парень, он сидел впереди всех с СВД (снайперкой)) сказал отступать и уходят они другой группой, а мы чтоб отходили своей группой.
Сам "Сержант" остался прикрывать дорогу, он начал снайперский обстрел укропов по видимому хотел пострелять тех, кто сидел на броне. Но он просто не знал возможности бронетехники, которая нас прицельным огнем с очень большой дистанции начала обстреливать.
Укропы делали хитро: стреляют по нам и по кустам, сидя на броне. Если мы отвечаем, они туда начинают херачить из крупнокалиберных пулеметов и из БМД. Так скорее всего они убили снайпера "Сержанта".
Первые ближние обстрелы поселка затем были тоже в таком стиле: сперва укропы со всех автоматов начали поливать по домам, а когда кто-то из наших выстрелил в ответ откуда-то из дома, туда ударил украинский танк.
Затем укры сперва с дальнего расстояния (метров 1000 примерно) обстреляли наши стоящие на видном месте 2 СПГ. Начали насыпать крупнокалиберными очередями прямо по нашей позиции. Спрятаться и прилечь НЕГДЕ.
Пока мы говорили, к нам метров на 150 подъехали укропы на БМД и давай по нам бить с орудий и автоматов сидя на броне. Мы, как придурки, стоим посреди полянки, по нам в упор херачат укропы. Мне в подмышку в бронежилет пуля чиркнула, потом над головой, между ног очереди. Мы бегом в колонну встали друг за другом и по моей команде за мной побежали.
Новобранцы за мной бежали. Беркутовец в поселок вглубь побежал в роту. Я ему сказал, мол, "мы здесь недалеко от позиций будем".
Стреляли в нас и в беркутовцев, которые были метров 50 впереди у левой обочины в кустарнике. Беркутовцы вшестером стали отходить левее дороги по траве и туда пошли в атаку прямо по кустам укроповские БМД. Один беркутовец погиб. Потом одна их группа БМД развернулась цепью на другой стороне поля и пошла в наступление. Основная колонна с ходу на большой скорости пошла на наши позиции, прошлась по ним, проехалась и откатилась потом чуть назад, встала. К ней подтянулись танк Т-72, 1 БМП и несколько Мазов с бойцами в кузове.
Если бы нам "Джорж" оставил хотя-бы 3 гранатомета, мы бы добежали до лесонасаждения, и оттуда прицельно расстреляли бы ближайшие укроповские БМД. Тогда бы колонна очканула и не стала атаковать поселок. Да и у тех гранатометов "Муха" прицельная планка рассчитана до 250 м, так что особо ими издалека противника не побьешь, а в ближнем бою в условиях поселка это было возможно.
Мы добежали до электроподстанции на окраине поселка. В нее сразу укропы ударили. Обернулся, вижу - укропы едут на нас по дороге прямо в поселок. Я своим крикнул, чтоб прыгали в аллею и там к одному из домов 2-й или 3-й от начала улицы.
Вроде там признаков жизни не было. Только мы дошли уже шагом (устали перебежками, в брониках тяжеловато), один кричит мне, мол, "давай туда через дом, сквозь огород в поселок". Я – "нет, давай здесь через дом снова к окраине ближе к позициям" и перемахнули через ограду.
Хозяин дома выбегает, открывает нам заднюю калитку в огороде. Мы через огород снова в сторону наших позиций крадемся
Короче, мы назад к окраине через огороды пробрались и оказались на холмике прямо окраины поселка. Залезли под старое искривленное дерево. Видим, как в поселок идет бронеколонна укропов. Видно не все, мешают дома и дым кругом.
БМД стреляют по домам и по кустам. Танк Т-72 остановился на наших недорытых окопах и стреляет в центр поселка по домам. Из колонны вдалеке отъехали самоходки (САУ) и Грады, стали в поле где-то впереди и давай поливать в сторону поселка.
Слышу, наши из поселка выстрелили из единственного гранатомета, промазали, выстрел в лесонасаждение улетел.
