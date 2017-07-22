 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ". НЕДОСТОЕВСКИЙ

Все цифры факты, используемые в этой статье, взяты мной исключительно из ОФИЦИАЛЬНЫХ источников и готовы быть по первому запросу переданы для приобщения в материалы дела!!! Все документы, ссылки на которые приведены в статье, опубликованы ниже.

Начнем с аксиомы: мы, волонтеры, никоим образом не ставим под сомнение деятельность, и не выступаем оппонентами НАБУ, как единственного на данный момент органа, вселяющего хоть какую-то надежду на борьбу с коррупцией. Суть данной публикации – более полное изложение фактов с анализом, позволяющие рассмотреть действия должностного лица, и ответственности за них, с точки зрения необходимости выполнения поставленной перед ним задачи – обеспечения боеспособности подразделений Украинской Армии на передовой.

Танк Т-72 является российской машиной и по этой причине он не использовался Армией Украины. Официальной нашей броней являются Т-64 и Т-80 (и их модификации). В связи с тем, что производство Т-72 ведется в Нижнем Тагиле, Украина не имеет ни собственных комплектующих, ни ремонтных баз для этой техники. Исходя из того, что в 2008 году мы еще никак не планировали отражать открытую агрессию со стороны наших соседей, имущество МО в виде танков Т-72 и ремкомплектов к ним (включая двигатели), активно выводилось на "надлишкове майно" и распродавалось по бросовым ценам коммерческим структурам (данные действия мы сейчас не обсуждаем, да и Мельника в то время на горизонте ЦБТУ еще не было). Цены на тот момент были действительно "бросовыми" и движок, мощностью 750 лошадок можно было купить за 5-15 тыс. долларов. А для того, чтобы удешевить все эти процедуры, технику, двигатели, комплектующие переводили по разным "схемам" в категорию пониже, уменьшая, тем самым, их цену и списывали как металлолом совершенно новую продукцию.

Однако, пришла война. И после серьезных потерь в 2014-15 годах, командованием ВСУ было принято решение вернуть из "надлишкового" 300 единиц Т-72, провести их ремонт и передать на передовую. Учитывая напряженную ситуацию на фронте, 300 шт. Т-72 без замедления были переданы на баланс ЦБТУ. Теперь цифры: "по состоянию на 28.12.2015 года в наличие имелось 367 единиц Т-72, из которых было исправных - 132 и требовали ремонта - 235. Потребность в двигателях составляла 130 шт." (Документ №1)

и для кого не секрет, что по итогам года, деньги, распределенные на любое из Министерств, должны быть использованы в полном объеме. В противном случае, вся неизрасходованная сумма возвращается обратно в бюджет и на следующий год не переходит. Поэтому во всех Министерствах абсолютно регулярно возникают форс-мажорные ситуации, когда под конец года выплывает сумма, от которой, по разного рода причинам, отказывается исполнитель Государственного заказа. Не исключение в этом вопросе и мое любимое военное ведомство. Именно так и нарисовалась сумма в 30 млн. грн., которая возникла 20.12.2015 (зафиксируйте эту дату!!) на дополнительные закупки для ЦБТУ. С точки зрения Министерства Обороны, испытывающего постоянное недофинансирование, вернуть в бюджет 30 млн. грн., особенно для Мельника – танкиста, принимавшего непосредственное участие в реальных боевых действиях - стало бы явным признанием собственной некомпетенции и означало бы что он, боевой генерал, оставил без необходимой брони своих солдат там, на передке, где эта самая броня сегодня на вес золота. Естественно, в срочном порядке была организована процедура закупки двигателей для комплектации ими танков Т-72, описанных выше. Именно процедура!!! потому как в документах, регламентирующих закупки для потреб ЗСУ все действия, связанные с использованием бюджетных средств, прописаны пошагово!

В тот же день, 20.12.2015 года, ЦБТУ выдает предложение на необходимость поставки комплектующих и обзванивает все компании, имеющие такие возможности. По состоянию на 22.12.2015, в ответ на запрос Бронетанкового управления о возможности поставки двигателей марки Б-46-6 к танкам Т-72, поступило 2 предложения.

(публикую компанию - цену - условия оплаты - кол-во двигателей - срок выполнения заказа):

• ЛБТЗ – 680 000 грн. – без предоплаты – 40 шт. – 30.12.2015 (Документ №7);

• "Промэнерго" - 784386 +20% ПДВ – 3 шт. - 31.12.2015 (Документ №8);

Теперь объективно - сравнивайте! Как на мой взгляд - выбор здесь очевиден.

