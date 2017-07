 СПИСОК ИТАЛЬЯНСКИХ НАЕМНИКОВ И ПОСОБНИКОВ ТЕРРОРИСТОВ "ЛНР"-"ДНР"

1.(Gabriele Carugati), позывной Архангел, из города Кайрате, Италия. Вот его страница в Facebook . С октября 2014 года принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины (ВСУ), в составе подразделения Unité Continentale (батальон "Призрак" А. Мозгового). Также засветился в 7-й роте 4-го мотострелкового батальона "Армейского корпуса ЛНР". В марте 2015 года был награжден орденом "За воинскую доблесть" 3 степени "МО ДНР". Сейчас является одним из террористов батальона "Восток". На временно оккупированную территорию попал через Ростов-на-Дону.До выезда в Украину Габриеле работал охранником в торговом центре, его мать - Silvana Marin, секретарь офиса правой партии Lega Nord в г. Кайрате.2., из города Каракас, въехал на территорию Украины через неподконтрольную часть границы с Россией. Серия и номер паспорта: АА58381544. Воевал в составе 7-й роты 4-го мотострелкового батальона "Армейского корпуса ЛНР". Номер телефона, который использовал на территории Украины: +38 (095) 716-19-24.3.(Andrea Palmeri), 40 лет, житель города Лукка, провинции Тоскана. Андрэа футбольный ультрас и на родине объявлен в розыск за совершение уголовных преступлений. С 2014 он воюет в составе батальона "Призрак" А. Мозгового на оккупированных территориях. Подробнее почитать о нем можно на его странице в Facebook . В Украине использовал номер мобильного телефона +38 (095) 594-05-47.4.(Antonio Cataldo), уроженец города Нола. Известны его паспортные данные: паспорт YA2750770, жил в городе Чизано ди Сан Доменико. Антонио ветеран Французского иностранного легиона. В 2009 он прошел подготовку по совершению рейдов и сопровождению эскортов в РФ и Казахстане. А уже в 2011 году в качестве наемника воевал в Ливии на стороне повстанцев, где был задержан и доставлен в тюрьму г. Триполи. Дальнейшую карьеру продолжил террористом на Ближнем Востоке. С 2014 года по 2016 год воевал на стороне "ЛНР" в составе 7-й роты 4-го мотострелкового батальона "Армейского корпуса ЛНР". В Украину попал через Ростов-на-Дону. Дальнейшую карьеру продолжает на войне в Сирии, в составе армии Президента Сирии Башара Асада.Это его страница в соцсети. Во время пребывания в Украине использовал номер телефона +38 (095) 716-17-98.5.(Edi Buitre O'ngaro), позывной Бозамбо. Он из села Гиссаго Портогруаро провинции Венеция. В 2015 году Эди вступил в подразделение InteUnit батальона "Призрак" А. Мозгового, где и сейчас воюет против ВС Украины. 28.02.2016 года Онгаро был одним из участников так называемой "Международной конференции добровольцев", организованной Александром Бородаем в Москве.6.(Luigi Frau), 47 лет, уроженец города Кальяри. О нем можно почитать на его странице в социальной сети. С ноября 2014 года Луиджи один из террористов "ДНР". 15.05.2015 Фрау вылетел с аэропорта Фьюмичино в Риме в Прагу. Оттуда другим рейсом в Ростов-на-Дону. На территории Украины использует итальянский номер +39345923250.8.(Fazolo Alberto), уроженец г. Рома, известный под позывным Немо, паспорт АА0278798. 07.07.2015 года с помощью российской туристической компании ООО "Бюро путешествий" получил одноразовую визу в РФ №230381748. А дальше незаконно проник на территорию Украины и вступил в подразделение InteUnit батальона "Призрак" А. Мозгового. Сейчас Фацоло воюет в рядах террористов против ВСУ. Использует номер мобильного телефона +393385805710.9.(Donelli Alberto). С 2015 года состоит в рядах InteUnit батальона "Призрак" А. Мозгового. Террорист и сейчас воюет против ВСУ.10.(Maurizio Vezzosi), 04.12.1989 г. р., паспорт YA6743527. 13.05.2015 года Маурицио незаконно проник на оккупированную террористами НВФ территорию Украины через пропускной пункт "Изварино". В рядах Unite Continentale батальона "Призрак" А. Мозгового воюет на стороне террористов против ВСУ.11.