 ЭДМОНД СААКЯН: "ЗАКАЗЧИК УБИЙСТВА РАБОТАЛ С МОИМ БРАТОМ МНОГО ЛЕТ. НИКТО НЕ ОЖИДАЛ, ЧТО ОН ПРИЕДЕТ НАС УБИВАТЬ"

Вот его рассказ:"Мой брат Эдуард много лет занимался строительным бизнесом вместе с гражданином Израиля Шоломом Нахшоном. Они построили много домов, реализовали многие совместные проекты.К сожалению, у них возник конфликт из-за их последнего проекта – многоквартирного дома на улице Абхазской, 26. После того как там были проданы все квартиры, Нахшон потребовал от брата 119 тысяч долларов, это цена последней квартиры.Несмотря на столько лет совместной работы, они не смогли договориться. Нахшон начал брату угрожать. 14 июля ворота его дома были облиты кровью и к ним положили траурный венок. Эдуард обратился в полицию 15 июля, указав, что это угроза со стороны Нахшона. Но полиция не вмешалась.Я пытался их помирить, звонил Нахшону, говорил, почему вы не можете договориться, давайте сядем с документами, поговорим.Мы решили встретиться в центре города, в кальянной "Д.О.М" именно потому, что не предполагали никакой перестрелки. Думали поговорить, думали, Нахшон увидит участников АТО в форме и поймет, что угрозами ничего не добьешься. Меня им не испугать, Нахшон это знает. Мы, разумеется, не могли предположить, что кто-то начнет стрелять.Нас было шесть человек. Я, мой брат, четверо моих друзей-ветеранов. Боевого оружия мы с собой не взяли. У меня дома законные карабины остались, а у брата в багажнике машины был закрыт карабин "Вулкан".Ничто не предвещало беды. Заказчик работал с моим братом много лет. Никто не ожидал, что он приедет нас убивать. Нахшон приехал, с ним было четыре человека. Мы мирно общались, даже улыбались, смеялись. Обсуждали документы по квартире, из-за которой был конфликт. Но внезапно все изменилось. Вдруг подъехала группа людей, подкрепление, и бандиты, которых взял на встречу Нахшон, стали вести себя по-другому, угрожающе.Один из тех, кто сидел с самого начала, подошел ко мне, приставил к животу револьвер и сказал: "Я тебя сейчас пристрелю". Нахшон на это никак не отреагировал, он сам испугался, думаю, пожалел, что взял с собой бандитов. Под курткой у другого человека я увидел автомат АКСУ. Что делать? Я повернулся к брату и говорю: "Дай ключи от машины, я в ваших разборках участвовать не хочу". Сделал вид, что я собираюсь оставить брата самого решать вопрос. А сам пошел к машине, и открыл багажник, чтобы взять его карабин.Как только я попытался взять в руки оружие, бандиты открыли огонь. В меня попала сразу вторая или третья пуля. Они стреляли в упор. Я открыл ответный огонь из-за машины. Затем момент в меня сзади выстрелили из дробовика. Они подготовились к нападению, окружили нас, видимо, предполагали, что будут стрелять. Я не успел перезарядить "Вулкан" - иначе бы никто из них не ушел. Все мгновенно закончилось.Я получил из автомата пулю в живот, и другая пуля разорвала плечо. Еще четыре крупных дроби попали в ноги.До слез жаль моих друзей. Но я не мог предположить, что произойдет, не думал, что бандиты приедут нас убивать".