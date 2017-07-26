 ИГОРЬ ЖДАНОВ: "ЕСЛИ ВЫЙДЕМ НА ЧМ-2018 ПО ФУТБОЛУ, РЕШЕНИЕ О ТОМ, ЕХАТЬ ЛИ В РОССИЮ, БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ФФУ. ДУМАЮ, ЧТО ПОСОВЕТОВАВШИСЬ С ПРЕЗИДЕНТОМ, ПРЕМЬЕРОМ И РАДОЙ"

"СОРЕВНОВАНИЯ В РОССИИ? ЕСЛИ ЭТО ОФИЦИАЛЬНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ - УКРАИНА ТУДА ЕДЕТ. ПОТОМУ ЧТО ЕСЛИ НЕ ЕЗДИШЬ, ТО ВЫПАДАЕШЬ ИЗ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТА. ТЫ – ИЗГОЙ"
- Перед тем как перейти к вопросам про "зраду", давайте порадуем читателей "перемогой". Приятно видеть, что только за первую половину 2017 года Украина провела по различным видам спорта: Кубок мира, два чемпионата мира и два чемпионата Европы. Коллеги-министры, чиновники МОК, главы федераций из-за рубежа как-то оценили этот успех?
- Конечно, оценили, и благодарили. И даже кое-что дарили – как правило, правда, не то, что думает НАБУ. Вот такую благодарность за поддержку европейского и украинского бокса я получил от президента Европейской федерации бокса Франко Фальченелли. А вот эту – за проведение чемпионата Европы в Украине по прыжкам в воду - от президента Федерации водных видов спорта Пауло Борелли.
Это действительно признание моих усилий и работы в том числе. Конечно, Федерация бокса и Федерация прыжков в воду меня тоже благодарили – но это вообще наша совместная работа. Мы все делали сообща. Это наш командный результат - успех, который мы вместе со спортсменами и тренерами принесли для всей Украины.
- Это же еще и щелчок по носу нашим "доброжелателям" из-за поребрика. Оказывается, сотни спортсменов, тренеров и спортивных чиновников из-за рубежа без страха и сомнений приезжают в "бендеровскую" Украину, где, как известно, повсюду людей убивают на улицах.
- Особенно показательно проведение чемпионата Европы по боксу даже не в Киеве, а в Харькове. Там мы продемонстрировали высочайший уровень безопасности. И все эти крики Путина о том, что Украина не способна проводить такие события - культурные или спортивные – были дезавуированы самим фактом успешного проведения чемпионатов Европы, мира, конкурса "Евровидения". Выходит, крыть им нечем. Мы и безопасность обеспечили, и качественный уровень проведения чемпионатов. Да еще и победы там одержали в командном зачете. У некоторых спортивных функционеров в России и близких к спорту политиков даже истерика началась от зависти. Выступил там один из депутатов Думы, мол "надо заканчивать с проведением международных соревнований в Украине". Я им публично ответил через СМИ: не завидуйте, мы только начинаем, потому что мы нормальная, цивилизованная, ведущая европейская спортивная страна.
- Поговорим тогда о соревнованиях, которые проводятся в России. Многие наши спортсмены туда едут, некоторые – отказываются. Существуют ли какие-то рекомендации Министерства на этот счет?
- Да, конечно. Они заключаются в том, что если это официальное соревнование, внесенное в международные календари и проводимое международными федерациями, - мы туда едем. Потому что если ты туда не ездишь, ты выпадаешь из системы международного спорта. Ты – изгой.
Другое дело – коммерческие соревнования. В этом случае министерство выступает категорически против участия наших спортсменов. И рекомендация четкая: не ездить.
- И что, к вашим рекомендациям всегда прислушиваются?
- Подавляющее большинство спортсменов эти рекомендации выполняет.
- Санкции к нарушителям применяются?
- Периодически мы просто можем исключить спортсмена из национальной сборной. Независимо от спортивных результатов за грубое нарушение соответствующих приказов и нормативных актов министерства.
- Конкретные случаи привести можете?