(Rangeloni Vittorio Nicola), родился 04.12.1991, паспорт YA0114576, житель г. Валсасина. Хорошо владеет русским языком, по специальности геодезист, окончил институт Bovaro в городе Лекко. Проник на территорию Украины через пропускной пункт "Изварино" 15.05.2015 года и вступил в состав подразделения батальона "Призрак" А. Мозгового.Продолжил свою карьеру в "Министерстве информации ЛНР", военным корреспондентом информагентства "LNR Today". Переводит на итальянский язык военные бюллетени и "новости с фронта". Заявляет, что является бойцом информационной и пропагандистской войны, носит военную форму и оружие, связан с итальянскими организациями Speranza и Coordinamento solidare per il Donbass.12.(Verbitchii Vladimir), родился 11.08.1993, позывной Парма, уроженец Республики Молдовы, боевик батальона "Русич" "Армейского корпуса ЛНР". По ссылке , можно посмотреть интервью в котором Владимир говорит, что является гражданином Италии. А так же указывает, что перед приездом в Украину проходил специальную военную подготовку в военно-воздушных силах Италии. Признается, что воевал в Ираке, Афганистане и Ливии.13., 13.10.1974 г. р., паспорт YA6743527. 13.05.2015 года через пропускной пункт "Изварино" проник на территорию Украины и вступил в состав подразделения батальона "Призрак" А. Мозгового.14.(Sotgia Riccardo), житель города Сассари. В 2015 году иностранец незаконно прибыл оккупированную территорию Украины. Входит в состав батальона "Восток", член так называемого "Министерства обороны ДНР".15.(Frisari Massimo Valeriano), родился 09.01.1988 в городе Рим, паспорт YA7805325. Этот итальянский террорист прибыл на территорию Луганской области в июне 2015. Состоит в рядах НВФ "ЛНР".16.(Pierti Mario), из города Брешия. Воюет в рядах НВФ "ДНР", военная специальность – стрелок.17.(D’amore Denny), 25-30 лет, житель города Лимбьянте. Снайпер. Воюет в рядах НВФ "ДНР".18.(Francesko Preziuso), 13.03.1985 г. р., принимал участие в вооруженном конфликте на Востоке Украины на стороне НВФ "ДНР-ЛНР".19., возможно родом с провинции Венето.Также есть данные об участие в боях на стороне террористов НВФ "ДНР"-"ЛНР" следующих граждан Италии:1. Gabriele Zecchi2. Rolando Dubini3. Alberto Baschiera4. Marco Ferrari5. Paul Robert Spadoni6. Antoine Tordella7. Alissa Denegri8. Massimiliano Carta (позывной Макс Бумага)9. Christian Serra10. Adriano Bao11. Luca D’Agostini12. Fabio Martino13. Alissa Denegri14. Fulvio Rossetti15. Albert Spigariol16. Marco Cataldi17. Matteo Volpe18. Antoine TordellaСписок лиц, которые оказываю содействие НВФ "ДНР-ЛНР":1.(Francesco Sabuzi), страница в Facebook . В мае 2015 года, вместе с другими активистами, незаконно проник на территорию г. Алчевска (Луганская область) и участвовал в массовых акциях, организованных террористами "ЛНР" 19 мая 2015 года.2. Итальянские журналисты(Giroffi Lorenzo) рожденный 28.01.1986,(Bosco Alfredo) рожденый 24.06.1987,(Sceresini Andrea) рожденный 31.01.1983 и(Bianchi Giorgio) рожденный 30.08.1973, в феврале 2015 незаконно проникли на территорию Донецкой области, где вместе с террористами, собирали материалы о ситуации в регионе. Ими были опубликованы несколько статей в итальянских СМИ и сети Интернет, поддерживающих НВФ "ДНР-ЛНР".3.(Busca Nicola), 06.01.1986 года рождения, журналист итальянского издательства La Stampa. Проводит агитацию в поддрежку "ДНР" и "ЛНР" в итальянских СМИ.В феврале 2015 года Буска, среди ряда других журналистов, незаконно проник на оккупированную террористами территорию Донецкой области и участвовал в "пресс-туре", устроенном террористами для иностранных СМИ.4.( Paolo Agrestini Molazza ). В мае 2015 года посетил оккупированный г. Алчевск Луганской области для участия в массовых мероприятиях, организованных террористами "ЛНР".5.(Yukhina Veronika), гражданка РФ, проживает на территории Италии, использует номер телефона +393898978956 и(Maria Elena Scandalito), гражданка Италии. Обе женщины поддерживают связи с террористами "ЛНР" и распространяют через Интернет агитационные материалы в поддержку деятельности террористами на территории Украины.6.