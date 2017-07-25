 МАССОВЫЕ ОБЫСКИ НА СПИРТЗАВОДАХ: СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ СПЕЦОПЕРАЦИИ

На момент прихода налоговиков, из сорока одного завода работали десять. А вот на 15 предприятиях, которые официально не работали, нашли остатки спиртосодержащей жидкости."Цензор.НЕТ" удалось выяснить, какие именно это предприятия:Мартыновское МПД;Луцкое МПД;- Залучанское и Подгайчиковское МПД;Червонослободское МПД;Рава-Русское и Борокское МПД;- Козловское, Кобиловолоцкое, Коваливское и Мариловское МПД;– Довжоцкое МПД;– Иванковское и Косарское МПД;– Чемерское МПД.В целом было изъято около 980 тонн спиртосодержащей жидкости стоимостью около 180 млн гривен. Сейчас решаются вопросы назначения инвентаризации остатков продукции и сырья, находящихся на спиртзаводах, а также проведения экспертиз образцов изъятой продукции.В налоговой милиции утверждают, что проводят обыска на заводах ГП "Укрспирт" не первый раз. В комментарии "Цензор.НЕТ", первый заместитель главы ГФС Сергей Белан объяснил, что решение об одновременных массовых обысках было принято после получения в ходе досудебного расследования сведений о фактах нарушения этим предприятием действующего законодательства Украины и вероятного неучтенного изготовления продукции."В последнее время при документировании преступной деятельности подпольных цехов по изготовлению ликеро-водочных изделий, налоговой милицией фиксируются факты поступления к ним неучтенного спирта, изготовленного на мощностях отечественных спиртовых заводов", - отметил Сергей Белан.

По данным следствия, незаконное изготовление спирта на мощностях легальных спиртовых заводов осуществляется из неучтенного сырья, закупаемого у населения (пшеница, кукуруза и т.д.) или у сахарных заводов (патока свекловичная) за наличные средства. При этом осуществляется документальное оформление операций по закупке сырья по значительно завышенным ценам у фиктивных фирм или связанных с руководителями спиртзаводов субъектов хозяйствования.Также неучтенное изготовление спирта возможно на мощностях заводов, которые официально отчитываются об отсутствии производственной деятельности.По словам Сергея Белана, предприятия ГП "Укрспирт" для производства неучтенного спирта могли осуществлять закупки сырья по всей территории Украины у фиктивных предприятий. Это подтверждается выводами акта Государственной финансовой инспекции Украины "ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГП "Укрспирт" от 2015 года, согласно которому установлена ​​недостача сырья на общую сумму 90 млн грн.Отвечая на вопрос "Цензор.НЕТ" о том, кто координировал такую деятельность и происходило ли это централизовано, Сергей Белан сообщил, что на данный момент информации о централизованной координации нет. Такая противоправная деятельность не может осуществляться без влиятельных лиц регионального или государственного уровня. Но подробнее можно будет об этом говорить только после завершения следствия.