Учитывая крайне ограниченные сроки выполнения Договора, остальные потенциальные поставщики отказались от переговорной процедуры, однако в дальнейшем, по запросу ТПП, предоставили ценовые предложения, количество, условия и сроки поставки указанной продукции (Документ №10-1 и 10-2).

Согласно этого документа, составленного на основании предложений 4 компаний, минимальная цена за Двигатель марки В-46-6 составила 833 350 грн., а максимальная 900 000 грн.

Так и хочется добавить: "Это рынок, детка!" Не хочешь покупать дорого – не распродавай дешево! Однако, каким образом Мельник мог в этом случае повлиять на цену? Да ровным счетом НИКАКИМ! Нужны двигателя? Есть цены коммерческих компаний. Не хочешь покупать – ищи дальше. "Это уже не мой зуб.. и даже не твой.. Это теперь ИХ зуб..". У тебя есть АЖ 10 дней! Из которых сама процедура, проведенная в авральном режиме, занимает …. 10 дней! После чего нет ни двигателей, ни денег.

В тот же день, 22.12.2015, ЛБТЗ выдает Гарантийное письмо (Документ №9) на готовность поставки продукции в срок до 30.12.2015 (до окончания финансового года) и выдает справку (Документ 6)!!! о том, что двигатели НОВЫЕ!!! (тут акцент) и не были в эксплуатации;

26.12.2015 распоряжением начальника ЦБТУ № 342/3/4/6462 приемка в/ч В3948 отправляется для осмотра двигателей;

28.12.2015 между МО и ЛБТЗ подписывается договор поставки №342/3/4/42, согласно которого (важный момент!!!):

• п. 2.2 "Поставщик гарантирует соответствие поставленной продукции условиям Договора и действующей нормативно- технической документации"

• п. 2.3 "Продукция согласно Спецификации должна быть новой, не бывшей в эксплуатации" (Документ №5)

28.12.2015 на ЦБТУ поступает Акт о приемке двигателей за № 44, после чего двигатели приходуются, о чем в этот же день поступает уведомление-подтверждение за № 2858 про отримання на оприбуткування материальных ценностей;

В тот же день оформляется видаткова накладная №463, что завершает процедуру передачи 40 единиц двигателей В-46-6 в собственность МО;

29.12.2015 отправляется платежное поручение.

Сделка завершена. Перечень документов, сопровождавших данный договор: (Документ №4)

И все вроде хорошо и в порядке. Но не всем хорошо на этом свете, когда у кого-то все хорошо и получается! По моей информации, чьи-то интересы во всей этой цепочке остались "неучтенными". И этот "кто-то", чью фамилию я надеюсь скоро выяснить, пишет заявление в контролирующие органы о том, что "коррупционная схема по отмыванию бюджетных денег творится в славном граде Львове под покровом ночи". И принимаются эти самые органы за выяснение: а что там эдакого происходит??? (Данный сарказм не в адрес НАБУ) А происходит вот что:

Суть обвинения, выдвинутого генералу Мельнику, состоит в том (опишу без уголовных формулировок), что якобы он, личным распоряжением заставил перевести двигатели из второй категорию в первую, что повлекло за собой необоснованно цену на закупаемые изделия. По мнению следствия, двигатели были не новые, и купить их можно было бы дешевле. Данные действия повлекли за собой нанесение ущерба Государству в размере 28,5 млн. грн.

1. Я совершенно сознательно акцентировал Ваше внимание на Документах №5 и №6. Дело в том, что категорийность – это исключительно внутренний документ Министерства Обороны и ни к каким внешним поставщикам ровным счетом НИКАКОГО отношения не имеет! Это означает что поставка продукции извне, производится исключительно на условиях заключенного между сторонами Договора и Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. В нашем случае Документами № 5 и №6 ЛБТЗ подтвердил поставку именно НОВЫХ, не бывших в использовании двигателей!

2. Категория закупленной продукции присваивается исключительно для внутреннего учета обеспечивающих структур, согласно Приказа Министра Обороны №137 (Документы 14-1,2,3,4), согласно которому:

• п. 1.4. Категорування проводиться під час приймання БТОТ і БТМ від підприємства-виробника;

• п. 1.6 Питання про необхідність зниження категорії майна вирішується постачальним управлінням (службою) на підставі висновку матеріалів розслідування та відшкодування збитків.