(Marcello Berera) в 2015-2016 годов был активистом и соорганизатором массовых мероприятий на территории Италии в поддержку террористов НВФ "ДНР-ЛНР".7.( Pierpaolo Leonardi ), родившийся 29.10.1954. Пьепаоло глава Центрального объединения профсоюзов Италии. Вместе с главой Центрального объединения профсоюзов Италии в городе Пиза(Cinzia della Porta) в марте 2016 года незаконно проник на территорию г. Луганска для участия в мероприятиях, организованных террористами и "Федерацией профсоюзов ЛНР".8.(Castagna Aldo), использует страницу . Активно распространяет в сети Интернет агитационные материалы в поддержку НВФ "ЛНР", принимает участие в сборе материальной помощи бойцам НВФ, контактирует с террористами батальона "Призрак" А. Мозгового и пророссийскими активистами на территории Италии.9.(Marco Sciuttini) активно поддерживает НВФ "ЛНР". В мае 2015 года незаконно посетил г. Алчевск Луганской области. Принимал участие в "Международном антифашистском форуме", организованном руководством батальона "Призрак" А. Мозгового.10.(Andrea Maria Villoti), родился 03.03.1968, экономист, в мае 2015 года незаконно пребывал территории Донецкой области, принимал участие в антиукраинском форуме.Есть информация о создании в составе батальона "Призрак" А. Мозгового "Добровольческого коммунистического отряда" и InterUnit, в которых служит ряд террористов из числа граждан Италии.Кроме того, зафиксированы факты поддержки этих НВФ такими итальянскими негосударственными организациями, движениями и обществами:1. Patria Socialista2. Comitato Solidarieta Donbass Veneto Or. (одним из руководителей структуры является соратник руководителя батальона "Призрак" Доброго - Massimo Pin)3. Организация "Миллениум"4. Speranza5. Coordinamento solidare per il Donbass6. Carovana Antifascista 7. Вanda Bassotti8. Internacionalistas 36 II 9. Brigada Ruben Ruiz Ibarruri 10. Comité de Solidaridad con la Ucrania Antifascista11. Comitato per il Donbass AntinazistaАктивисты этих организаций финансовыми и иными материальными вложениями предоставляют помощь террористам НВФ, организовывали переброску наемников для пополнения состава военизированных формирований. Ими же проводятся массовые мероприятия в Италии в поддержку деятельности террористов "ДНР"-"ЛНР" и агитация для официального признания этих структур органами государственной власти Италии.Кроме того, представители местных органов власти, самоуправления и политических партий Италии выражают и оказывают активную поддержку российской оккупации АР Крым и деятельности "ДНР"-"ЛНР".На протяжении 2014-2016 годов, с нарушением законодательства Украины о порядке въезда на временно оккупированную территорию, состоялся ряд визитов итальянских делегаций в Автономную республику Крым и отдельные районы Луганской и Донецкой области из числа политических партий:- "Лига Севера" (Lega Nord):(Matteo Salvini), 09.03.1973 г. р.;(Gualtiero Mazzi), 17.07.1996 г. р., уроженец г. Верона, Италия, заместитель президента провинции Верона, адвокат, руководитель регионального отделения партии в г. Верона;(Comencini Vito), 11.10.1987 г. р., уроженец г. Буссоленго, советник мера г. Верона, национальный координатор "Движения молодых паданцев".- "Новая Сила" (Forza Nuova):(Giuseppe Raffa), 03.08.1959 г. р.- "Италия вперед":(Fabrizio Berto), 23.02.1967 г. р.;(Lucio Malan), 30.07.1960 г. р.;(Alessandro Musolino), 09.04.1974 г. р.;(Alessandro Bertoldi), 09.12.1994 г. р.Из числа общественных организаций и органов самоуправления:, 14.05.1942 г. р., член всемирной федерации водо- и климатолечения FЕМТЕК;, 24.05.1984 г. р., мер итальянского г. Сальсомаджоре Терме;(Zoccatelli Palmarino), 18.01.1961 г. р., президент общественной организации "Комитет независимого Венетто";(Rubini Edoardo), 31.12.1965 г. р., президент культурной Ассоциации "Европа провинции Венетто";(Elisio Bertolаsi), 30.12.1966 г. р., член Ассоциации "Италия-Россия";(Francecko Lo Iudice), вице-президент и основатель торгово-промышленной палаты "Тунис-Россия".