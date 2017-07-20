 ПРЫЖОК ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО БРОЙЛЕРА

На фоне развала вымирающей Европы и окончательного падения Америки в многополярном мире фактически осталось лишь три центра силы - Россия, Китай и ДНР, причем, последняя развивается наиболее уверенными темпами. Имперские амбиции Донецкой народной республики, уверенно предложившей совместный экономико-политический проект братской Луганской НР, являются, безусловно, совершенно оправданными, хотя до сих пор в конкретном данном случае имел место, скорее, дерзкий геополитический стартап равноправного объединения молодых государств на основе взаимоуважения и очевидной экономической выгоды с дальнейшей интеграцией в Шанхайскую организацию сотрудничества: известно, в частности, что министерство обороны Китайской народной республики живо интересуется феноменом шахт Донбасса, в которых откапываются не только все более современные образцы вооружений, но и, собственно, экспортно ориентированные узкоглазые солдаты с лицами, похожими на блин.
Кроме того, Донецкую и Китайскую народные республики дополнительно роднит китайский пистолет ТТ, новое название которого - "Оплот" - было изобретено лучшими донецкими специалистами по называнию. Президент ДНР Александр Захарченко несколько раз даже стрелял из него в манекен, после чего пообещал разорвать новым донецким пистолетом лучшие оружейные рынки мира, в частности, бывший базар обойного клея на конечной троллейбуса "двойка" и промзону "Фенольная".
Стремительный рост промышленного производства ДНР подкрепляется взлетом сельского хозяйства: так, не проходит и недели, чтобы на бескрайних полях молодой республики не взлетел на воздух трактор. Одни говорят, что это один и тот же трактор, просто очень крепкий, другие, наоборот, утверждают, что тракторов в государстве развелось так много, что они своим шумом реально мешают бухать, и предприимчивые ополченцы суют под них мины, чтобы не разбирать перед сдачей в металлолом, таким образом не только укрепляя экспортно ориентированные отрасли донецкой металлургии, но и оптимизируя производительность собственного труда. Качество пырея и курительного одуванчика, выращенных в ДНР, признано во всем мире, а участие молодой республики в "хлебном перемирии" указывает на то, что где-то на ее бескрайних просторах, возможно, сохранился дикорастущий хлеб.
Сенсационный экономический триумф Донецкой народной республики, которую уже сейчас, по аналогии с Азиатскими Тиграми, называют донецким Геополитическим Бройлером (очевидно, намекая на прошлую рабочую профессию президента Захарченко), позволяет ей не только уверенно смотреть в будущее, но и конкурировать с соседними государствами, обладающими сопоставимой мощью, в частности, ЛНР, Россией и даже частично с США. Не случайно на недавнем саммите в Гамбурге американский президент Трамп, давно уже чувствующий себя неуютно под экономическим натиском ДНР, после основных переговоров затребовал у российского коллеги Путина В. В. дополнительный раунд за ужином, в ходе которого затронул проблему усыновления. Нет никаких сомнений в том, что речь шла об усыновлении Захарченко. Путин, в свою очередь, сразу сообразил, насколько усилится Трамп, усыновив Захарченко, и решительно отказал, при том что американский коллега давал ему за донецкого коллегу любую цену вплоть до возврата многострадальной дипсобственности.
С другой стороны, сам Путин тоже не мог усыновить Захарченко. Вот уже долгое время Россия пытается всеми силами запихнуть ДНР обратно в состав фашистской Украины, чтобы таким образом ослабить; Украина сопротивляется, потому что ослабленный Захарченко ей тоже невыгоден. Геополитический узел на Донбассе завязался туго, и Захарченко, будучи отцом донецкой нации и реформатором до мозга лаптей, этим неизбежно удручен. С одной стороны, он слишком уважает Владимира Владимировича Путина, чтобы ослушаться, потому что иначе приедет Вагнер. С другой стороны, по глубочайшему убеждению донецкого Ли Куан Ю, "укрринский нацистицский проект дискртитировал себя пролитием крови между жителей страны, идеология пройвила себя как человеконенависницская, замешана на антисемизме и лунофобии", а также на "волынской резне в Хатыни", не говоря уже о хатынской резне в Волыни и ватынской хезне в Ролыни.
Да и лунофобия для Александра Захарченко - не просто пустой звук, получившийся вследствие того, что язык у него от спирта закрутился в дудочку и настойчиво проник в неожиданное место, а уродливое, постыдное явление, от которого бросает в дрожь любого ксенофила. Не секрет, что в 2014 году Захарченко встречался с инопланетянами, и они передали ему свои технологии, из которых он, правда, запомнил только как курить жопой папироску, - и сейчас уже нет никаких сомнений в том, что добрые подельчивые пришельцы пришли к Захарченко именно с Луны.
Неудивительно, что именно лунофобия стала главной причиной, подвигшей Александра провозгласить себя вождем Малороссии.
Рождению нового государства под флагом "БХГЕКМЛВЗ (Богдан Хмельницкий Гетман Его Королевской Милости Войска Запорожского)", построенного на принципах отказа от ГМО и попыток пересмотра итогов Великой отечественной войны, а также утверждения православной картины мира и "сохранения" безвизового режима с Евросоюзом, предшествовал кропотливый творческий запой, в рамках которого Захарченко предлагал Путину всевозможные альтернативные варианты в зависимости от количества принятого - взять Киев, взять Львов, пройти Берлин, взять Лондон в рамках борьбы с англосаксами. После слова "англосаксы", наряду с аббревиатурой САСШ (Северо-Американские Соединенные Штаты) принятого в среде наиболее задвинутых патриотов России, стало ясно, что Захарченко уже пьет с попаданцами, и белочка практически на подходе. Однако белочка пришла не одна, на ее плече сидел знаменитый прозаик Захар Прилепин, и у них обоих с собой было...
Так Украины окончательно не стало, а стала одна сплошная Малороссия, столицу расписали на Донецк, а Киев стал "историко-культурным центром", но не так, как Санкт-Петербург в России, - так, как Санкт-Петербург в России, в Малороссии будет Луганск. Луганск, впрочем, столько не выпил и немедленно пошел в отказ, Украина и Запад раскричались о нарушении "минских соглашений" и новом, особо коварном плане Путина. Все как будто забыли, что Захарченко бухает и вряд ли сам наутро вспомнит, про какую еще такую Малороссию вдруг начали вокруг базарить, после чего к вечеру придумает Англо-Саксо-Малороссо-Баварию на основе запрета ГМО под флагом кайзера Вильгельма со столицей в Донецке и историко-культурными центрами в Киеве, Берлине, Лондоне и Карлсруэ.
Западу, впрочем, простительно, Украина, допустим, на нервах, но уж Песков-то точно видел, что донецкий Геополитический Бройлер тупо пьян в медный дроссель, - и, тем не менее, побежал к Путину консультироваться: а вдруг правда? Оказалось, неправда, но сама по себе ситуация очень симптоматична: Захарченко хотя бы квасит, а у Владимира Владимировича, по всеобщему мнению, вплоть до ближайших соратников, и без бухла в голове творится непонятно что.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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*нет слов)
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В сети подняли на смех "созданный" у Захарченко пистолет "Оплот": опубликованы фото и видео
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"Російський аналог Захарченка" (5 літер).
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