 ИГОРЬ ЖДАНОВ: "ЕСЛИ ВЫЙДЕМ НА ЧМ-2018 ПО ФУТБОЛУ, РЕШЕНИЕ О ТОМ, ЕХАТЬ ЛИ В РОССИЮ, БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ФФУ. ДУМАЮ, ЧТО ПОСОВЕТОВАВШИСЬ С ПРЕЗИДЕНТОМ, ПРЕМЬЕРОМ И РАДОЙ"

- Конечно, оценили, и благодарили. И даже кое-что дарили – как правило, правда, не то, что думает НАБУ. Вот такую благодарность за поддержку европейского и украинского бокса я получил от президента Европейской федерации бокса Франко Фальченелли. А вот эту – за проведение чемпионата Европы в Украине по прыжкам в воду - от президента Федерации водных видов спорта Пауло Борелли.Это действительно признание моих усилий и работы в том числе. Конечно, Федерация бокса и Федерация прыжков в воду меня тоже благодарили – но это вообще наша совместная работа. Мы все делали сообща. Это наш командный результат - успех, который мы вместе со спортсменами и тренерами принесли для всей Украины.- Особенно показательно проведение чемпионата Европы по боксу даже не в Киеве, а в Харькове. Там мы продемонстрировали высочайший уровень безопасности. И все эти крики Путина о том, что Украина не способна проводить такие события - культурные или спортивные – были дезавуированы самим фактом успешного проведения чемпионатов Европы, мира, конкурса "Евровидения". Выходит, крыть им нечем. Мы и безопасность обеспечили, и качественный уровень проведения чемпионатов. Да еще и победы там одержали в командном зачете. У некоторых спортивных функционеров в России и близких к спорту политиков даже истерика началась от зависти. Выступил там один из депутатов Думы, мол "надо заканчивать с проведением международных соревнований в Украине". Я им публично ответил через СМИ: не завидуйте, мы только начинаем, потому что мы нормальная, цивилизованная, ведущая европейская спортивная страна.- Да, конечно. Они заключаются в том, что если это официальное соревнование, внесенное в международные календари и проводимое международными федерациями, - мы туда едем. Потому что если ты туда не ездишь, ты выпадаешь из системы международного спорта. Ты – изгой.Другое дело – коммерческие соревнования. В этом случае министерство выступает категорически против участия наших спортсменов. И рекомендация четкая: не ездить.- Подавляющее большинство спортсменов эти рекомендации выполняет.- Периодически мы просто можем исключить спортсмена из национальной сборной. Независимо от спортивных результатов за грубое нарушение соответствующих приказов и нормативных актов министерства.- Массовых случаев не было, разве что единичные. И касались они, прежде всего, проведения учебно-тренировочных сборов (УТС). Вот по поводу учебно-тренировочных сборов в России есть приказ министра: мы на УТС в Россию не ездим. Мы не платим стране-агрессору за подготовку наших спортсменов.- Да, до 2013 года иногда тренировались – скажем, в Тюмени. В 2014 году мы вместе с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком встретились, обсудили этот вопрос с точки зрения военной агрессии России против нашей страны и затем сделали две вещи.- Почему наши не могли тренироваться, например, в Норвегии? Потому что это страна шенгенской зоны. Им полгода "капало" 90 дней – и их потом не пускали в Европу. Но я встретился с послом Норвегии, и мы договорились, что им сделают национальную визу.И, во-вторых, наши тренеры нашли вариант для проведения тренировочных сборов в Канаде.