- Массовых случаев не было, разве что единичные. И касались они, прежде всего, проведения учебно-тренировочных сборов (УТС). Вот по поводу учебно-тренировочных сборов в России есть приказ министра: мы на УТС в Россию не ездим. Мы не платим стране-агрессору за подготовку наших спортсменов.
- Соответственно, если раньше наши биатлонистки, случалось, тренировались в России, то теперь этого нет?
- Да, до 2013 года иногда тренировались – скажем, в Тюмени. В 2014 году мы вместе с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком встретились, обсудили этот вопрос с точки зрения военной агрессии России против нашей страны и затем сделали две вещи.
- Какие?
- Почему наши не могли тренироваться, например, в Норвегии? Потому что это страна шенгенской зоны. Им полгода "капало" 90 дней – и их потом не пускали в Европу. Но я встретился с послом Норвегии, и мы договорились, что им сделают национальную визу.
И, во-вторых, наши тренеры нашли вариант для проведения тренировочных сборов в Канаде.
"СЪЕЗДИЛ В КРЫМ, НАРУШИЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ – ИЗВИНИ, МЫ ТЕБЯ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ НЕ ПУСТИМ"- А как быть с Чемпионатом мира по футболу-2018 в России? Да, ситуация в отборочной группе у нашей сборной – нелегкая. Но если мы все же выйдем в финальную часть, как считаете, стоит ли нам туда ехать?
- Давайте разделим позицию министра и гражданина. Министр не может вмешиваться в дела национальных федераций. Поэтому, прежде всего, это будет решение национальной федерации, всей команды. Хотя, конечно, было бы правильно, чтобы оно было согласовано со всеми государственными органами. В том числе и с Министерством молодежи и спорта.
- А ваша гражданская позиция?
- Как гражданин Украины я считаю, что когда Россия ведет агрессию против моей страны, грубо нарушая все возможные нормы международного права, то легитимизировать ее место в международном спорте с помощью проведения чемпионата мира – недопустимо. Кроме того, я считаю, что Россия выиграла право на проведение этого чемпионата коррупционным путем. И этому есть куча доказательств. По моему мнению, Россия недостойна проводить чемпионат мира по футболу.
- Опять-таки допустим, что наша команда попала в финальную часть Чемпионата мира по футболу. Кто будет принимать окончательное решение относительно того, поедет ли наша сборная в Россию?
- Федерация футбола. Но, думаю, она будет советоваться с органами государственной власти.
- С кем именно?
- С Президентом, премьером, Верховной Радой.
- С Верховной Радой? Вы не шутите?
- Ну, а почему бы не прийти в профильный комитет Верховной Рады изложить свою позицию? А я бы еще посоветовался с миллионами болельщиков по всей стране.
- Ой, нет, пожалуй, не надо. Мы, конечно, не Бразилия, где каждая домохозяйка знает, какой голкипер должен стоять в воротах любимой команды. Но болельщики у нас тоже разбираются буквально во всем.
- Да, в политике и спорте разбираются все.
- От проблемы поездок наших спортсменов на соревнования в Россию давайте перейдем к проблеме участия российских спортсменов в соревнованиях на территории Украины. Вспомнить хотя бы недавний резонансный случай с запретом на участие в чемпионате Европы по боксу (город Харьков) российскому боксеру Кушиташвили…
- Спорт – отдельно, выполнения законов Украины – отдельно. И приоритет отдается выполнению законов Украины. Съездил в Крым, нарушил законодательство Украины – извини, мы тебя на территорию Украины не пустим. С другой стороны, те, кто не нарушал наши законы – спокойно принимали участие в чемпионатах Европы по прыжкам в воду и боксу, которые проходили в Киеве и Харькове.
- Еще есть какие-то варианты, при которых российского спортсмена могут не допустить к участию в соревнованиях на территории Украины?
- Ну, если человек открыто выступает против территориальной целостности Украины, его тоже могут не впустить в нашу страну.
- А кто принимает решение об этом?
