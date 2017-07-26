ГИБРИДНЫЕ ТУРИСТЫ
О том, как граждане Украины, спасаясь от ужасов смертоносного безвиза и насильственной геезации, массово едут в Крым, и почему их там не видно.
"Крым как спасение от безвиза: почему украинцы массово едут отдыхать на полуостров", канал "Звезда", РФ:
"Комментируя ситуацию с туристической блокадой и проблемами въезда в Крым, эксперты поясняют, что принципы граждан Украины и властей в Киеве - не одно и то же. "Потому и усложняют, что едет огромное число туристов с Украины. Безвиз - безвизом, а денег нет на курорты Европы. Остается только Крым, вот и едут. Полно машин с украинскими номерами - все едут отдыхать".
"Крым — Украине: "Перекоп закроем, езжайте через Керчь", "Свободная пресса", РФ:
"Уже ясно, что обещанная майдаунами "туристическая" блокада полуострова провалилась. Наоборот, вышиванные патриоты сами буквально прутся сюда! Прячут бандеровские флажки, стирают с машин матерные антипутинские речевки. Когда проходят кордон, заискивающе улыбаются нашим пограничникам и не смотрят им в глаза. А потом почувствуют крымскую "расслабуху" и отрываются по полной. Севастополь, пляж Парка Победы. Элитный район, в двух шагах — Президентское кадетское училище. Двое пьяных "отдыхающих" долго прыгают с пляжного волнореза с криком "Слава Украине! Героям слава!". Вопли оглашают округу, никто не реагирует... Украинские "херои" идут добавлять в гостиничный бар. Возвращаются и снова ныряют в волны "во славу Украины". Один, 110-килограммовый мужик, — захлебывается и тонет. Вытащили полумёртвым, дальше за его жизнь боролись реаниматологи".
110-килограммовый мужик, захлебнувшийся фашистским лозунгом прямо в воде, сделал в России неплохую прессу, хотя дальнейшая судьба карателя осталась неясной: спасли его все же реаниматологи или ограничились взвешиванием? Правда ли, что, придя в себя в реанимации, огромный майдаун съел одного из реаниматологов, второго распял на стене в халатике, а третьего сделал геем двумя кардинально разными способами, после чего, как ни в чем не бывало, вернулся нырять на волнорез? Может ли такое быть, что 110-килограммовый мужик на самом деле просто стал жертвой принципа властей в Киеве, потому что три дня пробивался через туристическую блокаду козьими тропами по дну Сиваша в обход украинских засад, пробился в Севастополь, выпил и сошел с ума от уникальной природы Крыма, что впоследствии и вылилось в выкрикивание русофобских лозунгов, которым его в детстве научили пьяные электрики?
С одной стороны, не может, потому что, по утверждению "Лайфньюс", агрессивный майдаун уже не первый год терроризирует Севастополь - портит кадетов президентского училища, выскакивает из-за угла и внезапно набрасывает на шею понравившимся ему женщинам боа из сала, ловит и задерживает полицейских, если они не заискивают перед ним и не называют уважительно "дядечко Петрусь". Возможно, именно поэтому среди крымчан бытует мнение, что 110-килограммовый вышиванный патриот, наводящий ужас на город русской славы, является не кем иным, как переодетым Петром Порошенко, самым вежливым из нацистов, приезжающим с аудитом на свою подпольную фабрику по производству конфет с толченым стеклом "Почємучка": этим объясняется и беспрецедентная наглость карателя, и алкоголизм, и, что важнее всего, безнаказанность, перед которой бессильны правоохранительные органы полуострова, ибо имеет место сговор в верхах, о котором Путину, к сожалению, не докладывают.
