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 Общество
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Все про:язычество (8) Рыбников Василий (320)

 "И СТОИТ ПЕРУН, УХМЫЛЯЕТСЯ, УПИВАЕТСЯ ЖЕРТВОЙ ЛЮТОЮ"

"И СТОИТ ПЕРУН, УХМЫЛЯЕТСЯ, УПИВАЕТСЯ ЖЕРТВОЙ ЛЮТОЮ"

Былина о доблестном русском витязе, принесенном в жертву идолищу поганому радикальными языческими волхвами, воспитанными "Правым сектором". Исполняет заслуженный боян ДНР Эдуардо Басурин.

Эдуард Басурин, боевой уфолог ДНР, воскресный брифинг:

"Нашей разведкой получены данные об очередном зверствовании радикалов. Так, 12 июля этого года группа военнослужащих 57 мотопехотной бригады, ранее входивших в националистическое движение "Правый сектор", исповедующая славянское язычество, отмечая древнеславянский праздник "Выбор жертвы Перуну", в одной из лесных зон населенного пункта Первомайское вблизи Авдеевки соорудили святилище языческому богу Перуну и принесли на нем в жертву ранее считавшегося пропавшим без вести Прохорчука Евгения Викторовича, 79 года рождения. Согласно старославянским канонам, проведение данного праздника сопровождается жертвоприношением рабов из числа захваченных в плен врагов. Отмечается нарастание панических настроений у военнослужащих Вооруженных сил Украины".

Зело много бысть панических настроений у военнослужащих Вооруженных сил Украины иже с ними паки-паки зверства радикалов несусветные, яко Матильда бесовская над Николаем Вторым поглумихося, на уду императорском вертехося, в пасть стозевну берущая посох кожаный, оскоромленный... 


Так шел по лесу близ Авдеевки Прохорчук Евген, отрок Викторов,

Семсть девятого году-племени, православнутый на всю голову.

Зрел елдяшечки из железушка, в туесок совал медну проволку,

С трансформатора зело тырену,

В кузовок он клал бязь латунную, - все годилося для Евгения,

Чтобы сдать в амбар на цветметушко, получить рублев да упитися

Водкой русскою да наркотиком, цыганвой поди неразбавленным,

Помянуть дружка Моторолушку, радикалами уязвленного.

Русь великая, изначальная, полюбихося добру молодцу.



Так шел по лесу близ Авдеевки Прохорчук Евген, отрок Викторов,

Громко песню пел православную про великую Новороссию,

Про Победы день, да про Путина, да про люту смерть хунты киевской,

Балалайкою бысть подмахивал да матрешечкой погромыхивал.

Видит отрок - из тьмы египетской, радикальное и фашистское,

Вышло идолище поганое да базарит с ним по-украински

Про садок и хату какую-то, про хрущей, гудящих над вишнями.

"Ах ты идолище поганое, радикальное и фашистское!

Не пойму твоей мовы мерзкой я, ветеранам я поклоняюся! -

Закричал Евген, отрок Викторов. - Сад твой вырублю, с хаты вынесу

Бязь латунную да елдяшечки, медну проволку да пожиточки,

И насру вокруг вишни крестиком, и хрущей твоих, тварей редкостных,

Зашибу, как стерха галимого зашиб батюшка наш возлюбленный".



Испугалося добра молодца злое идолище поганое,

Убежал Перун в тьму египетску, чтоб Турчинову там поплакаться.

Закричал "ура!" витязь доблестный, но бухать ему не судилося:

Прибежали вдруг из святилища звери лютые, радикальные,

Из дивизии пятьдесят седьмой, все язычники майданутые.

Ох ты гой-еси, добрый молодец, Прохорчук Евген, отрок Викторов!

Загорелася жопа русская, жопа русская, православная!

Балалайка в ней под углом торчит, три матрешечки, две елдяшечки,

Медна проволка, бязь латунная, и сапог торчит правосековский.

Ножки русские с корнем вырваны, на дубу висят, колыхаются,

Ручки русские переломаны, а глаза склевал коршун плюшевый.

