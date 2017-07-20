 СПИСОК ИТАЛЬЯНСКИХ НАЕМНИКОВ И ПОСОБНИКОВ ТЕРРОРИСТОВ "ЛНР"-"ДНР"

1. Габриеле Каругати (Gabriele Carugati), позывной Архангел, из города Кайрате, Италия. Вот его страница в Facebook. С октября 2014 года принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины (ВСУ), в составе подразделения Unité Continentale (батальон "Призрак" А. Мозгового). Также засветился в 7-й роте 4-го мотострелкового батальона "Армейского корпуса ЛНР". В марте 2015 года был награжден орденом "За воинскую доблесть" 3 степени "МО ДНР". Сейчас является одним из террористов батальона "Восток". На временно оккупированную территорию попал через Ростов-на-Дону.
До выезда в Украину Габриеле работал охранником в торговом центре, его мать - Silvana Marin, секретарь офиса правой партии Lega Nord в г. Кайрате.
2. Николо Менкелли, из города Каракас, въехал на территорию Украины через неподконтрольную часть границы с Россией. Серия и номер паспорта: АА58381544. Воевал в составе 7-й роты 4-го мотострелкового батальона "Армейского корпуса ЛНР". Номер телефона, который использовал на территории Украины: +38 (095) 716-19-24.
3. Андрэа Палмери (Andrea Palmeri), 40 лет, житель города Лукка, провинции Тоскана. Андрэа футбольный ультрас и на родине объявлен в розыск за совершение уголовных преступлений. С 2014 он воюет в составе батальона "Призрак" А. Мозгового на оккупированных территориях. Подробнее почитать о нем можно на его странице в Facebook. В Украине использовал номер мобильного телефона +38 (095) 594-05-47.
4. Антонио Катальдо (Antonio Cataldo), уроженец города Нола. Известны его паспортные данные: паспорт YA2750770, жил в городе Чизано ди Сан Доменико. Антонио ветеран Французского иностранного легиона. В 2009 он прошел подготовку по совершению рейдов и сопровождению эскортов в РФ и Казахстане. А уже в 2011 году в качестве наемника воевал в Ливии на стороне повстанцев, где был задержан и доставлен в тюрьму г. Триполи. Дальнейшую карьеру продолжил террористом на Ближнем Востоке. С 2014 года по 2016 год воевал на стороне "ЛНР" в составе 7-й роты 4-го мотострелкового батальона "Армейского корпуса ЛНР". В Украину попал через Ростов-на-Дону. Дальнейшую карьеру продолжает на войне в Сирии, в составе армии Президента Сирии Башара Асада.
Это его страница в соцсети. Во время пребывания в Украине использовал номер телефона +38 (095) 716-17-98.
5. Эди Буитрэ Онгаро (Edi Buitre O'ngaro), позывной Бозамбо. Он из села Гиссаго Портогруаро провинции Венеция. В 2015 году Эди вступил в подразделение InteUnit батальона "Призрак" А. Мозгового, где и сейчас воюет против ВС Украины. 28.02.2016 года Онгаро был одним из участников так называемой "Международной конференции добровольцев", организованной Александром Бородаем в Москве.
6. Луиджи Фрау (Luigi Frau), 47 лет, уроженец города Кальяри. О нем можно почитать на его странице в социальной сети. С ноября 2014 года Луиджи один из террористов "ДНР". 15.05.2015 Фрау вылетел с аэропорта Фьюмичино в Риме в Прагу. Оттуда другим рейсом в Ростов-на-Дону. На территории Украины использует итальянский номер +39345923250.
8. Фацоло Альберто (Fazolo Alberto), уроженец г. Рома, известный под позывным Немо, паспорт АА0278798. 07.07.2015 года с помощью российской туристической компании ООО "Бюро путешествий" получил одноразовую визу в РФ №230381748. А дальше незаконно проник на территорию Украины и вступил в подразделение InteUnit батальона "Призрак" А. Мозгового. Сейчас Фацоло воюет в рядах террористов против ВСУ. Использует номер мобильного телефона +393385805710.
9. Донелли Альберто (Donelli Alberto). С 2015 года состоит в рядах InteUnit батальона "Призрак" А. Мозгового. Террорист и сейчас воюет против ВСУ.
10. Маурицио Веццоси (Maurizio Vezzosi), 04.12.1989 г. р., паспорт YA6743527. 13.05.2015 года Маурицио незаконно проник на оккупированную террористами НВФ территорию Украины через пропускной пункт "Изварино". В рядах Unite Continentale батальона "Призрак" А. Мозгового воюет на стороне террористов против ВСУ.
11. Ранжелони Витторио Никола (Rangeloni Vittorio Nicola), родился 04.12.1991, паспорт YA0114576, житель г. Валсасина. Хорошо владеет русским языком, по специальности геодезист, окончил институт Bovaro в городе Лекко. Проник на территорию Украины через пропускной пункт "Изварино" 15.05.2015 года и вступил в состав подразделения батальона "Призрак" А. Мозгового.