Но укропы по ходу посчитали, что у нас много гранатометов. Разворачиваются и тикать.
Одна их БМД целая не смогла развернуться на мостике и падает с моста, но четко в яму под мост на гусеницы. Из БМД выбежали укропы и к своим, в другой, БМД лезут.
Очень мешал дым, но вижу, что и укропы назад едут быстро и наши с поселка бегут кто куда.
Потом слышим залпы укропских Градов куда-то за поселок. Там далеко за поселком наш один взвод с новобранцами оказывается бежал прямо на пристрелянный укропский район. Их точно накрыли Градами.
Я позже одного местного парня подозвал. Попросил карту. Он принес карту поселка. Оказалось наша карта группы, у меня которая, напечатана неверно --- зеркально, где север, там был у нас юг. Всем такие дали перед боем. Наш один взвод по ошибке бежал на север примерно, то есть думали, что отступают назад, а бежали вперед прямо на укропов, еще левее нас вперед.
Наши выбежали с поселка. Их долго поливали по окраинам поселка САУ и Градами где-то пол часа.
Потом укропы заехали снова в поселок, постреляли по домам и вечером окружили поселок.
На другой день мимо поселка на высоту Могила острая проезжала вся бронеколонна.
Часа 2 ехала, в основном Мазы грузовые с бойцами и боеприпасами.
Потом мы 2 суток лазили по холму, смотрели, как укропы окружают поселок и местность. Нашли вторую группу наших беркутовцев, их осталось 4 бойца, 1 ихний свалил, мы его позже видели в Донецке на базе Беркута
Итого потери
В нашей группе охранения 4 убитых (2 моих новобранца и 2 беркутовца), 1 убежал, 1 в поселок к нашим.
А в роте нашей, что стояла в поселке, потери - два взвода сразу разбили и рассеяли.
Первый взвод целиком одним залпом накрыт укропами, это мы узнали от местного жителя. Второй взвод после входа укропов в поселок рассеян кто куда. Ещё был где-то третий взвод, его раскидали до боя непонятно куда части, но их в течение этих дней вообще не было слышно и видно.
Что рота наша "резервная" разбежалась - это целиком вина комроты "Джоржа", надо было командовать, а не уезжать оттуда вместе со своими помощникам.
Там в роте и так были практически одни сопляки не обстрелянные. Они 3 дня назад впервые в жизни взяли в руки оружие, я уже не говорю о какой-то выучке и навыках. Без командиров это сборище и разбежалось. Солдаты-срочники тоже так бы сделали, если среди них не стало бы рядом ни одного командира".
По ссылке есть воспоминания другого участника этого боя. Однако, с кем ни приходилось общаться со стороны ВСУ, включая основного рассказчика, почему-то никто не упоминает о наличии у "северной" группы 25й бригады танков. Если первый бат имел две 64ки, то второму приданных танков не досталось. Поэтому склоняюсь к мысли что "Т-72" туда вставлены скорее ради придания значимости своему сопротивлению. Да и машины этого типа начнут появляться в ВСУ многим позже.
"Сильно доставалось колесной технике, многие машины стояли словно решето посеченные осколками. Возле одного из ГАЗ-66 упала 120мм мина, это было метрах в 20 от моей машины. Отделались лишь одним легко раненым – пострадал ВДСник, а машина, посеченная осколками в последствии, вышла своим ходом.
Во время одного из обстрелов осколки пробили бортовую броню одной из БМД, а также баки машины. Начало вытекать топливо, загорелось поле, вскоре вспыхнула и сама машины - механики не рискнули бежать спасать соседние, в итоге мы потеряли две двойки и один БТР-РД, ПТУРы из которого, вовремя пожара разлетались во все стороны, словно фейерверки.
