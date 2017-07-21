 ЯК БРАЛИ ДЕПО ІЛОВАЙСЬКА 19 СЕРПНЯ 2014-ГО, - ПОЗИВНИЙ АДВОКАТ

Під час боїв за Іловайськ українські бійці взяли залізничне депо лише двома пострілами. Історію про це розповів "Цензор.НЕТ" безпосередній учасник тієї операції Сергій Тіунов, позивний Адвокат.

19 серпня 2014 р. Ранок. Розвідувальний взвод отримав наказ висунутися в район залізничного депо і перевірити наявність у ньому сепаратистів. Від школи, де була більшість батальйону, до депо, мабуть, метрів 700-800. Чомусь не запам’яталося, як туди дісталися, на нашому біленькому бусі чи пішки, але дійшли без перешкод. Звичайно, тепер можна подивитися по карті, по якій вулиці йшли, але це мабуть не настільки важливо, швидше за все - по провулку Маяковського.



Спереду великий, мабуть, зо два метри заввишки, паркан депо, праворуч будинки приватного сектора, з ліва розграбований сепарами ларьок з напоями, цигарками та пивом. Частина взводу пішла вліво, до кута будівлі управління депо, інша в право, контролювати вулицю, що йшла уздовж паркану (вул. Пролетарська) В лівій групі (чим тобі не назва нового Руху) йшли Дід та Харитон, Саня та Юра Айдарівці і напевне Бабай. Вони дійшли до рогу будівлі і мабуть хтось з них перебіг на іншу сторону. В цей час напевне з воріт депо виходить тіло. В камуфляжі, з кулеметом РПК на плечі. Хлопці проявили неабияку витримку і підпустили його в притул. Потім Дід, навівши на цього автомат, жестами показав йому, щоб він не шумів і йшов до них. Сепар покірно виконав команду. Це був Милосав Рогач, найманець, серб чи словак, який прямував у кіоск чимось поживитися. (звідси висновок: "Не мародерствуй і не попадеш у полон!" Його швиденько роззброїли і потяги до вулиці, яка була у напрямку школи (провулок Маяковського), де його підхопили Масяня зі Строїтєлєм, накинувши йому на голову пакет (невже АТБ).



Інша група, що була справа (Мак, Док, Адвокат і Давід) почала рухатися за першою групою прикриваючи ії відхід. Передостаннім в групі був Адвокат, який випадково побачив невелику діру в паркані і заглянув в неї. Перед ним сходинки запасного входу в приміщення управління депо. Далі великий постамент на якому стоїть пам’ятник - паровоз. На постаменті сидять троє сепарів і мирно спілкуються між собою, але всі в камуфляжі (дубок) і зі зброєю. Один з них підіймається і по сходинках заходить у приміщення, двоє інших починають озиратися по сторонах. Є тільки доля секунди на прийняття рішення. Відходити тихо і підставити спину свою і товаришів під кулі ворога чи стріляти навипередки. У Адвоката в минулому житті був досвід такої стрілянини, але було то давно, і тих, в кого тоді стріляли, вони називали Духами. А тут двоє "лиц славянской наружности" один років 25-30, коренастий, білявий. Другий молодший, худорлявий, чорнявий. У білявого автомат з підствольником і за поведінкою він головний. Вибору нема. Звучать два постріли. Білявий падає, але худенький реагує миттєво і ховається за парапет.



- Навіщо ти стріляв? - почали питати розвідники Адвоката, коли він добіг до них.

- Там було три сепари. Один з них зараз 200-тий, другий, можливо, поранений, але я не впевнений, третій зайшов у приміщення управління депо. Треба повертатися і зачистити це приміщення, - відповів червоний від бігу Адвокат.



Строїтєль, мабуть, з Юрою Айдарівцем повезли полоненого словака до школи, а інша частина взводу повернулася. Спочатку підійшли до вбитого. Не всі, бо інші зайняли кругову оборону. Масяня забрала його документи (кажуть що теж найманець-серб) і можливо його пістолет, бо кобура на ньому була пуста. Автомат з підствольником (ГП-25) взяв Адвокат, бо в нього був цивільний карабін СКС.



Потім оглянули приміщення управління, де в підвалі були декілька місцевих жінок і чоловіків. Сепара, який зайшов до того приміщення, не знайшли. Він міг переодягнутися і стати мирним місцевим, міг встигнути втекти, поки розвідники поверталися, а міг сховатися в одній із кімнат приміщення управління депо, більшість з яких були зачинені, а ламати двері розвідники не стали, бо це ж заподіяння шкоди майну державного підприємства Укрзалізниця. Другий теж втік, і слідів крові поруч не було, значить, в другого Адвокат не влучив.

От так, двома пострілами, було взяте депо. В другій половині дня взвод розвідки пішов на нафтобазу. Там теж було весело, навіть занадто, але це вже інша історія.



Сергій Тіунов