- СБУ подает соответствующие списки государственной пограничной службе.
- Вы каким-то образом подаете свои рекомендации?
- Если у нас есть сведения о том, что такой-то спортсмен был на сборах в Крыму и нелегально пересек границу Украины, мы, естественно, делимся такой информацией с компетентными органами.
В целом, неважно артист ты из России или спортсмен. Мы так и будем действовать дальше совместно с СБУ и Госпрогранслужбой. Надо приучать уважать наше законодательство, территориальную целостность и независимость Украины.
"СЛУЧАИ С ДОПИНГОМ У НАС ЕДИНИЧНЫЕ. МЫ, В ОТЛИЧИЕ РОССИИ, НЕ СТРОИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ СИСТЕМУ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОКРЫВАНИЯ ДОПИНГА. А НАОБОРОТ - ЖЕСТКО С НИМ БОРЕМСЯ"
- Перейдем к зимним Олимпийским играм. До их проведения осталось всего полгода. А еще год назад в интервью для "Цензор.НЕТ" вы предельно прагматично сказали: "Львиную долю финансовой поддержки государства получат те виды спорта, по которым у Украины есть медальные перспективы". Тогда вы назвали два таких вида спорта: биатлон и фристайл. Скажите, за истекший год что-то изменилось?
- Если говорить о перспективах получения медалей, на Олимпийских играх в Пхёнчхане, то это, естественно, прежде всего, биатлон. Государственное финансирование это вида спорта на 2017 год составляет почти 58 млн гривен.
- Сколько процентов это составит по отношению к общей сумме, выделенной на подготовку к зимним Олимпийским играм?
- Ну, смотрите, следующий в списке – фристайл – получит 10 млн. Хоккей, с учетом проведения чемпионата мира, - 10 млн, фигурное катание – 5: там у нас все-таки неплохая школа, их нужно поддерживать.
- А как же остальные виды спорта? Жестко вы расставили приоритеты…
- Ну, ребята, если мы хотим получить медали – значит, извините, мы должны четко расставлять приоритеты.
- То есть вы исходите из того, что если "размазывать" финансирование будто масло по бутерброду, ровным слоем…
- …То ничего не будет.
И сейчас я принял решение, которое лично для меня чревато сложностями.
- О чем вы?
- Я дал задание подготовить проект государственной программы развития приоритетных видов спорта в Украине.
- Сложно будет из-за того, что все скажут: "Почему вы забыли наш вид спорта"?
- Абсолютно верно. Уверен, что ко мне придут, один за другим, 20-30 народных депутатов…
-…многие из которых – главы федераций разных видов спорта…
- Да. Я вам честно скажу, что настроен выдержать это давление. К слову, четкая приоритетность в развитии видов спорта – не ноу-хау. Таким же путем уже много лет идет Великобритания. Это позволило им в итоге добиться огромного успеха на летней Олимпиаде в Рио, завоевать 2-е командное место. Например, под Токио-2020 у них ощутимую поддержку государства получает всего 16 приоритетных олимпийских видов спорта и столько же паралимпийских.
- Вы говорите, что на вас давят. А кто давит больше всех?
- Пока никто не давит. Мы же говорим только о проекте. Его еще не существует в природе. И если я вам сейчас расскажу, кто начнет давить, мне будет еще сложнее.
- Что, прибегут уже через час после опубликования интервью?
- Да. Так что давайте тоже мне здесь помогайте. Думаю, что и вы заинтересованы в том, чтобы мы развивались.
- Отдельная тема в спектре олимпийских проблем – допинг. Известно, к примеру, чем обширная практика его применения аукнулась для России. Как обстоят дела с допинг-пробами у нас?
- Мы обязались предоставить 800 проб в международные аккредитованные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лаборатории. Я смотрел данные за май, там уже было около 400 проб. То есть полугодовой график к тому времени был уже выполнен.
- И как результаты? Неприятные случаи были?
