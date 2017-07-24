 ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛИСИЧАНСКА 24 ИЮЛЯ 2014 ГОДА. РАССКАЗ ДОБРОВОЛЬЦА БАТАЛЬОНА "ДОНБАСС"

Версия генерала Муженко
Журнал "Фокус" от 06,12,2015 г.
"... к примеру, батальон "Донбасс" участвовал в освобождении Попасной и небольшое количество людей попытались принять участие в освобождении Лисичанска. Там работали 95 аэромобильная и 24 ОМБр (отдельная механизированная бригада. – Фокус), часть сил 51 бригады и наш войсковой спецназ. А потом появились человек 50 или 60 из "Донбасса", которые попытались вывезти материальные ценности из Лисичанского горсовета и были выдворены бойцами 95 бригады. На этом участие "Донбасса" в освобождении Лисичанска, Северодонецка и Рубежного закончилось".
Как это было
Мы, первая штурмовая рота, 4 суток выполняли различные боевые задания. Стандартная практика: выезд на полдня, возвращаемся на третьи сутки. Роту вызвали в Лисичанск. К моменту нашего приезда вторая штурмовая и силы ВСУ уже провели неудачную атаку и откатилась на исходную. В ВСУ три двухсотых, по-моему.
Mihail Lermontov-Nikolov (комвзвода): Два двухсотых из 24-й бригады (один боец и военврач). Их мозги были размазаны по моему трофейному СПГ - 9 и прицепу. Один 300-й в ногу при попадании РПГ в БМП. Я и два армейца стояли рядом. Легкая контузия у меня и бойца. Танкисты погасили пулеметную точку. Снайпера погасил Мангуст из РПГ (произвел 12 выстрелов). Начальник разведки 24-ки до сих пор с благодарностью вспоминает наших бойцов и их самоотверженную храбрость.
***
Семен предложил первой роте (как всегда не очень корректно) остаться в резерве. Ну мы ж тоже не девочки-гимназистки - отказались.
Вошли на первый перекресток. Атакой руководил Жак (командир второй штурмовой), на втором перекрестке правый фланг встряли в огневой контакт. завязалась стрелкотня.
Пулеметную точку и снайпера погасили ВСУшники. Мы прикрывали броню.
Посреди боя прибежал Жак и отослал нас чистить кварталы общаг.
Первое впечатление от этих хибар - как тут можно жить?
В доме нашли лежачего старика. Родственники сидели где-то недалеко в подвале. Реально дед был очень плох. Дали успокоительного и сердечного. Оставили лекарств.
Двигаемся дальше.
В районе автовокзала разграбленный магазин. Мародеры тут же рядом.
Молодые мужики. Что с ними делать неясно.
После воспитательной беседы отпускаем домой.
Зашли в автовокзал.
Закрепились. Ждем команды.
Борман непоседа побежал общаться с местными в ближайшее бомбоубежище. В городе пусто. Нет ни воды, ни света ни газа.
Жители прячутся в подвалах.
Через час местные начали подходить спрашивать можно ли идти в квартиры? Будут ли артобстрелы?
За нами приезжает бронированный КамАЗ роты охраны.
Приказ оттянуться, через 15 минут начнет работать арта. Вернемся утром.
........Жители ж уже выходят, на радостях затишья -разбегаются квартиры охранять..................
До сих пор помню эпический ответ Шульца Жаку по рации.
"Мы не уйдем, если надо повесить флаг на горсовет, мы сделаем это".
Реально стремно. Мы выдвигаемся к горсовету. Широкие улицы. Ждем боя. Приехали. Никого.
В тот день на горсовет повесили флаг два наши именинника Сет и Самолет. Позже подскочил Жак с Семеном. дальше все как обычно.
Точно знаю, что было это до вечернего выпуска новостей. Михайлина вроде успела дать бегущую строку в выпуске про освобождение Лисичанска.
Вот так поступок офицера Шульца спас город от артобстрела и лишней ночи в подвалах.
Ночевали (первый взвод первой роты) в гостинице на четвертом этаже за горсоветом. Другие подразделения вроде в прокуратуре и в садике.
Армейцев в городе мы увидели только через сутки, когда выезжали в Артемовск на базу.
Здание напротив горсовета. Я и Лавр - немножко позируем. фоткал Самолет.
Самолет погиб 10.08 на первом штурме Иловайска
Шульц 19.08 уже в самом Иловайске. Он не дошел в тот день совсем немного до горсовета Иловайска.
Сергей Мищенко,1 отделение 1 взвода 1 штурмовой роты батальона "Донбасс"
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И никак иначе не бывает... Все эти ура-романтичные фильмульки снимают дебилы для зомбаков.
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от туда работал пулеметчик и снайпер.
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Что ты несешь, ололоев?
На самом деле люди переплывали Северский Донец, убегая из Лисичанска в Северодонецк от Мозгового к страшной "хунте".
И давай фото "зрівняного з землей" Лисичанска, твои друзья обязательно должны были сделать их для истории.
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А вот трындеть как Киселев с Соловьевым тут не нужно - тут это не ценят, звезднозадый!
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Слава нашим ЗАХИСТНИКАМ-ГЕРОЯМ Слава!!!
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Я - адвокат Жака.... Именно того Жака, о котором автор статьи пишет. Да, Жак сейчас в тюрьме - с 7 апреля 2017 года он пребывает в СИЗО. Вменяют ему такие преступления, за которые санкция - пожизненное лишение свободы в том числе. Ему нужна помощь. На суды приезжают только родные и близкие друзья, остальные практически все от него отказались. Нужно добавить, что Жак чуть позже после освобождения Лисичанска вывел из Иловайского котла около 400 бойцов, вывел живыми. Очень прошу связаться со мной тех, кто готов поддержать Жака.
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