 БОИ ЗА ШАХТЕРСК ТРИ ГОДА НАЗАД ГЛАЗАМИ ДЕСАНТНИКА 25 БРИГАДЫ

Колонна первого парашютно-десантного батальона подходит к Шахтерску.





Колонна второго парашютно-десантного батальона и основная часть артиллерии прибыли к городу.





Батарея Д-30, работающая с площади в Шахтерске





Д-30 и 2С9 25й ОВДБр

1В119 "Реостат" 25 ОВДБр из состава группы первого батальона



"Конец июля четырнадцатого. У всех приподнятое настроение, мы освобождаем город за городом, не покидает мысль что вот-вот… осталось чуть-чуть и все это закончится. Закончится этот гребанный сюр… война которая случилась там, где ждал ее менее всего. Война не где-то за океаном, а дома… Там, где родился и прожил всю свою жизнь.После освобождения Дебальцево отдых был не долог. Через день мы уже выдвинулись в новый поход. На этот раз целью был выход к Шахтерску и стягивание на себя в том районе всех сил противника, что дало бы возможность провести 95й ОАэМБр свой рейд. Уже тогда меж бойцами ходили слухи о том, что первый бат, который недавно только проходил мимо нас, накрыли градами. Много погибших. Но точной информации никто не имел, а те, кто знали реальную обстановку предпочитали молчать.С рассветом мы погрузили имущество на машины и выдвинулись. Компания была сравнительно не большой. Основную массу составил второй парашютно-десантный батальон. Правда слово "батальон" для него к тому моменту было довольно громким. От силы бойцов из трёх рот набралось бы на полторы. С нами шла по большей части четвертая и батальонный РДВ (всего 1 БМД-1, 1 БТР-Д, 5 БМД-2). С артиллерией ситуация была немного лучше – батарея 2с9 (4 САУ и один Реостат) и две батареи Д-30 (в одной 5 и во второй 4 орудия). Одна, ново сформированная наша (до войны в бригаде не было этих орудий), вторая – 95й бригады. Так же было три БМД-1КШ и батарея ПТУР(4 БТР-РД), остатки – всякого-рода обеспеченцы. Всего около 200 человек".В то же время колона первого батальона, о которой рассказчик знает не много, имела такой состав: "состояла из двух танков (17-й ОТБр), 2-х рот на БМД-2 (16 машин), зенитно-артиллерийского взвода на грузовиках с ЗУ-23 (три машины), трёх "Нон" и двух 1В119 "Реостат", "Уралов" с личным составом и машин тыла. Общая численность группировки была порядка 240 человек".Для полноты картины также стоит добавить сюда силы противника: 2 Т-64А, 2 Т-64БВ (прибыли 27.07), 2 БМ-21, минимум 3 Д-30, несколько 120мм минометов, несколько кочующих 82мм минометов, 1 БМП-2. Возможно было и еще что-то, но фото или видио подтверждения нашел только этому. Так же по некоторым данным 30.07 прибыло еще 5 танков и несколько БМП. Количество личного состава варьируется от 500 до 2500 человек к концу боев. Я все же склоняюсь к цифре в 500-600 человек на всем участке. Принадлежность - Славянская бригада, Оплот, Кальмиус и другие."Шли двумя колоннами, моей машине, как это часто бывало досталось счастье идти в ГПЗ. Счастье сомнительное, особенно с учетом вооружения "Реостата", но что поделать. Маршрут был проложен весьма извилистый, первая половина прошла через блоки, выставленные нашим третьим батом и кем-то из механизаторов. Вторая, уже по территории, которая по сути не контролировалась ни кем. Несколько раз проходили через села, в них было пусто в такой ранний час. Исключением стало лишь Контарное, которое было, если можно так сказать, уже на финишном пути. Здесь нас встречала горстка местных жителей, не более двух десятков, в основном мужчины, но были и женщины. Одна из них, лет тридцати, стоя с ребенком весело махала нам. На фоне далеко не веселых, а местами и явно недовольных лиц остальных она четко врезалась в память. В итоге мы дошли без приключений, а вот вторая колонна, уже нарвалась на засаду. Был ранен комбат из 95й, его водитель и один боец убит. Во время выхода из-под обстрела, тело бойца выпало из Шишарика. В последствии за ним отправили несколько коробочек.Сразу же по прибытии на место, мне была указана точка, на которой нужно было разместить машину и организовать КНП. В то время как командир отделения и радиотелефонист занялись оборудованием окопа, я вел наблюдение из машины. В пригороде было видно людей, часть из них столпились у магазина, некоторые указывали пальцем на наши позиции, явно заметив, как начал окапываться батальон".Первый батальон занял позиции в восточной и юго-восточной части города, второй, а так же основная часть артиллерии, встали на северо-востоке."Противник не заставил себя долго ждать. Буквально через пол часа по нам начал работать миномёты. Сначала разрывы ложились хаотично, но вскоре минометчики пристрелялись и попытались достать мой алюминиевый тазик. Один из разрывов лег на столько близко что в машину, через открытые люки (стояла жара), залетели клочья земли. Уже намного позже, наводя в "Реостате" порядок, нашел несколько осколков в боевом отделении, один из них, величиной около 10 сантиметров застрял в каремате, лежащем за перегородкой механика-водителя, прожег его сделав малопригодным в дальнейшем. Раздался телефонный звонок, это был мой командир, он приказал срочно уходить. До сих пор удивляюсь как так ловко сумел проскочить от дальномера к месту механика-водителя, да еще и в бронежилете. Уже через мгновение машина заурчала и направилась к террикону".По позициям бригады работал миномёт, позиции которого были расположены на стадионе."Миномёты были лишь вступлением. Через некоторое время к ним подключились Д-30, а дальше… Дальше "концерты" шли, не умолкая с перерывами на 2-3 часа. Причем если в первый день прилеты были в основном из города, то уже на следующий – работать начали по сути почти со всех направлений".На сколько мне удалось установить кроме 120мм минометов, по десантникам так же работали 122мм Д30 и БМ-21 "Град"."Первый бат в это время вел бои на юго-востоке города. Его по возможности поддерживала наша арта, она же пыталась огрызаться и вести контрбатарейную борьбу. При этом постоянно прилетало по позициям артиллеристов, поля на которых ранее стояла сухая трава выгорели. Мы продолжали вгрызаться в грунт и строить импровизированные блиндажи. Один из них затопило грунтовыми водами, что поначалу расстроило тех, кто его рыл. Стали появляется первые раненые, а вскоре и убитые. В основном это были те, кто не успел вовремя занять укрытие.Через несколько дней в лагере начались проблемы с водой. Ее не хватало, колоны с БК и провизией доходили с трудом. Здесь и пригодился "бассейн" выкопанный ранее, вода из него смогла закрыть хотя бы технические нужду. Но все равно тогда, в жаркие дни конца июля, начала августа ее не хватало".В то же время дела у первого батальона обстояли следующим образом:"В частном секторе начались пожары, огонь начал перекидываться на дома. Именно так и сгорела батарея "Нон", которая просто была объята пламенем полыхавших поблизости домов. Сначала загорелись боеприпасы, выложенные рядом, потом взорвались и "Ноны". Бойцы в этом эпизоде не пострадали. Так же была уничтожена ещё одна БМД, которую не успел из-под пожара отогнать раненый мехвод. Городские бои в частном секторе, постоянно горевшем по причине засыпающих его минами боевиков, давали небольшие возможности для манёвра, технику постоянно перегоняли и переставляли, чтобы она не сгорела в непрекращающихся пожарах.