- Есть неприятные, есть приятные. Решением Международной легкоатлетичнеской ассоциации на 8 лет дисквалифицирована Наталья Лупу (бег на 800 м). Запрещенный препарат обнаружили у нее в межсоревновательный период в 2016-м. На 4 года дисквалифицирована Людмила Оляновская (спортивная ходьба).
- Помнится, допинг нашли у нашего биатлониста Седнева…
- Да, проба, которую взяли у Сергея во внесоревновательный период была положительной. Сергей после этого завершил карьеру. Зато по Абрамовой они извинились. И теперь Ольга снова в обойме, член Олимпийской сборной.
Отмечу, что случаи с допингом у нас единичные. Мы, в отличие России, не строим государственную систему применения и покрывания допинга, а наоборот жестко с ним боремся. Вы удивитесь, у многих более зажиточных европейских стран за год набегает больше зафиксированных позитивных допинг-проб, чем у нас.
- А за что извинились?
- Выяснилось, что мельдоний выводится из организма гораздо дольше, чем они предполагали.
- Нового антидопингового оборудования министерство не закупало?
- Оборудование надо покупать, но не делать это самоцелью. По одной простой причине: давайте честно говорить, что в области допинга уровень доверия к Украине и странам Восточной Европы не очень высокий. И это будет отражаться на отношении к результатам наших лабораторий. И в ближайшее время даже при наличии самой современной лаборатории предоставление аккредитации нам не грозит. К тому же, как объяснили эксперты, мы можем просто не угнаться за прогрессом в этой сфере. Купишь сегодня дорогое оборудование, потратишь миллионы долларов государственных средств - а завтра оно уже устареет. Сейчас мы четко выполняем рекомендации WADA и максимально концентрируемся на профилактической, образовательной работе с тренерами и спортсменами по поводу недопустимости применения допинга.
- А вы ужесточили меру наказания для тех спортсменов и тренеров, которых ловят на допинге?
- Во-первых, есть кодекс WADA от 2015 года, мы его довели до ведома всех спортсменов, передали его во все федерации. Они "кровью подписались", что эти правила будут выполнять, такой пункт есть в контракте с каждым спортсменом штатной сборной. Далее: мы создали соответствующие антидопинговые комиссии в федерациях, приняли новое антидопинговое законодательство. И самое главное: в ближайшее время я внесу соответствующий проект постановления правительства, по которому мы будем отбирать государственные призовые у тех людей, которые их незаслуженно получили.
- Будете, значит, наказывать гривной. А разве это действенная мера? Ведь если спортсмен понимает, что без допинга он вообще не имеет шансов взять медаль и получить призовые – чем они рискует?
- Нет, они сейчас должны мыслить по-другому, не думать, что можно обмануть государство, всех нас как плательщиков налогов. Обнаружение допинга будет приводить к неотвратимому наказанию – как спортсмена, так и его тренера.
- Очень часто это фактически ставит крест на спортивной карьере…
- Совершенно верно. Таковы тенденции мирового спорта. И такова жесткая политика Министерства молодежи и спорта и лично министра.
ЛИЧНЫМ ТРЕНЕРАМ ОЛИМПИЙЦЕВ ПОДНЯЛИ ЗАРПЛАТУ ДО 25 ТЫСЯЧ ГРИВЕН. ЭТО СЕРЬЕЗНО, СПРОСИТЕ У НИХ, ОНИ ХОДЯТ РАДОСТНЫЕ ВСЕ"
- Как обстоят дела с финансированием подготовки к Олимпийским играм? Деньги выделены в полном объеме? Проблем тут не будет?
- В 2015 году нам удалось стабилизировать ситуацию. Финансирование ритмичное, практически 80-90% спортсменов и тренеров получают деньги перед поездкой. Еще при правительстве Арсения Яценюка удалось в два раза поднять призовые для спортсменов, улучшить питание. Так что я пока не вижу проблем с финансированием олимпийских сборов или просто спортивного календаря. За время работы должности министра нашей команде удалось повысить финансирование отрасли с менее чем 960 млн грн в 2015 году до 2 млрд грн в 2017 году.