"СЪЕЗДИЛ В КРЫМ, НАРУШИЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ – ИЗВИНИ, МЫ ТЕБЯ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ НЕ ПУСТИМ"

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вольная, греко-римская, мужчины и женщины )

- Давайте разделим позицию министра и гражданина. Министр не может вмешиваться в дела национальных федераций. Поэтому, прежде всего, это будет решение национальной федерации, всей команды. Хотя, конечно, было бы правильно, чтобы оно было согласовано со всеми государственными органами. В том числе и с Министерством молодежи и спорта.- Как гражданин Украины я считаю, что когда Россия ведет агрессию против моей страны, грубо нарушая все возможные нормы международного права, то легитимизировать ее место в международном спорте с помощью проведения чемпионата мира – недопустимо. Кроме того, я считаю, что Россия выиграла право на проведение этого чемпионата коррупционным путем. И этому есть куча доказательств. По моему мнению, Россия недостойна проводить чемпионат мира по футболу.- Федерация футбола. Но, думаю, она будет советоваться с органами государственной власти.- С Президентом, премьером, Верховной Радой.- Ну, а почему бы не прийти в профильный комитет Верховной Рады изложить свою позицию? А я бы еще посоветовался с миллионами болельщиков по всей стране.- Да, в политике и спорте разбираются все.- Спорт – отдельно, выполнения законов Украины – отдельно. И приоритет отдается выполнению законов Украины. Съездил в Крым, нарушил законодательство Украины – извини, мы тебя на территорию Украины не пустим. С другой стороны, те, кто не нарушал наши законы – спокойно принимали участие в чемпионатах Европы по прыжкам в воду и боксу, которые проходили в Киеве и Харькове.- Ну, если человек открыто выступает против территориальной целостности Украины, его тоже могут не впустить в нашу страну.- СБУ подает соответствующие списки государственной пограничной службе.- Если у нас есть сведения о том, что такой-то спортсмен был на сборах в Крыму и нелегально пересек границу Украины, мы, естественно, делимся такой информацией с компетентными органами.В целом, неважно артист ты из России или спортсмен. Мы так и будем действовать дальше совместно с СБУ и Госпрогранслужбой. Надо приучать уважать наше законодательство, территориальную целостность и независимость Украины.- Если говорить о перспективах получения медалей, на Олимпийских играх в Пхёнчхане, то это, естественно, прежде всего, биатлон. Государственное финансирование это вида спорта на 2017 год составляет почти 58 млн гривен.- Ну, смотрите, следующий в списке – фристайл – получит 10 млн. Хоккей, с учетом проведения чемпионата мира, - 10 млн, фигурное катание – 5: там у нас все-таки неплохая школа, их нужно поддерживать.- Ну, ребята, если мы хотим получить медали – значит, извините, мы должны четко расставлять приоритеты.- …То ничего не будет.И сейчас я принял решение, которое лично для меня чревато сложностями.- Я дал задание подготовить проект государственной программы развития приоритетных видов спорта в Украине.- Абсолютно верно. Уверен, что ко мне придут, один за другим, 20-30 народных депутатов…- Да. Я вам честно скажу, что настроен выдержать это давление. К слову, четкая приоритетность в развитии видов спорта – не ноу-хау. Таким же путем уже много лет идет Великобритания. Это позволило им в итоге добиться огромного успеха на летней Олимпиаде в Рио, завоевать 2-е командное место. Например, под Токио-2020 у них ощутимую поддержку государства получает всего 16 приоритетных олимпийских видов спорта и столько же паралимпийских.- Пока никто не давит. Мы же говорим только о проекте. Его еще не существует в природе. И если я вам сейчас расскажу, кто начнет давить, мне будет еще сложнее.- Да. Так что давайте тоже мне здесь помогайте. Думаю, что и вы заинтересованы в том, чтобы мы развивались.- Мы обязались предоставить 800 проб в международные аккредитованные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лаборатории. Я смотрел данные за май, там уже было около 400 проб. То есть полугодовой график к тому времени был уже выполнен.- Есть неприятные, есть приятные. Решением Международной легкоатлетичнеской ассоциации на 8 лет дисквалифицирована Наталья Лупу (бег на 800 м). Запрещенный препарат обнаружили у нее в межсоревновательный период в 2016-м. На 4 года дисквалифицирована Людмила Оляновская (спортивная ходьба).- Да, проба, которую взяли у Сергея во внесоревновательный период была положительной. Сергей после этого завершил карьеру. Зато по Абрамовой они извинились. И теперь Ольга снова в обойме, член Олимпийской сборной.