 О ТОМ, КАК БРАЛИ ЛИСИЧАНСК

Mihail Lermontov-Nikolov (комвзвода): Два двухсотых из 24-й бригады (один боец и военврач). Их мозги были размазаны по моему трофейному СПГ - 9 и прицепу. Один 300-й в ногу при попадании РПГ в БМП. Я и два армейца стояли рядом. Легкая контузия у меня и бойца. Танкисты погасили пулеметную точку. Снайпера погасил Мангуст из РПГ (произвел 12 выстрелов). Начальник разведки 24-ки до сих пор с благодарностью вспоминает наших бойцов и их самоотверженную храбрость.

1 отделение 1 взвода 1 штурмовой роты батальона "Донбасс"

"... к примеру, батальон "Донбасс" участвовал в освобождении Попасной и небольшое количество людей попытались принять участие в освобождении Лисичанска. Там работали 95 аэромобильная и 24 ОМБр (отдельная механизированная бригада. – Фокус), часть сил 51 бригады и наш войсковой спецназ. А потом появились человек 50 или 60 из "Донбасса", которые попытались вывезти материальные ценности из Лисичанского горсовета и были выдворены бойцами 95 бригады. На этом участие "Донбасса" в освобождении Лисичанска, Северодонецка и Рубежного закончилось".Мы, первая штурмовая рота, 4 суток выполняли различные боевые задания. Стандартная практика: выезд на полдня, возвращаемся на третьи сутки. Роту вызвали в Лисичанск. К моменту нашего приезда вторая штурмовая и силы ВСУ уже провели неудачную атаку и откатилась на исходную. В ВСУ три двухсотых, по-моему.***Семен предложил первой роте (как всегда не очень корректно) остаться в резерве. Ну мы ж тоже не девочки-гимназистки - отказались.Вошли на первый перекресток. Атакой руководил Жак (командир второй штурмовой), на втором перекрестке правый фланг встряли в огневой контакт. завязалась стрелкотня.Пулеметную точку и снайпера погасили ВСУшники. Мы прикрывали броню.Посреди боя прибежал Жак и отослал нас чистить кварталы общаг.Первое впечатление от этих хибар - как тут можно жить?В доме нашли лежачего старика. Родственники сидели где-то недалеко в подвале. Реально дед был очень плох. Дали успокоительного и сердечного. Оставили лекарств.Двигаемся дальше.В районе автовокзала разграбленный магазин. Мародеры тут же рядом.Молодые мужики. Что с ними делать неясно.После воспитательной беседы отпускаем домой.Зашли в автовокзал.Закрепились. Ждем команды.Борман непоседа побежал общаться с местными в ближайшее бомбоубежище. В городе пусто. Нет ни воды, ни света ни газа.Жители прячутся в подвалах.Через час местные начали подходить спрашивать можно ли идти в квартиры? Будут ли артобстрелы?За нами приезжает бронированный КамАЗ роты охраны.Приказ оттянуться, через 15 минут начнет работать арта. Вернемся утром.........Жители ж уже выходят, на радостях затишья -разбегаются квартиры охранять..................До сих пор помню эпический ответ Шульца Жаку по рации."Мы не уйдем, если надо повесить флаг на горсовет, мы сделаем это".Реально стремно. Мы выдвигаемся к горсовету. Широкие улицы. Ждем боя. Приехали. Никого.В тот день на горсовет повесили флаг два наши именинника Сет и Самолет. Позже подскочил Жак с Семеном. дальше все как обычно.Точно знаю, что было это до вечернего выпуска новостей. Михайлина вроде успела дать бегущую строку в выпуске про освобождение Лисичанска.Вот так поступок офицера Шульца спас город от артобстрела и лишней ночи в подвалах.Ночевали (первый взвод первой роты) в гостинице на четвертом этаже за горсоветом. Другие подразделения вроде в прокуратуре и в садике.Армейцев в городе мы увидели только через сутки, когда выезжали в Артемовск на базу.Самолет погиб 10.08 на первом штурме ИловайскаШульц 19.08 уже в самом Иловайске. Он не дошел в тот день совсем немного до горсовета Иловайска.