Но у меня сейчас вызывает тревогу другое. Мы – единственная страна, которая не заключила контракт с группой компаний "Discovery", владеющей правами на трансляцию Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. А ведь для того, чтобы обеспечить в Украине трансляцию этих игр, необходимо уже в этом году заплатить этой компании минимум 600 тысяч долларов.
- Кто это должен делать?
- Национальное общественное телевидение Украины во главе с Зурабом Аласанией. Мы вместе с Зурабом провели предварительные переговоры с этой компанией. Нам удалось снизить общую сумму за трансляцию.
- А какова была первоначальная общая сумма?
- Сначала они хотели 4 миллиона. Мы сбили сумму до 3 миллионов – причем включая не только зимние Олимпийские игры, но и летнюю Олимпиаду Токио-2020. Плюс еще какие-то бонусы.
Но 600 тысяч проплаты в этом году и заключение договора – это критический момент. Хотя это вообще-то не мой функционал; этим должен заниматься Аласания. Но поскольку я понимаю общественную важность, я активно включился в процесс и сейчас подставлю Зурабу плечо. Делаю все возможное, чтобы, когда будут приняты изменения в бюджет 2017 года, эти 600 тыс. туда непременно включили. Уже направил соответствующее обращение к премьер-министру. Иначе мы Олимпиаду не увидим – а люди нам этого не простят.
- С задействованными в олимпийской подготовке стадионами и базами все в порядке?
- Знаете, когда мы анализировали то, почему такие результаты были на Играх в Рио-де-Жанейро, я пришел к выводу, что одна из главных причин – уничтожение и разрушение спортивной инфраструктуры. 20 лет практически ничего вкладывалось! Были отдельные точечные решения: НСК "Олимпийский", "Арена Львов" и так далее (правда, там из-за коррупции деятелей режима Януковича остались огромные долги…).
Поэтому я поехал в Польшу к своему коллеге и другу министру спорта и туризма Витольду Баньке. На месте посмотрел их базы, изучил европейский опыт государственной поддержки спортивной инфраструктуры. Затем пришел к премьеру, мы поговорили, плюс нас поддержал бюджетный комитет Верховной Рады во главе с Андреем Павелко, профильный комитет Артура Палатного, другие депутаты, за что им огромное спасибо. В итоге 10% из государственного Фонда регионального развития пошли на развитие и обновление спортивной инфраструктуры Украины. В этом году это 84 проекта, на которые выделены 374 миллионов гривен.
- А в прошлом году?
- 100 миллионов…То есть практически полмиллиарда мы за 2 года как правительство инвестировали. И это только вливания от государства. Вторую часть на проекты через механизм совместного финансирования выделяют органы местного самоуправления. Причем речь идет не о песочницах или небольших площадках. Нет, это серьезные инфраструктурные проекты. Например, строительство и открытие в Николаеве с нуля нового, современного зала по фехтованию, о котором мечтала наша олимпийская чемпионка Ольга Харлан. Активно идет реконструкция центрального стадиона в Житомире. Я там был лично и видел, в каком плохом состоянии все эти годы был стадион. Недавно открылось новое, современное легкоатлетическое ядро на стадионе "Подолье" в Хмельницком.
Я не утверждаю, что мы все запланированное сделаем за год-два-три. Но, думаю, если мы каждый год будем выделять такие средства, то за 10 лет мы серьезно поднимем спортивную инфраструктуру.
- Хочется в это верить. А как быть с тренерами? Многие ведь уехали за рубеж. Что делаете, дабы удержать оставшихся?
- Главным и старшим тренерам, которые тренируют олимпийские команды, повысили зарплаты до 35 тысяч гривен. Искренне благодарен НОКу, народным депутатам, бюджетному комитету Андрея Павелко, профильному комитету Артура Палатного, всем, кто принимал участие в подготовке и продвижении этого решения.
Личным тренерам олимпийцев подняли зарплату до 25 тысяч гривен путем увеличения стипендий Кабинета Министров. Это серьезно, спросите у них, они ходят радостные все.