Отмечу, что случаи с допингом у нас единичные. Мы, в отличие России, не строим государственную систему применения и покрывания допинга, а наоборот жестко с ним боремся. Вы удивитесь, у многих более зажиточных европейских стран за год набегает больше зафиксированных позитивных допинг-проб, чем у нас.- Выяснилось, что мельдоний выводится из организма гораздо дольше, чем они предполагали.- Оборудование надо покупать, но не делать это самоцелью. По одной простой причине: давайте честно говорить, что в области допинга уровень доверия к Украине и странам Восточной Европы не очень высокий. И это будет отражаться на отношении к результатам наших лабораторий. И в ближайшее время даже при наличии самой современной лаборатории предоставление аккредитации нам не грозит. К тому же, как объяснили эксперты, мы можем просто не угнаться за прогрессом в этой сфере. Купишь сегодня дорогое оборудование, потратишь миллионы долларов государственных средств - а завтра оно уже устареет. Сейчас мы четко выполняем рекомендации WADA и максимально концентрируемся на профилактической, образовательной работе с тренерами и спортсменами по поводу недопустимости применения допинга.- Во-первых, есть кодекс WADA от 2015 года, мы его довели до ведома всех спортсменов, передали его во все федерации. Они "кровью подписались", что эти правила будут выполнять, такой пункт есть в контракте с каждым спортсменом штатной сборной. Далее: мы создали соответствующие антидопинговые комиссии в федерациях, приняли новое антидопинговое законодательство. И самое главное: в ближайшее время я внесу соответствующий проект постановления правительства, по которому мы будем отбирать государственные призовые у тех людей, которые их незаслуженно получили.- Нет, они сейчас должны мыслить по-другому, не думать, что можно обмануть государство, всех нас как плательщиков налогов. Обнаружение допинга будет приводить к неотвратимому наказанию – как спортсмена, так и его тренера.- Совершенно верно. Таковы тенденции мирового спорта. И такова жесткая политика Министерства молодежи и спорта и лично министра.- В 2015 году нам удалось стабилизировать ситуацию. Финансирование ритмичное, практически 80-90% спортсменов и тренеров получают деньги перед поездкой. Еще при правительстве Арсения Яценюка удалось в два раза поднять призовые для спортсменов, улучшить питание. Так что я пока не вижу проблем с финансированием олимпийских сборов или просто спортивного календаря. За время работы должности министра нашей команде удалось повысить финансирование отрасли с менее чем 960 млн грн в 2015 году до 2 млрд грн в 2017 году.Но у меня сейчас вызывает тревогу другое. Мы – единственная страна, которая не заключила контракт с группой компаний "Discovery", владеющей правами на трансляцию Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. А ведь для того, чтобы обеспечить в Украине трансляцию этих игр, необходимо уже в этом году заплатить этой компании минимум 600 тысяч долларов.- Национальное общественное телевидение Украины во главе с Зурабом Аласанией. Мы вместе с Зурабом провели предварительные переговоры с этой компанией. Нам удалось снизить общую сумму за трансляцию.- Сначала они хотели 4 миллиона. Мы сбили сумму до 3 миллионов – причем включая не только зимние Олимпийские игры, но и летнюю Олимпиаду Токио-2020. Плюс еще какие-то бонусы.Но 600 тысяч проплаты в этом году и заключение договора – это критический момент. Хотя это вообще-то не мой функционал; этим должен заниматься Аласания. Но поскольку я понимаю общественную важность, я активно включился в процесс и сейчас подставлю Зурабу плечо. Делаю все возможное, чтобы, когда будут приняты изменения в бюджет 2017 года, эти 600 тыс. туда непременно включили. Уже направил соответствующее обращение к премьер-министру. Иначе мы Олимпиаду не увидим – а люди нам этого не простят.- Знаете, когда мы анализировали то, почему такие результаты были на Играх в Рио-де-Жанейро, я пришел к выводу, что одна из главных причин – уничтожение и разрушение спортивной инфраструктуры. 20 лет практически ничего вкладывалось! Были отдельные точечные решения: НСК "Олимпийский", "Арена Львов" и так далее (правда, там из-за коррупции деятелей режима Януковича остались огромные долги…).Поэтому я поехал в Польшу к своему коллеге и другу министру спорта и туризма Витольду Баньке. На месте посмотрел их базы, изучил европейский опыт государственной поддержки спортивной инфраструктуры. Затем пришел к премьеру, мы поговорили, плюс нас поддержал бюджетный комитет Верховной Рады во главе с Андреем Павелко, профильный комитет Артура Палатного, другие депутаты, за что им огромное спасибо. В итоге 10% из государственного Фонда регионального развития пошли на развитие и обновление спортивной инфраструктуры Украины. В этом году это 84 проекта, на которые выделены 374 миллионов гривен.