 ПЕРЕСТРЕЛКА В ДНЕПРЕ: УБИТЫ УЧАСТНИКИ АТО АЛЕКСЕЙ ВАГНЕР И МАКСИМ ИВАЩУК, РАНЕН ЭДМОНД СААКЯН, ЧЕТВЕРО НАПАДАВШИХ РАНЕНЫ И ЗАДЕРЖАНЫ

В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, неравнодушный человек и гражданин, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре.
Получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу Максим Иващук, бывший боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады.
(Слева - Максим Иващук, справа - Алексей Вагнер; коллаж со страницы Maksimus Troy)
Получил сквозное ранение в живот Эдмонд Саакян, известнейший адвокат, волонтер, доброволец 20-го мотопехотного батальона. Эдмонд – друг Вагнера: он представляет его интересы в суде над бандитами, нападавшими на участников АТО 9 мая.
Присутствовавший на месте брат Эдмонда Эдуард Саакян ранений не получил.
Кто-то из группы участников АТО сумел все-таки открыть ответный огонь – по озвученной на данный момент информации, из пистолета. В результате ранения получили четверо нападавших. По предварительным данным, двое получили легкие ранения, двое серьезно ранены, но состояние стабильное.
Эдмонд Саакян сейчас находится под охраной в больнице Мечникова. Несмотря на тяжелое ранение, его состояние стабильное, прогноз здоровья позитивный. Он находится в палате реанимации, но врачи говорят, что завтра он уже сможет давать показания.
Также в больнице Мечникова под охраной находятся четверо нападавших, получивших ранения в результате ответного огня. По данным источников Цензор.НЕТ в полиции Днепра, это бандиты, причастные к организованной преступности, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за разбой. Один из тех, кто уже имел проблемы с правоохранительными органами, - бандит в белых брюках, получивший ранение в ногу.
Их имена пока не обнародованы. Удалось узнать, что наиболее известен полиции некий Лакиза.
По предварительным данным, причиной конфликта может быть дело о защите прав одного из фермерских хозяйств, которое вел Эдмонд как адвокат. Бандиты якобы хотели вмешаться в этот спор со стороны другого участника.
Но называть эту трагедию "бандитской перестрелкой" абсолютно нелепо, и версии об этом в некоторых СМИ являются совершенно непроверенными и некорректными.
Ни к какому "крышеванию" или бандитизму ни Эдмонд, ни его брат, ни погибшие не причастны. Они вели широко известную многим общественную деятельность. Судя по тому, что убитые только с одной стороны и что у нападавших был минимум один автомат, очевидно, что нападение совершили именно бандиты.
Полицией изъят автомат нападавших и два пистолета. У погибших Вагнера и Иващука оружия, по известной на данный момент информации, не было.
Цензор.НЕТ связался с Светланой Саакян, супругой Эдмонда: "Я нахожусь дома с детьми, ничего о произошедшем не знаю. Мне звонили из разрешительной службы, спрашивали, где находится наше зарегистрированное оружие. Я уже выслала фотографии: все наше нарезное огнестрельное оружие находится дома, все можно проверить. У Эдмонда с собой был только травматический пистолет".
Скорее всего, бандиты назначили переговоры, но вместо этого запланировали расстрел.
Источник Цензор.НЕТ в больнице Мечникова передал первые фотографии нападавших из приемного отделения.
Игорь Филиппов: "Погибли наши пацаны - Шах, Щука. Царство небесное им. Эдмонд после операции в реанимации. В отличии от основной массы, они и после войны не оставались в стороне от событий в стране. Пока видимых причин две: Саакян контролировал ход расследований по событиям 9 мая в Днепре (со стороны ветеранских организаций), не давая спустить эти дела "на тормозах". И второе - активная помощь фермерам в борьбе с рейдерскими захватами. Последнее столкновение было около недели назад: тогда согнали с места около 50 "титушек" благодаря умелым действиям пацанов именно этой группы".
Юрий Бутусов, Цензор.НЕТ
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Земля пухом.
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теперь слово за Филатовым, Богоносом, Аваковым. - на чьей вы стороне???..
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эти ГНИДЫ еще не раз пожалеют, что не сдохли сразу!
если посадят - мы всей диаспрой сбросимся (и это не малые деньги!), чтобы их драли в очко каждую ночь всей зоной, пока с кровью все кишки не вырыгают!
и пусть молят Бога, Гниды, чтобы не выпустили!!!
а наши ребята пока с их семьями на свободе поразвлекаются!
следите за новостями!
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Пацаны. Пацаны на джипах-тачанках с пулеметами приехали на симпозиум по борьбе с контрабандой в Мукачево. Пацаны борются с другими пацанами за фермерские хозяйства и урожай по всей Украине. К пацанам из Днепра приехали на стрелку другие пацаны из Днепра. Кадры "пацанов" с обоих сторон в основном укомплектованы бывшими участниками АТО, это надежная крыша, а блатной жаргон это модно. Вспоминается, как завзято били морды друг другу "афганцы", когда делили базары и автостоянки. Тогда они назывались не пацанами, а братишками. Но тогда не было таких гор оружия на руках, обходились битами и синяками. Братишки-пацаны всегда делились на правильных и неправильных. По традиции каждая из сторон обвиняла другую, что пока они проливали кровь в Кандагаре, их противники отсиживались в Ташкенте. Ну или на КПП в тылу АТО.
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