С другой стороны, никто не станет отрицать, что многомиллионные полчища украинцев, хлынувшие в Крым дикой пьяной ордой, не только ведут себя как оккупанты, но и все более успешно навязывают субъекту федерации свои фашистские порядки. Еще каких-то несколько месяцев назад первые укропские туристы, просочившиеся через блокаду, ограничивались мелким саботажничеством и разовыми акциями устрашения - повозили Дмитрия Киселева лицом по гравию, спутав ноги вервечками, спустили на дочку Марии Захаровой бешеную собаку, "страху и реву было много", споили пионэров "Артека" бормотухой с Массандровского винзавода. Тогда все эти подлые теракты принесли лишь обратный эффект - Дмитрий Киселев пристрастился копать носом гравий, и иногда находит под ним действительно интересные вещи, говорят даже, что недавно он откопал гондон; страх и рев собаки, запоздало увидевшей, что именно она укусила, сменились судорогами, какие обычно бывают от отравления "боярышником"; пионэры "Артека", проблевавшись, увидели перед собой Владимира Путина, и он научил их нюхать кисель.
С тех пор для пионэров каждый день как девятое мая, а украинские провокаторы поумнели и решили использовать против Крыма гибридный туризм. Кованые вьетнамки желто-блакитных человечков растоптали плодородные солончаки сакраденного полуострова, превратив его в оплот хунтоцентризма и оголтелого карательства. На знаменитом фото из нашумевшей статьи "Крым как спасение от безвиза: почему украинцы массово едут отдыхать на полуостров", видно, что на забитых хохлами пляжах субъекта федерации снова буйным цветом цветут давно закрытые "Макдональдсы", украинские флаги и даже "Киевстар". Узнав о случившемся, господин Аксенов уволил очередного министра туризма за слабоволие, но больше ничего придумать не может, центральная власть бессильна, от Путина скрывают правду, телеканал "Звезда" решил сменить фотку, но тут вышла загадочная закавыка: на пляжных фотках из Крыма, где нет украинских флагов, людей тоже нет, и, соответственно, наоборот.
Как так получилось, объяснить решительно невозможно. И только веб-камеры, показывающие пустые и полупустые пляжи полуострова в реальном времени, позволяют разгадать хитрую тактику укропов, которые массово приезжают в Крым загорать по ночам, наощупь, и даже не курят, чтобы камеры не зафиксировали вспыхивающие то там то сям огоньки, а с первыми петухами всей толпой скрытно возвращаются на пляжи Одессы, Херсона и прочего Приазовья, где лежат до вечера, создавая пропагандистскую картинку для лживой хунты, после чего в сумерках тихонько собирают плавки - и айда обратно в Крым!
С каждым годом, по мере роста всемирной популярности уникальной здравницы, вернувшейся в родную гавань, все больше украинцев занимаются этим коварным притворством. После того же, как грамадянам Низалежнай еще и дали бесполезный и оскорбительный безвиз, которым за все время воспользовались только восемь человек, из которых пятеро погибли, двое заразились СПИДом от негров-пограничников, а один остался нелегально мыть туалеты и попал за это в тюрьму к педоразам, туристическая блокада окончательно рухнула под напором миллионов испуганных тел украинских майдаунов, пытающихся спастись от ужасов свободного посещения Европы в очередях за биопаспортами.
Кстати, зачем украинцы толкутся в очередях за биопаспортами, если у них не хватает денег даже на маршрутку до паспортного стола, не говоря уже о стоимости оформления (известно, что, по личному приказу Авакова, рассчитываться за биопаспорт солью, золой и деревянными палочками в Украине запрещено), а хватает только на Крым, - тоже большой вопрос. Говорить о нанятых хунтой статистах в данном случае было бы опрометчиво, ибо бюджет Украины полностью разворован, - очевидно, что тех, кто не отстоял в очереди за биопаспортом хотя бы один день в неделю, подвергают насильственной геезации, а в случае повторного нарушения скармливают бездомным.
Высококачественный русский сервис, прошлогодние рапаны, живописные солончаки и московские цены манят украинских туристов в Крым, как Путин мальчика. Голод, нищета, ГМО, и лизбиянство загнивающей Европы преследуют их по пятам. Выбора нет, и он очевиден. Когда крымчане радостно шутили про камни с неба, никто и подумать не мог, что их даже кидать будет некому.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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