 "ЖЕРТВОПРИНОСИТЕЛИ" ИЗ 57-Й БРИГАДЫ

новости , появившейся два дня назад, все прекрасно: "Нашей разведкой получены данные об очередном зверствовании радикалов. Так, 12 июля 2017 года группа военнослужащих 57-й ОМПБр, ранее входивших в националистическое движение "Правый сектор" и исповедующих славянское язычество, отмечая древнеславянский праздник "Выбор жертвы Перуну", в одной из лесных зон н.п. Первомайское (вблизи н.п. Авдеевка) соорудили святилище языческому богу Перуну и принесли на нем в жертву ранее считавшегося пропавшим без вести Прохорчука Евгения Викторовича, 1979 г.р.", – рассказал Басурин на очередной пресс-конференции.Бойцы 57-й бригады попросили официально написать в ответ на это: "От нашего коллектива передаем пид###су Басурину и остальным пид###сам, что на нашей земле не нужно курить сирийскую коноплю! Не дайте ей возможность убить вас раньше нас!"

Буквально на следующий день после этого бредового спича я приехала в одно из подразделений бригады. И начала искать святилище. Правда, не в Первомайском. Там идет нормальная жизнь, и - сообщим по большому секрету разведке так называемой "ДНР" - военные туда даже не выезжают. У них нет на это времени. Логичнее всего святилище было бы организовать в разрушенной церкви Песок.

Как-то это символично. Мол, славянское язычество победило христианство. И только скрепный русский мир способен установить справедливость. Даже хочется посоветовать бойцам, что как раз и нужно было бы построить святилище в церкви, которую разбомбила российская артиллерия, - подготовить, так сказать, место для принесения в жертву всем богам сразу самого Басурина. Чтоб он увидел тех самых славянских язычников своими глазами.

Но пока ребятам, занимающим одно из самых известных еще с 2014 года мест на военной карте, приходится чистить оружие и укреплять окопы и блиндажи. И если раньше наших бойцов спасали крепкие глубокие подвалы элитных домов Песок, то за три года войны, которая здесь не утихает даже во время перемирий, они стали разрушаться.

Прилеты здесь постоянные. Некоторые участки дорог между позициями простреливаются. Война...

На позиции, которую обстреливают чаще остальных, причем не только ночью, но и днем, прямо на линии огня находится дом с мраморными колоннами и винтовой мраморной лестницей.

Правда, бойцам не приходится наслаждаться этой красотой. Живут они в заброшенном бетонном здании бывшей шахты. А прямо в центральную, когда-то красивую, комнату роскошного дома прямой наводкой раз десять попал танк. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы увидеть: здание смотрит на Донецк, и махина выезжала именно оттуда. Диван с очень симпатичной обивкой теперь поставлен на бок и пытается закрыть жуткий пролом. Беспомощно это выглядит...На второй этаж дома подниматься мне не разрешили. В этих краях часто работает снайпер и как раз по этому дому. Лучше не рисковать."На этой позиции воюют даже днем, не позволяя противнику ее захватить, - объясняет командир батальона. - Выходят из посадки, которая находится в семидесяти метрах отсюда. Не так давно случился ближний бой. Ушли они или нет? Точно не могу сказать, но когда ветер дует со стороны посадки, попахивает..."Немногословный Константин Шкапоед, который отвечает за эту позицию, служит с 2014 года. Он, водитель пассажирского автобуса, бросил работу в Одесской области и пошел воевать."Когда в мае 2014 года в Одессе на Куликовом поле была попытка захвата власти, погиб мой знакомый, - говорит боец. - Для меня это был такой мощный удар... Понял, что нужно идти защищать свою страну".Константин был сначала пулеметчиком. Затем его назначили командиром отделения."Тот, что был, отказался ехать в зону АТО. Кому-то нужно было принимать людей. Пришлось мне", - пожимает плечами мой собеседник.В первые же дни на войне погиб друг Константина. Причем все случилось рядом с ним."Мы стояли в чистом поле, только начали окапываться. Из посадки нас начали обстреливать", - рассказывает Константин. Он замолкает и понятно, что перед его глазами снова тот бой..."Мой дед прошел всю войну, до самого конца, - поднимает на меня глаза Константин. - И я себе тоже сказал: поставлю точку в этой войне. Тогда и домой можно будет. Я не хочу, чтоб такое, как я вижу здесь, было там, где живет моя семья. Жили здесь люди. Все у них было хорошо. Захотели "Новороссию" - и вот получили".