- 100 миллионов…То есть практически полмиллиарда мы за 2 года как правительство инвестировали. И это только вливания от государства. Вторую часть на проекты через механизм совместного финансирования выделяют органы местного самоуправления. Причем речь идет не о песочницах или небольших площадках. Нет, это серьезные инфраструктурные проекты. Например, строительство и открытие в Николаеве с нуля нового, современного зала по фехтованию, о котором мечтала наша олимпийская чемпионка Ольга Харлан. Активно идет реконструкция центрального стадиона в Житомире. Я там был лично и видел, в каком плохом состоянии все эти годы был стадион. Недавно открылось новое, современное легкоатлетическое ядро на стадионе "Подолье" в Хмельницком.Я не утверждаю, что мы все запланированное сделаем за год-два-три. Но, думаю, если мы каждый год будем выделять такие средства, то за 10 лет мы серьезно поднимем спортивную инфраструктуру.- Главным и старшим тренерам, которые тренируют олимпийские команды, повысили зарплаты до 35 тысяч гривен. Искренне благодарен НОКу, народным депутатам, бюджетному комитету Андрея Павелко, профильному комитету Артура Палатного, всем, кто принимал участие в подготовке и продвижении этого решения.Личным тренерам олимпийцев подняли зарплату до 25 тысяч гривен путем увеличения стипендий Кабинета Министров. Это серьезно, спросите у них, они ходят радостные все.И еще одно решение мне вместе с коллегой вице-премьером Вячеславом Кириленко удалось продвинуть. Подняли на 2 тарифных разряда зарплаты 15 тысячам тренеров ДЮСШ. Большое спасибо премьер-министру Владимиру Гройсману за поддержку, мы выполнили его поручение.- В первую очередь, причина такого положения дел в нашем футболе – общее состояние экономики в стране. Потому что профессиональный футбол требует огромных денежных вливаний. Плюс определенной квалификации, которую устанавливает Федерация футбола, премьер-лига и УЕФА: касательно количества денег, оборота, персонала и так далее.Тем более, что ФФУ – это отдельная общественная организация, в деятельность которой я не хочу и не имею права вмешиваться. Если говорить о том, что может государство, я вам скажу, что у нас неплохие показатели по футзалу, пляжному футболу. Мы, кстати, в 2016 году впервые в истории стали чемпионами Европы в пляжном футболе. И налогоплательщики через министерство спорта, через госбюджет помогают и пляжному футболу, и футзалу, и женской национальной сборной. Так что прошу любить и жаловать!- Современный европейский опыт, мягко говоря, не приветствует присутствия полиции в чаше стадиона. Тем более, что я от государства Украина подписал Конвенцию Совета Европы об обеспечении безопасности на стадионах во время проведения футбольных матчей. Согласно этому документу, главная ответственность ложится на организаторов футбольных матчей. В том числе – и за счет привлечения стюардов. Надо принимать кардинальные меры и не допускать безобразия, которое творится на стадионах. Иначе нас просто дисквалифицируют – и клубы, и стадионы. Это путь в никуда: никакого финала Лиги чемпионов мы тогда не проведем…- Есть комплекс мер, которые нужно предпринять. Мы сейчас как раз вместе с клубами работаем над усилением безопасности. Работаем в тесном взаимодействии с органами Национальной полиции.- Знаете, даже если бы мы и не находились в одной партии, Арсен Борисович прекрасно осознает актуальность темы. И, насколько я понимаю, он – не сторонник пребывания полиции в чаше стадиона. Полагаю, полиция будет сейчас смещать акцент в сторону превенции. Не давать проносить файеры, выявлять и тормозить людей, которые ранее были уличены в хулиганских действиях.- Бывают. Мы это решаем либо по каналам федераций. Либо информируем СБУ. Либо оно нас информирует – и такое бывает. Если у них есть данные о том, что кто-то принял участие в соревнованиях на территории "ЛНР-ДНР", мы по таким людям принимаем жесткие решения.- Просто исключаем этих людей из состава национальной сборной. Или из тренерского состава. Тут компромисса для меня быть не может.- Недавно я общался с президентом Федерации биатлона Украины. Что мне Владимир Михайлович Брынзак сказал? Что на последних сборах "земля горіла під ногами". Все настолько осознают свою ответственность перед страной, что самоотдача на тренировках – запредельная.