И еще одно решение мне вместе с коллегой вице-премьером Вячеславом Кириленко удалось продвинуть. Подняли на 2 тарифных разряда зарплаты 15 тысячам тренеров ДЮСШ. Большое спасибо премьер-министру Владимиру Гройсману за поддержку, мы выполнили его поручение.
"ЕСЛИ У СБУ ЕСТЬ ДАННЫЕ О ТОМ, ЧТО КТО-ТО ИЗ УКРАИНСКИХ СПОРТСМЕНОВ ИЛИ ТРЕНЕРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ "ЛНР-ДНР", МЫ ПО ТАКИМ ЛЮДЯМ ПРИНИМАЕМ ЖЕСТКИЕ РЕШЕНИЯ"
- Давайте поговорим об украинском футболе, который, по сравнению с "тучными годами", дышит на ладан. Болезненная перезагрузка происходит в знаменитых "Металлисте" и "Днепре"; нищают клубы, некоторые наверняка обанкротятся еще в этом году.
Нет, всем нам понятны причины: война, чахлая экономика, крупный бизнес туго затягивает пояс. Плюс, разумеется, "разруливать" кризис должна прежде всего Федерация футбола Украины. Но, может, Минспорта может хоть чем-то помочь?
- В первую очередь, причина такого положения дел в нашем футболе – общее состояние экономики в стране. Потому что профессиональный футбол требует огромных денежных вливаний. Плюс определенной квалификации, которую устанавливает Федерация футбола, премьер-лига и УЕФА: касательно количества денег, оборота, персонала и так далее.
Тем более, что ФФУ – это отдельная общественная организация, в деятельность которой я не хочу и не имею права вмешиваться. Если говорить о том, что может государство, я вам скажу, что у нас неплохие показатели по футзалу, пляжному футболу. Мы, кстати, в 2016 году впервые в истории стали чемпионами Европы в пляжном футболе. И налогоплательщики через министерство спорта, через госбюджет помогают и пляжному футболу, и футзалу, и женской национальной сборной. Так что прошу любить и жаловать!
- В следующем году Украина будет проводить финал Лиги чемпионов. Между тем, у нас на стадионах то и дело возникают потасовки и целые побоища. Каков ваш подход к обеспечению безопасности на спортивных объектах? Кто должен поддерживать порядок на трибунах и сдерживать малоадекватных фанатов – полиция или все-таки специально отобранные и обученные стюарды?
- Современный европейский опыт, мягко говоря, не приветствует присутствия полиции в чаше стадиона. Тем более, что я от государства Украина подписал Конвенцию Совета Европы об обеспечении безопасности на стадионах во время проведения футбольных матчей. Согласно этому документу, главная ответственность ложится на организаторов футбольных матчей. В том числе – и за счет привлечения стюардов. Надо принимать кардинальные меры и не допускать безобразия, которое творится на стадионах. Иначе нас просто дисквалифицируют – и клубы, и стадионы. Это путь в никуда: никакого финала Лиги чемпионов мы тогда не проведем…
- Но я так понимаю, что стюарды – это будущее. А в настоящем приходится обходиться силами полиции…
- Есть комплекс мер, которые нужно предпринять. Мы сейчас как раз вместе с клубами работаем над усилением безопасности. Работаем в тесном взаимодействии с органами Национальной полиции.
- Тем более, вы с министром внутренних дел – в одной партии, всегда можете снять трубку и позвонить.
- Знаете, даже если бы мы и не находились в одной партии, Арсен Борисович прекрасно осознает актуальность темы. И, насколько я понимаю, он – не сторонник пребывания полиции в чаше стадиона. Полагаю, полиция будет сейчас смещать акцент в сторону превенции. Не давать проносить файеры, выявлять и тормозить людей, которые ранее были уличены в хулиганских действиях.
- Большой резонанс вызвала история футбольного арбитра Анатолия Жабченко. Такие случаи единичны?