• 2.3. Права переведення БТОТ і БТМ у нижчу категорію залежно від їх технічного стану або терміну зберігання надаються:

у другу-третю категорію – командирам військових частин, начальникам установ і військових навчальних закладів, начальникам складів, баз (центрів) та командирам ремонтних частин армійських корпусів та центрального підпорядкування;

Примечание: Согласно Справке о сборе информации финансовой деятельности В/Ч (Документ 12-2 и 12-3) осмотр наличия двигателей проводил Прапорщик ЗСУ! Который дал пояснения что "…все двигатели были на подставках, валы свободно проворачивались, повреждений нет…." однако на эти двигателя не было документов, поэтому он подписал акт приемки по 2 категории. И следом "… в конце января 2016 года, все недостатки по документации и комплектации двигателей ЗИПами были устранены, поэтому он подписал первую категорию…"

Идем дальше по Приказу №137:

• 2.7. Відпрацювання технічного ресурсу або закінчення гарантованого терміну зберігання не є підставою для переведення БТОТ і БТМ у нижчу категорію.

• Підставою для переведення у нижчу категорію є реальний технічний стан БТОТ і БТМ.

• 2.8. Відсутність або несправність запасних частин, інструменту та приладдя, а також комплектуючих виробів БТОТ, пошкодження зовнішніх протикорозійних покриттів (оксидного, фосфатного тощо) не є підставою для переводу БТОТ і БТМ у нижчу категорію.

Примечание: Данная статья четко регламентирует, что отсутствие документов на двигатели НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для их перевода во 2 категорию!

• 3.1. БТОТ залежно від технічного стану, технічного ресурсу (строку служби), гарантійного терміну експлуатації і (або) гарантійного напрацювання поділяються на п’ять категорій:

• перша категорія – нові зразки БТОТ, які надійшли з заводів-виробників, справні, придатні до використання за призначенням і не відпрацювали гарантійний ресурс;

Примечание: И здесь снова возвращаю вас к Документам № 5 и №6

Возвращаемся к дальнейшей процедуре. Руководящие органы требуют провести проверку! Что должен сделать Мельник в такой ситуации? Абсолютно правильным решением было проведение экспертизы ВСЕХ без исключения двигателей на предмет их исправности и соответствия заявленным характеристикам, согласно все того же Договора поставки, заключенного с ЛБТЗ. Акт дополнительной проверки двигателей (Документ 11-1,2,3,4) стал выводом Комиссии, созданной распоряжением Начальника вооружения ЗСУ № 342/3311 от 13.04.2016. Все выводы Комиссии я описывать не буду – вы их прочтете при желании сами.

Приведу только висновки:

• 34 двигателя полностью подтвердили заявленные характеристики стендовыми испытаниями

• Один из 34 двигателей № В11АТ8353, определенный методом слепой жеребьевки, был полностью разобран до болтика с целью определения его технического состояния. Согласно проведенной работы, уполномоченной комиссией были сделаны выводы о том, данный двигатель НЕ БЫЛ В ЭКСПЛУАТАЦИИ!

• 1 двигатель показал низкий уровень давления (протокол №42) в связи с чем был признан таким, что не отвечает заявленным в Договоре параметрам.

• 3 двигателя оказались марки В-84 – модернизированные В-46 (тоже нужные, но на другие танки). Комиссия признала их так же не соответствующими заявленной Спецификации, согласно условий Договора № 342/6/42

Согласно Уголовно – процессуального кодекса Украины, мера пресечения избирается Судом в зависимости от тяжести совершенного правонарушения и личности задержанного. Содержание под стражей – крайняя мера, которая связана с угрозой жизни для потерпевших или с возможностью побега подозреваемого.

Всю "тяжесть" совершенного Мельником деяния мы только что подробно разобрали. По этому поводу делайте выводы сами.

Два слова о последствиях "содержания под стражей" начальника ЦБТУ: заморожены все контракты. Доверенность на подписание Договоров по проведению ремонтных работ есть только у руководителя. Полная деморализация командующего состава, ответственного за принятие решений, связанных с бюджетным финансированием. И полное недоумение общественности: за что???

Теперь о самом Мельнике. Я не буду петь ему дифирамбы – мы не были с ним на столько близки, чтобы я знал о нем много. Более того, по роду деятельности мы зачастую спорили до хрипоты на повышенных тонах, когда я обосновывал необходимость применения тех или иных вариантов решения для комплектации бронетехники. Спорили, ругались, матерились, наверное, где-то в глубине души, будучи нормальными мужиками, скрипели зубами, сдерживая огромное желание набить друг другу морды, но, в конце концов, приходили к решению. Он упрямый, жесткий, упертый! У него масса недостатков, как и у всех нас! Но при этом у него есть один, такой важный в нынешнее время плюс – он ПАТРИОТ с большой буквы. Он БОЕВОЙ офицер, который прошел войну не прячась за спинами своих бойцов. И он Командир, который готов сделать все, от него зависящее, чтобы каждый из его пацанов вернулся домой. И для которого слово офицера стало бы гораздо более надежной мерой пресечения, нежели тюрьма. Взвесьте.