"Да что я вам расскажу о себе? - продолжает Константин. - Вон ребята у меня хорошие. О них лучше пишите. Что у нас тут творилось эти дни?" - переключается на разговор с комбатом. - СПГ, РПГ падали..."

О подвигах Шкапоеда лучше рассказывают окружающие, чем он сам. Вот один эпизод."Летом 2014-го Костя с двенадцатью другими бойцами выехал на танчике. И наваляли они как минимум 40 сепаров, один танчик уничтожили, второй подбили. Это они пошли 25-ую бригаду вытаскивать, которая в окружение попала. Вот наш батальон и пробивал дорогу, -- рассказывает сослуживец Константина. - В итоге у нас был один легкораненый"."Сказали тогда, что надо помочь пацанам. Надо так надо. Сели - поехали", - ничего героического не видит Константин в том случае. Об этом потом сайт террористов писал, что, мол, неизвестное украинское спецподразделение, скорее всего наемники, разбили "днровцев".Шкапоед расцветает улыбкой только тогда, когда говорит о своих троих внуках. Они у него совсем маленькие: четыре, три и два года.Переезжаем в другую часть села. Кругом разбитые дома, сгоревшие машины.

Полностью разрушенный коттеджный городок, в котором были комплексы отдыха с бассейнами, альтанками и каминами. Живого места здесь нет...

"Я считаю, нам нужно постоянно копать в сторону противника", - говорит боец с позывным Койот.На поясе его военных штанов висит лисий хвост. Думаю, в представлении Басурина, именно такой "каратель" мог непосредственно выполнять ритуальное жертвоприношение."Я на войне с 2014 года и воевать не устал, - говорит Койот. - Устал бороться с дебилами. Не нравится мне заниматься бумажками разными. Иногда от приказов "Не отвечать" (хотя нас кроют тяжелой артиллерией) опускаются руки. И тогда мы подбадриваем друг друга с пацанами. Такие как Шахта, Профессор начинают ныть: нельзя стоять на месте. Зажигаюсь их энтузиазмом. Оба они участники Дебальцево. И ни одной медальки не имеют. Хотя более чем их заслужили. Но веры в себя не теряют. Вот друг друга мы и заряжаем, когда кажется, что сил больше нет. Не дают стрелять? Значит, копай в сторону противника. Если бы все подразделения двигались так, понемногу, мы бы все уже встретились в центре Донецка..."

В бригаде сейчас много контрактников, которые впервые приехали в зону АТО. Командиры новичков хвалят. Говорят, что они быстро учатся военному делу."На войне же двоек не ставят", - просто объясняет комбат.Один из самых молодых бойцов подразделения - 19-летний Никита, местный житель. С бойцами подразделения он подружился три года назад, когда они воевали под Горловкой. Мальчишка помогал им информацией, не раз ездил на оккупированную территорию, привозя затем информацию о технике, которая там стоит, о военных, туда зашедших. А когда возраст позволил, подписал контракт. Также в эту, как теперь стало ясно, "показательно-карательную" бригаду идет и старший брат Никиты."Нам же нужны люди, которые будут выполнять ритуальные жертвоприношения, - улыбается командир батальона. - Поэтому мы всех приглашаем на контракт. Даже от врага нам не удалось скрыть, что мы самыми разными методами боремся с противником. Призываем на помощь и языческих богов. Главное, что они нам помогают. Наша цель -- победить. И мы все будем для этого делать".

В украинской армии считают, что не только оружие нужно держать заряженным, но и топоры заточенными...Святилище я так и не нашла. Его, видимо, быстренько разобрали и перепрятали до новых жертвоприношений. Но если противник так боится, что видит угрозу и опасность за каждым деревом и в каждом движении, значит, мы все делаем правильно.