Останки техники 25 ОВДБр из состава группы первого батальона

БМД-2 25 ОВДБр из состава группы первого батальона

Вид на позиции первого батальона из города





БТР-Д 25 ОВДБр из состава группы первого батальона, на заднем плане виднеется один из Т-64 противника





Большое количество раненых требовало осуществления эвакуаций. Первый прорыв техники, вывозившей раненых, был осуществлён на север. Второй прорыв был совершён на следующий день на юг, в сторону Благодатного. Именно этот прорыв и стал своеобразной мини-операцией. Танк и две БМД вечером неожиданно выскочили перед опорником сепаратистов и разнесли его в пыль. Сразу после этого по дороге на Благодатное ушёл "Урал" с ранеными.""31 числа до нас дошли слухи что выходящая из города колонна первого батальона попала в засаду. Чуть позже, в интернете наткнулся на фото, где сепаратисты позируют на фоне останков наших погибших. Позже показали пленных. Деталей всего этого тогда никто не знал, но дополняясь непрекращающимися обстрелами ситуация стала выглядеть все хуже".О выходе колонны первого батальона можно почитать из другого источника "Ранним утром 31 июля 2014 года днепропетровские десантники пошли на прорыв. Однако в количественном плане боевиков стало еще больше — буквально накануне прибыли подкрепления из Харцызска, Иловайска, Ханженково и Кутейниково.В ходе прорыва особенно досталось 1-й роте (командир — капитан Лунев), которая шла в голове колонны.Однако наиболее трагически сложилась судьба 3-й роты (командир капитан Казак). Она шла в тыловом прикрытии и оттянулась от основной колонны по параллельной дороге. Рота на двух БМД и БТР-Д наткнулась на единственный танк боевиков, который практически в упор стал расстреливать группу. Первым же снарядом была уничтожена БТР-Д, шедший следом БМД, уворачиваясь от танка, вылетел с дороги и разулся, потеряв гусеницу, слетел с дороги и второй БМД. Хотя экипаж и десант смогли уйти (позже были эвакуированы разведчиками 8-го корпуса), но две практически целые машины достались врагу.

БМД-2 25 ОВДБр из состава группы первого батальона потерявшая гусеницу

БМД-2 25 ОВДБр из состава группы первого батальона слетевшая с дороги

Десантники 25 ОВДБр из состава группы второго батальона перед атакой на Орлово-Ивановку





Две БМД-2 и БТР-РД 25 ОВДБр сгоревшие в результате обстрела

Полевой госпиталь 25 ОВДБр в лагере группы второго батальона





Тот самый "Рейс"





То самое здание, уже после боев.

Дом в центре города, не далеко от позиций Д-30





2С9 25 ОВДБр из состава группы второго батальона после прямого попадания

БМД-2 первого батальона 25 ОВДБр