- Да, это так. Насколько я знаю, они сейчас разъехались на реабилитацию: физическую, психологическую. Подготовка проходит нормально, у них есть график, они по нему движутся. Все будет нормально.- Баскетбол и так сейчас не обижен – там есть новый энергичный президент федерации Михаил Бродский, который умеет выбивать деньги (смеется, - ред.) И на баскетбол в этом году выделено достаточно: 30 миллионов. Но они также активно привлекают спонсорские средства, раскручивают баскетбол через соцсети, различные конкурсы, другие активности, работают с болельщиками, делают баскетбол интересным. Люди начали больше ходить на матчи.- Легкая атлетика – 36 миллионов, борьба– 36, прыжки в воду – 26, бокс – 15 (но это без учета чемпионата мира). К тому же, на бокс мы дополнительно выделяем еще 6 миллионов.- Это, кстати, моя олимпийская надежда в плане высоких мест. Мы встречаемся с национальными сборными по баскетболу 3 x 3 где-то 1-3 августа. Хочу их поздравить с такими достижениями. Они не внезапные, как вы сказали. Наша женская команда по баскетболу 3 x 3 громко заявила о себе на Европейских играх – 2015, там они заняли второе место. Потом девочки взяли "серебро" на чемпионате мира - 2016 в Китае. И вот сейчас "бронзу" на чемпионате мира - 2017 во Франции. Мужчины в этом году отметились высоким третьим местом на чемпионате Европы. То есть это – олимпийский вид спорта, и у нас реально впервые настолько серьезные и стабильные успехи в игровых видах спорта!Но я, между прочим, хотел бы обратить внимание и на волейбол. Мужская и женская сборная выиграли уже 2 Евролиги – тоже серьезное достижение! Радуют и обе сборные по "большому" баскетболу: обе вышли на Евробаскет.- Да, причем девочки в финальной части даже вышли из группы – но за выход в четвертьфинал проиграли. В целом же хочу сказать, что это серьезные изменения в ситуации по игровым видам спорта.- Гандбол. Это легенда советского спорта и единственные украинские олимпийские медали в игровых видах спорта (женская сборная, Афины, 2004 год). К сожалению, сейчас дела обстоят неважно. Если клубы еще как-то поддерживаются (особенно женские), то остальные – так себе.Не ахти ситуация и в хоккее. В прошлом году выходим в дивизион 1А; в этом году проводим у себя чемпионат мира – и вылетаем обратно в 1 Б.- Мы выделили приоритетные виды спорта, вы можете с их списком ознакомиться в приказе министра.- Борьба, художественная гимнастика, прыжки в воду, гребля, пулевая стрельба, синхронное плавание, спортивная гимнастика, легкая атлетика, бокс, фехтование и др. Они все на слуху, у нас там хорошие, многолетние традиции, я же ничего не выдумываю!- Пока таких денег нет. Есть деньги лишь на проект реконструкции Конча-Заспы. Проблема вот в чем: предыдущий директор, олимпийский чемпион Вадим Гутцайт, уходит. Он выиграл конкурс и переходит в КГГА, руководить управлением спорта. А нового директора пока нет – и все планы подвисают. Люди, знающие нюансы государственной службы, понимают, что это долгий процесс: спецпроверка, человек находится в подвешенном состоянии уже 2,5 месяца. Объявить конкурс на нового директора мы тоже не можем. Все "зависло". Честно говорю: мне там нужен молодой энергичный профессионал, который видел бы, как развивать эту базу. Я благодарен Вадиму Гутцайту за работу и то, что он всячески удерживал базу на определенном уровне. Но в нынешнем ее состоянии она действительно морально устарела: ее нужно ощутимо реконструировать в соответствии с современными стандартами.- Владимир Гройсман был на этой базе; мы с ним обсуждали вопрос реконструкции. Я думаю, в любом случае он будет помогать.- Перед Олимпийскими играми, у нас было заседание оргкомитета.- Да нет. Вы что, думаете, что премьер-министр каждый день должен туда ездить? Он и так нам очень сильно помог по вопросам тарифных разрядов для тренеров ДЮСШ, с повышением премий КМУ для тренеров, с выделением 10% средств ДФРР на спортивную инфраструктуру.- Что касается включения шахмат в список олимпийских видов спорта в Украине – это возможно только после решения Международного олимпийского комитета. МОК должен официально признать данный вид спорта олимпийским, включить его в программу Олимпиады. Для этого необходимы в первую очередь желание и большие усилия Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Я не в праве самовольно нарушать нормы международного спортивного права, на которые мы четко ориентируемся в своей работе.В олимпийских командах медики есть в штате, практически у каждой серьезной команды. А по шахматным сборным обещаю вам, что разберусь и выясню, что можно сделать.