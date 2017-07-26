 ДМИТРО СУС І НАБУ: ВІЙНА КОМПРОМАТІВ

Затримання відбулося в міжнародному аеропорту "Бориспіль".
Є всі підстави думати, що Дмитро Сус сам хотів цього затримання. Адже він по суті запросив детективів НАБУ в аеропорт, опублікувавши за кілька годин до того фото з "Борисполя" у своєму Фейсбуці.
Це виглядає цілком імовірним, якщо пригадати, що відбулося в Апеляційному суді Києва минулого тижня, де слухали скаргу Суса на арешт майна. Йшлося про два папірці на авто AudiQ7 (яким він користувався, у той час, як власницею була його 85-річна родичка), а також мобільний телефон, вилучені в листопаді 2016 під час обшуку в його службовій квартирі. Сус стверджував, що арешт треба зняти, оскільки він не має статусу підозрюваного, крім того, майно арештували через 4 місяці після його вилучення.
Зауважимо, що скарга ця валялася в суді ще з кінця березня. Із розглядом передовсім не поспішав сам Дмитро Миколайович, не з’явившись кілька разів на судові засідання. Також щонайменше один раз у суд не прийшов прокурор САП.
Але минулого тижня, коли судді нарешті почули вимоги Дмитра Суса, він не дав ухвалити їм рішення. Адже приніс папірець, який назвав уже готовим "проектом рішення суду", де йому відмовлено у задоволенні скарги. На уточнювальні запитання відповів, що папірець отримав від співробітників НАБУ, імена яких він не може пригадати. "Як потрапив?.. Не мені Вам розказувати, як Углава сюди ходить", - додав Сус.
І хоча Сус недовіри суддям не висловив, головуючий суддя Валерій Лашевич зрозумів, що лиш здивуванням і запереченням не обійтися, і взяв самовідвід. А це знову пауза!
Скаргу має розглядати трійка суддів. Відтак було зроблено перерву, щоб автоматизована система призначила когось замість Лашевича.
Коли третій суддя таки знайшовся і справу призначили до розгляду на 26 липня, то Дмитро Сус напередодні опублікував у Фейсбуці фото з аеропорту "Бориспіль", натякаючи на свій від’їзд. Хіба не очевидно, що він хоче "якнайшвидше" завершити з цим судом?
ЩО НАБУ МАЄ НА СУСА
А тепер про найголовніше, заради чого був це галас.
Суса затримали за підозрою за ч.3-4 ст.191 ККУ (присвоєння, розтрата чи заволодіння майном через зловживання службовим становищем) і 366-1 (декларування недостовірної інформації).
Найімовірніше, йому інкримінують незадекларовану AudiQ7, що належала 85-річній бабусі. 191 стаття може стосуватись обшуків у "справі в’єтнамців" в Одесі. Люди вважають, що під приводом обшуків представники правоохоронних органів їх банально пограбували.
Додамо, що це далеко не все. На судовому засіданні Сус перерахував шість кримінальних проваджень, до яких він начебто має стосунок. У цих провадженнях йдеться, що співробітники правоохоронних органів вийшли за межі своїх повноважень через незаконне візуальне спостереження за фізособами і застування насильства; про отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі і набуття у власність активів, законність яких не підтверджено; про зловживання службовим становищем працівниками правоохоронних органів, що завдало шкоди інтересам окремих громадян і спричинило тяжкі наслідки.
Сус повідомив, що на вилученому детективами телефоні записано 4 чи 5 розмов між екс- заступником Генпрокурора Давидом Сакварелідзе і першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою. Це дані негласно-розшукових дій, які донині не розсекречені.
У клопотанні про обшук житла Суса фігурував якийсь свідок, залегендований як Сидоренко. У суді Сус відверто заявив, що йому відомо справжнє ім’я цієї людини, бо в день допиту в НАБУ її бачили під будівлею на Сурікова його колеги.
Як стверджує Сус, свідок "Сидоренко" - це особа, яка вела оперативно-розшукову діяльність щодо колишнього заступника Генпрокурора Давида Сакварелідзе і зробила записи на мобілку, яку вилучили в Суса.
Відтак цікаво, чи інкримінуватимуть коли-небудь Сусу організацію незаконного стеження за заступником директора НАБУ.
Отож, як бачимо, інтерес відомств був взаємним: НАБУ стежило за Сусом, а співробітники ГПУ слухали заступника директора Бюро Углаву, а також Сакварелідзе, з яким конфліктував тодішній Генпрокурор Віктор Шокін. Зокрема, Сакварелідзе говорив, що Генпрокурор заважає розслідувати справу "діамантових прокурорів". У березні 2016 Сакварелідзе звільнили й одразу після цього Дмитро Сус влаштував йому 9-годинний допит як свідка у справі про зникнення $2 млн, які виділили США на реформу Генпрокуратури.
ШАНСИ НА ПОВЕРНЕННЯ В ГПУ
Сус вірить у те, що зможе поновитися на посаді в Генпрокуратурі. 5 вересня Окружний адмінсуд Києва заслухає його позов до Луценка про скасування наказу про звільнення. У розмові з журналістом Цензор.НЕТ Дмитро Сус сказав, що буде обґрунтовувати свій позов тим, що в наказі було некоректно написано його посаду.
Під час призначення його посада звучала як старший слідчий в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ.
А звільнили Суса з посади старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управлінні ГПУ.
Якщо суд вирішить, що це геть різні посади, то наказ про звільнення можна скасувати.
Ймовірно, шанси повернутися пов’язані з тим, що саме говоритиме найближчим часом Дмитро Сус про керівництво НАБУ. Зрештою, і без ГПУ, як свідчать останні події в країні, зараз є чимало зацікавлених у дискредитації НАБУ. І для таких людей Дмитро Сус – цінний кадр.
Ірина Салій, "Цензор.НЕТ"