На спине лежит сало жирное, а спина лежит на святилище, под языческою бандурою.

Голова в кустах славит Путина, воткнут в рот ее кол осиновый,

Получается неразборчиво, ведь не только кол в этот рот воткнут.



...Догорел Евген, отрок Викторов, что шел по лесу близ Авдеевки,

Не дождалась мать сына русского, и в цветметушке нету выручки,

И березынька наклонилася, а хрущи гудят пуще прежнего.

И стоит Перун, ухмыляется, упивается жертвой лютою,

Страшной молнией по Кремлю стучит, люди русские только крестятся.

Невдомек им всем, что случилося, на синоптиков обижаются,

А виной всему - жертва страшная, "Правым сектором" принесенная.

На Москву идет бог языческий.


Василий Рыбников, Цензор.НЕТ
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Что ж ты делаешь, пане Рыбников,
с хунтой злобною, украинскою?
Все попадали под компьютеры
и заходимся там от хохота!
И младенцы уж поостыли все,
так голодными и останемся,
только юмор твой подороже всех
снегирей "фламбэ"!
С нетерпеньем ждём
новых выпусков, а за этот блеск
хунта ставит ЛАЙК!
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"Голова в кустах славит Путина, воткнут в рот ее кол осиновый,

Получается неразборчиво, ведь не только кол в этот рот воткнут. "

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Не ну это уже перебор, так ржать ,шо читать невозможно! Браво! Зело борзО!
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неужели такому бреду может еще кто то поверить, вроде бы только 3 года без Украины, а мозги кисельные стали
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талант, шо сказать ... не раскрыта тема поедания рюзьких младенцев
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"яко Матильда бесовская над Николаем Вторым поглумихося, на уду императорском вертехося, в пасть стозевну берущая посох кожаный, оскоромленный..."
це просто шедевр)))
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Давно не хвалил Василия---и не зря. От зависти к этому шедевру аж придушить охота---ну почему не я так кладу!? БРАВО ВАСИЛИЙ!!! Нобелевская премия с золотой медалью! Вот бы протолкать в кацапию в сеть, в ютуб, с исполнением сильного чтеца. Лайки миллионами бы пошли. Оторжался перечитывая!
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Піпєц матушкє расєї. Окупіруют сталіцу єє бандєровци...

Слава Великому віршописьцю славянському Рибнікову Васілію!
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Да, срать крестиком - это русские умеют.
Про синоптиков и жертву тоже понравилось.
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Поволятушки под столятушкой, ухахатушки аж до ржатушки.
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"На Москву идет бог языческий." !!!!!!!!!!! Браво !
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Рыбников, это гениально ! Шедевр, достойный внесения в школьную программу по истории Украины-Руси
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Это гимн православию и язычеству головоного мозга )
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Зело много бысть панических настроений у военнослужащих Вооруженных сил Украины иже с ними паки-паки зверства радикалов несусветные, яко Матильда бесовская над Николаем Вторым поглумихося, на уду императорском вертехося, в пасть стозевну берущая посох кожаный, оскоромленный...
Источник:https://censor.net.ua/r448217
рыдаю)
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Очень даже литературно,злободневно и весело. Ставим +++
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Такого еще не было. Многогранный талантище !!!!!!
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"Выбор жертвы Перуну".

После этого произведения Рыбникова бред Басурина можно будет считать "выбором жертвы Пердуну". Жертвой Пердуну стал пердак Басурина.
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"...Загорелася жопа русская, жопа русская, православная!
Балалайка в ней под углом торчит, три матрешечки, две елдяшечки,
Медна проволка, бязь латунная, и сапог торчит правосековский..." "И стоит Перун, ухмыляется, упивается жертвой лютою" - Цензор.НЕТ 7548!
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трудно такие перлы читать-чуть снегирём не подавился,дочитывал уже под столом!
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Цензор.НЕТРезонансОбщество"И СТОИТ ПЕРУН, УХМЫЛЯЕТСЯ, УПИВАЕТСЯ ЖЕРТВОЙ ЛЮТОЮ"
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