- Бывают. Мы это решаем либо по каналам федераций. Либо информируем СБУ. Либо оно нас информирует – и такое бывает. Если у них есть данные о том, что кто-то принял участие в соревнованиях на территории "ЛНР-ДНР", мы по таким людям принимаем жесткие решения.
- Какие именно?
- Просто исключаем этих людей из состава национальной сборной. Или из тренерского состава. Тут компромисса для меня быть не может.
"ИЗ ЛЕТНИХ ВИДОВ СПОРТА ЛИДЕРЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА – 36 МИЛЛИОНОВ, БОРЬБА – 36, ПРЫЖКИ В ВОДУ – 26, БОКС – 15…"
- Вы постоянно находитесь на связи с мужской и женской сборными по биатлону. Расскажите, как проходит подготовка к Кубку мира в рамках олимпийского сезона.
- Недавно я общался с президентом Федерации биатлона Украины. Что мне Владимир Михайлович Брынзак сказал? Что на последних сборах "земля горіла під ногами". Все настолько осознают свою ответственность перед страной, что самоотдача на тренировках – запредельная.
- Плюс конкуренция в женской сборной сейчас на уровне; это тоже должно подстегивать девочек…
- Да, это так. Насколько я знаю, они сейчас разъехались на реабилитацию: физическую, психологическую. Подготовка проходит нормально, у них есть график, они по нему движутся. Все будет нормально.
- Давайте переключимся на летний олимпийский цикл. В программу ОИ ввели баскетбол 3/3 – и тут внезапно выяснилось, что у нас в этом виде спорта есть успехи, и серьезные: женщины взяли медали на чемпионате мира, мужчины – на чемпионате Европы. Деньги на этом направлении выделять будете?
- Баскетбол и так сейчас не обижен – там есть новый энергичный президент федерации Михаил Бродский, который умеет выбивать деньги (смеется, - ред.) И на баскетбол в этом году выделено достаточно: 30 миллионов. Но они также активно привлекают спонсорские средства, раскручивают баскетбол через соцсети, различные конкурсы, другие активности, работают с болельщиками, делают баскетбол интересным. Люди начали больше ходить на матчи.
- А на другие виды спорта? Кто в лидерах по финансированию?
- Легкая атлетика – 36 миллионов, борьба (вольная, греко-римская, мужчины и женщины) – 36, прыжки в воду – 26, бокс – 15 (но это без учета чемпионата мира). К тому же, на бокс мы дополнительно выделяем еще 6 миллионов.
- Так, а что же по баскетболу 3 x 3?
- Это, кстати, моя олимпийская надежда в плане высоких мест. Мы встречаемся с национальными сборными по баскетболу 3 x 3 где-то 1-3 августа. Хочу их поздравить с такими достижениями. Они не внезапные, как вы сказали. Наша женская команда по баскетболу 3 x 3 громко заявила о себе на Европейских играх – 2015, там они заняли второе место. Потом девочки взяли "серебро" на чемпионате мира - 2016 в Китае. И вот сейчас "бронзу" на чемпионате мира - 2017 во Франции. Мужчины в этом году отметились высоким третьим местом на чемпионате Европы. То есть это – олимпийский вид спорта, и у нас реально впервые настолько серьезные и стабильные успехи в игровых видах спорта!
Но я, между прочим, хотел бы обратить внимание и на волейбол. Мужская и женская сборная выиграли уже 2 Евролиги – тоже серьезное достижение! Радуют и обе сборные по "большому" баскетболу: обе вышли на Евробаскет.
- …что прежде случалось далеко не всегда.
- Да, причем девочки в финальной части даже вышли из группы – но за выход в четвертьфинал проиграли. В целом же хочу сказать, что это серьезные изменения в ситуации по игровым видам спорта.
- О хорошем вы рассказали, давайте о плохом. Какие виды спорта "просели" по сравнению с успехами недавних лет?
- Гандбол. Это легенда советского спорта и единственные украинские олимпийские медали в игровых видах спорта (женская сборная, Афины, 2004 год). К сожалению, сейчас дела обстоят неважно. Если клубы еще как-то поддерживаются (особенно женские), то остальные – так себе.