Продолжил свою карьеру в "Министерстве информации ЛНР", военным корреспондентом информагентства "LNR Today". Переводит на итальянский язык военные бюллетени и "новости с фронта". Заявляет, что является бойцом информационной и пропагандистской войны, носит военную форму и оружие, связан с итальянскими организациями Speranza и Coordinamento solidare per il Donbass.
12. Вербитчи Владимир (Verbitchii Vladimir), родился 11.08.1993, позывной Парма, уроженец Республики Молдовы, боевик батальона "Русич" "Армейского корпуса ЛНР". По ссылке, можно посмотреть интервью в котором Владимир говорит, что является гражданином Италии. А так же указывает, что перед приездом в Украину проходил специальную военную подготовку в военно-воздушных силах Италии. Признается, что воевал в Ираке, Афганистане и Ливии.
13. Маркетти Джанчио, 13.10.1974 г. р., паспорт YA6743527. 13.05.2015 года через пропускной пункт "Изварино" проник на территорию Украины и вступил в состав подразделения батальона "Призрак" А. Мозгового.
14. Сотгия Рикардо (Sotgia Riccardo), житель города Сассари. В 2015 году иностранец незаконно прибыл оккупированную территорию Украины. Входит в состав батальона "Восток", член так называемого "Министерства обороны ДНР".
15. Фризари Массимо Валериано (Frisari Massimo Valeriano), родился 09.01.1988 в городе Рим, паспорт YA7805325. Этот итальянский террорист прибыл на территорию Луганской области в июне 2015. Состоит в рядах НВФ "ЛНР".
16. Пьерти Марио (Pierti Mario), из города Брешия. Воюет в рядах НВФ "ДНР", военная специальность – стрелок.
17. Д’аморе Денни (D’amore Denny), 25-30 лет, житель города Лимбьянте. Снайпер. Воюет в рядах НВФ "ДНР".
18. Франческо Прециузо (Francesko Preziuso), 13.03.1985 г. р., принимал участие в вооруженном конфликте на Востоке Украины на стороне НВФ "ДНР-ЛНР".
19. Алессандро Бертолини, возможно родом с провинции Венето.
Также есть данные об участие в боях на стороне террористов НВФ "ДНР"-"ЛНР" следующих граждан Италии:
1. Gabriele Zecchi
2. Rolando Dubini
3. Alberto Baschiera
4. Marco Ferrari
5. Paul Robert Spadoni
6. Antoine Tordella
7. Alissa Denegri
8. Massimiliano Carta (позывной Макс Бумага)
9. Christian Serra
10. Adriano Bao
11. Luca D’Agostini
12. Fabio Martino
13. Alissa Denegri
14. Fulvio Rossetti
15. Albert Spigariol
16. Marco Cataldi
17. Matteo Volpe
18. Antoine Tordella
Список лиц, которые оказываю содействие НВФ "ДНР-ЛНР":
1. Франческо Сабуци (Francesco Sabuzi), страница в Facebook. В мае 2015 года, вместе с другими активистами, незаконно проник на территорию г. Алчевска (Луганская область) и участвовал в массовых акциях, организованных террористами "ЛНР" 19 мая 2015 года.
2. Итальянские журналисты Жироффи Лоренцо (Giroffi Lorenzo) рожденный 28.01.1986, Боско Альфредо (Bosco Alfredo) рожденый 24.06.1987, Сцересини Андреа (Sceresini Andrea) рожденный 31.01.1983 и Бьянки Жиоржио (Bianchi Giorgio) рожденный 30.08.1973, в феврале 2015 незаконно проникли на территорию Донецкой области, где вместе с террористами, собирали материалы о ситуации в регионе. Ими были опубликованы несколько статей в итальянских СМИ и сети Интернет, поддерживающих НВФ "ДНР-ЛНР".
3. Буска Никола (Busca Nicola), 06.01.1986 года рождения, журналист итальянского издательства La Stampa. Проводит агитацию в поддрежку "ДНР" и "ЛНР" в итальянских СМИ.
В феврале 2015 года Буска, среди ряда других журналистов, незаконно проник на оккупированную террористами территорию Донецкой области и участвовал в "пресс-туре", устроенном террористами для иностранных СМИ.
4. Паоло Агрестини Молацца ( Paolo Agrestini Molazza ). В мае 2015 года посетил оккупированный г. Алчевск Луганской области для участия в массовых мероприятиях, организованных террористами "ЛНР".
5. Юхина Вероника (Yukhina Veronika), гражданка РФ, проживает на территории Италии, использует номер телефона +393898978956 и Мария Елена Скандалито (Maria Elena Scandalito), гражданка Италии. Обе женщины поддерживают связи с террористами "ЛНР" и распространяют через Интернет агитационные материалы в поддержку деятельности террористами на территории Украины.
6. Марселло Берера (Marcello Berera) в 2015-2016 годов был активистом и соорганизатором массовых мероприятий на территории Италии в поддержку террористов НВФ "ДНР-ЛНР".