Две БМД-2 и БТР-РД 25 ОВДБр сгоревшие в результате обстрела
В нашем полевом госпитале каждый день появлялись все новые и новые раненые, дошло до того, что приказали выделить из каждого подразделения по бойцу, которого отдельно снарядили аптечкой и изложили на пальцах задачи санитар. Сам тоже попал в их число. Но вытаскивать раненых к счастью не пришлось, все кто были в моем взводи прошли эти бои целыми.
Полевой госпиталь 25 ОВДБр в лагере группы второго батальона
Уже не помню числа, лишь помню, что было это днем, над нашими позициями пронеслось что-то реактивное, все думали с начало что это самолет, но как узнал в последствии, это был "Рейс", отправленный помочь нам, но пролетев над нашими позициями и упав у противника, скорее помог им.
Тот самый "Рейс"
По сути события "Шахтерского похода" можно описать одной фразой – бесконечная арт. дуэль. Если у батальона Майсюка были городские бои, то у нас скорее перестрелка и попытки словить арту противника и его корректировщиков. Данные о их местах нахождения приходили как от нашей разведки, а так же вышестоящих штабов, так и от местных жителей. Правда последние, после того как "старшая" артиллерия отработала не туда на контакт стали идти реже. Постоянно пытались выбить корректировщика из шестнадцатиэтажного дома, который четко выделялся над всем городом.
То самое здание, уже после боев.
Дом в центре города, не далеко от позиций Д-30
4 августа было принято решение на выход нашей группы. Ранним утром 5 числа мы вытянулись в колонну и поползли в направлении Дебальцево. В голове колоны шла гражданская машина с разведчиками, ставшая трофеем несколькими днями ранее в Дебальцево, за ней, оставшиеся БМД-2 и автотехника 2 ПДБ, после шли артиллеристы, сначала САУ, потом шишарь с "Васильком", за ним мой реостат и "Сорока", далее БМД-1КШ связистов, после Д-30 и остатки автотехники. На одном из поворотов колонна попала в засаду. По 2С9 пришлось прямое попадание. В машине детонировал боекомплект. Все члены экипажа, а также зампотех батареи погибли. САУ разнесло в клочья. В итоге часть колонны которая стояла впереди продолжила движение, в то время как одна БМД-2 и две 2С9 пытались огнем прямой наводкой уничтожить противника.
2С9 25 ОВДБр из состава группы второго батальона после прямого попадания
Хвост колонны свернул за посадку, дабы укрыться от противника. Там мой реостат остановился, пропуская остальных и ожидая, пока загрузят тела в медицинский шишарь. Как узнал позже, одному из находившихся на машине, подающему с грунта, удалось выжить. Его отнесло взрывной волной в посадку, поэтому, когда собирали тела – его не нашли. Лишь проходящие машины замыкания обнаружила бойца, который к тому времени пришел в себя и подобрали. Если есть выражение "родился в рубашке", то к нему можно отнести скорее "родился в бронежилете". От остального экипажа остались преимущественно обгоревшие фрагменты тел, этот же отделался ранением в пятку.
Прокладывая дорогу по полям, мы вышли к Острой Могиле, где стоял наш блок. Там встретились с артиллеристами 26й ОАБр, которые все это время прикрывали нас своими 2С19. Они так же попали под обстрел, но виной тому был не противник. Их "Ураганы" обстреляли свои же, стоящие на одном из блоков мотострелки. В итоге двое бойцов получили ранения и один был убит.
Единственное чего хотелось, когда добрались в лагерь в Дебальцево – это спать. Черные, грязные, все в пыли, бойцы радовались, что этот бой наконец закончился и можно хоть немного отдохнуть. Через время прибыл автобус, который забрал тех, кто не успел отгулять обещанные комбригом еще в Краматорске "отпуска" (увольнительные на пять дней). Добравшись в ППД первым делом пошел в душ. К тому времени я изрядно зарос, вода, стекавшая с головы быстро, окрасилась в черный цвет, от угольной пыли оставленной терриконами Шахтерска".