Что касается самой технологии изготовления, то здесь все просто. Неучтенный спирт отгружается в обход счетчиков, путем врезок в заводские коммуникации, преднамеренного вывода таких счетчиков из строя или списания по завышенным нормам потерь при производстве.Вывоз незаконно изготовленного спирта со спиртовых заводов, как правило, осуществляется в нерабочее время, когда на акцизном складе отсутствуют представители органа ГФС.Для транспортировки незаконно изготовленного спирта могут использоваться транспортные средства, специально оборудованные скрытыми емкостями.Неучтенный произведенный спирт закупается за наличные средства "теневыми дельцами" для незаконного производства алкогольных напитков, в т.ч. и официальными производителями ликероводочной продукции, без отражения указанных операций в отчетности предприятия.Отвечая на вопрос "Цензор.НЕТ", в каких регионах больше всего производится и продается неучтенного спирта, в ГФС отметили, что наиболее рисковыми являются спиртовые заводы, которые находятся в Винницкой, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областях.ГП "Укрспирт" уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Продолжается расследование по резонансным уголовным производствам, в которых фигурируют должностные лица предприятия, руководившие в разные периоды, но успешно освоившие "теневые" схемы продажи спирта. В частности, как сообщили "Цензор. НЕТ" в Главном следственном управлении финансовых расследований ГФС, должностными лицами ГП "Укрспирт", которым в период 2012-2014 годов руководил некий господин Харт, было разворовано средств на сумму более 750 млн грн путем перечисления денежных средств госпредприятия за якобы полученные услуги и товарно-материальные ценности. Перечисления осуществлялись как с целью дальнейшего перевода средств в наличность, так и с целью имитации продажи спиртосодержащей продукции (КМТА - компонента моторного топлива альтернативного) для маскировки незаконной продажи неучтенного и украденного спирта.Кроме того, они уклонились от уплаты налогов на сумму 175 млн грн путем документального отражения бестоварных хозяйственных операций с тремя предприятиями, имеющими признаки фиктивности. Фактически товары и услуги получены не были. Генеральному директору и главному бухгалтеру вынесено уведомление о подозрении. Директор находится в розыске, а материалы в отношении главного бухгалтера направлены с обвинительным актом в суд.Разыскивают правоохранители и еще одного бывшего генерального директора ГП "Укрспирт" - Лабутина. Во времена руководства которого - в период 2014 года - было разворовано средств на сумму более 200 млн грн путем перечисления денежных средств за якобы полученную кукурузу. Также должностные лица предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 50 млн грн путем документального отражения бестоварных хозяйственных операций с фиктивным предприятием и на основании поддельных документов.Фактически кукуруза для производства спирта была закуплена у мелких сельхозпроизводителей без уплаты НДС по ценам значительно ниже тех, что указаны в документах.По словам Сергея Белана, существовавшая в ГП "Укрспирт" система закупок и контроля за производством спирта давала широкие возможности для получения неучтенного спирта с целью дальнейшей продажи, манипулирования ценами закупки сырья и хищения средств предприятия.Еще один экс-глава этого госпредприятия Виктор Панков был убит в мае текущего года. Комментируя это событие, нардеп Антон Геращенко, подчеркнул: "В свое время Виктор Панков и сам дважды занимал пост главы этой непростой государственной компании, постоянно попадающей в скандалы, связанные с реализацией "левого" спирта. Полиция будет рассматривать все возможные версии этого убийства, начиная от личностных взаимоотношений и заканчивая невыполнением финансовых обязательств. Думаю, что одной из ведущих версий, подлежащих проверке, должна быть версия убийства Виктора Панкова, связанная с работой в государственном концерне "Укрспирт".В Нацполиции "Цензор.НЕТ" подтвердили, что на сегодняшний день одна из основных версий, которые рассматриваются следствием, - профессиональная деятельность погибшего.Кроме того, весной этого же года пострадал еще один из руководителей ГП "Укрспирт" - заместитель директора Игорь Ильчишин. Пострадавший 51-летний чиновник рассказал правоохранителям, что вместе с 26-летним сыном заехал во двор дома и вышел из машины. Тогда из BMW, который был припаркован неподалеку, выбежали двое мужчин в балаклавах и начали бить его битами.Злоумышленники повалили потерпевшего на землю, при этом один из нападавших произвел несколько выстрелов. Затем неизвестные повредили Volkswagen потерпевшего и скрылись.Следственно-оперативная группа изъяла на месте происшествия три резиновые пули.Пострадавшего скорая доставила в больницу с ранениями спины и множественными ссадинами тела.И в этом случае одна из основных версий, которые рассматривают правоохранители, профессиональная деятельность потерпевшего.По оценкам специалистов, на сегодня в тени находится около 20% спиртовой отрасли, то есть ежегодный незаконный оборот спирта составляет около 40 млн литров. При этом неучтенное изготовление спирта на внутреннем рынке достигло почти 60%, остальное – это контрабанда, из которой 30% - спирт приднестровского и молдавского происхождения, а 10% - российского.Указанный спирт незаконно перемещается вне таможенного контроля в скрытых емкостях, бочках, канистрах и с помощью замаскированных трубопроводов.Как стало известно "Цензор.НЕТ" из собственных источников, в настоящее время из-за дефицита спирта на территории Российской Федерации и роста цен на него, значительно повысился спрос на указанную продукцию на черном рынке Украины, увеличилось количество попыток теневых дельцов наладить каналы незаконной поставки спирта из Украины в Россию. При этом цена спирта на "черном рынке" Украины составляет:- украинского происхождения - 450 - 470 грн за 10 литров;- приднестровского и молдавского происхождения - 390 - 400 грн за 10 литров;- российского происхождения - 470 - 490 грн за 10 литров.По данным источников "Цензор.НЕТ", противоправную деятельность в сфере производства и оборота спирта осуществляют 4 крупных организованных преступных группировки. Об одной из группировок публично заявлял и бывший министр аграрной политики Кутовой. Во время заседания Кабинета министров. По его словам, за "черным" рынком спирта в Украине стоит Алексей Чеботарев, который во время Евромайдана занимался организацией "титушек".

"За последние четыре месяца количество работающих заводов "Укрспирта" было увеличено с 12 до 20. Вместе с тем заводы, на которых осуществлялся выпуск контрафактного спирта, были остановлены. Объем "белого" спирта вырос с 3,2 млн литров до 10 миллионов - прогноз на этот месяц. В деньгах это дополнительно 250 млн гривен, которые перешли с черного рынка на белый", - пояснил он. - За этим стоит такой себе господин Алексей Чеботарев, который разыскивается правоохранительными органами, в том числе за сюжеты, связанные с организацией титушек на "антимайдане".По его словам, Чеботарев сейчас, вероятно, находится в России.Кутовой сообщил, что в отрасли группу Чеботарева называют "лёшиками".16 ноября 2016 года Кабмин поддержал законопроект "О демонополизации и внедрении рыночных принципов функционирования спиртовой отрасли", который предполагает приватизацию госпредприятий спиртовой отрасли и полную либерализацию экспорта спирта из Украины. Но он так и не был вынесен в зал."Насколько мне известно, документ не рассматривался даже профильными комитетами, - комментирует директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. – В этой сфере очень большие деньги, соответственно они куда-то идут. Чтобы понять, кому выгодно подобное положение вещей, идите за деньгами. Это всегда было государство в государстве. С годами там ничего не меняется, только люди, которые это все крышуют. Спиртовая отрасль по своей сути практически то же самое, что торговля наркотиками, она очень закрытая".По мнению Алексея Дорошенко, детенизация должна стать одним из приоритетов государства. Приватизация ГП "Укрспирт" приведет к значительному снижению доли теневого рынка. Но решить проблему можно лишь подходя комплексно. "Необходимо сделать то, что есть во всех без исключения странах Европы – изложенная в виде документа государственная политика в сфере алкоголя. Этим документом предусмотреть и повышение акцизов, если государство считает, что это выгодно. Тоже самое со стоимостью лицензий. У нас фактически отсутствует понимание, что мы должны делать. Нам нужно не принимать отдельные решения, а разработать единую государственную политику и ей следовать. Тогда будет понятно, что решения прозрачные, а не принимаются в интересах отдельных хозяйствующих субъектов".