7. Пьерпаоло Леонарди ( Pierpaolo Leonardi ), родившийся 29.10.1954. Пьепаоло глава Центрального объединения профсоюзов Италии. Вместе с главой Центрального объединения профсоюзов Италии в городе Пиза Синциею делла Порта (Cinzia della Porta) в марте 2016 года незаконно проник на территорию г. Луганска для участия в мероприятиях, организованных террористами и "Федерацией профсоюзов ЛНР".
8. Кастанья Альдо (Castagna Aldo), использует страницу. Активно распространяет в сети Интернет агитационные материалы в поддержку НВФ "ЛНР", принимает участие в сборе материальной помощи бойцам НВФ, контактирует с террористами батальона "Призрак" А. Мозгового и пророссийскими активистами на территории Италии.
9. Марко Шуттини (Marco Sciuttini) активно поддерживает НВФ "ЛНР". В мае 2015 года незаконно посетил г. Алчевск Луганской области. Принимал участие в "Международном антифашистском форуме", организованном руководством батальона "Призрак" А. Мозгового.
10. Андреа Мария Виллотти (Andrea Maria Villoti), родился 03.03.1968, экономист, в мае 2015 года незаконно пребывал территории Донецкой области, принимал участие в антиукраинском форуме.
Есть информация о создании в составе батальона "Призрак" А. Мозгового "Добровольческого коммунистического отряда" и InterUnit, в которых служит ряд террористов из числа граждан Италии.
Кроме того, зафиксированы факты поддержки этих НВФ такими итальянскими негосударственными организациями, движениями и обществами:
1. Patria Socialista
2. Comitato Solidarieta Donbass Veneto Or. (одним из руководителей структуры является соратник руководителя батальона "Призрак" Доброго - Massimo Pin)
3. Организация "Миллениум"
4. Speranza
5. Coordinamento solidare per il Donbass
6. Carovana Antifascista
7. Вanda Bassotti
8. Internacionalistas 36 II
9. Brigada Ruben Ruiz Ibarruri
10. Comité de Solidaridad con la Ucrania Antifascista
11. Comitato per il Donbass Antinazista
Активисты этих организаций финансовыми и иными материальными вложениями предоставляют помощь террористам НВФ, организовывали переброску наемников для пополнения состава военизированных формирований. Ими же проводятся массовые мероприятия в Италии в поддержку деятельности террористов "ДНР"-"ЛНР" и агитация для официального признания этих структур органами государственной власти Италии.
Кроме того, представители местных органов власти, самоуправления и политических партий Италии выражают и оказывают активную поддержку российской оккупации АР Крым и деятельности "ДНР"-"ЛНР".
На протяжении 2014-2016 годов, с нарушением законодательства Украины о порядке въезда на временно оккупированную территорию, состоялся ряд визитов итальянских делегаций в Автономную республику Крым и отдельные районы Луганской и Донецкой области из числа политических партий:
- "Лига Севера" (Lega Nord):
· Маттео Сальвини (Matteo Salvini), 09.03.1973 г. р.;
· Гуалтиеро Мацци (Gualtiero Mazzi), 17.07.1996 г. р., уроженец г. Верона, Италия, заместитель президента провинции Верона, адвокат, руководитель регионального отделения партии в г. Верона;
· Коменчини Вито (Comencini Vito), 11.10.1987 г. р., уроженец г. Буссоленго, советник мера г. Верона, национальный координатор "Движения молодых паданцев".
- "Новая Сила" (Forza Nuova):
· Джузеппе Раффа (Giuseppe Raffa), 03.08.1959 г. р.
- "Италия вперед":
· Фабрицио Берто (Fabrizio Berto), 23.02.1967 г. р.;
· Лучио Малан (Lucio Malan), 30.07.1960 г. р.;
· Алессандро Мусолино (Alessandro Musolino), 09.04.1974 г. р.;
· Алессандро Бертольди (Alessandro Bertoldi), 09.12.1994 г. р.
Из числа общественных организаций и органов самоуправления:
- Умберто Солимене, 14.05.1942 г. р., член всемирной федерации водо- и климатолечения FЕМТЕК;
- Филиппо Фрителли, 24.05.1984 г. р., мер итальянского г. Сальсомаджоре Терме;
- Цоккателли Палмарино (Zoccatelli Palmarino), 18.01.1961 г. р., президент общественной организации "Комитет независимого Венетто";
- Рубини Едоардо (Rubini Edoardo), 31.12.1965 г. р., президент культурной Ассоциации "Европа провинции Венетто";
- Елисио Бертоласи (Elisio Bertolаsi), 30.12.1966 г. р., член Ассоциации "Италия-Россия";
- Франческо Ло Иудиче (Francecko Lo Iudice), вице-президент и основатель торгово-промышленной палаты "Тунис-Россия".
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Будем надеяться, что все они получат по заслугам.
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А там глядишь и желающих играть в театр абсурда в деле Маркива поубавится
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Для видачі під суд в Україну..
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Но не это главное в моем комментарии. Главное то, о чем говорит Сергей, что итальянцы и особенно их чиновничья братия считают украинцев людьми сорта даже ниже, чем всякая африканско-мусульманская шушера. Естественно, что и отношение в быту соответствующее. Хотя Сергей там прожил и проработал больше 25 лет, он все равно ощущал себя там чужим.
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