Не ахти ситуация и в хоккее. В прошлом году выходим в дивизион 1А; в этом году проводим у себя чемпионат мира – и вылетаем обратно в 1 Б.
- На какие виды спорта в летнем олимпийском цикле вы рассчитываете как на медальные?
- Мы выделили приоритетные виды спорта, вы можете с их списком ознакомиться в приказе министра.
- Ну, а вкратце?
- Борьба, художественная гимнастика, прыжки в воду, гребля, пулевая стрельба, синхронное плавание, спортивная гимнастика, легкая атлетика, бокс, фехтование и др. Они все на слуху, у нас там хорошие, многолетние традиции, я же ничего не выдумываю!
- Как ситуация с базой Олимпийского резерва в Конча-Заспе? От спортсменов доводилось слышать: там пытаются сделать что могут, но очень уж старенькая база, нужно ее ремонтировать. На это деньги будут выделены?
- Пока таких денег нет. Есть деньги лишь на проект реконструкции Конча-Заспы. Проблема вот в чем: предыдущий директор, олимпийский чемпион Вадим Гутцайт, уходит. Он выиграл конкурс и переходит в КГГА, руководить управлением спорта. А нового директора пока нет – и все планы подвисают. Люди, знающие нюансы государственной службы, понимают, что это долгий процесс: спецпроверка, человек находится в подвешенном состоянии уже 2,5 месяца. Объявить конкурс на нового директора мы тоже не можем. Все "зависло". Честно говорю: мне там нужен молодой энергичный профессионал, который видел бы, как развивать эту базу. Я благодарен Вадиму Гутцайту за работу и то, что он всячески удерживал базу на определенном уровне. Но в нынешнем ее состоянии она действительно морально устарела: ее нужно ощутимо реконструировать в соответствии с современными стандартами.
- Я сейчас выскажусь с цинизмом человека, пишущего о политике. А Владимир Борисович Гройсман не хочет пропиариться на базе в Конча-Заспе? Выделить какие-то деньги, приехать, покрасоваться перед камерами…
- Владимир Гройсман был на этой базе; мы с ним обсуждали вопрос реконструкции. Я думаю, в любом случае он будет помогать.
- И давно он там был?
- Перед Олимпийскими играми, у нас было заседание оргкомитета.
- Ну, это уже давно…
- Да нет. Вы что, думаете, что премьер-министр каждый день должен туда ездить? Он и так нам очень сильно помог по вопросам тарифных разрядов для тренеров ДЮСШ, с повышением премий КМУ для тренеров, с выделением 10% средств ДФРР на спортивную инфраструктуру.
- И последний вопрос, а точнее просьба. В прошлый раз я интересовался перспективами включения шахмат в список олимпийских видов спорта – на уровне государства Украины, естественно. На этот раз все гораздо скромнее – и при этом очень важно. От наших мастеров шахмат доводилось слышать, что на крупные командные соревнования и женская, и мужская сборная ездят без медика/массажиста. Это насущная необходимость: во время ответственных турниров перегрузки у гроссмейстеров огромные. И вот у конкурентов такой человек в команде есть, а у нашей команды – нет. Федерация шахмат, разумеется, делает все, что может, для наших сборных, но интервью у меня с вами – стало быть и просьба к вам. Вы можете посодействовать тому, чтобы такой человек в составе обеих команд появился?
- Что касается включения шахмат в список олимпийских видов спорта в Украине – это возможно только после решения Международного олимпийского комитета. МОК должен официально признать данный вид спорта олимпийским, включить его в программу Олимпиады. Для этого необходимы в первую очередь желание и большие усилия Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Я не в праве самовольно нарушать нормы международного спортивного права, на которые мы четко ориентируемся в своей работе.
В олимпийских командах медики есть в штате, практически у каждой серьезной команды. А по шахматным сборным обещаю вам, что разберусь и выясню, что можно сделать.
Евгений Кузьменко, "Цензор.НЕТ"
Фото: Наталия Шаромова, "Цензор.НЕТ"
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