Потери 25й отдельной Днепропетровской Воздушно-Десантной бригады в Шахтерске: БМД-2 – 4 еденицы уничтожено, 2 захвачено, БТР-Д – 1 уничтожен, БТР-РД – 1 уничтожен, 1В119 – 1 уничтожено, 2с9 – 3 уничтожено, Грузовки КамАЗ – 1 захвачен. Личный состав: 33 погибших и около 60-100 раненых.
1. Старший лейтенант Градиский Владимир Николаевич
2. Старший лейтенант Федоряка Петр Викторович
3. Старший лейтенант Шатайло Михаил Сергеевич
4. Лейтенант Джубатканов Артем Владимирович
5. Старший сержант Халин Владимир Александрович
6. Сержант Жуков Антон Вячеславович
7. Сержант Матусевич Виталий Олегович
8. Сержант Симоненко Дмитрий Николаевич
9. Младший сержант Сердюков Евгений Сергеевич
10. Младший сержант Иванов Виталий Александрович
11. Старший солдат Гордиенко Виталий Олегович
12. Старший солдат Акимов Дмитрий Анатольевич
13. Старший солдат Каминский Антон Александрович
14. Старший солдат Никитин Ростислав Олегович
15. Старший солдат Бригинец Александр Викторович
16. Солдат Сочев Александр Леонидович
17. Солдат Ковтун Станислав Григорьевич
18. Солдат Седов Алексей Алексеевич
19. Солдат Болтушенко Андрей Владимирович
20. Солдат Посохов Дмитрий Викторович
21. Солдат Трегубчак Станислав Олегович
22. Солдат Самышкин Владимир Борисови
23. Младший сержант Белецкий Дмитрий Юрьевич
24. Старший лейтенант Какалюк Александр Валентинович
25. Солдат Дубовой Игорь Леонидович
26. Солдат Кудинов Александр Константинович
27. Старший лейтенант Руднев Андрей Владимирович
28. Младший сержант Руднев Сергей Вячеславович
29. Старший солдат Мельников Виктор Валерьевич
30. Солдат Лащенко Артем Сергеевич
31. Солдат Лащенко Максим Сергеевич
32. Старший солдат Мищенко Максим Юрьевич
33. Солдат Морозюк Вячеслав Юрьевич
БМД-2 первого батальона 25 ОВДБр
Потери "ополчения" точно подсчитать невозможно, так как учета никто не вел. Лишь пользуясь одной табличкой удалось насчитать 16 человек погибшими, без учета потерь, понесенных в Орлово-Ивановке. Число раненых остается неизвестным. Что касается потерь техники – то о них ничего сказать на данный момент не могу. Но, вероятно, таковых не было.
1. Елисеев Олег Николаевич
2. Смоляров Владимир Викторов
3. Абеляшев Александр Николаевич
4. Костюк Роман Алексеевич
5. Стасенко Виталий Николаевич
6. Рязанов Игорь Викторович
7. Сафронов Владимир
8. Солодов Виктор Иванович
9. Цыплаков Эрих Игоревич
10. Зубченко Максим Алексеевич
11. Кневец Анатолий Николаевич
12. Малыгин Алексей Михайлович
13. Мищенко Андрей Сергеевич
14. Степанцов Евгений Олегович
15. Иванов Сергей Владимирович
16. Глотов Алексей Евгеньевич
По данному сражению в сети гуляет достаточно много информации. Я не ставил себе целью описать его максимально детально с военной точки зрения, скорее – дать взгляд на него со стороны участника событий. Поэтому здесь нет никакого анализа в стиле "выдающаяся победа" или "кровавое поражение".
В статье использованы фрагмены из материала "Блицкриг в Шахтерске" сайта "Петр и Мазепа".
OneParatrooper
Сложно все...разрушения,смерти,потери...
Спасибо всем,кто не унывает,кто продолжает борьбу.
Украина победит!
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Внимательно его прочесть вышиватникам, диванным стратегам и кухонным патриотам.
А также тем, кто трындит, что учения не нужны и призывает идти в атаку на Донецк, брать Луганск, ага... воевать уметь надо.
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